Что с «Ливерпулем»? Отвечаем на основные вопросы по кризису (и возможному возвращению на топ-уровень)

Разбор Вадима Лукомского.

На прошлой неделе «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» и «Ньюкасл», но все еще идет лишь восьмым в АПЛ. Сегодня вечером команду Юргена Клоппа ждет испытание «Реалом». Хороший момент, чтобы разобраться в основных причинах регресса от финала Лиги чемпионов к середине таблицы Премьер-лиги.

Это самый глубокий кризис «Ливерпуля» при Клоппе?

Пожалуй, да.

Есть только один очевидный конкурент – сезон-2020/21 с зашкаливающим количеством травм. В остальное время при Юргене наблюдалось либо поступательное движение, либо борьба за самые высокие места.

Прямое сопоставление показателей из кампании-2020/21 (за 22 тура) и текущих толкает к грустным выводам:

Нынешний «Ливерпуль» чуть лучше выглядит в плане создания моментов (и ужасно реализует), зато проигрывает во всех остальных параметрах. Еще раз: это сравнения с другой кризисной версией команды, а не с типичными показателями «Ливерпуля», когда все в порядке. Увы, данные хорошо характеризуют масштаб нынешних бед.

Самый большой контраст в игре без мяча – «Ливерпуль» допускает на уровне середняка из нижней части таблицы (только из-за Алиссона об этом не говорят чаще). Прошлый кризисный «Ливерпуль» блестяще контролировал матчи по соотношению отданных и допущенных пасов в убойную зону. Сейчас количество допущенных выросло почти в два раза.

У «Ливерпуля»-2020/21 были признаки команды, которой: а) сильно не везет в штрафных площадях при хорошем общем уровне игры; б) не хватает лидеров на фоне игры в трудном стиле.

Нынешний «Ливерпуль» испытывает намного более осязаемые проблемы в обороне (фарт и подвиги вратаря тут, наоборот, играют за команду, но все равно кошмар), а от трудного прессинга Клопп отошел, уйдя в эксперименты (об этом еще поговорим подробнее).

Прошлый кризис почти идеально объяснялся рядом аномальных факторов (травмы и реализация), но «Ливерпуль» оставался собой – просто худшей версией себя со скидкой на эти факторы. Нынешний кризис более глубокий. «Ливерпуль» не похож на себя даже на уровне намерений, а проблемы в результатах не получится оправдать хорошим качеством игры – оно тоже плачевное.

Еще один фактор: в тот раз «Ливерпуль» не потерял никого из чемпионского состава-2019/20, а лидеры были в хорошем возрасте. Даже если не знать деталей про качество игры, все равно можно было с солидной уверенностью предполагать, что возвращение травмированных в проверенную систему приведет к возвращению на привычный уровень результатов.

Сейчас «Ливерпуль» лишился Садьо Мане (замену купили, но все равно нужно налаживать новые связи), а по среднему возрасту в пересчете на сыгранные минуты занимает 18-е место в АПЛ (28,2 против 26,8 в 2021-м). Теперь нет волшебного пути, по которому все рано или поздно наладится само собой. Нужные более активные действия, а это всегда простор для ошибок.

Еще одна отличительная черта – тихая конфронтация тренера с руководством. Клопп посылает сигналы FSG в завуалированном виде, но недовольство легко считывается. Вот показательное выступление на пресс-конференции в середине января:

«Вы хотите, чтобы я снова рассказал историю про деньги? Как вы себе представляете ситуацию, в которой у нас полно денег, но мы не покупаем игроков, даже если они доступны? В данный момент трансферный рынок для нас не решение. Если мне внезапно скажут «Да, можем действовать», мы пойдем на это. Но не думаю, что подобное случится».

Это сильно контрастирует с обычной позицией Клоппа, который всегда готов делать упор на тренировки и развитие игроков, которые уже в него в распоряжении. Он многократно критиковал трансферы ради трансферов. Сейчас же даже Юрген не видит выхода из кризиса без свежей крови.

Фоном идет история с закулисными перестановками. Гуру аналитики и комплектования состава Майкл Эдвардс уже больше года вне клуба. Его преемник Джулиан Уорд не задержался на посту спортивного директора (уже объявлено об уходе, но сезон доработает). Иан Грэм, главный по аналитике и исследованиям, тоже уходит. Летом клуб лишился врача Джима Моксона. На более локальных должностях тоже много перестановок.

На этом фоне Майк Гордон погружен в потенциальную продажу клуба. В лучшие времена он был важным связующим звеном между владельцами, Клоппом и спортивным директором. Теперь в этой цепочке сломано сразу несколько звеньев. Спортдир дорабатывает сезон и не имеет возможности планировать перестройку, а представитель владельцев занят другими делами. Клопп остался совсем без поддержки.

Резюмируем:

• сейчас у «Ливерпуля» более острый кризис на поле;

• он умножается на более явную нужду в перестройке;

• перестройка будет более трудной, чем могла бы – из-за неопределенности на управленческом уровне;

• при всем соблазне сравнить ситуации (такое сравнение дает надежду, так как «Ливерпуль» мощно ответил на прошлый кризис) ситуации совсем не похожие – сейчас дела значительно хуже.

В начале сезона у «Ливерпуля» перестал работать прессинг. Почему?

Со стилистической точки зрения сезон «Ливерпуля» разбился на два отрезка. Первый – до 1 октября. На этом этапе команда играла в привычном стиле, но столкнулась с жесткими проблемами в прессинге. Второй – после 1 октября. Клопп учит играть команду в новом стиле без тотального прессинга и активно экспериментирует со схемами.

1 октября – не случайная дата, а день матча против «Брайтона» (3:3). Он стал последней каплей. К этому моменту накопилась солидная коллекция провалов в прессинге в матчах АПЛ и катастрофа в ЛЧ против «Наполи» (4:1 при абсолютном доминировании соперника). Именно после «Брайтона» Клопп начал заигрывать с другими схемами (4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-2 ромб).

Контраст в оборонительных действиях «Ливерпуля» до и после поразителен:

Чем ниже значение значение PPDA, тем выше интенсивность оборонительный действий у чужих ворот. Для контекста: ни в один сезон при Клоппе этот показатель у «Ливерпуля» не превышал 10. Обычного этого хватало, чтобы входить в топ-3 по лиге. В лучшие отрезки команда сочетала такую интенсивность с небольшим количеством допущенных моментов.

6,99 на старте сезона – классический ливерпульский показатель. Даже чуть более радикальный, чем обычно, но это нормально в условиях малой выборки. 12,39 – это явный уход от принципов обороны Клоппа. Уход в сторону других соотношений в прессинге – и в плане задействования игроков, и в плане момента начала давления. Прессинг из постоянного стал ситуативным (и даже тогда менее смелым).

Для Клоппа – это серьезнейший шаг. К нему тренера толкнул очевидный характер проблем на старте сезона. Из оружия для создания моментов и надежного инструмента ограничения соперников прессинг превратился в источник угрозы воротам «Ливерпуля».

Вот расширенный список причин:

• Травмы/физическая готовность. У «Ливерпуля» была скомканная форсированная предсезонка с товарищеским турниром в Азии. Подробное погружение в эту тему тут . Без физики трудно тянуть нужные Клоппу объемы. Травмы бьют по слаженности механизмов.

• Ужасная форма Фабиньо. Бразилец – ключевой элемент прессинга Клоппа. Ему нет прямого аналога в составе (точно не было в начале сезона). Хендерсон в этой роли – вынужденная мера. Молодой Байчетич раскрылся позже (и не факт, что потянет классическую роль Фабиньо).

Все игроки в центре поля должны давать объем в футболе Клоппа. Опорник – больше всех. У него сразу три направления – выдвижения на опорника соперника и страховка двух флангов. Остальные тоже много бегают, но зона ответственности у них не такая большая. Фабиньо в форме точно может справляться. В этом сезоне не тянул.

• Уход Мане – новые игроки в тройке «Ливерпуля» тоже работоспособны, но не так глубоко знают требования Клоппа, который работал с ним с первого сезона в клубе. Справедливости ради, прессинг редко проваливался в первой волне, которую начинала тройка атаки (чаще в центре), но понимания деталей на уровне Садио порой не хватало.

• Все-таки главная причина – провалы в центре поля. Чаще всего давление рушилось именно в этой стадии. «Ливерпуль» часто попадал в ситуацию «открытого мяча» – линия защиты располагается высоко, а игрок соперника с мячом без давления (то есть может подготовить пасы за спину защитникам).

«Высокая линия – это риск, только если ты не оказываешь давление на игрока с мячом. Тогда он сможет использовать пространство за спинами защитников. Проблема не высокая линия сама по себе. Проблема – нехватка компактности, мы не были достаточно близки к соперникам и не могли оказать давление на них», – объяснял Клопп.

Вот радикальный пример: Замбо-Ангисса с гектаром пространства в момент получения мяча, а все полузащитники «Ливерпуля» собраны на маленьком участке поля (при этом все равно не смогли зажать соперника):

За спиной защитников достаточно пространства – следует пас на Осимхена:

Вариации этой проблемы регулярно повторялись в первые месяцы сезона. Чтобы не попадать в эту ловушку, нужно либо всегда оказывать давление на соперника в центральной зоне (тогда нет возможности для акцентированного паса), либо опустить линию защиты (тогда пас не будет таким убойным).

Оборона «Ливерпуля» без прессинга – катастрофа. Вообще это уровень аутсайдера АПЛ (но Алиссон божественно тащит!)

Осознав серьезность проблем в прессинге, Клопп начал эксперименты (спойлер: глобально стало только хуже).

Классика «Ливерпуля» – узкие 4-3-3 с агрессивным зонным давлением. Вот очень точное описание от Дэвида Мойеса: «4-3-3 «Ливерпуля» особенные. Кроме крайних защитников, все игроки сосредоточены в центральной зоне: будто бы они мысленно продлевают боковые линии штрафной площади – и перекрывают именно эту зону. Сперва кажется, что к этому легко подготовиться. Но эта система позволяет «Ливерпулю» очень легко прессинговать с участием всех трех форвардов. Они накрывают соперников очень быстро, вне зависимости от того, играют те с тройкой или четверкой защитников».

Важнейший элемент – начало давления в три форварда, которые располагаются максимально узко. Без этого классика не возможна. Во всех схемах, с которыми экспериментировал Клопп, этого элемента не было. В первой линии 1 или 2 игрока, что в рамках прессинга «Ливерпуля» означает более осторожное расположение.

Более осторожное расположение означает, что «Ливерпуль» проводит больше времени в стадии выжидания прессинга. Действует более пассивно и позволяет сопернику больше в стадии построения атаки.

После ЧМ и долгих поисков Клопп вернулся к 4-3-3. По крайней мере так снова изображают схему «Ливерпуля», но на практике команда начинает оборону с одним игроком, а не тремя – то есть скорее 4-1-4-1, а не 4-3-3:

В классике Салах и Гакпо были бы выше и в более узких позициях – играли бы по центральным защитникам соперника. Увы, вместе с традиционной схемой не вернулась традиционная смелость.

Такая пассивность «Ливерпуля» в первой стадии сильно меняет пропорции отрезков, когда им нужно обороняться и выжидать. Само по себе изменений пропорций вскрывает недостатки некоторых игроков. Лучший пример – Трент: в прессинге, контрпрессинге и при владении он супер, но без мяча слаб – поменялись соотношения этих стадий, поменялась тональность обсуждения его формы. То есть индивидуальные качества и самоотдача остались прежними, но теперь из-за стиля на первом плане недостатки.

«Ливерпуль» не привык в пассивной манере смещаться по мячу и ждать ошибки соперника. На своей половине поля «Ливерпуль» слишком часто «ломает» схему, действуя в привычной агрессивной манере. Первый гол «Вулвз» очень показателен.

Сначала соперник легко продвигается на половину «Ливерпуля». Но продвигается лишь во фланг:

Обычно пассивные команды, направив атаку во фланг, не рушат схему, а держат компактность и перекрывают направления. «Ливерпуль» играет агрессивно на своей половине. Из центра защиты бежит Гомес – рушит цельность линии (так как хочет побыстрее отбирать мяч, а не просто перекрыть направления):

Позже «Вулвз» вскрывает зону, которую оставил Гомес:

Без стремления побыстрее отобрать на своей половине эпизод можно было легко отбить. Продвижение «Вулвз» не было убойным. Нужно либо выжидать в пассивной манере, либо давить, тогда давление должно быть командным и цельным. «Ливерпуль» застрял между этими подходами.

Если взять отрезок после отказа от постоянного прессинга, «Ливерпуль» обороняется на уровне аутсайдер АПЛ:

Главная причина именно в чудовищной непоследовательности. Команда привыкла на каждое действие соперника реагировать агрессивно. В смелой схеме с постоянным прессингом это делает «Ливерпуль» машиной по ограничению. В стиле, где нет постоянного давления, это вредит «Ливерпулю».

Проблема: кажется, такие реакции стали частью ДНК команды – столько лет играя в прессинг, игроки стали мыслить через такие агрессивные (а не пассивные) решения. То есть даже если Клопп идеально объяснит игрокам, как сыграть в стиле «Атлетико», вряд ли они быстро перестроятся и воплотят такой план. Даже если смогут, качества многих игроков лучше подходят для высокой линии и смелого футбола.

Могло быть еще хуже. Команде повезло, что супергеройскую форму набрал Алиссон. Бразилец блестяще читает игру и в части эпизодов спасает еще до удара, но даже в классических метриках отражения ударов он супер:

«+9,3» – лучший результат в карьере Алиссона с точки зрения вратарских спасений (если получится удержать планку до конца кампании).

Победы над «Эвертоном» и «Ньюкаслом» – это возвращение настоящего «Ливерпуля»? «Ливерпуль» вообще вернется?

В последних матчах «Ливерпуль» выглядит лучше, но это скорее индикатор того, что команда учится выживать в новом образе. О возвращении к привычному стилю прессинга даже на уровне намерений речи не идет. О топовом качестве игры пока тоже говорить рано – против «Ньюкасла» у Алиссона было очень много работы (4 спасения, 2 после явных шансов соперника).

Но прогресс есть – «Ливерпуль» стал чуть надежнее в новом рисунке обороны, а в атаке на правом фланге снова функционирует (именно так, а не просто выходит в старте) волшебный треугольник Трент-Хендо-Салах. Вместе с обретением уверенности Нуньесом и Гакпо это открывает некоторые перспективы для роста.

Кажется, процесс возвращения в привычную конфигурацию пока даже не начался. Едва ли он начнется до конца сезона. Что для этого требуется?

• постоянное сочетание в защите без травм (в идеале с Ван Дейком и Конате для наиболее высокой линии);

• Новый полузащитник (или даже несколько). Выступающий экспертом Sky Sports Джейми Каррагер точно сформулировал: «Ливерпуль» прекратил прессинговать. На каком-то этапе сезона они вообще играли 4-4-2. Клопп пытается найти решения. Настоящая проблема в попытках играть в футбол Клоппа без игроков Клоппа. Команде не хватает энергии и объема для этого стиля. Неудивительно, что Клопп пробует нечто иное, пускай этот путь тоже не работает».

Карра резюмировал, назвав цифру «три» – он считает, что команде нужно столько новых полузащитников.

• Сыгранная тройка атаки, в которой игроки понимают друг друга и читают момент для начала давления. В атаке процесс перестройки как раз запущен. Новые игроки точно обладают нужными качествами, но им нужно время, чтобы довести действия в прессинге до автоматизма.

Вероятность, что хотя бы два из трех условий сойдутся до конца сезона, – крайне малая. Дальше в дело вступают новые переменные: в каком статусе будет FSG? Какими будут ресурсы Клоппа и его отношения с владельцами? На какой ноте закончится этот сезон? Будет ли у Юргена внутренняя мотивации для перестройки?

Без ответов на эти вопросы тяжело предрекать камбэк «Ливерпуля», который мы знаем. Возможно, кризис на фоне перестройки затянется и усугубится неудачными управленческими решениями. Может быть, «Ливерпуль» вернется на топ-уровень, но будет другим по стилю (с другим тренером?). А есть вероятность, что все сойдется для камбэка команды Клоппа.

Необходимость активных действий очевидна всем. На днях Юрген прямо об этом сказал: «Нас ждут трансферные дела. Теперь это очевидно на 100%. Летом будут изменения – все это понимают».

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, George Wood; REUTERS/Carl Recine