Победа «Юнайтед» над «Сити» – смесь приемов Тен Хага и Сульшера. Объясняем

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» победил «Сити» в дерби (2:1) и довел победную серию во всех турнирах до 9 матчей. Теперь команда Эрика тен Хага занимает уверенное третье место, лишь на очко отстает от соседей и полноправно участвует в чемпионской гонке (в следующем туре – «Арсенал»).

На дерби голландский тренер приготовил интересный и качественный стартовый план, но результат пришел на финальном этапе в других условиях. Давайте разбираться.

1. Пожалуй, главным решением в стартовом составе был отказ от Антони (нестабильного, но структурно важного для Тен Хага). На правом фланге появился Бруну Фернандеш (а десяткой стартовал Кристиан Эриксен), что означало совсем другую динамику в атаке.

Еще пара позиций была завязана на травмах и готовности игроков. Под вопросом были Диогу Далот и Антони Марсьяль. Португалец пролетел мимо заявки, а француз вышел в старте, но отыграл только тайм (после матча Тен Хаг подтвердил, что ранняя замена была связана с повреждением).

Пожалуй, нужно отметить и Люка Шоу в старте на позиции центрального защитника. Это точно не новость, но такого испытания как «Сити» и Холанд у него еще не было. Перед встречей активно формулировался вопрос, а не решит ли ЭтХ использовать кого-то более профильного? Нет, доверился Люку.

2. Состав «Сити» практически полностью читался. Максимально основное сочетание с учетом травм.

Пожалуй, было две пограничные позиции – Бернарду Силва против Илкая Гюндогана в центре полузащиты и Кайл Уокер против Рико Льюиса (в связи с очень мощной формой юниора). Пеп выбрал контроль Бернарду и опыт Уокера:

3. Можно выделить четыре этапа встречи.

Первый тайм: владение было у «Сити» (69%), но истинный контроль у «Юнайтед». Тен Хаг классно подготовился к обороне через прессинг и в среднем блоке. Также команда четко понимала, через какую зону хочет контратаковать. На этом отрезке «МЮ» был острее и ближе к голу.

Начало второй половины: «Сити» перехватил инициативу. Гвардиола преобразовал структуру владения (детали будут ниже), команда стала острее на правом фланге. Регулярно проникала в штрафную и забила назревавший гол.

Отрезок после гола «Сити»: перешли в режим контроля, рисков было меньше, чем в начале тайма, но команда Гвардиолы почти ничего не позволяла сопернику до гола Бруну.

Взрывная концовка: гол Бруну не вытекал из логики предыдущего отрезка, но стал катализатором открытой концовки. Второй мяч «Юнайтед» – следствие открытости «Сити» (при 0:1 таких эпизодов не возникало вообще), гол был полностью логичен. Даже зона, через которую прошла атака на скорости, была фирменной для «МЮ».

4. При прессинге «МЮ» использовал классику Тен Хага. Высокое давление, в котором один фланг остается свободным, но все другие направления прессингуют максимально плотно (персонально). Обратите внимание на действия Бруну (правый вингер) в этом эпизоде – давит на Аке (оставляя свободным Канселу), партнеры персонально закрывают другие опции:

Плюс такой модели прессинга в том, что на участке поля, который покрывается давлением, достигается высокая интенсивность. «Сити» было трудно выбираться – защитники ошибались. Например, вот момент «МЮ» из перехвата Рэшфорда, который из-за описанной структуры замыкал прессинг против Аканджи (оставляя крайнего Уокера свободным):

Продраться через такое давление без смены фланга очень трудно. Если соперник пытается, возникают проблемы. Даже у команды уровня «Сити».

5. Минус такого прессинга – свобода крайнего защитника, если до него смогут доставить мяч. У «Сити» периодически получалось:

С одной стороны, это могло служить хорошим вариантом для выхода в атаку. С другой, команда сильно зависела от индивидуальных действий крайнего защитника, у которого не всегда было достаточно вариантов для продолжения. Несколько позитивных эпизодов у гостей было, но дальнейшие действия Гвардиолы показали, что он не был доволен балансом плюсов-минусов, который команды извлекали из этой стадии.

6. В середине первого тайма Пеп внес коррективы в стадию розыгрыша. Теперь для противодействия прессингу «МЮ» опускался Бернарду. Максимально глубоко – прямо к центральным защитникам:

«Юнайтед» было труднее реагировать. В рамках описанной выше схемы за Бернарду при персоналках должен был присматривать Каземиро, но он не шел так глубоко (предсказуемо и разумно). У «Сити» появлялся свободный игрок, «МЮ» не решался идти в активную стадию прессинга. Команда все еще контролировала соперника, но была вынуждена встречать глубже. «Сити» в свою очередь терял Бернарду как созидателя, превращая его в игрока первой стадии.

То есть замысел помог успокоить давление «Юнайтед», но не перевернул ход матча в пользу «Сити».

7. Еще у «Ман Сити» был интересный, но, кажется, недокрученный прием с опусканиями Эрлинга Холанда в опорную зону. Например, здесь Рафа Варан явно не ожидал такого движения, сначала преследовал норвежца, а потом пытался передать – в линии защиты был разрыв, но «Сити» не пытался его использовать:

То есть путать и удивлять получалось, а доводить до моментов через синхронное движение партнеров или прямое использование Эрлинга почти не удавалось. По ходу тайма Варан (возможно, по совету Тен Хага) решил в такие моменты преследовать Холанда до упора:

Более того, возникали моменты, когда из-за опусканий Холанд не успевал в финальную стадию атаки. Например, тут Эрлинг опускался, «Сити» продвинул мяч без его участия, и Бернарду готов был обострять, но Холанд (даже с его реактивностью) догонял атаку, а не открывался в любимой зоне:

8. У «Сити» почти не получалось наказывать «МЮ» при помощи описанных приемов, но на 23-й минуте получилась эталонная атака. В ней было и продвижение через Бернарду, и задействование опустившегося Холанда, и участие обоих в финальной трети.

Бернарду направляет атаку в первой стадии:

Холанд вытянул защитника и сыграл в касание после отхода поглубже:

Свободный Бернарду находит свободного Холанда в чужой трети:

Увы, Каземиро не оценил прекрасное и нагло заблокировал удар Эрлинга. Бразилец – топ, но истинная проблема «Сити» в том, что сама атака была исключением из правил. В стандартном сценарии у команды не получалось задействовать Бернарду/Холанда и там и там.

9. Во второй части тайма «МЮ» чаще приходилось обороняться на своей половине. Тут у Тен Хага тоже был важный ход. Предвкушая рисунок, в котором владеть мячом будет соперник, он использовал оборонительную и дисциплинированную пару Каземиро-Фред. Бразильцы играли по Бернарду и КДБ.

Иногда оказывались на одной стороне поля близко-близко друг к другу:

А вот обратная ситуация – большое расстояние между опорниками. Они вообще на него не оглядывались – играли четко по оппонентам:

Менее четкие ориентировки использовались против Канселу (когда шел в центр), Родри (по нему действовал Эриксен) и Холанду (Варан) – с ними играли персонально, но не так плотно и не во всех зонах. Тен Хаг хотел максимально выключить созидание через центральную зону и особое внимание уделил самым тонким созидателям соперника.

10. В переходных фазах «МЮ» атаковал через левый фланг – там открывались Марсьяль и Рэшфорд. Из-за текущей формы и особенностей Маркуса направление было очевидным. Еще более очевидным оно стало после того, как Антони не вышел в старте на правом фланге (в начале сезона «МЮ» вел быстрые атаки через него).

Рэшфорд оставался в умышленно высокой позиции, партнеры сразу после возврата мяча бросали взгляд в этом направлении и пытались его находить, лучше всего получалось у Бруну Фернандеша. Может показаться, что предыдущее предложение сбежало из эпохи Оле-Гуннара Сульшера. В этих механизмах и правда не было ничего нового – они регулярно работали против «Сити» в прошлом, сработали и сейчас.

11. Единственная стадия, где «МЮ» был не совсем готов – собственные розыгрыши. Огромное количество попыток завершалось бесцельными выносами Давида де Хеа. 24 дальних паса и 53% точности передачь – средние по сезону у ДДХ 13,6 дальних и 71% точности. «МЮ» владел мячом меньше обычного, а пропорция упрощенных розыгрышей от общего количества зашкаливала.

Команда успешно обходилась без этой стадии. Вероятно, даже у Давида была спецустановка – даже не пытаться заигрывать с «Сити», если они идут в прессинг. В контексте конкретной встречи это нельзя считать большой проблемой. «МЮ» создавал угрозу через быстрые атаки и после прессинга. Но в контексте оценки прогресса при Тен Хаге об этом стоило упомянуть. Эта стадия важна для его футбола. Во многих элементах команда уже готова показывать против топ-соперников, в этой – не готова (но адекватно себя оценивает и не рискует).

12. Во втором тайме Антони заменил Марсьяля – играл на позиции нападающего, а Рэшфорд остался на левом фланге. «Сити» обошелся без замен в перерыве, но Пеп внес изменения в структуру атаки. Теперь в более высокой позиции располагался Кайл Уокер, а Рияд Марез чаще уходил в центр:

Это вынуждало «Юнайтед» реагировать. Во-первых, Марез становился свободным (или отвлекающим) игроком в центре в условиях, когда соперник персонально опекает КДБ и Бернарду. Во-вторых, Уокер подключался при высокой позиции Рэшфорда – в первом тайме он не был так активен в атаке, Маркусу приходилось либо давать ему свободу, либо опускаться глубже (какое-то время он терялся в реакциях).

Да, могло завершиться катастрофой (легкий отрыв Рэшфорда и гол в контратаке), но на деле сработало в пользу «Сити». Рэшфорда в первом тайме упускали и при осторожной позиции Уокера, а тут, наоборот, он затих. Отчасти потому что не понимал как реагировать (идти ли в оборону до упора). Пеп рисковал. Если бы Рэшфорд четко оставался впереди, игра могла раскрыться в обе стороны. Но этого не происходило – Маркус часто был в полупозиции, а Уокер помогал в атаке.

И поучаствовал в голе. Кайл увел Фреда и открыл коридор для открывания КДБ:

13. После гола «Сити» умерил рискованные подключения Уокера, почти не стремился забить второй, но неплохо контролировал соперника. Команда Пепа использовала два приема. Во-первых, старалась контролировать момент потери – даже если это предполагало меньшее количество обострений. Это позволяло не допускать контратак образца первого тайма. Во-вторых, давала Рэшфорду меньше пространства при позиционных атаках.

Первый гол «МЮ» стал исключением из правил (во всех смыслах – хе-хе). Он был совокупностью индивидуального мастерства и нестандартной (не значит, неверной) судейской трактовки. «Сити» пошел в давление (в хорошем соотношении), но Аарон Уан-Биссака собрал двоих и разбил первую волну, дальше – шикарный пас Каземиро, умная помеха от Рэшфорда и завершение от Бруну.

«МЮ» не создавал похожие моменты до гола, но тут все сошлось. В тактическом плане позиция Рэшфорда, который не коснулся мяча, но был во вне игры, оказала влияние на действия Аканджи (притормозил и бежал по другой траектории – не факт, что успел бы без Рэша, но точно бежал бы иначе) и Эдерсона (вышел из ворот, реагируя именно на Маркуса). Не мне трактовать степень влияния в рамках правил, но, если разбирать эпизод тактически, связь между действиями Рэшфорда и реакциями игроков пропустившей команды явно была.

14. Второй мяч стал следствием открытости концовки. Уокер снова начал ходить вперед, но в этот раз «МЮ» готов был наказать (теперь через Гарначо, так как Рэшфорд ушел в центр атаки):

«Сити» не был согласен на ничью, вернулся к открытой структуре, но вместо гола получил наказание.

15. Многие у «Юнайтед» заслуживают пункт индивидуальной похвалы, но я хотел бы отдельно поговорить о Люке Шоу в роли центрального защитника. Его первые успехи на этой позиции не шокировали. Все выглядело логичным, исходя из стиля «МЮ» и качеств Люка. В прошлых матчах команда много атаковала, Шоу продвигал мяч и подключался сам. А защищаться, как правило, приходилось за пределами штрафной.

Дерби против «Сити» при 29% владения было испытанием другого толка. От Шоу требовалось показать другие качества (чаще играть ЦЗ именно внутри штрафной) – и он справился (даже закончил матч лидером по выносам). Еще грамотно страховал Варана, когда тот выдвигался за Холандом.

16. В совокупности «МЮ» понравился больше, но победил не за счет отрезка, когда все контролировал и были регулярно близок к голу, а за счет хаотичной вспышки во время отрезка преимущества соперника.

Команда Тен Хага явно прогрессирует. Эта победа смесь методов Эрика (прессинг и оборона в среднем блоке) с любимыми приемами Сульшера (контратаки через Рэшфорда). Получилось весьма качественно.

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Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson