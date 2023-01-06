Эксперимент Гвардиолы против «Челси» провалился. Во втором тайме он исправил ошибки

У Поттера такой скамейки нет.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» на выезде (1:0) и вернулся на расстояние 5 очков от «Арсенала» в чемпионской гонке. Матч получился достаточно закрытым, но был интересным в плане тактических экспериментов. Инициатива исходила от Пепа Гвардиолы, который сначала перемудрил со стартовой гибридной схемой, но потом грамотно распорядился скамейкой.

Гвардиола вернул в состав Кайла Уокера, Жоау Канселу и Фила Фодена. Отвечая на вопрос про эту троицу, каталонец объяснил логику: «Фанаты хотят, чтобы эти игроки выходили в старте. Думаю, вам понравится этот ответ». Мотив понятен, но интересным был способ, которым Пеп вернул любимчиков болельщиков в состав.

Вместо привычных 4-3-3 (или 4-2-3-1) с Канселу в любимой роли ложного левого фулбека Гвардиола предложил гибридную схему, в которой Канселу расположился справа и играл по ширине (то есть не был ложным). Детали обязательно разберем дальше.

Грэм Поттер более скован в выборе состава. Относительно матча против «Ноттингем Форест» места в старте потеряли Жоржиньо и Мэйсон Маунт (травма). Лишь в случае опорника решение было невынужденным – в центре вышли Матео Ковачич и Денис Закария.

Еще один интересный ход был в центре защиты. Вышла та же пара – Тиаго Силва и Калиду Кулибали, но они поменялись сторонами. Теперь Кулибали играл левого центрального защитника, а Тиаго действовал правее. Это не новая позиция для Кулибали (постоянно играл там в «Наполи»), но значимое отличие от последнего матча.

На стартовую расстановку сил также повлияли быстрые замены «Челси» (из-за травм Рахима Стерлинга и Кристиана Пулишича). Хозяева не меняли схему, но и без того скромная скамейка еще обеднела, что скажется во втором тайме:

Эксперимент Гвардиолы: непривычная позиция Канселу, Родри как центральный защитник при обороне

Реальное расположение «Сити» сильно отличалось от того, которое рисовали перед матчем. Канселу вышел не слева, а справа под совсем другие задачи. По цепочке это повлияло на другие механизмы в структуре «Сити».

При владении команда Гвардиолы использовала структуру с тремя защитниками (Уокер, Стоунз, Аке), двумя опорниками (Бернарду и Родри), двумя инсайдами (Де Брюйне, Гюндоган) – получался квадрат в центре поля. По флангам играли Фоден (слева) и Канселу (справа), в роли форварда – Холанд:

Без мяча «Сити» использовал 4-2-3-1 (при попытках прессинга) и 4-4-2 в стадии выжидания. Общим элементом был базис из четырех защитников, одним из которых оказывался Родри. В опорной, следовательно, оставались Бернарду и Гюндоган.

При прессинге Холанд располагался выше всех, а пятерка полузащитников смещалась по мячу в 4-2-3-1:

Чаще у «Сити» прослеживалась схема 4-4-2. Родри играл центрального защитника, а Канселу – правого полузащитника (пожалуй, это самые неожиданные позиции):

Экстравагантный план Гвардиолы не работал. Казалось, что команде было некомфортно двигать мяч в такой структуре, но не менее важными были ходы Поттера против лидеров соперника. Смена позиций Тиаго и Кулибали – маневр под Холанда. Вероятная логика – более быстрый Кулибали должен был помогать против рывков Эрлинга в проблемной зоне около Марка Кукурельи. Справа за счет правильности позиций Сесара Аспиликуэта и Тиаго Силвы просто реже возникает разрыв.

Единственный явный момент «Сити» в первом тайме родился именно из такого открывания норвежца, но в целом его достойно сдерживали – Эрлинг сделал первое действие с мячом на 21-й минуте. Такие эпизоды точно не были постоянным источником опасности, а открывание и угроза после него скорее подтверждают, что Поттер не зря опасался за зону между Кукурельей и центральным защитником. В целом Кулибали хорошо ему помогал.

Одна из причин, почему Холанд так редко получал мяч – прием против другой звезды «Сити». По КДБ с персональной ориентировкой действовал Ковачич:

В первом тайме у «Сити» был стерильный контроль в собственных атаках и выжидательная позиция, когда мячом владел «Челси». Значимого перевеса точно не было.

«Челси» пытался вскрывать опорную зону без Родри, а «Сити» давил на фланг Кукурельи

В стартовом рисунке у команд почти не было постоянных источников угрозы, но были потенциальные зоны для созидания – точки, которые эпизодически использовались и которые можно было проверять чаще (но по разным причинам не получалось).

Для «Челси» самым интересным направлением выглядела опорная зона «Сити». Там регулярно возникало пространство, которым неплохо пользовался Кай Хавертц. При обороне Родри действовал как центральный защитник, а Бернарду и Гюндоган трудолюбивы, но не читают игру, как Родри. «Сити» не хватало опорника с этим навыком – регулярно возникало пространство.

Родри в четверке защитников:

Хавертц находит пространство, когда Гюндоган пошел на мяч, а Бернарду его не прикрыл:

Обычно такие моменты гасит именно Родри, но сейчас он был частью линии защиты. Вариации этой проблемы повторялись регулярно:

Чаще всего преимуществами пользовался именно Хавертц. Зона была явной проблемой, когда «Челси» до нее добирался. Вот только команда Поттера недостаточно часто доходила до этой стадии атаки. Территориальный перевес был у «Сити».

Для гостей перспективным направлением выглядел правый фланг. Ковачич играл по КДБ с персональной ориентировкой. Периодически это приводило к ситуации, когда Де Брюйне своей позицией сковывает и Ковачича, и Кукурелью. Такие моменты возникали, когда Кевин делал рывок в последнюю линию:

Канселу получал свободу, чтобы разогнаться – дальше можно либо было идти в центр (где нет Ковачича, который с КДБ), либо двигаться на Кукурелью, которому приходилось бы встречать оппонента на скорости. Шикарные условия под игрока, который умеет действовать в изоляциях и хорош в дриблинге – увы, Канселу эта роль не подходила. Он не пользовался описанными преимуществами, а его сильные стороны (походы в центр для контроля, продвижения и созидания) терялись.

Крайне показательно, что попытки Пепа перевернуть игру во втором тайме вертелись именно вокруг этой позиции. После первой порции изменений против Кукурельи отправился играть Бернарду Силва, а потом туда вышел Рияд Марез.

«Сити» прибавил через замены. Во втором тайме были лучше

Изменения пошли сразу после перерыва. Они касались и исполнителей, и стратегии. Сначала вышли Мануэль Аканджи и Рико Льюис.

Теперь у «Сити» было другое наполнение в первой стадии: Стоунз, Аканджи и Аке как защитники, Родри и Льюис – опорники (Бернарду ушел на правый фланг):

Льюис иначе исполнял эту роль. Он реже оставался рядом с Родри – действовал более динамично, делая рывки в чужую опорную и на правый фланг. Это делало игру чуть более открытой, а розыгрыши «Сити» менее стерильными.

Второе изменение коснулось смелости «Сити» в прессинге. В первом тайме команда чаще выжидала, а в начале второй половины постоянно шла в давление. «Челси» начал теряться, что приводило к отборам в опасных зонах:

По цепочке мы получили другое наполнение в дуэли справа – теперь Бернарду играл против Кукурельи. Описанная выше ситуация намного опаснее, когда оппонент может обыгрывать 1-в-1:

Ковачич вынужден был прямо по ходу эпизода отклеиваться от КДБ, бежать для страховки, а Кевин оставался свободным:

Позже под эту дуэль вышел Марез, который и забил победный мяч. Хотя именно в той атаке Рияд просто завершил из штрафной, а структурное преимущество пришло из более активной роли Льюиса (относительно первого тайма). Он открывался рядом с Де Брюйне и Гюндоганом, а не оставался в опорной (сыграл роль в продвижении атаки):

В первом тайме игрок этой позиции располагался глубже, «Сити» уверенно пасовал под давлением, но не наказывал через такие продвижения. Сейчас же «Челси» после изначального провала прессинга не успевал за атакой:

***

После неудачного стартового эксперимента Гвардиола выиграл встречу через замены. На пресс-конференции Пеп иронично назвал себя «гением». Замены были хорошими, но для полноты картины надо учитывать еще две детали. Во-первых, они во многом исправляли ошибки изначального плана. Во-вторых, по части замен тренеры были не в равных условиях.

Поттер был связан в возможности реагировать по ходу второго тайма. Из-за двух травм в первые минуты у него осталось всего одно окно под замены во втором тайме. Еще более серьезное ограничение – некем было усиливать атаку. Вышли Льюис Холл (левый защитник), Омари Хатчинсон (правый вингер) и Конор Галлахер (на место десятки) – структурно ничего не изменилось, а индивидуального усиления у «Челси» просто не было.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andy Rowland