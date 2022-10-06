«Челси» разнес ослабленный травмами «Милан». Использовали фланг Леау и стандарты

Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» победил «Милан» на «Стэмфорд Бридж» (3:0) – однозначно самый убедительный матч команды после прихода Грэма Поттера. Яркая победа случилась в очень нужный момент (при трудном положении в группе). Не стоит переоценивать результат (есть ряд важных оговорок), но разобраться в деталях точно нужно.

«Милан» подходил к матчу с гигантским списком травмированных . Ярче всего кризис подчеркивает правый фланг. В защите команда надолго потеряла двух исполнителей (Алессандро Флоренци и Давиде Калабрию) – теперь полагаются только на арендованного под дедлайн Серджиньо Деста. Выше за место в старте боролись Алексис Салемакерс и Жуниор Мессиас – оба недоступны. Здесь появился Раде Крунич – любимая универсальная затычка Стефано Пиоли.

Правый фланг не единственная кризисная зона – тут поражает именно глубина проблем. Из других ключевых потерь – кипер Майк Меньян плюс левый защитник и часто мозг команды Тео Эрнандес. На этом завершим сеанс сочувствия итальянскому чемпиону, хотя в списке есть еще несколько менее значимых фамилий.

На этом фоне Поттер был в привилигированной позиций – его состав и схема определялись тренерскими решениями. Некоторые игроки только возвращаются, а Поттер не форсирует этот процесс. Вероятно, поэтому в опорной рядом с Матео Ковачичем появился Рубен Лофтус-Чик, а не Жоржиньо. В воротах по-прежнему Кепа (хотя, возможно, он просто снова основной).

У тренера «Челси» было больше пространства для маневра, чем он грамотно воспользовался. С момента прихода в клуб Поттер пока не повторял одну и ту же схему – против «Милана» выбрал любимые Томасом Тухелем 3-4-2-1:

«Челси» переиграл соперника в деталях. Можно выделить три направления, в которых команда Поттера была явно лучше готова. Разберем каждое из них.

Стандарты дали ключевую фору «Челси». Главная угроза – Тиаго Силва

Из 10 ударов «Челси» в матче – 6 после стандартов. Именно серия сверхопасных стандартов вывела хозяев вперед.

С 20-й по 25-ю «Челси» организовал 4 опасных момента после стандартов – буквально каждый штрафной и угловой завершался ударом. Каждый раз пытались выводить на удар Тиаго Силву. «Милан» явно терялся.

«Челси» выстраивал в линию четверку самых опасных игроков – три центральных защитника плюс Лофтус-Чик:

Потом они разбегались так, чтобы свободу получил Тиаго Силва (даже в этом моменте, когда пробил Фофана, стандарт был заточен на бразильца):

Вот еще пример:

«Милан» постарался адаптироваться, но в результате против Тиаго стал оказываться 175-сантиметровый Исмаэль Беннасер:

«Милан» использовал зонную опеку – и просто плохо понимал, как реагировать на разбегания четверки «Челси». Обычно таким образом «Милан» закрывает самые опасные зоны внутри штрафной. Формально вчера тоже закрывали – Тиаго оставался свободным не во вратарской, но бразилец достаточно силен на втором этаже, чтобы выпрыгивать и угрожать даже с более дальних дистанций. Поттер классно на этом сыграл.

И да: хороший момент, чтобы упомянуть – Силва провел гроссмейстерский матч против экс-клуба не только на стандартах , был прекрасен во всех отношениях.

«Челси» почти безупречно сдерживал «Милан». Первый удар в сторону ворот Кепы – 49-я минута

«Челси» ничего не позволил «Милану» в стадии владения до самого конца компенсированного времени первого тайма. Гости даже не могли пробить в сторону ворот. К первому шансу соперника команда Поттера могла уже вести в несколько мячей. Впечатляющая степень контроля. Чтобы ее добиться, Грэм поумерил прессинг. «Челси» очень терпеливо выбирал момент для начала давления.

При Тухеле в аналогичной схеме команда начинала давление тройкой. Вчера «Челси» очень акцентированно стартовал лишь с парой – как правило, Обамеянг + Маунт. Третий игрок помогал полузащите:

Задачей этой пары было направить атаку «Милана» во фланг. Когда атака оказывалась там, включалась остальная часть команды – все слаженно шли до упора:

Иногда, чтобы замкнуть ловушку слева, с противоположного края даже прибегал Стерлинг (другая сторона поля оставалась свободной):

Формула успеха – выжидание момента и цельность давления после того, как оно началось . Этот прием исполнялся на действительно высоком уровне.

При обороне в среднем блоке «Челси» тоже часто переходил на тройку в полузащите, чтобы надежнее закрыть центр:

Гибридная схема (как любит Поттер) – между 3-5-2 и 3-4-2-1. В конкретном случае ход оказался очень уместным, а Стерлинг и Маунт здорово выполнили задание тренера. За всю встречу «Милан» (уступая с 24-й минуты) провел всего 2 атаки с ударами с игры и еще одну попытку добавил со стандарта.

«Челси» использовал фланг Леау против «Милана». Обычно все наоборот – там уничтожают соперника

Фланг Рафаэля Леау в любом матче «Милана» – зона гиперактивности. Он остается в умышленно высокой позиции, что дает сопернику свободнее атаковать, но при этом и самого Леау делает опаснее. Сейчас португалец в космической форме. Практически в каждом матче «Милан» извлекает из его высокой позиции больше плюсов, чем проблем. Вчера было иначе.

Во-первых, «Челси» в принципе атакует смелее большинства соперников «Милана». Во-вторых, скорость Риса Джеймса умножала угрозу. Он доминировал и в быстрых атаках (когда важнее реакция на эпизод), и в более затяжных (когда важнее правильнее распорядиться свободой).

Два гола «Челси» во втором тайме – эпизоды, где Фоде Балло-Туре без поддержки разрывается между Стерлингом и Джеймсом:

Проблема бросалась в глаза и в первой половине. Когда было больше времени, на помощь приходил один из опорников (бросая центр):

Но это нельзя было считать полноценным решением. В этом моменте Тонали старается помочь, но не успевает помешать стеночке:

После стеночки в центре Маунт в огромной свободной зоне против одного Беннасера:

То есть такие реакции опорников часто были запоздалыми и по цепочке создавали новую проблему. Альтернатива – оставлять Балло-Туре на растерзание (во втором тайме так и поступили). «Челси» проводил 44% атак через правый фланг (с отрывом главная зона). Проблема Леау в разных формах вскрывалась большую часть встречи.

Общий счет моментов в этой зоне был с запасом в пользу «Челси», но в конце первой половины «Милан» почти извлек выгоду из позиции Леау. Тонали нашел его в быстрой атаке:

На пространстве и в выгодной стартовой позиции Рафа разбежался, прошел Джеймса и Чалобу, а затем создал лучший момент «Милана» в матче. Хорошее напоминание, почему в большинстве игр его роль играет за «Милан». Вчера было наоборот.

В этом контексте показательны перестроения Пиоли. На 64-й он выпусти Маттео Габбию и перешел на пятерку защитников. Теперь против Джеймса плотнее действовал Балло-Туре:

Проблема: к тому моменту счет уже был 3:0.

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Убедительная победа «Челси» основана на грамотных микроходах Поттера (как выстроил прессинг, как заготовил стандарты и выбрал уязвимую зону). С другой стороны, лучше не переоценивать – команды не были в равных условиях (кадровый кризис «Милана»). Здорово бы учесть и то, и другое – Поттер заслужил комплиментов, но пока умеренных.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; REUTERS/Andrew Boyers, Dylan Martinez; кадры трансляции «Матч ТВ»