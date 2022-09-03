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«Челси» дожал «Лестер» ради Фофана. Защитник пока не стоит 80 миллионов, но в высокой линии уже топ

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Мбаппе в мире защитников? 

Уэсли Фофана всего 21 год, но в его карьере уже два трансфера общей стоимостью 100 миллионов фунтов: сначала из «Сент-Этьена» в «Лестер» (32 млн), теперь – из «Лестера» в «Челси» (73 млн). На фоне огромной суммы поражает не возраст, а опыт, с которым француз переходит к Томасу Тухелю. Его практически нет – в Лиге 1 и АПЛ Фофана наиграл всего 57 матчей. 

Решение «Челси» продавить трансфер, несмотря на ценник и жуткий перелом малоберцовой кости прошлым летом, отражает потенциал Уэсли. Он грандиозный. Вот несколько характерных цитат от тех, кто следил за прогрессом Фофана. 

Франк Лебеф: «Я помню, как на паренька набросились, когда он уходил из «Сент-Этьена». Многие говорили, что он станет еще одним несбывшимся талантом, который слишком рано повелся на деньги. Но поймите: у него экстраординарные качества. Он уже классный игрок! В скорости не уступит даже Мбаппе».

Брендан Роджерс: «У этого молодого человека абсолютно феноменальный талант. Он звезда в процессе становления. Он здорово читает игру, но еще с агрессией набрасывается на соперников. По своему опыту могу сказать, что именно такие игроки становятся лучшими». 

Джонни Эванс: «Станет ли он одним из лучших защитников мира? Вполне вероятно! Иногда просто забываешь, насколько он молод. У него не только развиты физические качества, он уже показывает зрелую игру». 

В этих комплиментах угадывается и секрет Фофана – он здорово сочетает скорость с чтением эпизодов. Для «Лестера» эта комбинация была критически важна. 

По важности Роджерс ставил Фофана на один уровень с Ван Дейком. Без него «Лестер» не мог достойно прессинговать

Зависимость «Лестера» от основной пары Фофана – Эванс хорошо проявилась в прошлом сезоне, когда оба были травмированы. По сравнению с позапрошлым сезоном у команды рухнули все ключевые оборонительные показатели. Главные – пропущенные мячи и качество моментов у своих ворот. 

Причина – без ведущих защитников «Лестер» не мог играть в привычной манере. В частности – высоко прессинговать. По ходу сезона Роджерс объяснял: 

«Прессинг – та черта, которую мне нравится видеть в команде. Мы просим парней играть первым номером – от себя. От защитников требуется чтение эпизодов, сжатие пространства, поддержание атаки. Когда теряешь мяч, нужно как можно быстрее отобрать его обратно. 

Пространство, которое есть у соперника для преодоления прессинга, тоже определяется защитниками. Если они располагаются слишком глубоко, опасаясь передач за спину, сама идея прессинга будет подорвана. Атакующая группа может высоко прессинговать, но если защитники действуют в среднем блоке, у соперника будет слишком много пространства, чтобы выйти в атаку. 

Вот почему мне всегда нравится, когда как минимум у одного защитника в паре есть высокая скорость. В нашем случае Джонни отлично понимает игру, он мозг нашего прессинга. Уэсли же – особенно когда рядом Джонни с его опытом – может брать скоростью. Этим они здорово дополняют друг друга». 

Сравнение прессинг-метрик передает эффективность «Лестера» с Эвансом и Фофана. С ними в качестве основной пары входили в топ-5 лиги. Когда связка разрушилась, откатились на уровень середняков. 

Уэсли в этом аспекте дает не только скорость. Фофана готов почти ко всем требованиям, которые предъявляет высокая линия. Если прессинг провалился – может спасти и подстраховать за счет скорости; если прессинг нужно замкнуть – спокойно выдвинется за соперником; если нужно создать офсайдную ловушку – сделает и это. 

В дебютном сезоне Фофана «Лестер» неплохо это использовал. Фишкой команды Роджерса было высокое давление в статичных фазах – когда соперник разыгрывал от ворот или вбрасывал аут. Благодаря высокой линии и компактности «Лестера» у команд не оставалось буферной зоны – приходилось либо выбивать, либо рисковать под давлением. 

В моментах, когда «Лестер» высоко отбирал, Фофана выполнял лишь поддерживающую роль, но часто оставался против скоростного соперника. На скриншотах ниже – против Абрахама и Марсьяля. Показательно тут именно доверие Роджерса, а не прямое участие в эпизоде: 

К статусу Мбаппе среди защитников Фофана приближает другая черта – скорость в комплекте с чтением эпизодов. После камбэка Уэсли Роджерс делал акцент именно на этом: 

«Когда он выбыл, это была огромная потеря из-за характера нашей игры – на упреждение и скорость. Подменявшие его ребята сделали все, что могли, но вы видели, как «Ливерпулю» не хватало Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа в прошлом году. Когда он окончательно восстановится, мы сможем вернуться к тому стилю, который помогал нам до этого. Предвкушение и понимание игры у этого парня уже на топ-уровне. Это добавит нашей игре другое измерение». 

Попытка прочитать эпизод и следующее действие соперника прослеживается даже по языку тела Уэсли. Частое явление – пружинистая стойка француза. Фофана всегда на низком старте, чтобы быть готовым к любому варианту – в чем-то напоминает Коло Туре, который ассистирует Роджерсу в «Лестере» и тренирует конкретно защитников: 

Отсюда же – игра на упреждение, которую упоминал Роджерс. Это просматривалось у Фофана еще в «Сент-Этьене». Показателен перекос в сторону перехватов – и в Лиге 1, и в АПЛ Уэсли входил в топ-5 по этому показателю. Это результат именно проактивного стиля француза – редкие ошибки возникали, когда Фофана перебарщивал в попытке предугадать эпизод. 

Плюс такой стойки – Фофана может быстро переключаться от игрока к игроку. Это помогало во взаимопонимании с партнерами. Эванс отмечал: «В игре обычно хватает двух-трех слов, чтобы понять друг друга, но мне не приходится слишком часто ему подсказывать. Да, у нас много игроков, которые говорят на французском, но Уэсли и так хорошо выбирает позицию». 

На первых порах Джонни даже слегка недооценивал этот компонент у партнера. 

Здесь он действует по Абрахаму (выделены эллипсом), тогда как Фофана в любимой стойке – на случай рывка Пулишича в штрафную: 

Мяч переводят на противоположный фланг: Эванс оставляет Абрахама и переключается на Хавертца: 

Далее Джонни подсказывает Уэсли забрать свободного Абрахама. Недооценил: Фофана уже давно переключился от Пулишича к нему: 

В подобных эпизодах последней проверкой может стать верховая борьба. Тут у Уэсли – средние показатели. Как мы разбирали на примере защитников из Эредивизи, при переходе в АПЛ почти у всех возникают проблемы. Процент выигранных единоборств у Фофана тоже сократился, но это все еще неплохие цифры (63% против 76%). Другое дело, что в «Челси» будут проверять реже – команда Тухеля банально больше владеет мячом. 

Еще одной ступенькой для роста должна стать игра в атаке. В «Лестере» розыгрыш не был главной задачей Фофана – ключевую роль в нем Роджерс отдает Юри Тилемансу. Радует траектория: после перехода в АПЛ Уэсли почти не рисковал в передачах, но со временем стал смелее. Технические способности у Фофана точно есть – пытается выбирать оригинальные опции, но иногда подводит точность, иногда – выбор момента для такой передачи. 

В весенней игре с ПСВ классным пасом отрезал сразу шесть соперников и разбил прессинг: 

Против «Брентфорда» мог отрезать еще больше соперников, но сделал слишком сильный пас и запустил контратаку: 

Стабильность тут явно не помешает, но потенциал есть и в этом. Благодаря быстрым ногам Фофана не упирается в направление, которое выбрал для прохода, и может быстро его сменить. В дебютной игре с «Астон Виллой» даже сделал разворот в стиле Кройффа – у парня все хорошо с уверенностью. 

В «Челси» у Фофана может быть несколько ролей. Его приход может запустить даже переход на четверку (Силва – все?)

Формат защитников, на которых претендовал «Челси» до Фофана, четко указывает на требования Тухеля. Йошка Гвардиол, Матейс Де Лигт, Жюль Кунде, Преснель Кимпембе – у всех был опыт игры в двойке и тройке (статичной или ситуативной) защитников. Тухель обожает таких – его стиль и в «Челси», и в «ПСЖ» был построен на гибридных схемах, где у футболистов может быть несколько ролей.  

Фофана в этом плане не исключение. Благодаря работе с Роджерсом изучил оба варианта, причем пробовался везде. В тройке защитников, например, побывал и центральным, и крайним. Иногда Роджерс переключался между формациями прямо по ходу матча – Фофана не терялся. 

Вот вердикт Эванса по мотивам игры с «Арсеналом» – тогда Фофана впервые пробовался в тройке: «Не уверен, что раньше он вообще играл по этой схеме. Тут же вышел и здорово сдержал Обамеянга – одного из лучших нападающих лиги. То, как он сыграл против него, отражает его атлетизм и уверенность – противостоять такому игроку тяжело любому, но Уэсли был прямо очень хорош». 

В «Челси» за сдерживание скоростного нападающего отвечает, как правило, Рис Джеймс. Тухель уже несколько раз переводил его в центр защиты – сомневаясь в качествах других игроков (особенно – ветерана Аспиликуэты). В предыдущих сезонах Джеймс специально выходил против Джейми Варди и Винисиуса, в этом – под Сон Хен Мина. 

В обороне Рис справлялся, но побочный эффект от таких перестановок – недостаток его креативных качеств в атаке. Приход атлетичного Фофана кажется решением. Теперь у Тухеля появляется скоростной центрбек, который может и развязать руки Джеймсу в атаке, и подстраховать, если тот задержится впереди. 

Вариант с переходом «Челси» на двойку защитников теперь тоже реалистичнее. В последних матчах Тухель пробует этот вариант, но связка Силвы и Кулибали далека от совершенства. Из-за медлительности бразильца Томас редко прибегал к этой опции, а как-то раз объяснял, что Тиаго блистает в первую очередь в низком блоке. «Лидс» и «Саутгемптон» неплохо это оголяли, уничтожая в контратаках. 

Фофана способен замаскировать проблему – скорость француза сама по себе располагает к прессингу, но и подстраховать партнеров Уэсли всегда готов. Символично, что несколько лет назад им интересовался «Зальцбург» – клуб, помешанный на прессинге из-за влияния системы «Ред Булл» и идей Ральфа Рангника. 

Благодаря тому, что Кулибали тоже хорош в высокой линии, связка выглядит потенциально убойно, но пара важных оговорок все же есть. Первая – Калиду все еще адаптируется к скоростям АПЛ, вторая – Фофана блистал в Англии только в связке с проверенным партнером. Пока опыт и подсказки Силвы для обоих – незаменимая штука. На первых порах они точно пригодятся. 

Вопросов по состоянию Фофана после травмы должно быть чуть меньше. Убедившись, что Уэсли ничего не растерял за время отсутствия, «Лестер» даже подписал с ним новый контракт – явное доверие клуба и гарантия, что все в порядке. Медицинский эксперт The Athletic Бен Диннери подтверждает – долгосрочных проблем со здоровьем у игрока нет. Мышечные травмы, которые появились после камбэка – лишь итог поспешного возвращения на поле. 

Прямо сейчас смущает лишь стоимость Фофана после семи месяцев отсутствия. Француз провел только один полноценный сезон в АПЛ и не во всех компонентах топ, но уже один из самых дорогих защитников за всю историю лиги. 70 миллионов, которые выложил «Челси» – скорее плата за потенциал, чем за готовый продукт. Но потенциал у Фофана и правда внушительный.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic, Darren Staples; Gettyimages.ru/Michael Regan, Glyn Kirk 

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