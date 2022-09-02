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Оценили 41 (да!) главный трансфер АПЛ. Здесь не только Каземиро с Холандом, но и Ваут Фас с Джесси Лингардом

Дэниэл Джеймс Дэниэл Джеймс
Дуе Чалета-Цар Дуе Чалета-Цар
Ваут Фас Ваут Фас
Левен Курзава Левен Курзава
Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Диего Карлос Диего Карлос
Денис Закария Денис Закария
Кэлвин Филлипс Кэлвин Филлипс
Уэсли Фофана Уэсли Фофана
Арсенал Арсенал
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Ливерпуль Ливерпуль
Джесси Лингард Джесси Лингард
Андреас Перейра Андреас Перейра
Бренден Ааронсон Бренден Ааронсон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ришарлисон Ришарлисон
Челси Челси
Артур Артур
Лукас Пакета Лукас Пакета
Виллиан Виллиан
Фулхэм Фулхэм
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
Матеуш Нунеш Матеуш Нунеш
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Ив Биссума Ив Биссума
Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Морган Гиббс-Уайт Морган Гиббс-Уайт
Бубакар Камара Бубакар Камара
Александер Исак Александер Исак
Лидс Лидс
Джанлука Скамакка Джанлука Скамакка
Свен Ботман Свен Ботман
Александр Зинченко Александр Зинченко
Антони Антони
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Фабиу Виейра
Гонсалу Гедеш Гонсалу Гедеш
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Каземиро Каземиро
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Иван Перишич Иван Перишич
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Вердикт Вадима Лукомского.

В четверг ночью в большинстве топ-лиг Европы закрылось летнее трансферное окно – самое время для изнурительно подробных итоговых текстов. Чтобы особенно изнурить вас, мы сделаем сразу два огромных материала с оценкой конкретных трансферов – по АПЛ (главная лига по большим трансферам) и по остальным европейским лигам. Перед стартом – две новости по формату. 

Во-первых, теперь мы указываем не только трансферную сумму, но и зарплату игрока. Появился весьма достоверный (хоть и неофициальный) источник – Capology, которому доверяет даже FBRef, серьезный сайт со статистикой для гиков. Capology специализируются на поиске и агрегации информации о зарплатах: кроме открытых источников, имеют связи в клубах. Большая часть зарплат в известных клубах у них идет со статусом verified, что означает подтверждение двумя или более источниками, либо напрямую клубом/агентом игрока. Важность зарплаты как элемента сделки, думаю, отдельно пояснять не стоит. Единственный минус – информация доступна не по каждому трансферу, но если она есть, логично ее учитывать. 

Во-вторых, теперь мы оцениваем каждый трансфер через четыре категории:

Цена/качество – оценка ресурсов, затраченных на игрока, без оглядки на новый клуб и условия.

Развитие карьеры – насколько новый клуб сильнее старого, насколько вырастет (или понизится) статус игрока и насколько хорошо клуб подходит конкретному игроку стилистически. В общем, насколько этот переход полезен карьере футболиста. 

Усиление прямо сейчас – насколько игрок улучшает конкретную позицию (позиции) в клубе и какой вклад он внесет уже в этом сезоне. 

Потенциал (трансфера, а не игрока) – долгосрочная перспектива сделки. Какую пользу игрок принесет на дистанции трех и более сезонов, если задержится в клубе (как сильно вырастет или потеряет в цене). Да, оценить трудно, но игнорировать нельзя, учитывая, что некоторых игроков покупают именно под такие цели. 

Финишировали с самым нудным вступлением к тексту ever. Переходим к разбору трансферов.

Из-за желания норвежца сменить клуб именно этим летом, подкрепленного пунктом о скромных для его статуса отступных, «Ман Сити» взял Эрлинга существенно ниже рыночной цены. Объективно Холанд за 60 млн – просто подарок. Разумеется, в комплекте идет большая зарплата – самая высокая среди всех игроков, которые сменили команду этим летом. Но прямо завышенной она не кажется – примерно столько должен получать один из главных игроков нового поколения после перехода в самый богатый клуб самой богатой лиги мира.

На этом фоне разговоры о тактической совместимости справедливо оказались на втором плане. Первым их сдвинул туда именно Пеп Гвардиола. Еще в мае тренер сказал, что это трансфер в первую очередь для клуба – то есть на годы вперед, а не под точечное усиление конкретной команды. «Сити» ухватился за эксклюзивный момент, когда Холанда можно взять так выгодно. Дальше уже дело Гвардиолы адаптироваться – у него есть нужный опыт. Обычно трансферы в «Сити» проходят в обратном порядке (Гвардиола выбирает игрока, а он адаптируется), но тут расклад был слишком заманчивым. 

Очевидно, что в случае успешной адаптации (а пока она сверхуспешна) Холанд улучшит реализацию страшной атакующей машины и сделает ее вариативнее. Могут ли быть минусы? В краткосрочной перспективе «Сити» придется разрушить весьма яркий и эффективный вариант игры без нападающих – это может сделать команду чуть более прямолинейной и предсказуемой. Но в большинстве игр плюсы должны уверенно перевесить. 

Зачем Холанд «Ман Сити»: поможет в топ-матчах и создаст убойную связку с КДБ, но пока далек от стиля Пепа

«Сити» забрал основного опорника «Лидса» и важного полузащитника сборной Англии в год ЧМ после лучшего сезона в карьере Родри, который играет почти без травм. Выглядит не очень логично для всех сторон. «Сити» явно переплачивает за плюс-минус 10 матчей в старте (даже если они будут успешными), а Филлипс с огромной вероятностью лишается регулярной практики перед большим турниром сборных.

Можно найти побочные плюсы. Например, добавит тактической гибкости – «Сити» сможет чаще переходить на осторожные 4-2-3-1 с парой разрушителей; Филлипс также может быть дублером не только Родри, но и Гюндогана в роли бокс-ту-бокса (в сборной действует именно в этой роли). Еще один позитивный ракурс – тренировки у Пепа. К следующему трансферу у Филлипса за спиной будет школа Бьелсы, Гвардиолы (и Саутгейта) – кому-то сильно повезет. 

Кэлвин Филлипс был крут в «Лидсе», но зачем он Пепу, когда есть такой Родри?

«Сити» укрепляет глубину состава. Аканджи – быстрый, техничный и хорошо двигает мяч. Не очень стабилен (поэтому так и не стал признанным топом), но данные просто шикарные. 27-летний швейцарец потенциально закроет две роли в ротации: может сыграть в центре защиты и правого защитника типажа Кайла Уокера – скрытый третий центральный без частых подключений в атаку. 

Покупка Нуньеса выглядит попыткой сохранить динамику, которая была у «Ливерпуля» в атаке в последние месяцы прошлого сезона, когда Садьо Мане играл в центре нападения. В плане движения и открываний Дарвин очень похожим образом двигался в «Бенфике». В оптимальном сценарии он способен дать и более прямую угрозу в штрафной.

При сумме в 75 млн его трансфер нельзя считать прямо выгодным – особенно учитывая, что у него лишь один по-настоящему топовый сезон на серьезном уровне. Да, до этого были комплименты от Луиса Суареса и даже приглашение в «Барсу», у которой тогда банально не хватило денег (хе-хе). Талант уругвайца не кажется дутым и должен умножиться на хорошую совместимость с системой «Ливерпуля», но, учитывая вводные данные, «Бенфика» очень плодотворно поторговалась.

В идеальном сценарии Нуньес принесет кучу пользы с первого сезона – его данные правда классно ложатся в систему «Ливерпуля», что было видно даже в стартовых матчах (хотя обсуждают пока больше промахи и удаление). В случае проблем с адаптацией уругвайца готов подменить оживший Роберто Фирмино. В долгосрочной перспективе сомнений еще меньше: у Нуньеса шикарные данные для системы «Ливерпуля», Клопп регулярно выводит игроков с шикарными данными на суперзвездный уровень – ждем!

Нуньес должен заменить Мане в системе «Ливерпуля». Он открывается в стиле Анри

Неоднозначная, но потенциально мощная сделка. На эпидемию травм в полузащите «Ливерпуль» отреагировал арендой травматичного полузащитника, но это может сработать. В последние недели сильнее всего команде не хватает качеств Тиаго Алькантары (кстати, Артура еще в «Гремио» с ним сравнивали). Их нехватку Артур может с компенсировать, пускай с парой оговорок (не так хорош без мяча и хуже обостряет, но даст нужный ритм игры в пас). 

Еще одно опасение: проблема Артура с выносливостью, из-за которой он не выдерживал полные матчи в «Барсе». Не лучший вариант под прессинг Клоппа. Если бы это был полноценный трансфер, то можно было бы смело говорить о несовместимости. Но тут речь о краткосрочном решении – нерегулярные выходы, когда нужны конкретные качества в центре поля. Может сработать, если Артур, конечно, сам не сломается. 

Лучший опорник планеты попадает в нездоровую среду с кучей проблем и непоследовательным подходом к их решению. С одной стороны, такие условия не помогают талантам раскрываться. С другой, Каземиро очень гибок и адаптивен, что делает его лучшим решением проблем в такой среде. Увы, он не решит их все, но замаскирует максимальное количество.

С точки зрения задействованных ресурсов трансфер 30-летнего Каземиро кажется жестом отчаяния. «МЮ» был в поисках все лето, рассматривал на эту позицию игроков другого типажа и уровня, а потом просто решил дать «Реалу» и самому бразильцу сколько они пожелают, чтобы прекратить трансферные метания. Каземиро слишком хорош и может оправдать даже такой аванс, но, учитывая возраст, позицию и срок контракта, траты правда огромные.

Кажется, у «МЮ» нет четкого плана в полузащите, но Каземиро классно адаптируется. В «Мадриде» его заменит Тчуамени

Датчанин провел волшебные полсезона в «Брентфорде» – и заслужил возвращение в топ-клуб. Плюс его перехода в «Юнайтед» – он отлично подходит под футбол Тен Хага. Минус – ему нет четкой позиции в этой системе. Но это компенсируется тем, что Эриксен может приносить пользу в разных ролях. 

В первых турах он побывал и разыгрывающим опорником, и ложной девяткой. В будущем, вероятно, увидим Кристиана еще и десяткой, центральным полузащитником, созидателем, стартующим с фланга. Увидим ли с четкой постоянной стартовой ролью? Не факт, но, кажется, это необязательное условие для максимизации его полезности. На этапе внедрения нового стиля игрок с его пониманием и такой универсальностью очень нужен.

Эриксен реактивно вернулся на топ-уровень – и это ожидаемое чудо. Он готов удивлять в «МЮ»

Однозначно лучший пасующий защитник «Юнайтед». Но его общая успешность прямо связана с успешностью внедрения принципов Тен Хага. Лисандро может показывать топ-уровень, но в очень специфичной системе. Необходимые условия: большой процент владения у его команды + высокая линия (и прессинг). В такой среде его сильные качества будут на первом плане, а слабые вообще не заметны. В ином случае он выглядит слишком привлекательной мишенью (чем уже успели воспользоваться некоторые соперники).

«Аякс» мастерски использовал близкое знакомство Тен Хага с возможностями Мартинеса – клуб продал его в 8 раз дороже, чем купил всего два года назад. В случае успешной интеграции футбола ЭТХ трансфер может оправдаться, но как быть в альтернативных сценариях? Лисандро точно не выглядит защитником на такую сумму в любой системе. Топовый, но узкопрофильный исполнитель. 

Рост нового центрального защитника «МЮ» – 175 см. Это правда такая проблема? Каземиро поможет?

Хайлайт саги с переходом бразильца – слова тренера «Аякса» Алфреда Схройдера: «В наше время трансферные суммы – безумны. «Барселона» платит 115 млн за Дембеле, «МЮ» отдает больше 100 млн за Санчо. Если так, то можно заплатить столько и за Антони. Стоят ли игроки этих денег? Нет. Но их заплатят». 

«Юнайтед» уперся в одну цель и, кажется, оказался в ситуации, когда довести сагу до конца – дело не цены, а принципа. Это очевидная переплата, даже с оглядкой на знакомство с Тен Хагом, которое приумножит несомненные таланты Антони.

Простое и понятное описание бразильца – подражатель Роббена очень высокого уровня. В «Аяксе» Тен Хаг выстроил систему, где было четкое разделение между флангами: левый для перегрузов и комбинаций, а правый – под изоляции. В изоляциях и блистал Антони.

Чтобы полностью реализовать его потенциал, скорее всего придется воспроизвести эти условия. В первых матчах у «МЮ» не было такой явной динамики по флангам и функциям, но одной из причин могло быть отсутствие игрока с таким набором качеств. Кажется, Тен Хаг очень хочет строить игру именно так, а не адаптироваться, даже в деталях (учитывая, как четко «Юнайтед» вцепился именно в Антони). 

«Юнайтед» усилился, а Антони, вероятно, заиграет у знакомого тренера, но оправдать такую инвестицию почти нереально.

Еще один трансфер под Тен Хага. В системе голландца важно своевременно переключаться между игрой вдоль фланга и смещениями в центр (ролью ложного фулбека) – Тирелл выполнял эти функции в похожей системе Арне Слота в «Фейеноорде». С точки зрения понимания принципов он здорово подходит, хотя индивидуально уступает Люку Шоу.

По затраченным ресурсам это трансфер для глубины состава – такую функцию Маласиа точно потянет. А если Шоу будет плохо улавливать установки Тен Хага, вполне может стать и основным. 

Идеальный центральный защитник для современного топ-клуба. Мощь сочетается со скоростью и высоким игровым интеллектом, что дополняется шикарными качествами в продвижении мяча – и через разрезающие передачи, и через переводы, и через проходы (при безупречном владении обеими ногами). 

Единственное опасение – он слишком поздно оказался в топ-клубе. Калиду уже 31 год, а в последние три года он стал явно чаще травмироваться. Если раньше проводил под 90% возможного времени, то теперь 60-70%, что маловато для ключевого центрального защитника. 

Судя по зарплате, сенегалец отлично понимает, что обладает уникальным набором качеств и подписывает последний большой контракт. Но если будет здоров и обойдется без резкого спада (из-за возраста), то вполне стоит этих денег. Очень важные переменные в этой сделке.

По умению читать игру француз уже сейчас один из сильнейших центральных защитников АПЛ. Он очень здорово страхует более агрессивных партнеров (может сыграться с Кулибали). Также прослеживается сценарий, в котором пара Кулибали-Фофана дает Томасу Тухелю долгожданные инструменты для перевода команды на четверку.

При безграничном уважении к опыту Тиаго Силвы с ним трудно играть в четверку при высокой линии защиты. Эксперименты Тухеля барахлили в том числе по этой причине. С новой парой эта проблема отпадет. 

В числе опасений – перелом ноги, через который Фофана прошел в прошлом сезоне. Очень тяжело прогнозировать, как это скажется на его долгосрочных перспективах. Делая Уэса вторым по стоимости ЦЗ в истории АПЛ и давая ему контракт на 7 лет, «Челси» явно показывает, что не верит в подобные опасения – за этим наверняка стоят многочисленные проверки, но полностью исключить риск нельзя. 

В последние два сезона Стерлинг утратил в «Сити» статус 100-процентно основного игрока, но не утратил эффективность. Свои 18+ баллов по гол+пас он набирал даже в режиме ротации, что крайне впечатляет. Это прямо связано с двумя элементами, которые сильно помогают ему и в «Челси» – универсальность (ему подвластна любая позиция в атаке) и понимание принципов позиционного футбола. 

Как и Гвардиола, Тухель– адепт позиционной игры. Стерлинг должен быстро вписаться в его систему постоянной смены позиций по ходу атаки (здесь поможет и его универсальность). В общем, высокий уровень совместимости почти гарантирован. «Челси» получает стабильную результативность. Стерлинг – игровое время в количестве, ограниченном только его усталостью. 

Ключевой статус Стерлинга в новой команде никто не оспаривает. Рахим не скрывал важность этого фактора перед ЧМ, а «Челси» умело использовал это в свою пользу. Логика у трансфера очень стройная, но соотношение цена/качество слегка напрягает. Стерлингу дали самую высокую в клубе зарплату – большой аванс, учитывая его предыдущий статус (категорически полезный, но все-таки игрок ротации в «Сити»).

Слежу за Марком и радуюсь каждому его успеху со времен, когда он еще играл левого вингера в «Эйбаре» Мендилибара. Каждый следующий уровень («Хетафе», «Брайтон») брал очень уверенно: в прессинге – просто машина, в подключениях отлично закрывает всю бровку в любой схеме. У Грэма Поттера еще и освоил роль левого центрального защитника с походами в атаку. Вписывается в позиционный футбол. 

В общем, я знаю обо всех его плюсах и правда высоко ценю, но все равно считаю, что за него заплатили слишком много. За год «Брайтон» почти в четыре раза увеличил трансферную стоимость Кукурельи, а после его ухода взял Первиса Эступиньяна из «Вильярреала» за прошлогоднюю стоимость Кукурельи. Разница в уровне между этими игроками точно не 4-кратная. 

Идеальный пример, если Тони Блум вдруг захочет одним кейсом показать эффективность трансферной политики «Брайтона». «Челси» получил хорошего игрока, который вписывается в систему Тухеля, но жестко переплатил (и озадачил Бена Чилуэлла). 

«Челси» отказался закрывать окно с Армандо Броей в роли единственного чистого форварда. Тухель воссоединился со старым габонским знакомым. 

В прошлом сезоне у команды весьма неплохо работал вариант вообще без нападающих. Но одна из причин была в том, что альтернативой был вариант с Ромелу Лукаку в качестве форварда. В неумении использовать сильные качества бельгийца Тухеля публично обвинял даже Конте. С Обамеянгом подобный сценарий исключен: отрезком в «Барсе» габонец показал высокую степень мотивированности, Тухелю хорошо знакомы его качества, Пьеру – позиционные принципы немца. 

«Челси» отчаянно нуждался в удобном Тухелю топ-форварде, «Барса» – в деньгах, Обамеянгу дорогу в старт «Барсы» перекрыл Левандовски. Сделка логична для всех сторон.

Техничный полузащитник, который отлично держит мяч. Во времена игры за «Гладбах» дополнял это огромным объемом работы. Тогда казалось, что вот-вот окажется в основе топ-клуба, но из-за травм последний элемент был утрачен. Но для пользы в ротации набор качеств очень хороший. Главное из них – удержание мяча под давлением. Игровое время в «Челси» будет прямо связано с травмами конкурентов. Количественно позиция укомплектована, но на практике в прошлом сезоне слишком часто было кадровое голодание.

Готовый игрок для топ-клуба. Универсал, который отлично себя показал на разных позициях – от вингера, который проверяет соперника 1-в-1, до нападающего, которого Карло Анчелотти по набору качеств сравнивает с Андреем Шевченко. 

Опасения: в правильный ли топ-клуб он перешел и соответствует ли цена его текущему уровню? На последний вопрос очень содержательно и с цифрами отвечал помешанный на аналитике болельщик «Эвертона» Майк Гудман. Если коротко: почти по всем метрикам последний сезон в ливерпульском клубе у Ришарлисона получился посредственным относительно его привычных стандартов. По мнению Майкла, Риш по-настоящему топ только в роли вингера с оборонительными функциями и задачами продвижения мяча. Остальные роли может достойно закрыть, но уровень падает. 

С учетом этих опасений трансферная сумма кажется завышенной. Второй момент – укомплектованность позиций в «Тоттенхэме». Сон и Кейн – суперзвезды. Кулусевски – в огненной форме после перехода в клуб и крайне важен тактически (плюс Ришарлисону эта позиция – ближе к правому флангу – менее удобна). Есть еще Лукас Моура. Ришарлисон подходит Конте, но именно как надежный дублер для Кейна и Сона (их позиции ему более удобны) и опция для перехода на 4-2-3-1 (4-4-2). 

У Биссумы есть все качества, чтобы давать нужный Конте объем в центре поля при схеме 3-4-2-1. Разбить основную пару Бентанкур-Хейбьерг будет трудно, но в некоторых вещах Биссума круче – например, отлично работает с мячом под давлением и продвигает его через проходы. Возможно, в некоторых встречах Конте будет использовать это как оружие против прессинга. Но против большинства оппонентов пара Бентанкур-Хейбьерг кажется оптимальной. 

В общем, логичный трансфер «Тоттенхэма» для глубины и вариативности состава. Должен вписаться, но четкой дороги именно в старт не прослеживается. 

Латераль, идеально знающий систему Конте. Чаще всего играл слева, но легко может закрыть и правый край. Последний сезон в «Интере» хорват провел на грандиозном уровне. Возможно, лучший в его долгой карьере – и точно лучший после смены позиции. 

33-летний Перишич казался шикарным краткосрочным усилением, но в начале сезона сидел на скамейке из-за волшебной формы Райана Сессеньона. При этом все стороны (да-да, об этом рассказал даже сам Сессеньон) сходятся, что Перишич сильно помогает конкуренту – не только мотивацией, но и прямыми советами. 

Чтобы оправдать весьма высокую зарплату, хорвату нужно принести более прямую пользу – он уже начал (теперь в старте и уже отдал два ассиста). У него есть все качества, чтобы продолжить. 

«Арсенал» разменял Алекса Ляказетта (нападающего с кучей скрытых достоинств, но без голов) на Габи Жезуса – нападающего, который дает все те же скрытые достоинства (даже больше – например, он вариативнее открывается), но еще и забивает. Очевидный апгрейд позиции без какого-либо ущерба системе. 

Жезус в свою очередь получает возможность перезапуститься у тренера, с которым хорошо знаком. Он приносил пользу на всех этапах карьеры в «Сити», но к концу утратил уверенность и даже просил Пепа чаще играть на фланге, где нет повышенного давления. 

Этот момент отдельно обсуждался при переговорах. Технический директор «Арсенала» Эду вспоминал: «Я сказал ему: «Габриэл, я приехал, чтобы подписать тебя, но я хочу не Габриэля из этого сезона, а старого Габриэля, потому что сейчас ты играешь не так, как можешь. Ты потерял важную искру. Он посмотрел на меня и ответил: «Вы правы».

Пока план работает на всех уровнях. Жезус категорически полезен (в этом никто не сомневался), играет именно на старой доброй позиции нападающего и забивает. У него есть все условия, чтобы выполнять программу-максимум и дальше.

Зинченко – это гибкость стартового плана и глубина состава на разных позициях. Как и в случае с Жезусом, бонусом идет знакомство с Артетой и доскональное знание принципов. За эти трансферы «Арсенал» можно обвинить в лени и нехватке фантазии (просто покупают старых знакомых Артеты из «Сити» за приличные деньги), но в остальном отличное усиление.

Стартовый план «Арсенала» с Зинченко получил функцию ложного фулбека, а в левой части поля появился подвижный треугольник Зинченко-Джака-Мартинелли. Киран Тирни – хороший, но более классический левый защитник. В прошлом сезоне такой вариативности в этой зоне и близко не было, что делало команду предсказуемой и зависимой от правой части поля в созидании. 

Кроме вариативности, «Арсенал» получил игрока, который может закрыть не только фланг защиты, но и позицию Джаки в центре поля (при необходимости даже роль атакующего полузащитника).

По набору качеств вписывается в текущую систему «Арсенала» (техничный созидатель с отличной левой ногой, который любит открываться и комбинировать в правом полуфланге) –  может закрыть позиции, на которых сейчас играют Эдегор и Сака. Оба железные игроки старта, поэтому португалец – лишь усиление глубины состава. 

Немного настораживает отсутствие хотя бы одного полного сезона во взрослом футболе – при весьма высокой трансферной стоимости. Если сложить все минуты Виейры за три сезона в «Порту», то получится всего 26,2 90-минутки. То есть даже за три года у него не набирается один полноценный сезон в старте (зато ценник больше 1 млн за каждую 90-минутку). Даже в последний год он был игроком ротации. В общем, пока сырой (и хотя бы без высокой з/п), но как усиление глубины состава подходит. 

Пожалуй, второй после Бруно Гимараэса трансфер, когда «Ньюкасл» за очень большие деньги забирает футболиста, способного играть в основе топ-клуба (настоящего, а не возможного будущего). Это правда мощно!

Разумеется, такое стало возможно только на фоне явной переплаты. Потенциал Александера никто не оспаривает, но из-за откровенно слабого последнего сезона «Реал Сосьедад» был не в лучшей переговорной позиции. В 2021/22 Исак забил 6 голов в Ла Лиге в ситуации, когда ему регулярно создавали моменты, а он их банально транжирил («-4,9» относительно xG).

Исак – правда большой талант. Хорош в подыгрыше, изумителен на пространстве и просто волшебно тащит мяч. Клуб укрепляет важную позицию, где проверенного топа и близко нет. Вероятно, к нему вернется и уверенность (гол в дебютном матче на «Энфилде» уже запустил процесс). Безусловное усиление, но «Сосьедад» выжал из сделки максимум.

Еще один выпускник академии Жозе Фонте – она производит топовых центральных защитников. Ботман – качественный современный центрдеф (бонусом идет то, что именно профильный левый ЦЗ). Отлично двигает мяч, цепкий, мощный, хорошо скоординирован для своих габаритов. Без четких слабых сторон, хотя не особенно проверен в высокой линии. 

«Ньюкасл» постепенно перестраивается на более прогрессивный стиль – Эдди Хау вполне годится для его построения. Теперь у тренера есть качественная пара пасующих защитников Шер-Ботман – и Дэн Берн (который может играть и слева). 

Это не ложная тревога – мы правда нашли выгодный трансфер «Ньюкасла»! Это так изумляет, потому что все сейчас знают о новых возможностях клуба и завышают ценник. Но вылетевший «Бернли» не упирался, когда «Ньюкасл» пришел за Поупом.

Поуп – один из лучших шотстопперов низов таблицы на дистанции последних сезонов (возможно, лучший). У него феноменальная реакция. Но есть недооцененный аспект – он очень быстро и качественно выходит из ворот, что помогает, когда нужно страховать высокую оборону или сокращать дистанцию при выходах 1 на 1. 

Отличный набор за 11,5 млн и хорошее усиление на сезон-другой. Дальше «Ньюкаслу», вероятно, придется искать вратаря, который лучше играет ногами, но все остальные качества у Поупа есть – очень годная переходная опция. 

Один из самых элегантных игроков Европы и в то же время самая работоспособная десятка Лиги 1. Просто потрясающее усиление для «Вест Хэма», где пробег – одна из ключевых метрик, но игроки из атакующей четверки в схеме 4-2-3-1 получают много свободы для импровизации. 

Форналс, Боэун, Антонио (и в меньшей степени Бенрахма) ярко раскрылись в этой гибкой системе. Проблемы с внедрением в футбол Мойеса умных техничных игроков преувеличены – они раскрываются, просто все равно должны пахать. Пакета подходит по всем параметрам. 

Вопрос: не мог ли он найти себе команду получше? Бразилец регулярно вызывается в сборную и два сезона прямо блистал в «Лионе», который не слабее «Вест Хэма» (пускай не из АПЛ). По крайней мере в «Вест Хэме» это понимают: Мойес сказал, что этим трансфером клуб «прыгнул выше головы».

Хороший нападающий, достаточно техничен для столба и обладает шикарным дальним ударом. Опасения в расхождении его статуса на бумаге и перспектив в клубе. На бумаге он большое подписание под одну из самых больших зарплат. 

На практике у «Вест Хэма» очень сыгранная и сбалансированная атака, где в стартовом рисунке нет игрока такого типажа. Игра «Вест Хэма» с Антонио в роли форварда (он в манере Анри сваливается на левый фланг, а в центр смещаются другие) – это не промежуточная опция, а мощный вариант, который принес клубу много успехов в последние сезоны.

Скамакка – ценная опция на случай частых травм (хотя в прошлом сезоне в случае травм Антонио в центре выходил Боуэн, а «Вест Хэм» успешно продолжал играть без форвардов). А вот рушить основной вариант – опасный для Мойеса путь. Вписать Скамакку без разрушения этого варианта не получится. 

Для успеха итальянцу мало быть готовым лучше конкурентов – нужно еще ждать, пока у Мойеса сформируется подходящая идея, которая не уступает по командной эффективности нынешней. До этих пор он рискует повторить путь Себастьяна Аллера и провалиться в «Вест Хэме» вовсе не потому что недостаточно хорош, а из-за побочных факторов. Если задержится в клубе, перспективы более приятные: Антонио – 32, а Скамакке – всего 23. Но изначально будет трудно.

Современный центральный защитник, который в «Севилье» дополнял и страховал более авантюрного и яркого Жюля Кунде. Из-за этого бразилец получал меньше внимания и перешел не в «Барселону», а в «Астон Виллу». Стабильный и проявивший себя в команде с высоким прессингом. 

После ежегодной ЛЧ в «Севилье» «Вилла» кажется явным понижением, но магия АПЛ и проект Стивена Джеррарда заманили бразильца. Диего не повезло – сразу же получил серьезную травму (пропустит около 6 месяцев). Если проект Джеррарда все еще будет в силе, то после возвращения Карлоса он получит качественного лидера обороны.

Блестяще играл в роли Бускетса в категорически заточенном на владение «Марселе» Хорхе Сампаоли (62% – больше во Франции было только у «ПСЖ»). Именно футбол, в котором команда с мячом, а Камара получает его чаще всех и управляет игрой, лучше всего раскрывает его качества. 

У француза очень большой потенциал, но успешность прямо коррелирует со стилем команды. В данном случае со способностью Джеррарда построить нужный стиль. В АПЛ это будет сделать трудно – и пока Стиви не показывает необходимой смелости. Камара – большой талант, за которым нужно смотреть, но в стабильности его великолепия есть сомнения (эпизодическое точно будет).

Много лет был ответственным за магию в «Валенсии» и претендовал на статус самого техничного футболиста Ла Лиги не из топ-клуба. Его фирменный прием – смещение с левого фланга в центр с мячом под правой ногой. Исходом такого эпизода может быть и удар, и тонкий пас, и сольный проход. 

В «Валенсии» он сильно выделялся и был главным источником креатива, следовательно, получал почти неограниченную свободу от любого тренера. Даже фанат лонгболлов Хосе Бордалас адаптировал систему под его фирменное смещение. В «Вулвз» Гедешу предстоит стать элементом (ключевым, но лишь элементом) намного более разнообразной атаки. Потребуется адаптация, но талант Гонсалу захватывает. 

Теперь у «Вулвз» будет не просто португальская связка в центре поля, а полностью португальская полузащита. Невеш и Моутинью строят игру вокруг классных передач любого диапазона. Нунеш лучше обращается с мячом – удерживает его под давлением, обводит соперников, тащит на дриблинге. Пасует тоже качественно, но, пожалуй, похуже коллег по центру поля.

Еще он дает большой объем в центральной зоне – полезно при прессинге и для помощи Невешу и Моутинью в позиционной обороне. Они не очень хороши в этом аспекте. Необходимость замаскировать этот недостаток была одной из причин романа «Вулвз» с тройкой центральных защитников. В этом сезоне Бруну Лаже переучивает команду на четверку. В лице Нунеша он приобрел ценного союзника. 

Идеальный игрок из «РБ»-системы, из которой вышел и тренер «Лидса» Джесси Марш. Бренден шикарно прессингует (правда, Эдуар?), отлично открывается в быстрых атаках, способен самостоятельно их связывать. Прямо сейчас выглядит отличным усилением. И в команду вписывается, и ускоряет внедрение любимых принципов Марша.

Индивидуальный уровень Ааронсона в отрыве от системы, в которой он максимально раскрывается, будет пониже. Пока это опасение не должно никого волновать. Но в случае смены тренера (и курса) могут возникнуть проблемы. 

Главная инвестиция гиперактивной кампании «Форест», уже взявшего 20 человек (осторожно, цифра обновляется – даже после закрытия окна могут подписать еще пару свободных агентов). 

«Вулвз» отлично заработали на Моргане. Воспитанник академии дебютировал за «волков» еще в Чемпионшипе в 17 лет. С тех пор так и не стал основным, а главный сезон провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед». Камео в старте сопровождались яркими вспышками – например, у него отличный пас вразрез, но полноценного сезона на уровне АПЛ до сих пор нет. 

В «Форест» появится – будет регулярно играть в любимой роли креативного хава и должен выделяться. С карьерной точки зрения полезный трансфер. Но главным победителем выглядят «Вулвз».

Одна из самых интересных сделок лета. За сезон в «Форест» Лингард заработает в 2,5 раза больше, чем получал в «МЮ» (!!!) – при этом контракт лишь на год. Джесси мог выбрать возвращение в «Вест Хэм» с долгосрочным контрактом на близких к прежним условиях, но предпочел краткосрочный выгодный контракт. 

В The Athletic даже вспомнили специальный термин pillow contracts (используется в бейсболе) – завышенный, но краткосрочный контракт, игрок как бы ставит на то, что его текущий статус не изменится и ему удастся избежать травм. Никакой стабильности, но высокая выгода в моменте. В футболе такие сделки пока не в тренде, но, возможно, пример Джесси окажется заразительным. Правда, пока у него и клуба все идет откровенно плохо. 

«Фулхэм» вернул 34-летнего бразильца в АПЛ годовым контрактом. Стиль Марку Силвы основан на очень интенсивном прессинге. Митрович и все атакующие полузащитники – часто самые активные его участники. По этой причине Виллиана трудно представить основным, но он креативнее конкурентов – может приносить пользу через выходы на замену (или в ротации) в моменты, когда нужны индивидуальные вспышки.

Из Андреаса может получиться качественный атакующий полузащитник – вот только совсем не такой, какого многие ожидали. В «Фулхэме» его основная работа – закрывать двух оппонентов при прессинге (стартует с опорником, а потом вовремя выдвигается на центрального защитника). Он очень качественно выполняет эту задачу, чем нравится Силве. Ассисты и тонкие действия – теперь бонус. 

Перейра хорошо подходит новому клубу стилистически и действительно усиливает стартовый состав. Пожалуй, еще никогда он не был так близок к тому, чтобы реализоваться в Европе (из-за количества попыток кажется, что ему уже 32, но на самом деле всего 26).

Марку Силва + Дэн Джеймс! Главный вопрос: почему мы не увидели этот прессинг-союз раньше? 

Джеймс отлично подходит «Фулхэму» стилистически. Скорее всего займет позицию правого вингера, где в первых турах играл Бобби Декордова-Рид – он тоже работяга, но все-таки не объемов Джеймса и не так опасен при контратаках. 

Трудно оценить текущее состояние. Больше года вообще не играл в официальных матчах. Были травмы, но в первую очередь потому что совсем не нужен «ПСЖ». «Фулхэм» берет его в качестве самого высокооплачиваемого игрока в составе – на позицию, которая весьма неплохо укомплектована (Энтони Робинсон). 

В оптимальном состоянии Курзава даст больше угрозы при подключениях в атаку, но он точно наберет эту форму? И почему вера в это появилась так внезапно (под самый дедлайн)? Кажется  дорогим и необязательным поздним ходом, хотя из-за простоя Левена трудно полноценно прогнозировать. 

Экс-новый Нголо Канте – не состоявшийся, но отрезками весьма близкий по стилю и объему работы без мяча – вернулся в «Эвертон». С разрушением в центре у команды Фрэнка Лэмпарда все так плохо, что в первых турах он экспериментировал с Ивоби в этой роли (но так нечестно – Алекс у Лэмпса в любой роли отлично играет). Позже появился Амаду Онана. С ним Гуйе и будет конкурировать. Как минимум, появляется глубина состава. Максимум – закроет позицию в краткосрочной перспективе. 

25-летний ветеран в связку к Мохамеду Салису (23 года) и Армеля Белла-Кочапа (20 лет). Они перспективно начали сезон, но, видимо, Ральф Хазенхюттль посчитал, что не получится пройти весь сезон с такой парой центрдефов. Хорват добавит опыта и гибкости (теперь будет проще перестраиваться на тройку).

Из-за отрезка в «РБ Зальцбург» он отлично знает нужный тренеру стиль и должен быстро адаптироваться. Еще один плюс – продвижение мяча (особенно через проходы). В этом аспекте он прямо очень хорош. В общем, высокая стилистическая совместимость и уровень новичка. Неожиданно разумный для дедлайна трансфер.

 

Современный центральный защитник – хорошие проходы с мячом, проактивная манера, качественные выдвижения из линии и подстраховка в околофланговых зонах. Очень хороший набор качеств и сильно прибавил в последнее время, но пока недостаточно стабилен и слишком полагается на инстинкты (не очень хорошо читая игру).

Думаю, «Лестер» переплачивает на фоне дедлайна и знания рынка о продаже Уэса Фофана. В то же время берет долгожданное усиление (это вообще единственный трансфер клуба этим летом) на позицию, где в начале сезона играет Дэниэл Амарти (переученный запасной опорник). Игрок с хорошими данными, который способен развиваться, если будет слушать подсказки умного Джонни Эванса.

Картинки и оформление – Халиль Гайнутдинов.

Итоги трансферного окна: «Челси» потратил больше всех, Антони – самый дорогой, «Реал» все вложил в одного игрока

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