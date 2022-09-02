Оценили 41 (да!) главный трансфер АПЛ. Здесь не только Каземиро с Холандом, но и Ваут Фас с Джесси Лингардом

Вердикт Вадима Лукомского.

В четверг ночью в большинстве топ-лиг Европы закрылось летнее трансферное окно – самое время для изнурительно подробных итоговых текстов. Чтобы особенно изнурить вас, мы сделаем сразу два огромных материала с оценкой конкретных трансферов – по АПЛ (главная лига по большим трансферам) и по остальным европейским лигам. Перед стартом – две новости по формату.

Во-первых, теперь мы указываем не только трансферную сумму, но и зарплату игрока. Появился весьма достоверный (хоть и неофициальный) источник – Capology, которому доверяет даже FBRef, серьезный сайт со статистикой для гиков. Capology специализируются на поиске и агрегации информации о зарплатах: кроме открытых источников, имеют связи в клубах. Большая часть зарплат в известных клубах у них идет со статусом verified, что означает подтверждение двумя или более источниками, либо напрямую клубом/агентом игрока. Важность зарплаты как элемента сделки, думаю, отдельно пояснять не стоит. Единственный минус – информация доступна не по каждому трансферу, но если она есть, логично ее учитывать.

Во-вторых, теперь мы оцениваем каждый трансфер через четыре категории:

Цена/качество – оценка ресурсов, затраченных на игрока, без оглядки на новый клуб и условия.

Развитие карьеры – насколько новый клуб сильнее старого, насколько вырастет (или понизится) статус игрока и насколько хорошо клуб подходит конкретному игроку стилистически. В общем, насколько этот переход полезен карьере футболиста.

Усиление прямо сейчас – насколько игрок улучшает конкретную позицию (позиции) в клубе и какой вклад он внесет уже в этом сезоне.

Потенциал (трансфера, а не игрока) – долгосрочная перспектива сделки. Какую пользу игрок принесет на дистанции трех и более сезонов, если задержится в клубе (как сильно вырастет или потеряет в цене). Да, оценить трудно, но игнорировать нельзя, учитывая, что некоторых игроков покупают именно под такие цели.

Финишировали с самым нудным вступлением к тексту ever. Переходим к разбору трансферов.

Из-за желания норвежца сменить клуб именно этим летом, подкрепленного пунктом о скромных для его статуса отступных, «Ман Сити» взял Эрлинга существенно ниже рыночной цены. Объективно Холанд за 60 млн – просто подарок. Разумеется, в комплекте идет большая зарплата – самая высокая среди всех игроков, которые сменили команду этим летом. Но прямо завышенной она не кажется – примерно столько должен получать один из главных игроков нового поколения после перехода в самый богатый клуб самой богатой лиги мира.

На этом фоне разговоры о тактической совместимости справедливо оказались на втором плане. Первым их сдвинул туда именно Пеп Гвардиола. Еще в мае тренер сказал, что это трансфер в первую очередь для клуба – то есть на годы вперед, а не под точечное усиление конкретной команды. «Сити» ухватился за эксклюзивный момент, когда Холанда можно взять так выгодно. Дальше уже дело Гвардиолы адаптироваться – у него есть нужный опыт. Обычно трансферы в «Сити» проходят в обратном порядке (Гвардиола выбирает игрока, а он адаптируется), но тут расклад был слишком заманчивым.

Очевидно, что в случае успешной адаптации (а пока она сверхуспешна) Холанд улучшит реализацию страшной атакующей машины и сделает ее вариативнее. Могут ли быть минусы? В краткосрочной перспективе «Сити» придется разрушить весьма яркий и эффективный вариант игры без нападающих – это может сделать команду чуть более прямолинейной и предсказуемой. Но в большинстве игр плюсы должны уверенно перевесить.

«Сити» забрал основного опорника «Лидса» и важного полузащитника сборной Англии в год ЧМ после лучшего сезона в карьере Родри, который играет почти без травм. Выглядит не очень логично для всех сторон. «Сити» явно переплачивает за плюс-минус 10 матчей в старте (даже если они будут успешными), а Филлипс с огромной вероятностью лишается регулярной практики перед большим турниром сборных.

Можно найти побочные плюсы. Например, добавит тактической гибкости – «Сити» сможет чаще переходить на осторожные 4-2-3-1 с парой разрушителей; Филлипс также может быть дублером не только Родри, но и Гюндогана в роли бокс-ту-бокса (в сборной действует именно в этой роли). Еще один позитивный ракурс – тренировки у Пепа. К следующему трансферу у Филлипса за спиной будет школа Бьелсы, Гвардиолы (и Саутгейта) – кому-то сильно повезет.

«Сити» укрепляет глубину состава. Аканджи – быстрый, техничный и хорошо двигает мяч. Не очень стабилен (поэтому так и не стал признанным топом), но данные просто шикарные. 27-летний швейцарец потенциально закроет две роли в ротации: может сыграть в центре защиты и правого защитника типажа Кайла Уокера – скрытый третий центральный без частых подключений в атаку.

Покупка Нуньеса выглядит попыткой сохранить динамику, которая была у «Ливерпуля» в атаке в последние месяцы прошлого сезона, когда Садьо Мане играл в центре нападения. В плане движения и открываний Дарвин очень похожим образом двигался в «Бенфике». В оптимальном сценарии он способен дать и более прямую угрозу в штрафной.

При сумме в 75 млн его трансфер нельзя считать прямо выгодным – особенно учитывая, что у него лишь один по-настоящему топовый сезон на серьезном уровне. Да, до этого были комплименты от Луиса Суареса и даже приглашение в «Барсу», у которой тогда банально не хватило денег (хе-хе). Талант уругвайца не кажется дутым и должен умножиться на хорошую совместимость с системой «Ливерпуля», но, учитывая вводные данные, «Бенфика» очень плодотворно поторговалась.

В идеальном сценарии Нуньес принесет кучу пользы с первого сезона – его данные правда классно ложатся в систему «Ливерпуля», что было видно даже в стартовых матчах (хотя обсуждают пока больше промахи и удаление). В случае проблем с адаптацией уругвайца готов подменить оживший Роберто Фирмино. В долгосрочной перспективе сомнений еще меньше: у Нуньеса шикарные данные для системы «Ливерпуля», Клопп регулярно выводит игроков с шикарными данными на суперзвездный уровень – ждем!

Неоднозначная, но потенциально мощная сделка. На эпидемию травм в полузащите «Ливерпуль» отреагировал арендой травматичного полузащитника, но это может сработать. В последние недели сильнее всего команде не хватает качеств Тиаго Алькантары (кстати, Артура еще в «Гремио» с ним сравнивали). Их нехватку Артур может с компенсировать, пускай с парой оговорок (не так хорош без мяча и хуже обостряет, но даст нужный ритм игры в пас).

Еще одно опасение: проблема Артура с выносливостью, из-за которой он не выдерживал полные матчи в «Барсе». Не лучший вариант под прессинг Клоппа. Если бы это был полноценный трансфер, то можно было бы смело говорить о несовместимости. Но тут речь о краткосрочном решении – нерегулярные выходы, когда нужны конкретные качества в центре поля. Может сработать, если Артур, конечно, сам не сломается.

Лучший опорник планеты попадает в нездоровую среду с кучей проблем и непоследовательным подходом к их решению. С одной стороны, такие условия не помогают талантам раскрываться. С другой, Каземиро очень гибок и адаптивен, что делает его лучшим решением проблем в такой среде. Увы, он не решит их все, но замаскирует максимальное количество.

С точки зрения задействованных ресурсов трансфер 30-летнего Каземиро кажется жестом отчаяния. «МЮ» был в поисках все лето, рассматривал на эту позицию игроков другого типажа и уровня, а потом просто решил дать «Реалу» и самому бразильцу сколько они пожелают, чтобы прекратить трансферные метания. Каземиро слишком хорош и может оправдать даже такой аванс, но, учитывая возраст, позицию и срок контракта, траты правда огромные.

Датчанин провел волшебные полсезона в «Брентфорде» – и заслужил возвращение в топ-клуб. Плюс его перехода в «Юнайтед» – он отлично подходит под футбол Тен Хага. Минус – ему нет четкой позиции в этой системе. Но это компенсируется тем, что Эриксен может приносить пользу в разных ролях.

В первых турах он побывал и разыгрывающим опорником, и ложной девяткой. В будущем, вероятно, увидим Кристиана еще и десяткой, центральным полузащитником, созидателем, стартующим с фланга. Увидим ли с четкой постоянной стартовой ролью? Не факт, но, кажется, это необязательное условие для максимизации его полезности. На этапе внедрения нового стиля игрок с его пониманием и такой универсальностью очень нужен.

Однозначно лучший пасующий защитник «Юнайтед». Но его общая успешность прямо связана с успешностью внедрения принципов Тен Хага. Лисандро может показывать топ-уровень, но в очень специфичной системе. Необходимые условия: большой процент владения у его команды + высокая линия (и прессинг). В такой среде его сильные качества будут на первом плане, а слабые вообще не заметны. В ином случае он выглядит слишком привлекательной мишенью (чем уже успели воспользоваться некоторые соперники).

«Аякс» мастерски использовал близкое знакомство Тен Хага с возможностями Мартинеса – клуб продал его в 8 раз дороже, чем купил всего два года назад. В случае успешной интеграции футбола ЭТХ трансфер может оправдаться, но как быть в альтернативных сценариях? Лисандро точно не выглядит защитником на такую сумму в любой системе. Топовый, но узкопрофильный исполнитель.

Хайлайт саги с переходом бразильца – слова тренера «Аякса» Алфреда Схройдера: «В наше время трансферные суммы – безумны. «Барселона» платит 115 млн за Дембеле, «МЮ» отдает больше 100 млн за Санчо. Если так, то можно заплатить столько и за Антони. Стоят ли игроки этих денег? Нет. Но их заплатят».

«Юнайтед» уперся в одну цель и, кажется, оказался в ситуации, когда довести сагу до конца – дело не цены, а принципа. Это очевидная переплата, даже с оглядкой на знакомство с Тен Хагом, которое приумножит несомненные таланты Антони.

Простое и понятное описание бразильца – подражатель Роббена очень высокого уровня. В «Аяксе» Тен Хаг выстроил систему, где было четкое разделение между флангами: левый для перегрузов и комбинаций, а правый – под изоляции. В изоляциях и блистал Антони.

Чтобы полностью реализовать его потенциал, скорее всего придется воспроизвести эти условия. В первых матчах у «МЮ» не было такой явной динамики по флангам и функциям, но одной из причин могло быть отсутствие игрока с таким набором качеств. Кажется, Тен Хаг очень хочет строить игру именно так, а не адаптироваться, даже в деталях (учитывая, как четко «Юнайтед» вцепился именно в Антони).

«Юнайтед» усилился, а Антони, вероятно, заиграет у знакомого тренера, но оправдать такую инвестицию почти нереально.

Еще один трансфер под Тен Хага. В системе голландца важно своевременно переключаться между игрой вдоль фланга и смещениями в центр (ролью ложного фулбека) – Тирелл выполнял эти функции в похожей системе Арне Слота в «Фейеноорде». С точки зрения понимания принципов он здорово подходит, хотя индивидуально уступает Люку Шоу.

По затраченным ресурсам это трансфер для глубины состава – такую функцию Маласиа точно потянет. А если Шоу будет плохо улавливать установки Тен Хага, вполне может стать и основным.

Идеальный центральный защитник для современного топ-клуба. Мощь сочетается со скоростью и высоким игровым интеллектом, что дополняется шикарными качествами в продвижении мяча – и через разрезающие передачи, и через переводы, и через проходы (при безупречном владении обеими ногами).

Единственное опасение – он слишком поздно оказался в топ-клубе. Калиду уже 31 год, а в последние три года он стал явно чаще травмироваться. Если раньше проводил под 90% возможного времени, то теперь 60-70%, что маловато для ключевого центрального защитника.

Судя по зарплате, сенегалец отлично понимает, что обладает уникальным набором качеств и подписывает последний большой контракт. Но если будет здоров и обойдется без резкого спада (из-за возраста), то вполне стоит этих денег. Очень важные переменные в этой сделке.

По умению читать игру француз уже сейчас один из сильнейших центральных защитников АПЛ. Он очень здорово страхует более агрессивных партнеров (может сыграться с Кулибали). Также прослеживается сценарий, в котором пара Кулибали-Фофана дает Томасу Тухелю долгожданные инструменты для перевода команды на четверку.

При безграничном уважении к опыту Тиаго Силвы с ним трудно играть в четверку при высокой линии защиты. Эксперименты Тухеля барахлили в том числе по этой причине. С новой парой эта проблема отпадет.

В числе опасений – перелом ноги, через который Фофана прошел в прошлом сезоне. Очень тяжело прогнозировать, как это скажется на его долгосрочных перспективах. Делая Уэса вторым по стоимости ЦЗ в истории АПЛ и давая ему контракт на 7 лет, «Челси» явно показывает, что не верит в подобные опасения – за этим наверняка стоят многочисленные проверки, но полностью исключить риск нельзя.

В последние два сезона Стерлинг утратил в «Сити» статус 100-процентно основного игрока, но не утратил эффективность. Свои 18+ баллов по гол+пас он набирал даже в режиме ротации, что крайне впечатляет. Это прямо связано с двумя элементами, которые сильно помогают ему и в «Челси» – универсальность (ему подвластна любая позиция в атаке) и понимание принципов позиционного футбола.

Как и Гвардиола, Тухель– адепт позиционной игры. Стерлинг должен быстро вписаться в его систему постоянной смены позиций по ходу атаки (здесь поможет и его универсальность). В общем, высокий уровень совместимости почти гарантирован. «Челси» получает стабильную результативность. Стерлинг – игровое время в количестве, ограниченном только его усталостью.

Ключевой статус Стерлинга в новой команде никто не оспаривает. Рахим не скрывал важность этого фактора перед ЧМ, а «Челси» умело использовал это в свою пользу. Логика у трансфера очень стройная, но соотношение цена/качество слегка напрягает. Стерлингу дали самую высокую в клубе зарплату – большой аванс, учитывая его предыдущий статус (категорически полезный, но все-таки игрок ротации в «Сити»).

Слежу за Марком и радуюсь каждому его успеху со времен, когда он еще играл левого вингера в «Эйбаре» Мендилибара. Каждый следующий уровень («Хетафе», «Брайтон») брал очень уверенно: в прессинге – просто машина, в подключениях отлично закрывает всю бровку в любой схеме. У Грэма Поттера еще и освоил роль левого центрального защитника с походами в атаку. Вписывается в позиционный футбол.

В общем, я знаю обо всех его плюсах и правда высоко ценю, но все равно считаю, что за него заплатили слишком много. За год «Брайтон» почти в четыре раза увеличил трансферную стоимость Кукурельи, а после его ухода взял Первиса Эступиньяна из «Вильярреала» за прошлогоднюю стоимость Кукурельи. Разница в уровне между этими игроками точно не 4-кратная.

Идеальный пример, если Тони Блум вдруг захочет одним кейсом показать эффективность трансферной политики «Брайтона». «Челси» получил хорошего игрока, который вписывается в систему Тухеля, но жестко переплатил (и озадачил Бена Чилуэлла).

«Челси» отказался закрывать окно с Армандо Броей в роли единственного чистого форварда. Тухель воссоединился со старым габонским знакомым.

В прошлом сезоне у команды весьма неплохо работал вариант вообще без нападающих. Но одна из причин была в том, что альтернативой был вариант с Ромелу Лукаку в качестве форварда. В неумении использовать сильные качества бельгийца Тухеля публично обвинял даже Конте. С Обамеянгом подобный сценарий исключен: отрезком в «Барсе» габонец показал высокую степень мотивированности, Тухелю хорошо знакомы его качества, Пьеру – позиционные принципы немца.

«Челси» отчаянно нуждался в удобном Тухелю топ-форварде, «Барса» – в деньгах, Обамеянгу дорогу в старт «Барсы» перекрыл Левандовски. Сделка логична для всех сторон.

Техничный полузащитник, который отлично держит мяч. Во времена игры за «Гладбах» дополнял это огромным объемом работы. Тогда казалось, что вот-вот окажется в основе топ-клуба, но из-за травм последний элемент был утрачен. Но для пользы в ротации набор качеств очень хороший. Главное из них – удержание мяча под давлением. Игровое время в «Челси» будет прямо связано с травмами конкурентов. Количественно позиция укомплектована, но на практике в прошлом сезоне слишком часто было кадровое голодание.

Готовый игрок для топ-клуба. Универсал, который отлично себя показал на разных позициях – от вингера, который проверяет соперника 1-в-1, до нападающего, которого Карло Анчелотти по набору качеств сравнивает с Андреем Шевченко.

Опасения: в правильный ли топ-клуб он перешел и соответствует ли цена его текущему уровню? На последний вопрос очень содержательно и с цифрами отвечал помешанный на аналитике болельщик «Эвертона» Майк Гудман. Если коротко: почти по всем метрикам последний сезон в ливерпульском клубе у Ришарлисона получился посредственным относительно его привычных стандартов. По мнению Майкла, Риш по-настоящему топ только в роли вингера с оборонительными функциями и задачами продвижения мяча. Остальные роли может достойно закрыть, но уровень падает.

С учетом этих опасений трансферная сумма кажется завышенной. Второй момент – укомплектованность позиций в «Тоттенхэме». Сон и Кейн – суперзвезды. Кулусевски – в огненной форме после перехода в клуб и крайне важен тактически (плюс Ришарлисону эта позиция – ближе к правому флангу – менее удобна). Есть еще Лукас Моура. Ришарлисон подходит Конте, но именно как надежный дублер для Кейна и Сона (их позиции ему более удобны) и опция для перехода на 4-2-3-1 (4-4-2).

У Биссумы есть все качества, чтобы давать нужный Конте объем в центре поля при схеме 3-4-2-1. Разбить основную пару Бентанкур-Хейбьерг будет трудно, но в некоторых вещах Биссума круче – например, отлично работает с мячом под давлением и продвигает его через проходы. Возможно, в некоторых встречах Конте будет использовать это как оружие против прессинга. Но против большинства оппонентов пара Бентанкур-Хейбьерг кажется оптимальной.

В общем, логичный трансфер «Тоттенхэма» для глубины и вариативности состава. Должен вписаться, но четкой дороги именно в старт не прослеживается.

Латераль, идеально знающий систему Конте. Чаще всего играл слева, но легко может закрыть и правый край. Последний сезон в «Интере» хорват провел на грандиозном уровне. Возможно, лучший в его долгой карьере – и точно лучший после смены позиции.

33-летний Перишич казался шикарным краткосрочным усилением, но в начале сезона сидел на скамейке из-за волшебной формы Райана Сессеньона. При этом все стороны (да-да, об этом рассказал даже сам Сессеньон) сходятся, что Перишич сильно помогает конкуренту – не только мотивацией, но и прямыми советами.

Чтобы оправдать весьма высокую зарплату, хорвату нужно принести более прямую пользу – он уже начал (теперь в старте и уже отдал два ассиста). У него есть все качества, чтобы продолжить.

«Арсенал» разменял Алекса Ляказетта (нападающего с кучей скрытых достоинств, но без голов) на Габи Жезуса – нападающего, который дает все те же скрытые достоинства (даже больше – например, он вариативнее открывается), но еще и забивает. Очевидный апгрейд позиции без какого-либо ущерба системе.

Жезус в свою очередь получает возможность перезапуститься у тренера, с которым хорошо знаком. Он приносил пользу на всех этапах карьеры в «Сити», но к концу утратил уверенность и даже просил Пепа чаще играть на фланге, где нет повышенного давления.

Этот момент отдельно обсуждался при переговорах. Технический директор «Арсенала» Эду вспоминал: «Я сказал ему: «Габриэл, я приехал, чтобы подписать тебя, но я хочу не Габриэля из этого сезона, а старого Габриэля, потому что сейчас ты играешь не так, как можешь. Ты потерял важную искру. Он посмотрел на меня и ответил: «Вы правы».

Пока план работает на всех уровнях. Жезус категорически полезен (в этом никто не сомневался), играет именно на старой доброй позиции нападающего и забивает. У него есть все условия, чтобы выполнять программу-максимум и дальше.

Зинченко – это гибкость стартового плана и глубина состава на разных позициях. Как и в случае с Жезусом, бонусом идет знакомство с Артетой и доскональное знание принципов. За эти трансферы «Арсенал» можно обвинить в лени и нехватке фантазии (просто покупают старых знакомых Артеты из «Сити» за приличные деньги), но в остальном отличное усиление.

Стартовый план «Арсенала» с Зинченко получил функцию ложного фулбека, а в левой части поля появился подвижный треугольник Зинченко-Джака-Мартинелли. Киран Тирни – хороший, но более классический левый защитник. В прошлом сезоне такой вариативности в этой зоне и близко не было, что делало команду предсказуемой и зависимой от правой части поля в созидании.

Кроме вариативности, «Арсенал» получил игрока, который может закрыть не только фланг защиты, но и позицию Джаки в центре поля (при необходимости даже роль атакующего полузащитника).

По набору качеств вписывается в текущую систему «Арсенала» (техничный созидатель с отличной левой ногой, который любит открываться и комбинировать в правом полуфланге) – может закрыть позиции, на которых сейчас играют Эдегор и Сака. Оба железные игроки старта, поэтому португалец – лишь усиление глубины состава.

Немного настораживает отсутствие хотя бы одного полного сезона во взрослом футболе – при весьма высокой трансферной стоимости. Если сложить все минуты Виейры за три сезона в «Порту», то получится всего 26,2 90-минутки. То есть даже за три года у него не набирается один полноценный сезон в старте (зато ценник больше 1 млн за каждую 90-минутку). Даже в последний год он был игроком ротации. В общем, пока сырой (и хотя бы без высокой з/п), но как усиление глубины состава подходит.

Пожалуй, второй после Бруно Гимараэса трансфер, когда «Ньюкасл» за очень большие деньги забирает футболиста, способного играть в основе топ-клуба (настоящего, а не возможного будущего). Это правда мощно!

Разумеется, такое стало возможно только на фоне явной переплаты. Потенциал Александера никто не оспаривает, но из-за откровенно слабого последнего сезона «Реал Сосьедад» был не в лучшей переговорной позиции. В 2021/22 Исак забил 6 голов в Ла Лиге в ситуации, когда ему регулярно создавали моменты, а он их банально транжирил («-4,9» относительно xG).

Исак – правда большой талант. Хорош в подыгрыше, изумителен на пространстве и просто волшебно тащит мяч. Клуб укрепляет важную позицию, где проверенного топа и близко нет. Вероятно, к нему вернется и уверенность (гол в дебютном матче на «Энфилде» уже запустил процесс). Безусловное усиление, но «Сосьедад» выжал из сделки максимум.

Еще один выпускник академии Жозе Фонте – она производит топовых центральных защитников. Ботман – качественный современный центрдеф (бонусом идет то, что именно профильный левый ЦЗ). Отлично двигает мяч, цепкий, мощный, хорошо скоординирован для своих габаритов. Без четких слабых сторон, хотя не особенно проверен в высокой линии.

«Ньюкасл» постепенно перестраивается на более прогрессивный стиль – Эдди Хау вполне годится для его построения. Теперь у тренера есть качественная пара пасующих защитников Шер-Ботман – и Дэн Берн (который может играть и слева).

Это не ложная тревога – мы правда нашли выгодный трансфер «Ньюкасла»! Это так изумляет, потому что все сейчас знают о новых возможностях клуба и завышают ценник. Но вылетевший «Бернли» не упирался, когда «Ньюкасл» пришел за Поупом.

Поуп – один из лучших шотстопперов низов таблицы на дистанции последних сезонов (возможно, лучший). У него феноменальная реакция. Но есть недооцененный аспект – он очень быстро и качественно выходит из ворот, что помогает, когда нужно страховать высокую оборону или сокращать дистанцию при выходах 1 на 1.

Отличный набор за 11,5 млн и хорошее усиление на сезон-другой. Дальше «Ньюкаслу», вероятно, придется искать вратаря, который лучше играет ногами, но все остальные качества у Поупа есть – очень годная переходная опция.

Один из самых элегантных игроков Европы и в то же время самая работоспособная десятка Лиги 1. Просто потрясающее усиление для «Вест Хэма», где пробег – одна из ключевых метрик, но игроки из атакующей четверки в схеме 4-2-3-1 получают много свободы для импровизации.

Форналс, Боэун, Антонио (и в меньшей степени Бенрахма) ярко раскрылись в этой гибкой системе. Проблемы с внедрением в футбол Мойеса умных техничных игроков преувеличены – они раскрываются, просто все равно должны пахать. Пакета подходит по всем параметрам.

Вопрос: не мог ли он найти себе команду получше? Бразилец регулярно вызывается в сборную и два сезона прямо блистал в «Лионе», который не слабее «Вест Хэма» (пускай не из АПЛ). По крайней мере в «Вест Хэме» это понимают: Мойес сказал, что этим трансфером клуб «прыгнул выше головы».

Хороший нападающий, достаточно техничен для столба и обладает шикарным дальним ударом. Опасения в расхождении его статуса на бумаге и перспектив в клубе. На бумаге он большое подписание под одну из самых больших зарплат.

На практике у «Вест Хэма» очень сыгранная и сбалансированная атака, где в стартовом рисунке нет игрока такого типажа. Игра «Вест Хэма» с Антонио в роли форварда (он в манере Анри сваливается на левый фланг, а в центр смещаются другие) – это не промежуточная опция, а мощный вариант, который принес клубу много успехов в последние сезоны.

Скамакка – ценная опция на случай частых травм (хотя в прошлом сезоне в случае травм Антонио в центре выходил Боуэн, а «Вест Хэм» успешно продолжал играть без форвардов). А вот рушить основной вариант – опасный для Мойеса путь. Вписать Скамакку без разрушения этого варианта не получится.

Для успеха итальянцу мало быть готовым лучше конкурентов – нужно еще ждать, пока у Мойеса сформируется подходящая идея, которая не уступает по командной эффективности нынешней. До этих пор он рискует повторить путь Себастьяна Аллера и провалиться в «Вест Хэме» вовсе не потому что недостаточно хорош, а из-за побочных факторов. Если задержится в клубе, перспективы более приятные: Антонио – 32, а Скамакке – всего 23. Но изначально будет трудно.

Современный центральный защитник, который в «Севилье» дополнял и страховал более авантюрного и яркого Жюля Кунде. Из-за этого бразилец получал меньше внимания и перешел не в «Барселону», а в «Астон Виллу». Стабильный и проявивший себя в команде с высоким прессингом.

После ежегодной ЛЧ в «Севилье» «Вилла» кажется явным понижением, но магия АПЛ и проект Стивена Джеррарда заманили бразильца. Диего не повезло – сразу же получил серьезную травму (пропустит около 6 месяцев). Если проект Джеррарда все еще будет в силе, то после возвращения Карлоса он получит качественного лидера обороны.

Блестяще играл в роли Бускетса в категорически заточенном на владение «Марселе» Хорхе Сампаоли (62% – больше во Франции было только у «ПСЖ»). Именно футбол, в котором команда с мячом, а Камара получает его чаще всех и управляет игрой, лучше всего раскрывает его качества.

У француза очень большой потенциал, но успешность прямо коррелирует со стилем команды. В данном случае со способностью Джеррарда построить нужный стиль. В АПЛ это будет сделать трудно – и пока Стиви не показывает необходимой смелости. Камара – большой талант, за которым нужно смотреть, но в стабильности его великолепия есть сомнения (эпизодическое точно будет).

Много лет был ответственным за магию в «Валенсии» и претендовал на статус самого техничного футболиста Ла Лиги не из топ-клуба. Его фирменный прием – смещение с левого фланга в центр с мячом под правой ногой. Исходом такого эпизода может быть и удар, и тонкий пас, и сольный проход.

В «Валенсии» он сильно выделялся и был главным источником креатива, следовательно, получал почти неограниченную свободу от любого тренера. Даже фанат лонгболлов Хосе Бордалас адаптировал систему под его фирменное смещение. В «Вулвз» Гедешу предстоит стать элементом (ключевым, но лишь элементом) намного более разнообразной атаки. Потребуется адаптация, но талант Гонсалу захватывает.

Теперь у «Вулвз» будет не просто португальская связка в центре поля, а полностью португальская полузащита. Невеш и Моутинью строят игру вокруг классных передач любого диапазона. Нунеш лучше обращается с мячом – удерживает его под давлением, обводит соперников, тащит на дриблинге. Пасует тоже качественно, но, пожалуй, похуже коллег по центру поля.

Еще он дает большой объем в центральной зоне – полезно при прессинге и для помощи Невешу и Моутинью в позиционной обороне. Они не очень хороши в этом аспекте. Необходимость замаскировать этот недостаток была одной из причин романа «Вулвз» с тройкой центральных защитников. В этом сезоне Бруну Лаже переучивает команду на четверку. В лице Нунеша он приобрел ценного союзника.

Идеальный игрок из «РБ»-системы, из которой вышел и тренер «Лидса» Джесси Марш. Бренден шикарно прессингует (правда, Эдуар?), отлично открывается в быстрых атаках, способен самостоятельно их связывать. Прямо сейчас выглядит отличным усилением. И в команду вписывается, и ускоряет внедрение любимых принципов Марша.

Индивидуальный уровень Ааронсона в отрыве от системы, в которой он максимально раскрывается, будет пониже. Пока это опасение не должно никого волновать. Но в случае смены тренера (и курса) могут возникнуть проблемы.

Главная инвестиция гиперактивной кампании «Форест», уже взявшего 20 человек (осторожно, цифра обновляется – даже после закрытия окна могут подписать еще пару свободных агентов).

«Вулвз» отлично заработали на Моргане. Воспитанник академии дебютировал за «волков» еще в Чемпионшипе в 17 лет. С тех пор так и не стал основным, а главный сезон провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед». Камео в старте сопровождались яркими вспышками – например, у него отличный пас вразрез, но полноценного сезона на уровне АПЛ до сих пор нет.

В «Форест» появится – будет регулярно играть в любимой роли креативного хава и должен выделяться. С карьерной точки зрения полезный трансфер. Но главным победителем выглядят «Вулвз».

Одна из самых интересных сделок лета. За сезон в «Форест» Лингард заработает в 2,5 раза больше, чем получал в «МЮ» (!!!) – при этом контракт лишь на год. Джесси мог выбрать возвращение в «Вест Хэм» с долгосрочным контрактом на близких к прежним условиях, но предпочел краткосрочный выгодный контракт.

В The Athletic даже вспомнили специальный термин pillow contracts (используется в бейсболе) – завышенный, но краткосрочный контракт, игрок как бы ставит на то, что его текущий статус не изменится и ему удастся избежать травм. Никакой стабильности, но высокая выгода в моменте. В футболе такие сделки пока не в тренде, но, возможно, пример Джесси окажется заразительным. Правда, пока у него и клуба все идет откровенно плохо.

«Фулхэм» вернул 34-летнего бразильца в АПЛ годовым контрактом. Стиль Марку Силвы основан на очень интенсивном прессинге. Митрович и все атакующие полузащитники – часто самые активные его участники. По этой причине Виллиана трудно представить основным, но он креативнее конкурентов – может приносить пользу через выходы на замену (или в ротации) в моменты, когда нужны индивидуальные вспышки.

Из Андреаса может получиться качественный атакующий полузащитник – вот только совсем не такой, какого многие ожидали. В «Фулхэме» его основная работа – закрывать двух оппонентов при прессинге (стартует с опорником, а потом вовремя выдвигается на центрального защитника). Он очень качественно выполняет эту задачу, чем нравится Силве. Ассисты и тонкие действия – теперь бонус.

Перейра хорошо подходит новому клубу стилистически и действительно усиливает стартовый состав. Пожалуй, еще никогда он не был так близок к тому, чтобы реализоваться в Европе (из-за количества попыток кажется, что ему уже 32, но на самом деле всего 26).

Марку Силва + Дэн Джеймс! Главный вопрос: почему мы не увидели этот прессинг-союз раньше?

Джеймс отлично подходит «Фулхэму» стилистически. Скорее всего займет позицию правого вингера, где в первых турах играл Бобби Декордова-Рид – он тоже работяга, но все-таки не объемов Джеймса и не так опасен при контратаках.

Трудно оценить текущее состояние. Больше года вообще не играл в официальных матчах. Были травмы, но в первую очередь потому что совсем не нужен «ПСЖ». «Фулхэм» берет его в качестве самого высокооплачиваемого игрока в составе – на позицию, которая весьма неплохо укомплектована (Энтони Робинсон).

В оптимальном состоянии Курзава даст больше угрозы при подключениях в атаку, но он точно наберет эту форму? И почему вера в это появилась так внезапно (под самый дедлайн)? Кажется дорогим и необязательным поздним ходом, хотя из-за простоя Левена трудно полноценно прогнозировать.

Экс-новый Нголо Канте – не состоявшийся, но отрезками весьма близкий по стилю и объему работы без мяча – вернулся в «Эвертон». С разрушением в центре у команды Фрэнка Лэмпарда все так плохо, что в первых турах он экспериментировал с Ивоби в этой роли (но так нечестно – Алекс у Лэмпса в любой роли отлично играет). Позже появился Амаду Онана. С ним Гуйе и будет конкурировать. Как минимум, появляется глубина состава. Максимум – закроет позицию в краткосрочной перспективе.

25-летний ветеран в связку к Мохамеду Салису (23 года) и Армеля Белла-Кочапа (20 лет). Они перспективно начали сезон, но, видимо, Ральф Хазенхюттль посчитал, что не получится пройти весь сезон с такой парой центрдефов. Хорват добавит опыта и гибкости (теперь будет проще перестраиваться на тройку).

Из-за отрезка в «РБ Зальцбург» он отлично знает нужный тренеру стиль и должен быстро адаптироваться. Еще один плюс – продвижение мяча (особенно через проходы). В этом аспекте он прямо очень хорош. В общем, высокая стилистическая совместимость и уровень новичка. Неожиданно разумный для дедлайна трансфер.

Современный центральный защитник – хорошие проходы с мячом, проактивная манера, качественные выдвижения из линии и подстраховка в околофланговых зонах. Очень хороший набор качеств и сильно прибавил в последнее время, но пока недостаточно стабилен и слишком полагается на инстинкты (не очень хорошо читая игру).

Думаю, «Лестер» переплачивает на фоне дедлайна и знания рынка о продаже Уэса Фофана. В то же время берет долгожданное усиление (это вообще единственный трансфер клуба этим летом) на позицию, где в начале сезона играет Дэниэл Амарти (переученный запасной опорник). Игрок с хорошими данными, который способен развиваться, если будет слушать подсказки умного Джонни Эванса.

Картинки и оформление – Халиль Гайнутдинов.

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