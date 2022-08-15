Англия, Англия
Блог

Тактический армрестлинг Тухеля и Конте: за «Челси» – прессинг и тонкие ходы (Джеймс – под Сона), за «шпор» – открытость

Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
Жоржиньо Жоржиньо
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Антонио Конте Антонио Конте
Томас Тухель Томас Тухель
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Рис Джеймс Рис Джеймс
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
Футбол Футбол

Разбираем первый топ-матч АПЛ. 

«Челси» и «Тоттенхэм» подарили весь спектр эмоций в первом большом матче сезона. На первый план вышел конфликт между Томасом Тухелем и Антонио Конте, но еще одна важная составляющая дерби – тактическое противостояние. Именно ходы тренеров определили характер матча и бурную концовку, из-за которой и вспыхнул пожар на «Стэмфорд Бридж». 

Стартовый взнос в огненный сценарий внес Тухель. По сравнению с матчем первого тура против «Эвертона» (победа – 1:0) Томас сделал сразу два изменения. Оба – затронули защиту. Вместо Бена Чилуэлла на левом фланге появился новичок Марк Кукурелья – такой ход уже пробовали на «Гудисон Парк», но на этот раз испанец вышел с первых минут. Еще места в старте лишился Сесар Аспиликуэта – номинально вместо него выскочил Рубен Лофтус-Чик, но фактически роль испанца взял на себя Рис Джеймс. 

Перед матчем Томас объяснил, что хочет использовать Джеймса именно в роли третьего центрального защитника – специально под скоростного Сон Хен Мина. Это не сюрприз – в предыдущих сезонах Тухель обращался к этому варианту, когда нужно было сдержать Джейми Варди и Винисиуса Жуниора. Томас уточнил, что команда все равно выходит пятеркой защитников – чтобы сдерживать агрессивные подключения латералей «шпор». Поэтому Лофтус-Чик расположился на правом фланге – Рубен накопил опыт игры на этой позиции и в прошлом сезоне, и во время летнего турне. 

В отличие от Тухеля, Конте обошелся без сюрпризов. Его состав – даже не копия стартового матча сезона с «Саутгемптоном» (победа – 4:1), а точная версия второй половины прошлого сезона. Несмотря на мощную закупку, в основе появились только зимние новички, которые уже адаптировались к требованиям Конте – Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски. 

Зато Антонио интриговал самим визитом к «Челси». После трех подряд поражений в прошлом сезоне (одно – в АПЛ, два – в Кубке Лиги) Конте признал, что «шпоры» далеки от уровня соседей. Весной, когда «Тоттенхэм» мощно прибавил, Антонио внезапно вернулся к этой теме – итальянец сказал, что хотел бы снова проверить расклад сил, вчерашний матч стал первой возможностью.

Первый тайм – период доминирования «Челси. Помог трехэтажный прессинг и грамотный выход в атаку (каков Маунт!)

Если еще не знали, то вот совет: пресс-конференции Тухеля – отличный способ познать футбол. У Томаса и шикарный уровень владения английским, и желание объяснять тактические детали – этим сочетанием он отличается чуть ли не от всех иностранцев в АПЛ. Перед игрой с «Тоттенхэмом» Тухель тоже четко обозначил задачу – от этого и оттолкнемся при разборе игры. 

Ключевой целью Томас назвал перевести игру на половину «Тоттенхэма». Дальше – не нарушать структуру и не терять голову: уже в стадии владения думать о контратаке соперника. Тут Тухель сорил комплиментами: назвал «шпор» одной из самых быстрых команд – причем не только в АПЛ, а вообще в футболе. Отдельно Томас пояснил, что контратаки «Тоттенхэма» нужно останавливать в зародыше – сразу после потери. «Если позволить Кейну получить мяч, а Сону разогнаться, их практически не остановить», – подчеркнул немец. 

Начнем с первого пункта. Перенести игру на половину «Тоттенхэма» хозяевам удалось. На трети «шпор» прошло 43% действий – на старте сезона еще радикальнее закрывались только новички АПЛ («Борнмут» – против «Ман Сити» и «Ноттингем» – против «Ньюкасла»). Повторить такой уровень в топовом матче, где нет пропасти в ресурсах – действительно достижение. Спойлер: достижение даже с поправкой на стиль Конте. Судя по стартовому отрезку, «Тоттенхэм» не собирался закрываться прямо так. 

Добиться территориального доминирования «Челси» удалось благодаря двум аспектам. Первый – собственный прессинг. В нем была и синхронность, и тонкие подстройки под соперника. Сам прессинг можно назвать трехэтажным – за то, что решал три важных задачи. 

Задача #1 – затормозить короткие розыгрыши «Тоттенхэма». Их команда Конте использует, чтобы стянуть на себя соперника и освободить пространство для Сона и Кейна. Вчера не получалось из-за прессинга «Челси». 

В первой стадии прессинга Тухель предложил необычный вариант – пятерку разыгрывающих «шпор» (тройка ЦЗ + пара опорников) контролировали четверкой. В нее вошла атакующая троица из Стерлинга, Маунта и Хавертца, а еще – Нголо Канте. Причем Стерлинг и Хавертц чаще располагались выше партнеров и запускали прессинг, Маунт и Канте – поддерживали, но скорее страховали:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Это напомнило идею, которую против «Челси» Тухеля применял «Манчестер Юнайтед» Сульшера – норвежец в этой стадии тоже использовал четверку. Из-за дефицита в одного игрока требовалось и правильно начинать давление (в момент, когда все готовы), и синхронно смещаться (если «шпоры» доводили мяч до лишнего игрока), и перекрывать линию передачу (чтобы не получилось перевести мяч на лишнего). 

«Челси» блестяще справился. После матча Конте признал, что его игроки нервничали под прессингом и слишком часто ошибались на мяче – в том числе из-за слаженности давления хозяев. Отдельно отметим здесь Маунта – у него выдающийся прессинг-перфоманс с десятью (!!!) попытками отбора (удачными стали 7). 

Задача #2 – не допустить свободы для Кейна. При коротких розыгрышах Харри обожает спускаться к центру поля – так создает и дилемму для защитников, и условия для передачи на ход Сону. Вчера их тоже практически не было. 

Благодаря тому, что «Челси» вовлекал в первую стадию прессинга только четырех игроков, сзади ситуацию мог контролировать Жоржиньо. У него не было персонального соперника, поэтому итальянец посвятил себя помощи защитникам, которые обычно разрываются между контролем зоны и контролем Кейна. Опорник здорово читал эпизоды и создавал комфортное преимущество против Харри:

Задача #3 – персональная игра Джеймса по Сону. Рис следил не только за рывками корейца, но и перемещался за ним в глубину. Иногда оказывался даже ближе к первой группе прессинга, чем к защитникам. Особенно когда Сон пытался оголить зону, которую оставлял Канте для выдвижений вперед:

Помимо того, что корейца здорово сдерживали персонально, «Челси» еще и сохранял компактность. По сути Джеймс превращался во второго опорника – благодаря этому Жоржиньо мог сосредоточиться на других задачах, а не страховать только большую дыру в опорной:

Успешное выполнение всех трех задач помогло в двух вещах. Во-первых, «Тоттенхэм» почти не атаковал – до перерыва команда Конте сделала всего 26 передач на чужой трети поля (для сравнения: у «Челси» – 148). Во-вторых, хозяева получили дополнительный источник моментов. Например, в атаке, которая привела к результативному угловому (Кулибали с него открыл счет), были задействованы все три стадии прессинга. 

Пожалуй, за всю игру прессинг «Челси» провалился только один раз – в начале второго тайма «шпоры» создали момент, который начался с передачи Бентанкура на Кейна, а завершился пасом Харри на ход Сону. Правда, даже в этом случае была не командная, а скорее индивидуальная ошибка – внезапно выключился Рахим Стерлинг (должен был контролировать Бентанкура и прерывать атаку в зародыше). 

Второй аспект, благодаря которому «Челси» установил территориальное доминирование – выход из-под прессинга «шпор». На стартовом отрезке гости пытались оказать аналогичное давление – потому их игра вторым номером стала скорее вынужденной мерой. 

Отличие было в выборе приема. Если «Челси» в первой стадии прессинговал четверкой (и оставлял сзади Жоржиньо), то «Тоттенхэм» – пытался накрывать персонально по всему полю: 

«Челси» не заметил проблем и тут. Помимо пары неточных передач Кулибали, стабильно выходили в атаку. Причем тоже благодаря тактическим фишкам – были и командные, и индивидуальные. 

Командный прием – ситуативный переход на четверку защитников. В стадии розыгрыша Лофтус-Чик поднимался на одну линию к атакующим игрокам, а Джеймс смещался к флангу. Из-за этого персональные ориентировки было сложнее поддерживать – гости и путались, и иногда не рисковали идти так высоко за соперниками. 

В индивидуальном плане «Челси» помогли качества Маунта и Лофтуса-Чика. Рубен был опцией для длинных передач (когда прессинг «шпор» все-таки вынуждал их использовать), а еще неплохо продвигал мяч на дриблинге – к концу матчу у него получилось 3 выигранных верховых единоборства и 3 успешных обводки. 

Маунт блистал в моментах другого типа – когда помочь нужно не скиллами, а мышлением. Мэйсон здорово распознавал дыры в прессинге «шпор» – и специально открывался таким образом, чтобы и Ромеро (его персональный соперник) не смог встретить, и чтобы опорники «шпор» разрывались. В итоге свободу на приеме получал либо сам Маунт, либо партнер:

Благодаря этому «Челси» тоже получил несколько мини-моментов, но самое главное – окончательно отбросил «шпор» на их половину. Чтобы не проваливаться, «Тоттенхэму» пришлось опуститься и перейти в низкий блок. Там уже были привычные 5-4-1: 

У «Челси» много интересных идей в атаке, но перевести это в моменты не удалось – «Тоттенхэм» заставил сбиться на навесы

Еще пара цифр, которые подчеркнут доминирование «Челси» в первом тайме. 

Владение – 68% против 32%

Удары – 8:2

Касания в чужой штрафной – 24:5

Единственный аспект, в котором «Челси» не доминировал – острота в позиционных атаках. Несмотря на такой территориальный перевес хозяев, к ответному голу Эмиля Хейбьерга «шпоры» даже были лучше по xG. Более того, первый явный момент «Челси» создал уже при счете 1:1 – речь про убойный шанс Хавертца после прострела Джеймса. Именно по явным моментам «Тоттенхэм» был сильнее (4:2). Из-за этого результат не вписывается в классический шаблон о невезении одной из команд – «Челси» играл как топ-клуб даже в топ-матче, но перфоманс не был идеальным до конца. 

Тут важно проговорить: недостаток остроты – не равно отсутствию идей. Наоборот, оригинальных задумок было достаточно. 

«Челси» при Тухеле, как правило, создает остроту через смену позиций атакующих игроков. Вчера она тоже прослеживалась – никто из троицы Маунт, Стерлинг, Хавертц не задерживался на одной позиции. Пожалуй, Мэйсон чаще остальных располагался на левом фланге, но даже он смещался на противоположный край. 

Помимо смены позиций, были и попытки перегрузить соперника в конкретной зоне. Как и в первом случае, этого просто не хватало на «Тоттенхэм» – редкой топ-команды, которой комфортно даже в низком блоке. Оборонительные механизмы у Конте отлажены действительно здорово. 

Показательный пример – с участием умницы Маунта. Сначала Мэйсон распознает пространство в опорной «шпор» – начинает смещаться туда.

Бен Дэвис реагирует на смещение и закрывает пространство для Мэйсона:

Тогда Маунт подключает хитрость – дождавшись совсем плотного приближения Дэвиса, начинает рывок в его зону и отрывается:

Ловушка – и тут. Дэвиса здорово страхует Эрик Дайер – предварительно передав своего соперника партнеру: 

Частично дефицит остроты «Челси» объясняется плохим взаимопониманием – его часто не хватало пришедшему из «Сити» Стерлингу (открывался в одной зоне с Хавертцом). Частично – желанием Тухеля перестраховаться. Иногда хозяева слишком сильно держали в уме потенциальную контратаку «шпор» – из-за этого не создавали привычных условий для момента. 

Лучше всего это подчеркивает осторожность Кукурельи. Вместо того, чтобы перегружать последнюю линию «шпор» (классический ход Чилуэлла или Джеймса), располагался в позиции страхующего. Это сильно помогло в сдерживании контратак (у «Челси» было больше игроков в центральной зоне), но лишило команду привычного инструмента в атаке. 

Обученность «Тоттенхэма» в обороне, сырость идей и осторожность «Челси» вылились в огромное количество навесов. За матч у хозяев набралось 23 штуки. Это чуть больше показателя прошлого сезона (тогда – 20 за матч) и вообще не признак примитивности: когда «Челси» перегружает оборону, именно кроссы помогают это трансформировать в моменты. 

Показательна скорее безнадежность этого приема в данном случае. Только четыре навеса вообще дошли до партнера, из них сразу 3 – со стандартов. Без любимого приема с замыканием дальней штанги кроссы превратились в бесперспективное оружие. Но то, что «Тоттенхэм» заставил их использовать даже в такой ситуации, подводит итог надежности гостей. 

Графика – StatsZone

Во втором тайме Конте рискнул – перестроился на четверку и максимально открыл игру. Были и плюсы, и минусы

В отличие от первого тайма, который контролировал «Челси» за счет идей Тухеля, второй был больше похож на хаос. И спонсор этого хаоса – уже Конте. 

В начале тайма итальянец сделал атакующую замену – вместо латераля Сессеньона появился нападающий Ришарлисон. Конте не против использовать креативных игроков на флангах обороны (Перишич и Мозес эволюционировали у него из вингеров в латералей), но это не тот случай. Ришарлисон заменил Сессеньона не напрямую, а расположился рядом с Кейном – команда перестроилась на четверку защитников. Левый фланг в схеме занял игравший центрального защитника Дэвис. 

Изменения принесли и пользу, и вред. 

Пользу – двух типов. Во-первых, команде Тухеля пришлось срочно адаптироваться – привычные механизмы перестали работать. Это неизбежно привело к путанице. Для примера – два эпизода, которые не могли случиться в первом тайме. 

Здесь вместо привычного преимущества в последней линии и Жоржиньо, который его обеспечивал, другая ситуация – сзади 4-в-4, а Жоржиньо не помогает и втянут в прессинг: 

Тут Джеймс не может по привычке подняться за Соном – его заблокировал Кейн (стало возможно благодаря игре в двух форвардов): 

В пользу «шпор» изменился и характер матча. «Челси» перестал адски доминировать. После выхода Ришарлисона владение было почти равным (52% на 48%), а расклад по ударам вообще в пользу «Тоттенхэм» (7:6). Смелость и рисунок игры в конечном итоге позволили сравнять счет – в эпизоде с голом Хейбьерга оба крайних защитника находились в атаке. 

Была у такого открытого и хаотичного режима и обратная сторона. «Шпоры» сами лишились привычной схемы. Теперь – не пятерка, а четверка защитников, обороне должны помогать вингеры, а не латерали. У «Тоттенхэма» были с этим проблемы на левом краю – там помогать защите должен был Сон. 

Кореец проваливался. Когда не опускался – оставлял на Дэвиса сразу двух соперников; когда опускался и все же помогал – проигрывал в ситуациях 1-в-1. 

Отметим и работу Тухеля. На этом отрезке Томас передвинул повыше более креативного Джеймса – Лофтус-Чик покинул поле. Именно Рис здорово пользовался моментами с недоработками Сона – сначала создал убойный шанс для Хавертца, потом – забил сам. 

Символично, что сразу после гола Конте заменил Сона и вернулся на пятерку защитников – после матча Антонио признал, что хотел сделать перестановку еще до этого эпизода. При этом атакующая направленность «шпор» сохранилась: позиции латералей на концовку заняли Лукас Моура (если что, в прошлом сезоне играл десятку) и Перишич. 

Во время финального штурма больше пригодились качества хорвата. У него почти уникальное комбо – умудрился создать момент и руками (вброс из аута), и ногами (подачи угловых). Причем убойные корнеры Перишич подавал с левой ноги. В этом плане он амбидекстр – одинаково здорово владеет обеими ногами. Выбор в пользу левой был сделан, чтобы навешивать в сторону ворот – во вратарской «шпоры» создавали численный перевес против зонной системы «Челси». Благодаря этому гости не только спаслись, но и ответили на продуманный первый гол хозяев – там команда Тухеля тоже оголила недостаток зонной системы. 

***

«Тоттенхэм» спасся на последней минуте, дважды сравнивал счет, оба раза – после спорных судейских решений (если что, фиксирую факт, без оценки правоты или неправоты рефери) и после тотального доминирования «Челси». По итогам такого матча у Тухеля есть полное право жаловаться. Его команда провела топовый матч по многим параметрам, но не во всех отношениях – «Тоттенхэм» точно не был близок к разгрому, а у Уго Льориса не было повода вновь перевоплотиться в супергероя. 

По сравнению с зимними поражениями от «Челси» «шпоры» сделали шаг вперед с точки зрения результата, но про характер матча такого не скажешь – в модели, которую отрабатывали 9 месяцев при Конте, «Тоттенхэм» снова не показал себя топ-клубом на «Стэмфорд Бридж». Выручила смелость и характер, который Антонио тоже привил – с момента его назначения только «Ливерпуль» набрал больше очков, уступая в счете.  

В одном команды похожи – их тренируют высококлассные тренеры. Настолько крутые, что могут попасть в заголовки не только за счет тактических ходов. 

Челси – Тоттенхэм 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
14 августа, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Кулибали, 1:1 – 68 Хейбьерг, 2:1 – 77 Джеймс, 2:2 – 90 Кейн.
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Канте (Галлахер, 85), Маунт, Хавертц (Броя, 90), Стерлинг (Пулишич, 84).
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон (Лукас Моура, 82), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Ришарлисон, 57), Сон Хын Мин (Перишич, 79), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 79), Кулусевски, Кейн.
Предупреждения:
Джеймс (41), Менди (62), Конте (70), Хавертц (86).
Удаление:
Конте (90).

Фото: globallookpress.com/ Andy Rowland, Paul Terry

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные