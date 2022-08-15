Тактический армрестлинг Тухеля и Конте: за «Челси» – прессинг и тонкие ходы (Джеймс – под Сона), за «шпор» – открытость

Разбираем первый топ-матч АПЛ.

«Челси» и «Тоттенхэм» подарили весь спектр эмоций в первом большом матче сезона. На первый план вышел конфликт между Томасом Тухелем и Антонио Конте, но еще одна важная составляющая дерби – тактическое противостояние. Именно ходы тренеров определили характер матча и бурную концовку, из-за которой и вспыхнул пожар на «Стэмфорд Бридж».

Стартовый взнос в огненный сценарий внес Тухель. По сравнению с матчем первого тура против «Эвертона» (победа – 1:0) Томас сделал сразу два изменения. Оба – затронули защиту. Вместо Бена Чилуэлла на левом фланге появился новичок Марк Кукурелья – такой ход уже пробовали на «Гудисон Парк», но на этот раз испанец вышел с первых минут. Еще места в старте лишился Сесар Аспиликуэта – номинально вместо него выскочил Рубен Лофтус-Чик, но фактически роль испанца взял на себя Рис Джеймс.

Перед матчем Томас объяснил, что хочет использовать Джеймса именно в роли третьего центрального защитника – специально под скоростного Сон Хен Мина. Это не сюрприз – в предыдущих сезонах Тухель обращался к этому варианту, когда нужно было сдержать Джейми Варди и Винисиуса Жуниора. Томас уточнил, что команда все равно выходит пятеркой защитников – чтобы сдерживать агрессивные подключения латералей «шпор». Поэтому Лофтус-Чик расположился на правом фланге – Рубен накопил опыт игры на этой позиции и в прошлом сезоне, и во время летнего турне.

В отличие от Тухеля, Конте обошелся без сюрпризов. Его состав – даже не копия стартового матча сезона с «Саутгемптоном» (победа – 4:1), а точная версия второй половины прошлого сезона. Несмотря на мощную закупку, в основе появились только зимние новички, которые уже адаптировались к требованиям Конте – Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски.

Зато Антонио интриговал самим визитом к «Челси». После трех подряд поражений в прошлом сезоне (одно – в АПЛ, два – в Кубке Лиги) Конте признал, что «шпоры» далеки от уровня соседей. Весной, когда «Тоттенхэм» мощно прибавил, Антонио внезапно вернулся к этой теме – итальянец сказал, что хотел бы снова проверить расклад сил, вчерашний матч стал первой возможностью.

Первый тайм – период доминирования «Челси. Помог трехэтажный прессинг и грамотный выход в атаку (каков Маунт!)

Если еще не знали, то вот совет: пресс-конференции Тухеля – отличный способ познать футбол. У Томаса и шикарный уровень владения английским, и желание объяснять тактические детали – этим сочетанием он отличается чуть ли не от всех иностранцев в АПЛ. Перед игрой с «Тоттенхэмом» Тухель тоже четко обозначил задачу – от этого и оттолкнемся при разборе игры.

Ключевой целью Томас назвал перевести игру на половину «Тоттенхэма». Дальше – не нарушать структуру и не терять голову: уже в стадии владения думать о контратаке соперника. Тут Тухель сорил комплиментами: назвал «шпор» одной из самых быстрых команд – причем не только в АПЛ, а вообще в футболе. Отдельно Томас пояснил, что контратаки «Тоттенхэма» нужно останавливать в зародыше – сразу после потери. «Если позволить Кейну получить мяч, а Сону разогнаться, их практически не остановить», – подчеркнул немец.

Начнем с первого пункта. Перенести игру на половину «Тоттенхэма» хозяевам удалось. На трети «шпор» прошло 43% действий – на старте сезона еще радикальнее закрывались только новички АПЛ («Борнмут» – против «Ман Сити» и «Ноттингем» – против «Ньюкасла»). Повторить такой уровень в топовом матче, где нет пропасти в ресурсах – действительно достижение. Спойлер: достижение даже с поправкой на стиль Конте. Судя по стартовому отрезку, «Тоттенхэм» не собирался закрываться прямо так.

Добиться территориального доминирования «Челси» удалось благодаря двум аспектам. Первый – собственный прессинг. В нем была и синхронность, и тонкие подстройки под соперника. Сам прессинг можно назвать трехэтажным – за то, что решал три важных задачи.

Задача #1 – затормозить короткие розыгрыши «Тоттенхэма». Их команда Конте использует, чтобы стянуть на себя соперника и освободить пространство для Сона и Кейна. Вчера не получалось из-за прессинга «Челси».

В первой стадии прессинга Тухель предложил необычный вариант – пятерку разыгрывающих «шпор» (тройка ЦЗ + пара опорников) контролировали четверкой. В нее вошла атакующая троица из Стерлинга, Маунта и Хавертца, а еще – Нголо Канте. Причем Стерлинг и Хавертц чаще располагались выше партнеров и запускали прессинг, Маунт и Канте – поддерживали, но скорее страховали:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Это напомнило идею, которую против «Челси» Тухеля применял «Манчестер Юнайтед» Сульшера – норвежец в этой стадии тоже использовал четверку. Из-за дефицита в одного игрока требовалось и правильно начинать давление (в момент, когда все готовы), и синхронно смещаться (если «шпоры» доводили мяч до лишнего игрока), и перекрывать линию передачу (чтобы не получилось перевести мяч на лишнего).

«Челси» блестяще справился. После матча Конте признал, что его игроки нервничали под прессингом и слишком часто ошибались на мяче – в том числе из-за слаженности давления хозяев. Отдельно отметим здесь Маунта – у него выдающийся прессинг-перфоманс с десятью (!!!) попытками отбора (удачными стали 7).

Задача #2 – не допустить свободы для Кейна. При коротких розыгрышах Харри обожает спускаться к центру поля – так создает и дилемму для защитников, и условия для передачи на ход Сону. Вчера их тоже практически не было.

Благодаря тому, что «Челси» вовлекал в первую стадию прессинга только четырех игроков, сзади ситуацию мог контролировать Жоржиньо. У него не было персонального соперника, поэтому итальянец посвятил себя помощи защитникам, которые обычно разрываются между контролем зоны и контролем Кейна. Опорник здорово читал эпизоды и создавал комфортное преимущество против Харри:

Задача #3 – персональная игра Джеймса по Сону. Рис следил не только за рывками корейца, но и перемещался за ним в глубину. Иногда оказывался даже ближе к первой группе прессинга, чем к защитникам. Особенно когда Сон пытался оголить зону, которую оставлял Канте для выдвижений вперед:

Помимо того, что корейца здорово сдерживали персонально, «Челси» еще и сохранял компактность. По сути Джеймс превращался во второго опорника – благодаря этому Жоржиньо мог сосредоточиться на других задачах, а не страховать только большую дыру в опорной:

Успешное выполнение всех трех задач помогло в двух вещах. Во-первых, «Тоттенхэм» почти не атаковал – до перерыва команда Конте сделала всего 26 передач на чужой трети поля (для сравнения: у «Челси» – 148). Во-вторых, хозяева получили дополнительный источник моментов. Например, в атаке, которая привела к результативному угловому (Кулибали с него открыл счет), были задействованы все три стадии прессинга.

Пожалуй, за всю игру прессинг «Челси» провалился только один раз – в начале второго тайма «шпоры» создали момент, который начался с передачи Бентанкура на Кейна, а завершился пасом Харри на ход Сону. Правда, даже в этом случае была не командная, а скорее индивидуальная ошибка – внезапно выключился Рахим Стерлинг (должен был контролировать Бентанкура и прерывать атаку в зародыше).

Второй аспект, благодаря которому «Челси» установил территориальное доминирование – выход из-под прессинга «шпор». На стартовом отрезке гости пытались оказать аналогичное давление – потому их игра вторым номером стала скорее вынужденной мерой.

Отличие было в выборе приема. Если «Челси» в первой стадии прессинговал четверкой (и оставлял сзади Жоржиньо), то «Тоттенхэм» – пытался накрывать персонально по всему полю:

«Челси» не заметил проблем и тут. Помимо пары неточных передач Кулибали, стабильно выходили в атаку. Причем тоже благодаря тактическим фишкам – были и командные, и индивидуальные.

Командный прием – ситуативный переход на четверку защитников. В стадии розыгрыша Лофтус-Чик поднимался на одну линию к атакующим игрокам, а Джеймс смещался к флангу. Из-за этого персональные ориентировки было сложнее поддерживать – гости и путались, и иногда не рисковали идти так высоко за соперниками.

В индивидуальном плане «Челси» помогли качества Маунта и Лофтуса-Чика. Рубен был опцией для длинных передач (когда прессинг «шпор» все-таки вынуждал их использовать), а еще неплохо продвигал мяч на дриблинге – к концу матчу у него получилось 3 выигранных верховых единоборства и 3 успешных обводки.

Маунт блистал в моментах другого типа – когда помочь нужно не скиллами, а мышлением. Мэйсон здорово распознавал дыры в прессинге «шпор» – и специально открывался таким образом, чтобы и Ромеро (его персональный соперник) не смог встретить, и чтобы опорники «шпор» разрывались. В итоге свободу на приеме получал либо сам Маунт, либо партнер:

Благодаря этому «Челси» тоже получил несколько мини-моментов, но самое главное – окончательно отбросил «шпор» на их половину. Чтобы не проваливаться, «Тоттенхэму» пришлось опуститься и перейти в низкий блок. Там уже были привычные 5-4-1:

У «Челси» много интересных идей в атаке, но перевести это в моменты не удалось – «Тоттенхэм» заставил сбиться на навесы

Еще пара цифр, которые подчеркнут доминирование «Челси» в первом тайме.

Владение – 68% против 32%

Удары – 8:2

Касания в чужой штрафной – 24:5

Единственный аспект, в котором «Челси» не доминировал – острота в позиционных атаках. Несмотря на такой территориальный перевес хозяев, к ответному голу Эмиля Хейбьерга «шпоры» даже были лучше по xG. Более того, первый явный момент «Челси» создал уже при счете 1:1 – речь про убойный шанс Хавертца после прострела Джеймса. Именно по явным моментам «Тоттенхэм» был сильнее (4:2). Из-за этого результат не вписывается в классический шаблон о невезении одной из команд – «Челси» играл как топ-клуб даже в топ-матче, но перфоманс не был идеальным до конца.

Тут важно проговорить: недостаток остроты – не равно отсутствию идей. Наоборот, оригинальных задумок было достаточно.

«Челси» при Тухеле, как правило, создает остроту через смену позиций атакующих игроков. Вчера она тоже прослеживалась – никто из троицы Маунт, Стерлинг, Хавертц не задерживался на одной позиции. Пожалуй, Мэйсон чаще остальных располагался на левом фланге, но даже он смещался на противоположный край.

Помимо смены позиций, были и попытки перегрузить соперника в конкретной зоне. Как и в первом случае, этого просто не хватало на «Тоттенхэм» – редкой топ-команды, которой комфортно даже в низком блоке. Оборонительные механизмы у Конте отлажены действительно здорово.

Показательный пример – с участием умницы Маунта. Сначала Мэйсон распознает пространство в опорной «шпор» – начинает смещаться туда.

Бен Дэвис реагирует на смещение и закрывает пространство для Мэйсона:

Тогда Маунт подключает хитрость – дождавшись совсем плотного приближения Дэвиса, начинает рывок в его зону и отрывается:

Ловушка – и тут. Дэвиса здорово страхует Эрик Дайер – предварительно передав своего соперника партнеру:

Частично дефицит остроты «Челси» объясняется плохим взаимопониманием – его часто не хватало пришедшему из «Сити» Стерлингу (открывался в одной зоне с Хавертцом). Частично – желанием Тухеля перестраховаться. Иногда хозяева слишком сильно держали в уме потенциальную контратаку «шпор» – из-за этого не создавали привычных условий для момента.

Лучше всего это подчеркивает осторожность Кукурельи. Вместо того, чтобы перегружать последнюю линию «шпор» (классический ход Чилуэлла или Джеймса), располагался в позиции страхующего. Это сильно помогло в сдерживании контратак (у «Челси» было больше игроков в центральной зоне), но лишило команду привычного инструмента в атаке.

Обученность «Тоттенхэма» в обороне, сырость идей и осторожность «Челси» вылились в огромное количество навесов. За матч у хозяев набралось 23 штуки. Это чуть больше показателя прошлого сезона (тогда – 20 за матч) и вообще не признак примитивности: когда «Челси» перегружает оборону, именно кроссы помогают это трансформировать в моменты.

Показательна скорее безнадежность этого приема в данном случае. Только четыре навеса вообще дошли до партнера, из них сразу 3 – со стандартов. Без любимого приема с замыканием дальней штанги кроссы превратились в бесперспективное оружие. Но то, что «Тоттенхэм» заставил их использовать даже в такой ситуации, подводит итог надежности гостей.

Графика – StatsZone

Во втором тайме Конте рискнул – перестроился на четверку и максимально открыл игру. Были и плюсы, и минусы

В отличие от первого тайма, который контролировал «Челси» за счет идей Тухеля, второй был больше похож на хаос. И спонсор этого хаоса – уже Конте.

В начале тайма итальянец сделал атакующую замену – вместо латераля Сессеньона появился нападающий Ришарлисон. Конте не против использовать креативных игроков на флангах обороны (Перишич и Мозес эволюционировали у него из вингеров в латералей), но это не тот случай. Ришарлисон заменил Сессеньона не напрямую, а расположился рядом с Кейном – команда перестроилась на четверку защитников. Левый фланг в схеме занял игравший центрального защитника Дэвис.

Изменения принесли и пользу, и вред.

Пользу – двух типов. Во-первых, команде Тухеля пришлось срочно адаптироваться – привычные механизмы перестали работать. Это неизбежно привело к путанице. Для примера – два эпизода, которые не могли случиться в первом тайме.

Здесь вместо привычного преимущества в последней линии и Жоржиньо, который его обеспечивал, другая ситуация – сзади 4-в-4, а Жоржиньо не помогает и втянут в прессинг:

Тут Джеймс не может по привычке подняться за Соном – его заблокировал Кейн (стало возможно благодаря игре в двух форвардов):

В пользу «шпор» изменился и характер матча. «Челси» перестал адски доминировать. После выхода Ришарлисона владение было почти равным (52% на 48%), а расклад по ударам вообще в пользу «Тоттенхэм» (7:6). Смелость и рисунок игры в конечном итоге позволили сравнять счет – в эпизоде с голом Хейбьерга оба крайних защитника находились в атаке.

Была у такого открытого и хаотичного режима и обратная сторона. «Шпоры» сами лишились привычной схемы. Теперь – не пятерка, а четверка защитников, обороне должны помогать вингеры, а не латерали. У «Тоттенхэма» были с этим проблемы на левом краю – там помогать защите должен был Сон.

Кореец проваливался. Когда не опускался – оставлял на Дэвиса сразу двух соперников; когда опускался и все же помогал – проигрывал в ситуациях 1-в-1.

Отметим и работу Тухеля. На этом отрезке Томас передвинул повыше более креативного Джеймса – Лофтус-Чик покинул поле. Именно Рис здорово пользовался моментами с недоработками Сона – сначала создал убойный шанс для Хавертца, потом – забил сам.

Символично, что сразу после гола Конте заменил Сона и вернулся на пятерку защитников – после матча Антонио признал, что хотел сделать перестановку еще до этого эпизода. При этом атакующая направленность «шпор» сохранилась: позиции латералей на концовку заняли Лукас Моура (если что, в прошлом сезоне играл десятку) и Перишич.

Во время финального штурма больше пригодились качества хорвата. У него почти уникальное комбо – умудрился создать момент и руками (вброс из аута), и ногами (подачи угловых). Причем убойные корнеры Перишич подавал с левой ноги. В этом плане он амбидекстр – одинаково здорово владеет обеими ногами. Выбор в пользу левой был сделан, чтобы навешивать в сторону ворот – во вратарской «шпоры» создавали численный перевес против зонной системы «Челси». Благодаря этому гости не только спаслись, но и ответили на продуманный первый гол хозяев – там команда Тухеля тоже оголила недостаток зонной системы.

***

«Тоттенхэм» спасся на последней минуте, дважды сравнивал счет, оба раза – после спорных судейских решений (если что, фиксирую факт, без оценки правоты или неправоты рефери) и после тотального доминирования «Челси». По итогам такого матча у Тухеля есть полное право жаловаться. Его команда провела топовый матч по многим параметрам, но не во всех отношениях – «Тоттенхэм» точно не был близок к разгрому, а у Уго Льориса не было повода вновь перевоплотиться в супергероя.

По сравнению с зимними поражениями от «Челси» «шпоры» сделали шаг вперед с точки зрения результата, но про характер матча такого не скажешь – в модели, которую отрабатывали 9 месяцев при Конте, «Тоттенхэм» снова не показал себя топ-клубом на «Стэмфорд Бридж». Выручила смелость и характер, который Антонио тоже привил – с момента его назначения только «Ливерпуль» набрал больше очков, уступая в счете.

В одном команды похожи – их тренируют высококлассные тренеры. Настолько крутые, что могут попасть в заголовки не только за счет тактических ходов.

Фото: globallookpress.com/ Andy Rowland, Paul Terry