Трагедия карьеры Джека Уилшера: прорывной сезон, тот самый матч с «Барсой» и травмы-травмы-травмы

Детальный анализ Вадима Лукомского.

В начале июля Джек Уилшер завершил карьеру. Англичанину 30 лет – концовку сезона-2021/22 он провел в «Орхусе» (нижняя часть таблицы чемпионата Дании). Последней каплей стало решение клуба не продлевать с ним контракт.

Появление Уилшера в Дании – следствие отчаянных поисков. «Мой сынишка интересуется футболом. И становится трудно объяснять ему, что происходит. Он спрашивает: «Как так может быть, что ни один клуб тебя не хочет?» Я не знаю. Как мне ему объяснять подобное?», – вспоминал Джек в интервью The Athletic.

До «Орхуса» Уилшер поддерживал форму, тренируясь с «Арсеналом», и почти подписал контракт с итальянским «Комо» (Серии Б). Он признавал, что подобные поиски в первую очередь связаны с желанием показать миру, что он физически готов и может находиться вне списка травмированных чаще, чем в нем.

Кажется, Джек сдался – теперь даже он не верит, что с его измотанным травмами телом реально вести образ жизни профессионального футболиста. Изучив все его интервью с 2008-го и оценивая его действия, с высокой долей уверенности могу сказать, что дело точно не в дефиците желания или любви к футболу – это именно окончательная утрата веры.

Категорически печальный конец карьеры одного из главных английских талантов поколения (спойлер: талант не дутый, но по разным причинам растранжиренный). Думаю, правильно рассказать о нем в таком порядке: подробно погрузиться в его великий сезон прорыва (18 лет, старт карьеры в «Арсенале», потрясающая стабильность), подсветить проблески, которые были после 2011-го, и отдельно обсудить травмы. Поехали!

Сезон-2010/11 подсветил таланты Уилшера – в 18 лет он играл на мировом уровне, блистая в креативном треугольнике с Сонгом и Фабрегасом

Ключ к пониманию феномена молодого Уилшера – его формирование в академии. Джек находился в структуре «Арсенала» с 9 лет, на каждом этапе впитывал клубное ДНК эпохи Арсенала Венгера, но блистал на разных позициях.

Сначала он был фланговым игроком, который разрывал оппонентов на дриблинге. В последние годы в молодежных командах стал десяткой – именно через эту позицию пробивался в первую команду в 16 лет. Но настоящий прорыв случился в другой роли – в сезоне-2010/11 Уилшер играл в паре опорников в 4-2-3-1 с большой свободой для подключений.

Это уже потрясающая комбинация качеств – при этом Венгер видел у Джека потенциал для еще одной роли: «Лучшая позиция Уилшера в будущем – оттянутый плеймейкер, который располагается перед защитниками и ведет игру. Он способен возвращать мяч, умен в тактическом плане, достаточно резок и отлично видит игру».

Грубо говоря, Уилшер взял дриблинг с фланга, умение созидать из опыта игры десяткой и контроль из центра полузащиты. В плане игры с мячом это великое сочетание – и оно сошлось в одном игроке без противоречий и явных минусов. Все на топовом уровне уже в 18 лет. С точки зрения игры с мячом Джек был почти идеален.

Оуэн Койл тренировал 17-летнего Уилшера в «Болтоне». Он отлично знаком с ранней версией Джека и, даже зная, как сложилась его карьера (комментарий из 2020-го), не считает талант дутым: «Разговоры о переоцененности максимально далеки от истины. Да, бывает, что порой мальчишка выдаст 3-4 матча, а вокруг него поднимается фурор. Но случай Джека – это не отдельные матчи. Он поддерживал невероятный уровень на длинной дистанции – и это в столь юном возрасте. У него было все, чтобы стать звездой мирового уровня.

Его уровень в «Болтоне» был потрясающим, а на следующий год в «Арсенале» он стал еще сильнее. Он прогрессировал – не только технически, но и созревал как лидер. Стеночки в центре поля, обыгрыши под давлением и созданные в неочевидных ситуациях шансы – за ним было приятно наблюдать. Кроме этого, он действительно обожал футбол и обладал высоким игровым интеллектом. В 18 или 19 такой практически ни у кого не встречается».

Пиком этого волшебного игрока стал сезон-2010/11. Уникальность Уилшера прослеживается даже в таком банальном показателе как пропорция сыгранного времени – начиная сезон в возрасте 18 лет, он отыграл 77,1% от доступного времени в топ-клубе. Для контекста: за последний сезон лишь два игрока из топ-5 лиг аналогичного возраста пробили отметку в 70% – Джуд Беллингем («Дортмунд») и Ийенома Удоджи («Удинезе»).

Сам факт настолько явно выигранной конкуренции в полузащите топ-клуба в таком возрасте – мощное достижение. Уилшер этим не ограничился – выиграл приз лучшему игроку «Арсенала» по версии болельщиков и награду PFA лучшему молодому игроку (тогда на нее претендовали игроки до 24 лет).

Уилшер реализовывал вариативный набор качеств через треугольник с Алексом Сонгом и Сеском Фабрегасом, который был основан на тотальной ротации. Формально Сонг и Уилшер располагались глубже, а Фабрегас стартовал в роли десятки. На практике шла постоянная смена позиций – даже Сонг не был прикован к месту в опорной:

Поведение Уилшера адаптировалось под интенсивность прессинга соперника в центре поля. Если накрывали сразу и плотно, то Джек оставался глубже – его качества были крайне полезны для разрушения такого прессинга. Если соперник давал «Арсеналу» спокойно владеть мячом в центре, то Уилшер поднимался выше – становился ситуативной десяткой.

«Помню долгие разговоры с Арсеном – говорил ему, что хотел бы играть глубже, а он говорил, что видит меня десяткой», – объяснял Уилшер. Венгер любил прислушиваться к игрокам и адаптировать тактику. Возможно, беседы оказали прямое влияние на роль англичанина. Она сочетала в себе элементы игры в центре поля и десяткой, идеально подчеркивая достоинства Джека.

Многое в позиционных ротациях строилось на взаимопонимании и общении между игроками. Об этом Уилшер рассказал, вспоминая разговор с Фрэнком Лэмпардом после вызова в сборную: «Я говорил с Лэмпардом перед матчем и он сказал: «Не сиди постоянно перед защитниками, я видел, как классно ты подключаешься вперед. Если хочешь подключиться, скажи мне – я прикрою». Это очень похоже на то, как мы играем в «Арсенале». Там у меня тоже есть право на подключение».

Соперники не справлялись с описанными ротациями. «Арсенал» крайне вариативно созидал из центральной зоны. Уилшер разрушал прессинг, разыгрывал стеночки и разрезал защиту из зоны десятки. Сонг делал рывки вперед и закидушки из глубины. Фабрегас был гением обостряющего паса – и мастерски чередовал дальние из глубины и разрезающие из чужой опорной. Диапазон угроз был слишком широким, а нейтрализовывать кого-то одного через плотную опеку было бессмысленно – рушилась оборонительная схема, двое других получили бы больше свободы.

Косвенным отражением эффективности такого построения полузащиты служат обостряющие передачи вразрез. В сезоне-2010/11 «Арсенал» с гигантским отрывом лидировал и по созданным после таких пасов моментам, и по общему количеству точных разрезающих пасов (без удара сразу за пасом).

Созидание «Арсенала» в тот сезон было действительно уникальным – и по стилю, и по качеству. В основе такого футбола лежали именно умения центральных полузащитников, но просвечивалась и обратная сторона – дикий дисбаланс в моменты сразу после потери мяча.

Центр с Уилшером и Фабрегасом в любой конфигурации испытывал бы проблему открытости. Сонг обладал качествами, чтобы разрушать, но никогда не был чистым разрушителем (слишком заточен на игру по мячу и плохо страхует). Он был ближе всех к роли опорника, но настоящего опорника в команде просто не было – роль Сонга тоже предполагала активное участие в ротациях. В момент потери он мог быть абсолютно в любой зоне и не давал никакого контроля.

«Арсенал» разбалансировал игру в обе стороны. Это приводило к яркой, но нестабильной игре. Хотя именно в больших матчах в тот сезон команда была очень неплоха – по разу победила всех конкурентов из четверки и обыграла «Барсу» в первом матче в плей-офф ЛЧ.

Уилшер косвенно признавал трудности при обороне. «У «Юнайтед» больше шансов сдержать «Барсу», чем у нас. У них есть такие игроки, как Даррен Флетчер, Пак Чжи Сун, Антонио Валенсия. Они дают большой объем работы и останавливают атаки соперника», – рассуждал полузащитник перед финалом ЛЧ-2011.

Формально Джек говорил о шансах против конкретного соперника, но на деле признал более широкую проблему. У «Арсенала» был волшебный треугольник в центре поля, но не было четкого плана при обороне и особенно в переходной стадии.

Тот факт, что объем генерируемой магии часто перевешивал объем проблем без мяча, заслуживает уважения. Созидать так мощно, стабильно и именно через центральную зону – редкость. Но команду нельзя здоровой и сбалансированной. Также «Арсенал» слишком сильно зависел от доступности этих ключевых игроков, а пройти весь сезон без травм, разумеется, не получилось.

Внутри команды все восхищались навыками Уилшера. По ходу сезона Фабрегас называл его «одним из самых талантливых игроков из всех, с кем я когда-либо пересекался» (в этом списке Месси и все золотое испанское поколение). Тренировавший Англию Фабио Капелло называл Джека будущим капитаном сборной. «Джек способен вскрывать матчи через игру в короткий пас. Сочетает этот навык с умением обыгрывать один в один и находить варианты для продвижения, когда очевидных решений просто нет», – восторгался Венгер.

Входивший в тренерский штаб «Арсенала» Нил Бэнфилд описал еще конкретнее: «Джек был потрясающе хорош на ограниченном пространстве. Также меня изумляла его способность затевать стеночки при минимуме пространства, обыгрывать соперников и созидать. У него в голове полная картина того, что происходит на поле. Если он владел мячом, а кто-то делал полезный рывок, он всегда замечал. В 18 лет у него был футбольный интеллект опытного игрока».

Матч против «Барсы» – шедевр. Восхитил всех: Венгера, Гвардиолу, Фабрегаса, Хави

Уилшер-2010/11 – это цельный сезон на топ-уровне, но внутри есть особенный шедевр, который нужно обсуждать отдельно. Матч против «Барселоны» в феврале 2011-го. «Арсенал» победил на «Эмирейтс» 2:1.

«Барселона» – определенно из числа команд, которые интенсивно давят в центре поля, поэтому работа Джека свелась к постоянным ускользаниям из-под этого прессинга. Он связывал игру команды, сохранял мяч и выводил «Арсенал» в быстрые атаки.

Уилшер как магнит стягивал по 3-5 соперников и удерживал мяч под давлением. Даже передачи назад и поперек в таких условиях были значимым плюсом для команды (схема соперника рушилась из-за концентрации на Джеке):

Когда перед Уилшером возникало пространство, он выдавал крайне полезные проходы вперед и затевал фирменные стеночки:

Джек безупречно действовал на инстинктах. «Первое касание мяча в таких матчах играет важную роль. Мне было очень важно не потерять мяч. Думаю, мой первый контакт с мячом был успешным в той встрече. Я получил мяч от Клиши и прокинул мимо Хави. Хорошее начало, а дальше все случилось очень быстро.

Помню, как шел к центру после гола Аршавина. Только тогда я впервые начал осознавать, что происходит. После матча я поменялся футболками с Хави, а Сеск попросил за меня футболку у Месси».

«Поверить не могу, что он заставил меня идти к Месси за футболкой. Чего бояться? Ты был лучшим в матче – иди и попроси футболку сам. В следующий раз так и сделаем», – объяснял Фабрегас.

«Джек провел выдающийся матч. Его вообще не волновал статус встречи. В трудные отрезки, когда нас душили, он забирал мяч под давлением и удерживал его. Он был очень-очень хорош», – восторгался Венгер.

А вот вердикт Хави: «В 2011-м Уилшер впечатлил не только меня, а почти всю нашу команду. Но я был просто в шоке (знаю, что шокирован был и Пеп). Мы начали следить за ним. Мы регулярно обсуждали его. Игры такого уровня не забываются».

Уилшер не забил и не отдал голевую – только предголевую в победном мяче, но степень его влияния была очевидной для болельщиков и для звезд, которые ему противостояли. Не у каждого звездного полузащитника в карьере есть матч такого уровня.

Для Джека перфоманс стал логичным продолжением того, что он показывал весь сезон – просто в этот раз в соперниках была «Барса» Гвардиолы в пиковый сезон. Он бросил ей вызов, действуя как обычно и играя на инстинктах, а его таланта хватило, чтобы блистать даже при таком уровне сопротивления.

Этот сезон Уилшера – топ-уровень для любого игрока в любом возрасте. Ему еще не было 20, что добавляло ценности и толкало болельщиков обсуждать гигантский потенциал. Попытки реализовать его превратились в трагедию, но она не должна затмевать тот факт, что кампания-2010/11 – самостоятельное и крайне впечатляющее произведение искусства.

После 2011-го был не только чудо-гол «Норвичу». Уилшер выдал прекрасный сезон в «Борнмуте» – из-за умного подхода к тренировкам

После травмы весной 2011-го карьера Уилшера разбилась на хайлайты. В сезоне-2011/12 он не сыграл ни минуты, а дальше все попытки вернуться заканчивались в случае промежуточными успехами. Года в статусе ключевого и регулярно доступного футболиста у него больше не было.

При этом коллекция вспышек Джека категорически яркая: лучший комбинационный гол сезона (десятилетия?) в ворота «Норвича», пушечный удар с лету против «Вест Бромвича», магия против Словении за сборную и кричалка про «Тоттенхэм». Уилшер все еще демонстрировал вещи, на которые способен очень ограниченный круг футболистов. Проблема была в трансформации топ-эпизодов в топ-отрезки.

Да, заранее предупреждаю, что аналогичных комплиментов ниже не будет. Но, поскольку у нас тут изнурительно подробный текст о карьере Джека, выделю пару отрезков, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания – эпизодическая польза в сезоне-2013/14, сезон в «Борнмуте» с грамотным менеджментом его травм и последний сезон в «Арсенале» (2017/18).

Сезон-2013/14 – это кампания имени Аарона Рэмзи. С отрывом самый яркий сезон в карьере валлийца. Уилшер был на вторых ролях, но регулярно приносил пользу – особенно хорошими были зимние перфомансы. Да, в новой командной конфигурации у него не было ключевой роли, но впервые после первой большой травмы он отыграл больше 50% от доступного времени (надежный игрок ротации) и был близок к оптимальным кондициям.

Увы, уже осенью 2014-го его сломал Пэдди Макнейр – потребовалась операция на лодыжке. Есть версия, что именно эта травма главная в его карьере. Ее активно продвигает работавший с Джеком в сборной врач Гари Льюин. Именно лодыжка беспокоила Уилшера до конца карьеры и именно после той травмы он утратил возможность тренироваться в нормальном для профессионального спортсмена режиме.

Лучший подход к такой версии Уилшера отыскал «Борнмут». Врачи клуба применяли остро-хронические тренировочные коэффициенты – систему, разработанную австралийским ученым Тимом Габбеттом. Крейг Робертс объяснял процесс в интервью Training Ground Guru:

«Многие травмы Джека были связаны с излишней нагрузкой. Да, у него были и обычные травмы, которые может получить любой игрок, но он из футболистов, которые особенно уязвимы к перегрузкам и ломаются, если нагрузка слишком большая.

Перед приходом в нашу команду он не очень много играл, поэтому вдвойне важно было придерживаться очень строгого отношения к количеству тренировок перед игрой. Сейчас есть много полезной информации, которая помогает применять остро-хронические тренировочные коэффициенты еще эффективнее. С ее помощью мы соотносили объем работы, который ему можно проделать на этой неделе относительно работы, которую он проделал за последний месяц.

Ключевой аспект – предельная строгость в том, что ему можно делать, а что нельзя. Джеку это не нравилось – он хотел постоянно тренироваться и играть. Нам же было важно, чтобы он сначала накопил нужные объемы нагрузки, чтобы повышение было постепенным и посильным для него.

Эдди Хау сыграл важную роль в этом процессе. Особенно на первых порах. Иногда Джек мог провести лишь половину тренировки и отправиться отдыхать. Наращивание нагрузок должно быть постепенным. Постепенно мы вышли в точку, когда он проводит почти все тренировки, но мы все равно активно за ним следим».

В игровом плане Уилшер был подарком для клуба уровня «Борнмута». «По техническому уровню и в плане игры на мяче Джек не уступает вообще никому. Думаю, он сделал нас командой принципиально другого уровня в стадии владения», – восторгался Хау.

Сезон с Уилшером в составе стал для «Борнмута» рекордным по владению и точности передач за все время в АПЛ – пускай это лишь показатели стиля, а не качества. Также важно, что не только Джек менял команду, но и Хау адаптировал под него игру. В любом случае Уилшер играл регулярнее, чем в любой из соседних сезонов, и чувствовал себя комфортно.

Партнеры его очень ценили. Вот впечатления Эндрю Сермана: «Игра рядом с лучшими делает твою работу проще. Уилшеру можно передать мяч в любой точке – и он что-то придумает. Он ускользает от соперников и невероятно хорош в техническом плане. Чувствую спокойствие, когда мы владеем мячом».

«Единственный вопрос вокруг Джека – это его готовность и способность избегать травм. На мой взгляд, по игровым качествам он способен играть за любую команду мира», – добавлял Эдди Хау.

Был и неочевидный ракурс для комплиментов – прогресс в игре без мяча. В трудных матчах Хау использовал Уилшера десяткой, а в более простых играх выпускал в опорной зоне. В играх последнего типа он возвращал мяч чаще, чем любой другой полузащитник «Борнмута».

Раньше он не играл на этой позиции в команде, которая столько времени проводит без мяча («Борнмут» обновлял свои рекорды владения, но все равно был далек от «Арсенала»). «Игра Уилшера при обороне была на высочайшем уровне», – восторгался Хау после матча, в котором Джек 11 раз вернул мяч команде (много даже по меркам Нголо Канте).

По ходу того сезона Хави рекомендовал Уилшера Гвардиоле: «В техническом плане он определенно из категории игроков, которых Пеп обожает. Если бы не проблемы с травмами, он был бы одним из лучших полузащитников мира».

Гвардиола обошелся без трансфера – ограничился признанием в любви: «Помню, как он играл за «Арсенал» против моей «Барселоны». Тогда он сильно впечатлил. Показал высочайший уровень. Проблемы Уилшера исключительно в травмах. У него особенный талант. В плане дриблинга из опорной зоны ему мало равных, а ведь это редкое качество. Он чем-то напоминает Муссу Дембеле. Оба обладают качествами не только для игры в комбинационном стиле, но и для разрушения оборонительных структур соперника через индивидуальные действия».

Уилшер называл Дембеле лучшим игроком, против которого когда-либо играл: «Всегда ненавидел играть против Дембеле. Не только потому что это дерби, а он всегда был предельно заряжен. Дело в другом: он невероятно силен, у него невозможно отобрать мяч, даже если подбираешься близко – его дриблинг просто невероятен».

Сезон в «Борнмуте» получился крайне приятным для Джека. Клуб максимально щепетильно подводил его к матчам, Хау умно адаптировал стиль под Уилшера и варьировал его позицию, а Джейми Каррагер публично рекомендовал Уилшеру оставаться тут.

Увы, соблазн повторить все то же самое в топ-клубе был слишком большим. Джека можно понять: его таланта явно хватало для этого. Вернувшись в «Арсенал», он не получил настолько важной роли, но полезно отыграл в последний сезон Венгера.

Джек попал в европейский топ лучших по продвижению мяча. Для него двойное достижение: нужно и мяч здорово двигать, и отыграть необходимые для списка 2000 минут в чемпионате и еврокубках. Еще он удостоился яркого комплимента от Дженнаро Гаттузо за мощные матчи против «Милана» в ЛЕ: «Он прекрасен: сочетает в себе испанскую технику и английский характер».

«Арсенал» играл по схеме 3-4-3, в которой роль Уилшера сильно напоминала его первую – стартовал в опорной зоне, но постоянно менялся позициями с креативными игроками под нападающим, много времени проводил в полуфлангах, откуда затевал комбинации и обострял.

«Могу стартовать глубже – из опорной. Могу начинать на левом фланге. Говорю на левом фланге, но это лишь формальность. Босс просит, чтобы я смещался в чужую опорную, искал там пространство. Честно говоря, я наслаждаюсь обеими ролями, которые исполняю в этой системе», – описывал Джек.

В последний арсенальский сезон Уилшер не был игроком основы, но полезно проявлял себя в ротации. Увы, он не вписался в планы пришедшего летом 2018-го Унаи Эмери и после откровенного разговора начал искать новый клуб.

Относительно позитивную динамику 2016-18 полностью перечеркнул переход «Вест Хэм». Мануэль Пеллегрини громко анонсировал подписание Джека – сказал, что сделка предполагает высокие риски, но, приглашая игрока уровня Уилшера, клуб экономит 100 млн фунтов. «Ему всего 26. Думаю, у него впереди еще много лет на высоком уровне. Уверен, что он сыграет важную роль, выступая за «Вест Хэм», – добавил чилиец.

Но дальше все пошло не по плану. Для понимания конфликта Уилшера и Пеллегрини важно держать в уме специфичность необходимых Джеку тренировок (описаны в куске про «Борнмут»). Тренер отказывался понимать эти детали.

«У меня правда были трудности с Пеллегрини. Возникали проблемы в общении. Он не хотел слушать, что я пытался ему донести. Это меня терзало. Я получил травму и должен был приходить в форму через постепенный рост нагрузок и неполные тренировки, но тренер говорил: «Если не тренируешься, как все, у тебя нет шанса выходить на поле», – вспоминал полузащитник.

На этом этапе карьеру Уилшер был предельно мотивирован и правда хотел спасти карьеру. Он нанимал персонального физиотерапевта для дополнительной работы, а сменивший Пеллегрини Дэвид Мойес выделял его как самого профессионального в клубе.

Увы, было слишком поздно. К тому моменту тело слишком сильно пострадало. Даже специальный тренировочный режим, который работал в «Борнмуте», не давал гарантий, а попытки работать полноценно лишь сильнее его ломали.

Давайте детально разберемся с ключевыми травмами Уилшера и по возможности обозначим тенденции.

Травмы сломали Уилшеру карьеру, но есть важные оговорки – играл в рискованном стиле, поздно начал следить за собой

Частые визиты в лазарет сделали Уилшера немного философом: «Каждая следующая травма подобна погружению к тьму до того момента, как ты увидишь свет и начинаешь двигаться к нему».

Иногда на помощь приходила самоирония: «Очень странные ощущения, потому что большая часть моих травм – это по шесть месяцев без футбола. А тут всего 10 дней – сразу прибавляется уверенности в возможностях моего организма».

Иногда на выручку приходила любовь к изучению футбола. Одну из пауз он использовал, чтобы детально изучить игру Хаби Алонсо и Андреса Иньесты и после возвращения добавить себе некоторые игровые элементы.

Такие мелочи помогали ему держаться психологически, но на самом деле травмы Джека – предельно грустная история. Вечный спутник травм – насмешки. Иногда очень жестокие. Например, сына Уилшера травили в школе, называя его отца «Jack Wheelchair» («Джек Инвалидное кресло»).

Джек потребовал разобраться с этим – не из-за обиды, а из-за опасений по поводу чувств сына. Сам он к тому моменту уже привык. Однажды Уилшер написал в инстаграме: «Смейтесь, но помните, что я тоже человек, который просто хочет заниматься любимым делом – играть в футбол. Прямо сейчас мое тело не позволяет. Мне больно, но я вернусь».

Пиком самоиронии стал рекламный ролик с PaddyPower, в котором Джеку искали клуб:

Всего он перенес 18 травм (не считая мелких) и пропустил больше 1500 дней (больше 4 лет). В этой истории болезни есть несколько особенно важных страниц.

Первая большая травма случилась летом 2011-го. Уилшер вылетел в предсезонном матче Emirates Cup, но практически все сходятся в вердикте, что травма стала следствием перегрузки Джека в сезоне-2010/11.

Весной 2011-го Венгер рассказывал, что Уилшер находится в «красной зоне» риска травмы. На этом этапе сезона его начали чаще беречь. Джек рвался играть, но к маю даже он сам почувствовал неладное. Так он объяснил решение не ехать на молодежный Евро: «В последние несколько недель я ощущаю большую усталость. Я говорил об этом с тренером и медицинским штабом. Интенсивность моих тренировок понизили. Я сыграл 55 матчей в этом сезоне и тренировался каждый день. Логично, что это случилось. Накопленная нагрузка слишком велика – я ощущаю себя более тяжелым при беге, а риск травмы возрастает».

На практике уже было поздно – летом Джек получил стрессовый (усталостный) перелом лодыжки. Влияние этой травмы на его карьеру трудно переоценить. Такую оценку давал Войчех Шченсны (он нам интересен не как медицинский эксперт, а как близкий друг Уилшера – скорее всего простыми словами сформулировал то, что самому Джеку говорили врачи): «Уилшер получил одну травму, которую так и не удалось залечить. Она вызывала следующую, а потом еще одну и еще. По таланту он в числе лучших из всех, с кем я пересекался. Но из-за травм больше не играет в топ-клубе».

В интервью Men’s Fitness Уилшер упоминал, что после этой травмы ему приходилось заново учиться держать равновесие – возможно, вернуть всю мощь первого сезона он уже не мог, даже если бы перестал так часто ломаться.

О причинах этого повреждения рассказывал сам Джек. Вот ключевые слова из разных интервью:

• «Я сыграл около 60 игр за сезон, а мое тело еще находилось в процессе созревания. Мне было всего 19 лет» (слишком высокая нагрузка для юного возраста)

• «В таком возрасте просто хочется играть как можно больше. У меня не было ощущения, что вот-вот случится беда. Я просто хотел продолжать играть» (непонимание пределов возможностей организма)

• «Я играл по три раза в неделю и не занимался всерьез в зале» (нехватка мышечной массы)

Последний пункт можно расширить, рассмотрев весь образ жизни молодого Уилшера. Он точно не был образцом для подражания. Несколько раз Джека арестовывали у ночного клуба, регулярно ловили с сигаретами и кальяном.

В 2019-м он публично признал ошибки: «Я играл, тренировался, принимал все, что у меня было, как должное. Я вообще не думал о том, что могу оказывать положительное влияние на людей. Не думал, что они смотрят на меня и берут пример. Но, будучи футболистом, нужно показывать хороший пример».

Вряд ли образ жизни Уилшера кардинально повлиял на его историю травм, но он точно не увеличивал его шансы полностью реализоваться. Кажется, переломным временем стал 2016 год.

Во-первых, его сынишка Арчи уже говорил и сильно увлекся футболом. «Он рассказывает мне о футболистах все – хорошее и плохое. Я чувствую, как они на него влияют и как он думает. Если кто-то сделал что-то плохое, он просит объяснить причины. Порой мне бывает трудно отвечать. Но это помогает чувствовать, насколько важно правильно себя вести».

Еще более важную роль сыграли таинственные приступы у сына: «Я вернулся домой и внезапно увидел 4-летнего сынишку на полу. У него были судорожные припадки. Это повторялось почти каждый день 3-4 месяца. Иногда мы везли его в больницу посреди ночи. Иногда я или жена не спали всю ночь, потому что припадки чаще всего случались именно ночью.

В этот момент я залечивал травму, но практически забыл о футболе. Очень немногие знали об этом. Словами описать не могу, как мне тогда помог Арсен Венгер. Он сказал: «Думай о сыне, решай эту проблему. Не беспокойся. У тебя столько времени, сколько нужно».

Люди часто вешают ярлыки: «Он всегда травмируется. Он уязвим к повреждениям. Он никогда не наберет форму». Но они не осознают, что порой происходит за кулисами. В процессе собственной реабилитации я жил в режиме приехать/уехать в больницу (к сыну). Я не спал и не мог думать о футболе».

Хронологически именно этот кошмар кажется поворотной точкой в плане профессионализма Уилшера. Он справился и на позднем этапе карьеры собирал комплименты за подход к делу. Нанимал специалистов для индивидуальной работы, уделял внимание каждой мелочи в диете, а ночные клубы променял на тренерские курсы.

Первую лицензию он получал, играя за «Борнмут». «Как правило, у команды не было матча в середине недели. У меня было больше времени. Я решил использовать его, чтобы зацепиться за эту возможность», – объяснял Джек.

Точкой невозврата в ритме жизни профессионального игрока можно считать уже упомянутую травму 2014-го года после неудачного подката Макнейра. Дословный вердикт врача сборной: «Уилшер очень профессионально и упорно работал, но ему не повезло с травмами. Подкат в том матче против «МЮ» буквально уничтожил его лодыжку».

После травмы 2014-го Уилшер просто не мог тренироваться без поминутного контроля нагрузки, который ему лучше всего организовали в «Борнмуте».

Печальный промежуточный итог – Уилшер-профессионал и Уилшер-мегаталант разминулись:

• 2008-11 – восходящая суперзвезда без серьезных проблем со здоровьем и уникальным для Англии стилем;

• 2011-14 – серьезная травма забрала у Джека время; шансы вернуться на топ-уровень, кажется, еще были, но ему не хватало профессионализма;

• 2015-16 – кошмар в личной жизни, который заставил многое переосмыслить;

• 2016-22 – Уилшер взялся за ум, старался учесть каждую мелочь, но на этом этапе его организм был слишком уязвим и практически не пригоден для профессионального спорта.

Еще один элемент трагедии – важность технологий для мониторинга состояния и нагрузок. За десятилетие они серьезно продвинулись. В одном из поздних интервью Джек прямо признавал, что его карьеру могли бы спасти GPS-данные, которые сейчас используются в «Арсенале» (и практически любом клубе АПЛ).

Для полноты картины нам нужно добавить еще один элемент – травматичность стиля Уилшера. Этот фактор не определял проблему, но точно усугублял.

В 2014-м Джек озвучил опасение: «Мои проблемы почти никогда не были связаны с мышечными травмами. Почти всегда повреждения были получены в результате контакта. Но я же не могу вообще не приближаться к другим игрокам!»

Позже он развил гипотезу: «Моя игра строится вокруг проходов с мячом, таким образом я открываю центр поля, а это всегда предполагает перспективу контактных единоборств. При этом я не очень быстр. Мне нужно сближение с соперником, чтобы обыграть его. Мне необходимо чувствовать, что он близко, а это предполагает риски. Я не Стерлинг, который может прокинуть мяч и использовать скорость. Мне нужно сближение, за которым следует использование техники на ограниченном участке поля. К сожалению, порой я платил слишком высокую цену за такой стиль».

Другой опасный элемент – необязательные подкаты. Травму такого типа Джек получил в матче против сборной Дании. После этого рефлексировал: «Оглядываясь назад, шансы быть первым на мяче были 70 на 30 в пользу соперника. Но я все равно пошел до конца. Это мой стиль. Не могу иначе. Венгер часто объяснял мне, как важно не утратить эту дерзость».

Это не просто попытки Уилшера оправдаться. Один из тренеров Джека анонимно рассказал The Athletic похожие вещи: «Его стиль дриблинга буквально подталкивал соперников идти в стыки, которые могут нанести травму. Кроме того, Джек сам летел в подкаты. Манера игры определенно делала его более уязвимым. Общий элемент – отсутствие страха, даже после всех травм, которые он перенес».

Если стремление стелиться в опасных подкатах можно было умерить (да, Джек потерял бы долю спортивной злости, но не потерял бы сильных качеств), то дриблинг и сближения под прессингом – ключевой аспект его таланта. Без него даже в полностью здоровом Уилшере не было бы большого смысла. Венгер считал это качество Джека ключевым и часто повторял: «Первые пять метров после обработки мяча принадлежат тебе. Запомни это». Резкость в таких эпизодах и нестандартные решения определяли Уилшера, но они также внесли вклад в историю травм.

***

Карьера Джека Уилшера делится на магический сезон и еще десять лет попыток, проблесков, мучений. На мой взгляд, сезон-2010/11 – полноправно топовый без оглядки на возраст. Такой год украсил бы карьеру любой легенды. Увы, дальше на высокую планку старта карьеры он не вернулся, а после 2014-го утратил даже теоретические шансы на полноценный камбэк.

Травмы Уилшера – это совокупность ошибок в управлении нагрузками, невезения в конкретных эпизодах, непрофессионализма на старте карьеры и опасного стиля игры. Определенный уровень травматичности был неизбежным, но все необязательно должно было сложиться так трагично.

По таким игрокам всегда возникает вопрос: «мегаталант, который уничтожили травмы» или «однодневка, который вряд ли удержался бы на топ-уровне, но прикрывается травмами»? Грань очень тонкая, а любой ответ сугубо теоретический, но для меня Уилшер – мегаталант. Ответ – комплиментарный для него, но мучительно грустный для всех нас.

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Фото: East News/AP Photo/Bogdan Maran, AP Photo/Tim Ireland, David Klein/CSM/Sipa USA; Gettyimages.ru/Dan Istitene, Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Henry Browne, Michael Regan; globallookpress.com/Wang Lili/Xinhua