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Нападающие у Гвардиолы: склонность к ложным девяткам, обязательная работа в прессинге и адаптации под чистых форвардов

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Лионель Месси Лионель Месси
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Манчестер Сити Манчестер Сити
Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Марио Манджукич Марио Манджукич
Барселона Барселона
Бавария Бавария
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Вадим Лукомский разбирает примеры Левандовского, Агуэро и Златана.

Пеп Гвардиола плотно ассоциируется с понятием «ложной девятки». Этот сезон укрепил связь – на позиции нападающего в «Ман Сити» выходило 8 разных игроков, из которых только двоих можно назвать форвардами (и то с оговорками – Феррана Торреса и Габи Жезуса). 

Также каталонца часто называют человеком, который вернул концепцию «ложной девятки» в современный футбол. Это заблуждение, так как первый пример игры без нападающих на топ-уровне в 21-м веке – «Рома» Лучано Спаллетти с Франческо Тотти в ложной роли. Но вклад Гвардиолы в популяризацию этой задумки тоже огромный: самая эффективная и эталонная ложная девятка – все еще Лео Месси эпохи «Барсы» Пепа. Именно в то время аргентинец штамповал «Золотые мячи» каждый год вообще без исключений и устанавливал вечные рекорды по «гол+пас на 90 минут» (и похожим, но более простым метрикам). 

Обратная сторона – непростые отношения Гвардиолы с нападающими. Тут есть две тенденции. Первая – трансформация нападающих в результативных фланговых игроков при ложной девятке в центре (Тьерри Анри, Давид Вилья, Габи Жезус и эпизодически Самюэль Это’О). Вторая – командные адаптации под размещение чистых форвардов (Это’О, Златан Ибрагимович, Марио Манджукич, Роберт Левандовски, Серхио Агуэро и до определенного момента Жезус). 

Нас интересует вторая категория. Во-первых, здесь много полярных примеров – от полных провалов до топового раскрытия игроков (правда интересно разобраться в деталях и отличиях). Во-вторых, именно в эту категорию неизбежно будет отнесен Эрлинг Холанд – следовательно, на основании прошлых экспериментов можно сделать некоторые предположения о его будущем.

Парадокс Пепа: даже нападающие, с которыми был очевидный конфликт, много забивали

У Гвардиолы солидная история ссор с нападающими. Настолько, что даже есть соблазн считать позицию важным фактором в этих конфликтах («не любит чистых нападающих, что ведет к противоречиям с ними»). Пожалуй, все сложнее – постепенно разберемся.

Самый яркий критик Пепа – Ибрагимович. Швед часто публично выступал против тренера. Вот мощный кусок из автобиографии Златана:

«Гвардиола пялился на меня, и у меня сорвало крышу. Я думал: «Вот он, мой враг, чешет свою лысую голову». Я крикнул ему: «У тебя яиц нет!» и, вероятно, кое-что похуже. Я добавил: «Ты обосрался от страха перед Жозе Моуринью. Можешь катиться ко всем чертям!» Я совершенно обезумел. Я швырнул коробку, полную тренировочной экипировки, на пол, а Пеп, ничего не сказав, стал собирать все вещи в нее обратно. Я не какой-нибудь отморозок, но на месте Гвардиолы я бы испугался».

Более конкретные претензии Ибрагимович формулировал в 2013-м в интервью Der Spiegel: «Гвардиола – великолепный тренер, но он трус и не мужик. В «Барселоне» он пожертвовал мной ради Лионеля Месси, и ему не хватило смелости сказать это мне. Аргентинец обращался с ним, как с домашним животным, именно его слово всегда было первым, а тренер зачастую просто сидел в стороне и молчал, словно школьник».

Акцент на нехватке честности в объяснении решений. Это сильно напоминает претензии Марио Манджукича: «Гвардиола меня разочаровал, он просто не уважал меня. Не дал мне сыграть в финале Кубка Германии, из-за него я не стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, потому что не выходил на поле в конце сезона. Если бы он просто сказал мне, что я не подхожу ему по стилю игры, это было бы намного более уважительно с его стороны».

И Манджукич, и Ибрагимович сбежали от Пепа после одного совместного сезона. Еще одним в списке мог стать Серхио Агуэро. Лишь ангельское терпение и скромность Куна привели к тому, что он остался с Пепом аж на пять совместных лет. Но старт был очень трудным. Почва для конфликта сформировалась уже к октябрю 2016-го (первый сезон) – Гвардиола не доверял ему в некоторых важных матчах и многозначно опровергал слухи о его уходе.

«Какое-то время ушло на то, чтобы прояснить все. Когда Гвардиола пришел в команду, мы не знали друг друга – сначала все напоминало своего рода просмотр. Но последние три года были фантастическими», – делился ощущениями Агуэро. Гвардиола тоже признавал взрывоопасность стартового отрезка: «Другой игрок при схожих обстоятельствах и с такими заслугами перед клубом мог создать конфликт, спровоцировать трудную ситуацию, но Серхио не такой. Неслучайно его так любят болельщики: дело не только в голах, но и в том, какой он человек – люди это чувствуют».

Еще один индикатор закулисного напряжения – слова отца Агуэро: «Я не верю слезам Пепа (после прощального матча Серхио в «Сити» – Sports.ru). На мой взгляд, он никогда не желал видеть Куна в команде. Он хочет, чтобы главной звездой был он сам, а не игроки. Я не верю Гвардиоле. Он никогда всерьез не ценил Серхио. Он хочет быть протагонистом своих команд. Он постоянно твердил, что Агуэро незаменим, а потом не включал его в состав».

Похоже на тенденцию, но есть и другая сторона. В потоке обоснованных претензий к характеру испанца тонет другой не менее важный ракурс: никто из этих нападающих не провалился чисто в футбольном плане. Проблемы были с манерой общения Гвардиолы (тут беда очевидна), но не с его системой. 

Именно при Пепе Манджукич провел самый результативный сезон в карьере. Да, разница с кампанией при Хайнкесе минимальная, но тут важнее не формальный статус лучшего, а тот факт, что уровень игры при системе Пепа точно не упал (возможно, даже наоборот):

 

Для полноты картины – важно держать в уме фактор прихода Роберта Левандовского. О нем было известно заранее: именно с этого начались конфликты, с которыми так и не совладал Гвардиола. До определенного момента и чисто в футбольном плане Манджукич крайне достойно играл в «Баварии» Пепа. 

У Агуэро – похожая картина. В футбольном плане союз с Гвардиолой выделяется даже в масштабах его крайне яркой карьеры. Два из трех самых результативных сезона были при Пепе:

 

Даже случай Ибрагимовича не такой однобокий, как кажется из драматичных высказываний. У Андрея Клещенка был подробный текст о футбольной стороне сотрудничества Златана с Пепом. Сильнейшие полгода не отрицает даже Гвардиола. «Мы благодарны Ибрагимовичу за вклад в чемпионский титул. Первые шесть месяцев в клубе были очень хорошими», – объяснял тренер уже после прощания со Златаном.

Результативность Ибры в «Барсе» – 0,97 по «гол+пас на 90». Второй результат в его карьере на тот момент. Поздние сезоны (особенно в «ПСЖ») будут у него самыми мощными по цифрам, но относительно уровня в «Интере» его перфомансы в Ла Лиге точно не кажутся провальными. 

Опять же: не снимает с Пепа вины в плохом менеджменте звездного игрока и не делает провальный трансфер удачным. Но нет оснований утверждать, что система Пепа убивала футбольный потенциал этих игроков. В каждом случае львиная доля проблем была за пределами поля (в случае с Агуэро – все и вовсе сгладилось из-за характера игрока). 

Это не оправдание неудачных кейсов Гвардиолы, но важнейший контекст. Претензии к менеджменту уместны. Но абсурдно игнорировать тот факт, что система и адаптации Пепа вполне эффективно выжимали голы даже из этих форвардов. Это подводит нас к следующему ракурсу.

Инстинкт Гвардиолы – скатываться к ложной девятке. В каждом клубе стремился построить эту концепцию

Объяснением холодных отношений с Пепом может быть ощущение вторичной роли в планах Гвардиолы, которую испытывали эти нападающие. Можно предположить, что все они чувствовали, что даже при качественной игре не будут частью идеального игрового рисунка Пепа – частью его полностью сформированной команды. 

Кажется, у них были все основания так считать. Действительно во всех командах Гвардиола держал в уме переход к ложной девятке (подробнее разберем ниже). Но крайне важно проговаривать: это выбор между хорошим и лучшим вариантом. Нападающие (даже конфликтовавшие с Пепом) играли хорошо, но, как правило, уступали еще более эффективному варианту.

В «Барсе» ложной девяткой был Месси – вот детальный материал об этом этапе карьеры Лео. Первый раз Пеп использовал его в такой роли в сентябре 2008-го – против «Спортинга» из Хихона. Но первыми памятными перфомансами стали класико с «Реалом» (6:2 в в мае 2009-го) и финал Лиги чемпионов. Жертвой экспериментов стал Это’О, которого Гвардиола передвигал на правый фланг.

Поздним вечером перед тем самым класико Пеп позвонил Лионелю и попросил подъехать на базу «Барселоны», чтобы кое-что обсудить. Тренер показал Месси несколько видео, на которых заметил слишком большой разрыв между полузащитой и защитой «Реала», и объяснил, как использовать это пространство.

«Завтра в Мадриде я хочу, чтобы ты начал матч как обычно на фланге. Затем я подам тебе знак, чтобы ты отодвинулся на указанное мной место. Это то, что мы уже проделывали в сентябре против «Хихона», – сказал Гвардиола. Сигнал, о котором говорил Пеп, был подан на 7-й минуте – с того момента Лео разрывал «Мадрид» по центру.

«Я помню, как за день до игры меня вызвали в офис Гвардиолы. Он смотрел много матчей «Реала» и обсуждал с Тито Вилановой мою роль в качестве ложной девятки. Идея была в том, чтобы я уводил за собой центральных защитников, а наши вингеры врывались в свободные зоны. Это было сюрпризом и для нас, и для «Мадрида». Мы много владели мячом и всегда имели лишнего игрока в полузащите», – вспоминал Лео.

Следующий сезон свелся к идейному конфликту – нападающий Ибра против ложного форварда Месси. Лео победил и довел игру в этой роли до совершенства. С точки зрения результативности именно сезоны ложной девяткой лучшие в карьере аргентинца. 

В «Баварии» победила идея с нападающим – Левандовски оказался слишком силен и классно адаптировался к требованиям Пепа. Но первой мыслью Гвардиолы была именно игра с ложной девяткой. В книге Pep Confidential Марти Перарнау рассказывал, что Гвардиола выделил четверку игроков с качествами для игры на этой позиции – Марио Гетце, Франк Рибери, Арьен Роббен и Томас Мюллер. 

Еще более показательны свидетельства самого Левандовского: «Многие предполагали, что мы будем играть без девятки. Для меня это было поводом задуматься и сказать: «Окей, значит я должен научиться играть в новом стиле». У Пепа я научился многому. Мы много говорили о футболе, тактике и требованиях к моей роли. Он открывал мне новые вещи. Я понимал, что если заиграю у Гвардиолы с его идеями о тактике и нападающих, то стану лучше как игрок».

«У меня были сомнения, но я знал, что могу помочь Пепу и команде. Конечно, в первые месяцы нужно было усвоить несколько новых деталей, но в итоге Гвардиола выжал из меня лучшие качества и заставил их работать на команду. Я стал лучше и учился новому на каждой тренировке», – вспоминал поляк в другом интервью. 

В «Сити» к постоянному использованию ложной девятки (иногда даже трех сразу) Пеп пришел только на пятый сезон. Это подчеркивает, что он может быть гибким и менять планы на фоне обстоятельств, но есть вполне четкие доказательства, что у него был и альтернативный замысел.

Первый эксперимент с игрой без нападающих в Манчестере пришел на осень первого сезона – это был выезд на «Камп Ноу». Агуэро остался в запасе, и Пеп так объяснял план на игру: «Решение по Агуэро было тактическим. Я хотел выпустить на одного полузащитника больше. Мы старались удерживать мяч, потому что, когда мячом владеем мы, им не владеют Месси, Неймар и Суарес».

«Барса» разнесла «Сити» 4:0 – эксперимент не удался. Через две недели в Манчестере Гвардиола уже играл с Агуэро в атаке и победил при 35% владения. Вероятно, эти игры убедили Пепа, что команда недостаточно зрелая, чтобы играть таким образом. Позже это наложилось на вполне успешную адаптацию Куна к его методам – переход на ложную девятку отложился. 

Итого: везде Гвардиола в той или иной степени заигрывал с идеей ложной девятки. Дальше все определял контекст конкретного клуба. Кое-где нападающие были слишком вариативными, адаптивными и топовыми – отказываться от них было бы абсурдно, но, пожалуй, можно говорить, что при прочих равных именно вариант с ложной девяткой у Пепа любимый.

Главное правило Пепа в атаке: не быть всегда в штрафной (работает и для чистых нападающих)

«Каждый в моей команде имеет право подключаться в штрафную, но никто не имеет права там стоять», – так Гвардиола сформулировал свой ключевой принцип атакующей игры. Он идеален для команды, которая использует ложную девятку, но вполне может применяться и к нападающему. Просто от него потребуется определенное участие во всех стадиях игры. 

Когда команда в финальной стадии атаки, нападающий возвращается в штрафную и уже действует классическим образом. Именно так действовал Левандовски. Вот пример из легендарного матча против «Вольфсбурга» (5 голов Роберта за 9 минут). Опускается в опорную в первой стадии:

Завершает эту же атаку из центра штрафной:

В данном случае против поляка было труднее обороняться как раз из-за опускания в глубину. Само движение было отвлекающим (Роберт не коснулся мяча в опорной), а партнеры реагировали на него, адаптируя структуру. Так и работает позиционный футбол. Гол – пример того, как это может не мешать, а, наоборот, помогать нападающему. 

«Гвардиола научил меня иначе смотреть на футбол. Понимать его с точки зрения движений, стратегии и тактики. Сейчас мне кажется, что раньше я смотрел футбол как аутсайдер. Теперь я могу сказать, кто ошибся с тактической точки зрения, кто сыграл полезно – я понимаю, как быть на шаг впереди оппонента. Он очень много объяснял мне тактические детали.

Однажды Пеп сказал мне: «Я не могу помочь тебе стать более классным нападающим, потому что ты уже очень силен, но я могу помочь тебе, организовав команду так, что ты будешь получать мяч свободным, а дальше ты знаешь, что делать», – вспоминал Левандовски. 

Позиционные ротации в системе Гвардиолы способствуют возникновению таких ситуаций. Нападающий (особенно если он одарен технически) вполне может быть их частью, а в завершающей стадии – делать привычную работу. 

Гвардиола много внимания уделяет этой побочной работе. «Я знаю, что Гвардиола не ждет от меня гола в каждом матче. Я необязательно должен забивать, чтобы он был мной доволен. Иногда мое движение для него важнее – то, как я использую пространство, как помогаю команде. Я не нападающий, который просто ждет в штрафной шанса, чтобы забить. Я двигаюсь, пасую, создаю моменты партнерам», – объяснял Роберт. 

Однажды Левандовски забил семь в двух матчах и услышал от Пепа: «Я очень доволен им в последних двух встречах, но как тренер я жду от него еще большего. При этом я не имею в виду еще больше голов. Я надеюсь, что он не думает только о голах».

Агуэро прошел через похожую адаптацию – вовлеченность во все стадии + дисциплинированность и правильные маневры в рамках позиционного футбола + классика внутри штрафной.

При персональном прессинге «МЮ» в дерби он опускался до своей опорной, выманивая Харри Магуайра:

Скриншоты сделаны в InStatScout

В этом эпизоде против «Борнмута» оголял пространство в чужой опорной как ситуативная ложная девятка. Первый шаг – КДБ уводит полузащитника и создает зону в чужой опорной (Агуэро уже заметил это и готов опускаться):

Серхио опустился и получил временную свободу:

Разрезал оборону пасом на третьего (Стерлинг):

Система Пепа требует определенных адаптаций от нападающих, но не сковывает их естественные качества. Наоборот, подчеркивает, если форвард действует в рамках командных маневров. 

Работа в прессинге – истинное качество, без которого в команде Гвардиолы играть нельзя

Получается, можно говорить о склонности Пепа к ложным девяткам, но точно нельзя – о строгой связи между типом форварда и его успешностью у Гвардиолы. В этом плане система достаточно адаптивна. Тренер «Сити» отдельно подчеркивал это: «Иногда мы играем с чистым нападающим. Иногда используем другой подход. Но замысел всегда одинаковый: дать команде инструменты для контроля игры и создания моментов. Это можно делать и с нападающим, и без него».

На фоне разговоров о чистоте нападающих рискует потеряться более важное требование Пепа к игроку этой позиции. Как мы выяснили, у каталонца были примеры успешных чистых нападающих, были мощные ложные девятки, зато не было ленивых игроков в первой линии прессинга. Даже Месси по своим меркам отрабатывал (подробно об этом писали тут). 

Вот этот аспект действительно коррелирует с тем, заиграет ли игрок у Гвардиолы. Порой статус чистого нападающего (эгоистичного игрока) связан с работой в прессинге, что снижает шансы на успех у Пепа, но важно тут не путать причину и следствие. Позиционный футбол можно адаптировать под разный тип форварда, но нельзя играть в него без прессинга

В случае Ибрагимовича проблемы в прессинге были одной из причин неудач. До знакомства с Пепом проблемы были у Агуэро, но он смог прибавить. А вот Левандовски после школы Юргена Клоппа вообще не рисковал попасть в немилость.

Этот аспект намного лучше объясняет то, с кем Пеп срабатывается, а с кем – нет. 

Исключение – только Манджукич. В его случае важно учитывать две детали: во-первых, нефутбольная сторона конфликта с приходом Левандовского; во-вторых, в техническом плане был явно слабее остальных нападающих Пепа. С ним действительно тяжело было построить основной вариант. 

В остальных случаях все сводилось к готовности (или неготовности) работать в прессинге. «Нападающий в моей команде не должен просто получать мяч от партнеров в правильной позиции. Он должен помогать в первой линии давления, очень много бегать в этой стадии. Мне не нужен нападающий, который показывает класс, но испаряется, когда команда без мяча», – формулировал сам Пеп.

Не секрет, что работу Гвардиола всегда начинает с прессинга. Об этом упоминал Роббен – голландец сказал, что именно это в тренировках Пепа поразило его сильнее всего. В книге Перарнау Гвардиола упомянул это: «Оборонительная стратегия невероятно важна, если хочешь много атаковать. Организация команды без мяча – базис всего, чего помогает достичь мой футбол».

Особенно показателен пример Агуэро, потому что он не был игроком нужного типажа, но проявил готовность слушать тренера и работать над собой. «Пеп – очень требовательный тренер. Адаптироваться к работе с ним было непросто. Я часто его злил. Кроме обязанностей нападающего, я должен быть первым защитником. Думаю, постепенно мы поняли друг друга. Он говорил, что доволен мной и что злость, которую я вызывал у него, того стоила, так как я прибавил», – рассказывал аргентинец. 

«Главным изменением для меня стала игра без мяча, потому что именно я – тот игрок, что инициирует давление. Нужно усердно работать и адаптироваться к этому. И, разумеется, для этого нужно быть в отличной физической форме», – уточнил Кун в другом интервью. 

У Пепа есть фирменная адаптация под нападающих: чистые вингеры + ложные фулбеки

Промежуточный итог:

• истории о явных проблемах Гвардиолы с чистыми нападающими сильно раздуты;

• но при прочих равных игра с ложной девяткой действительно ближе Пепу;

• система Гвардиолы способна адаптироваться под очень разных игроков по типу на позиции форварда;

• но те, кто не готов работать в прессинге, выпадают и не срабатываются с каталонцем.

Общая картина выглядит примерно так, но интересно также разобрать детали адаптаций именно под чистых нападающих. Тем более у двух самых результативных сезонов Гвардиолы с чистым нападающим есть структурные сходства.

Речь о кампании-2015/16 с Левандовским в «Баварии» – поляк забил 30 мячей в Бундеслиге (и обновил личный рекорд, который на тот момент составлял 24 гола). И о сезоне-2017/18 в «Манчестер Сити» – тогда забили 106 мячей в АПЛ, а на позицию форварда (конкурировавших за нее Агуэро и Жезуса) пришлось 34 мяча. 

Общий элемент этих команд – игра с вингерами в классическом расположение (правша – справа; левша – слева) и наличие ложных фулбеков. Эти элементы напрямую связаны с попытками повысить эффективность нападающего. 

Вингеры в данном случае олицетворяют больший упор на фланговую игру. Под них команды создавали изоляции, а следствием таких эпизодов были подачи разного типа (прострелы, навесы, откаты под удар), которые кормили форварда в штрафной. Также вингер на дальнем фланге часто становился скрытым нападающим (и стягивал на себя внимание), помогая форварду. 

Ложные фулбеки – это контроль опорной зоны в футболе, который предполагает большее количество подач. При комбинациях через центр с использованием коротких передач необязательно держать по 2-3 футболиста в опорной для мгновенного давления (накрыть могут ближние к мячу футболисты), а вот при постоянных навесах они критически важны для подборов и контроля контратак (футболисты нагружают штрафную – и не факт, что могут накрыть; нужна спецроль под это). 

У «Баварии» эта концепция выглядела так – Дуглас Коста и Кингсли Коман на флангах, а Давид Алаба и Филипп Лам в роли ложных:

Коста и Коман завершили тот сезон в статусе двух лучших ассистентов команды. Левандовски отдельно отмечал их роль: «Когда на флангах Дуглас Коста и Коман, у нас больший упор на подачи, следовательно, возникает больше угрозы внутри штрафной».

В «Ман Сити» вингерами выступали Лерой Сане и Рахим Стерлинг. Ложными фулбеками в тот сезон были Фабиан Делф и Кайл Уокер:

Отличие от «Баварии» в меньшей гибкости: там и Алаба, и Лам могли ситуативно закрывать фланг, а тут было более четкое распределение – Делф всегда в опорной при владении (для контроля после навесов), а гибкой была лишь позиция Уокера. 

При таких акцентах внутри структуры Гвардиолы нападающий получает бонусные моменты, кроме тех, которые естественным образом рождаются из участия в позиционном футболе. 

Фишкой команд Гвардиолы в таком сочетании стали голы из вратарской в пустые (tap-in). Например, «Сити» в тот год забивал 29% голов таким образом (огромная пропорция для одного типа атаки). После очередного такого гола Гвардиола даже хвастался: «Да, мы действительно часто забиваем такой гол». Друг и бывший одноклубник Пепа Микель Солер однажды выдал формулировку, которую Пеп любил цитировать игрокам: «Сильный кросс низом вдоль вратарской – это уже наполовину забитый гол».

«Сити» по-разному выводил игроков на такой момент. Иногда комбинация с врыванием в штрафную полузащитника (КДБ или Сильва), иногда – через обыгрыш 1-в-1 от вингера, но варианты для завершения в таких эпизодах почти всегда создавали центральный нападающий + вингер с дальнего фланга. 

Это именно бонусная категория моментов. При игре с ложной девяткой и без описанных фланговых акцентов моменты возникают другим образом. Вероятно, для максимизации качеств Холанда Пепу придется освежить в памяти конспекты этих сезонов. Кардинальной перестройки атакующей игры не потребуется. Нападающие вовсе не теряются в футболе Пепа, но эти фишки могут лучше акцентировать сильные стороны форварда.

Зачем Холанд «Ман Сити»: поможет в топ-матчах и создаст убойную связку с КДБ, но пока далек от стиля Пепа

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Фото: East News/AP Photo/Andres Kudacki, imago sportfotodienst, VI Images / Tom Bode Multimedia; Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Grimm/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Clive Rose; globallookpress.com/Darren Staples via imago-images.de

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