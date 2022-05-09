«Челси» теряет Рюдигера – защитника, которого идеально раскрыла система Тухеля. Но к трансферу в «Реал» (или «Барсу»?) есть вопросы

Связь с Тухелем слишком серьезна.

В конце апреля Томас Тухель объявил об уходе Антонио Рюдигера – «Челси» не договорился с защитником о новом контракте, летом он станет свободным агентом. Тренер сослался на санкции, наложенные после 24 февраля на Романа Абрамовича и клуб в целом, хотя переговоры с Рюдигером начинались еще в первой части сезона и уже тогда зашли в тупик.

Уход Рюдигера одновременно объясним и парадоксален. С одной стороны, Антонио покидает команду, в которой провел лучший отрезок карьеры, и от тренера, который по его же словам вдохнул в него новую жизнь. С другой, благодаря этому же отрезку Рюдигер справедливо требовал прибавки к зарплате, на что «Челси», особенно в текущих условиях, пойти явно не мог.

При Фрэнке Лэмпарде Антонио уже был близок к уходу Тогда инициатором выступал сам защитник, который и не проходил в состав, и конфликтовал с тренером. Все изменилось после приглашения Тухеля. Вот показательные воспоминания игрока: «Да, в прошлом сезоне я хотел уйти, но затем пришел Томас, а остальное – уже история. Он открыл для меня новую дверь, спас мою карьеру в «Челси». Я мог уйти куда угодно, но он сыграл важную роль в том, чтобы я остался».

Перевернуть карьеру Рюдигера Тухелю удалось за счет двух вещей. Первая – роль лидера раздевалки. Томас отмечал: «У Тони большое влияние на партнеров. Он не только их подбадривает, но и вдохновляет. Иногда его даже побаиваются. При этом в футбольном плане он тоже хорош – может отыграть 50-55 матчей за сезон и все на высоком уровне. Со мной он превратился в топ-защитника».

Томас уже проговорился, поэтому зафиксируем: вторая вещь, которая развернула карьеру Рюдигера – система Тухеля и роль, которую защитник получил в ней. Антонио емко охарактеризовал ее в этом сезоне:

«Томас не просил меня кричать на всех в раздевалке. Тем более что я люблю показывать все на поле. Он просто сказал, что ждет от меня моих естественных качеств. Если коротко, то это быть агрессивным и быть лидером».

Игра Рюдигера строится на игровой агрессии. Это не грубость, а описание манеры с кучей рывков

Короткая цитата Рюдигера, которая максимально раскрывает его естественные качества: «Когда я был моложе, не так часто двигался с мячом вперед, как сейчас. Я способен на это, но больше меня заботит оборонительный аспект игры. Например, мне нравится высоко прессинговать. Прессинг – в моей ДНК. Тренер поощряет это и дает мне свободу».

Имеем два компонента, на которых строится стиль Рюдигера – подключения к атакам и рискованная игра без мяча. Оба предполагают выдвижения из оборонительной линии. Когда есть система, это не ведет к проблемам, вдобавок у Тухеля немец получил роль одного из тройки центральных защитников. Благодаря этому есть подстраховка (в роли страхующего – Тиаго Силва) и свобода, чтобы постоянно выдвигаться вперед.

Скриншоты сделаны в InstatScout

Еще один важный нюанс – стиль «Челси» при Тухеле. Лучше всего качества Тони раскрываются в команде, которая действует в доминирующей манере (высоко прессингует + продуманно владеет). За исключением топ-матчей, Томас действует в такой манере. А вот с Антонио Конте, который использовал похожую формацию, но более осторожный стиль, у Рюдигера даже возник мини-конфликт.

«Трудно объяснить, почему мы не можем решить игру и снять все вопросы заранее. Но я не понимаю, почему при счете 1:0 мы постоянно откатываемся назад и позволяем сопернику владеть мячом», – критиковал Рюдигер футбол итальянца в сезоне-2017/18.

Несмотря на то, что этот сезон «Челси» завершает крайне нестабильно, в нем качества Рюдигера раскрылись до пиковых значений.

Во-первых, видим доминирование в прессинге. Показательно даже не количество прессинг-действий в целом, а конкретно на средней и чужой третях (подчеркивают выдвижения из обороны). Рост неразрывно связан со схемой. Худший показатель был при Маурицио Сарри с четверкой защитников, средний – при Лэмпарде, который чередовал схемы, а лучший – при Тухеле с его пятеркой в защите.

По словам Рюдигера, именно прессинг позволил «Челси» приблизиться к «Ливерпулю» и «Сити» – по крайней мере с точки зрения стиля:

«Все построено на автоматизмах. Каждый должен сохранять концентрацию, а все мы отрабатывать этот элемент на тренировках. Никто не должен выключаться, иначе это приведет к проблемам. Когда высоко прессингуешь, оставляешь пространство позади себя. Поэтому если кто-то выключится из прессинга, начнется хаос.

Посмотрите на «Ливерпуль» – после прихода Юргена Клоппа они постоянно прессингуют. «Ман Сити» тоже в этом преуспел. Прессинговать в конце концов и полезно для атаки. Если забираешь мяч, оказываешься с ним очень близко к воротам».

Иногда игроком, который отбирает мяч и перенаправляет его к чужим воротам, становится сам Рюдигер – настолько высоко он готов идти за своим соперником. Один из примеров – домашняя игра с «Ливерпулем», когда Антонио действовал по Мо Салаху и перед вторым голом перехватил мяч в центре поля:

В этом компоненте Тухель отмечает не только физические качества Рюдигера, но и интеллект. Даже когда мяч в других зонах, Тони заранее распознает угрозу и гасит ее.

«Посмотрите на гол Нголо Канте «Лестеру». Я был удивлен, когда его пересматривал – оказывается, одним из первых, кто его поздравил, был Тони. Как это произошло, ведь Канте забил с линии штрафной? Ответ: пока Нголо двигался с мячом к воротам, Тони закрывал пространство и приближался к Лукману.

Если бы удар Канте был заблокирован и мяч отскочил в эту зону, Тони был бы нашим первым игроком в контрпрессинге. Он сделал все, чтобы Лукман не мог свободно получить мяч, развернуться и запустить контратаку, которую завершил бы Джейми Варди. Да, мяч был в другой зоне, но Тони не выключился из эпизода и тоже сделал свою часть работы», – объяснил Тухель.

С точки зрения игры с мячом у Рюдигера тоже пиковый сезон. Антонио впечатляет разнообразием качеств – может и пройти к воротам, и отдать обостряющую передачу, и даже пробить. По всем показателям у немца лучшие показатели за время в «Челси»:

Интеллект проявляется и в этой стадии. Для примера – матч с «Норвичем» на старте сезона. Там Рюдигер распознал слабость в схеме соперника.

Изначально Тони видит пространство перед собой и требует мяч – ближайший соперник занят Матео Ковачичем, поэтому зона перед ним есть:

Спустя несколько секунд Тони получает мяч и сразу отправляется с ним в свободную зону. Соперник переключается – оставляет Ковачича и смещается к Рюдигеру. Тони отвечает пасом на свободного партнера:

Матео же наказывает пасом на ход Каллуму Хадсону-Одои:

Благодаря сочетанию интеллекта и агрессивной манеры, Рюдигер добился уникального достижения для защитника – в этом сезоне у него три заработанных пенальти с учетом чемпионата и ЛЧ. Больше по этому фильтру (чемпионат из топ-5 + ЛЧ) только у шести игроков, причем все шесть – либо атакующие полузащитники (Ирвинг Лосано, Кристофер Нкунку, Винисиус), либо форварды (Александр Ляказетт, Виктор Осимхен, Килиан Мбаппе).

Два пенальти из трех Рюдигер заработал в одном матче с «Лидсом». Еще один – в игре Лиги чемпионов с «Мальме». В нем уместилось оба качества Тони – и прессинг, и готовность подключиться к атаке:

Успех Рюдигера в новой команде зависит от системы. В «Реале» и «Барсе» она не идеальна

Подытожим: Антонио – идеальный защитник для команды, которая играет в манере топ-клуба и желательно с тройкой ЦЗ. «Челси» этому критерию соответствует. Судя по слухам, главными претендентами на Рюдигера были «Барселона» и «Реал» (сейчас фаворит – «Мадрид»). Логично разобраться, соответствуют ли критериям они.

«Барселона» при Хави точно играет в доминирующей манере. Центральные защитники получают задание высоко выдвигаться за своими соперниками и поддерживать прессинг – при том, что Хави предпочитает 4-3-3, в которых не всегда можно рассчитывать на подстраховку.

Главный вопрос – в балансе. У «Барсы» уже есть защитник, действующий в похожем агрессивном стиле – Рональд Араухо. В теории баланс должен добавлять партнер по центру защиты. Жерар Пике хорошо подходит на эту роль (Эрик Гарсия в перспективе – тоже), а вот Рюдигер, наоборот, плохо распознает угрозу в такие моменты. Система «Челси» минимизирует их (страховкой занимается, как правило, Силва), но когда страховать нужно Рюдигеру, возникают проблемы.

Переход в «Реал» – другая история. С одной стороны, «Мадрид» не играет в манере топ-клуба прямо всегда. Да, команда много владеет мячом, но не сочетает это с прессингом. По интенсивности давления «Реал» лишь на 17-м месте в Ла Лиге. Карло Анчелотти объяснял этот парадокс стареющей полузащитой, которая физически не может поддерживать высокую интенсивность.

С другой стороны, у «Реала» есть фишки, которые сгладят для Рюдигера процесс адаптации. Самая главная – перестроения на пятерку защитников, когда одного из центральных страхует Каземиро. Для этого бразилец опускается назад, что мы разбирали в отдельном тексте.

По манере Рюдигер похож на бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса. Его агрессивные выдвижения из обороны Каземиро тоже удачно страховал:

Независимо от выбора нового клуба Рюдигер точно окажется вне привычной среды. Переход сгладят внешние обстоятельства (стиль «Барсы» или детали в футболе «Реала»), но так же объемно, как в «Челси», блистать вряд ли получится. Ключевую роль сыграет адаптация – в новом клубе придется скорректировать роль и, возможно, эволюционировать. Главное – чтобы страховала командная структура, от которой защитники, по мнению Тони, зависят больше всего:

«Я играл в тройке у Конте. Потом в четверке у Сарри. Если есть четкий план и каждый игрок знает, что делать, не важно, какую схему использовать. Мы играем с тройкой центральных защитников, но когда я прессингую, сзади остается два центральных защитника. Главное – чтобы была структура. За нее хочется отдельно поблагодарить Тухеля».

Логичный респект: до прихода Тухеля Рюдигер мог уйти максимум на мягкое понижение (ходили слухи про «Тоттенхэм», когда в нем был Жозе Моуринью), а заблистав в системе Томаса, может выбирать между испанскими грандами. Учитывая статус свободного агента, Тони точно выиграет в зарплате, но поднимает ли он себе чисто игровой имидж – интрига.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; REUTERS/Tony Obrien, Phil Noble