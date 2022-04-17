Англия, Англия
Блог

«Ливерпуль» шикарно разобрал «Сити» (фэйл Стеффена – неслучайность), а Мане сверкал а-ля классический Фирмино

Зак Стеффен Зак Стеффен
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Луис Диас Луис Диас
Юрген Клопп Юрген Клопп
Манчестер Сити Манчестер Сити
Садьо Мане Садьо Мане
Кубок Англии Кубок Англии
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Пеп не рискнул выпустить лидеров. 

Благодаря победе над «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии (3:2) «Ливерпуль» сохранил шансы на выигрыш всех четырех трофеев в этом сезоне. Матч оказался противоположностью недавней игре в АПЛ, которая завершилась вничью, но прошла с заметным преимуществом команды Пепа Гвардиолы. По ходу вчерашней встречи «Ливерпуль» даже лидировал с разницей в три мяча. Залогом стал первый тайм: Юрген Клопп назвал его одним из лучших за время в клубе, а Гвардиола – «практически идеальным» для соперника. 

Важнейшую роль на «Уэмбли» сыграли составы. На команды абсолютно по-разному сказалась прошедшая на неделе Лига чемпионов. «Ливерпуль» провел большую ротацию на ответную игру с «Бенфикой», предоставив отдых лидерам. Учитывая задел, сделанный в первой встрече, Клопп имел на это полное право. 

«Сити» сдерживал «Атлетико» железной основой, а по ходу матча еще и лишился Кайла Уокера. Не такие серьезные, но все равно значительные травмы получили Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган – оба попали в заявку, но не появились на поле, даже несмотря на то, что «Сити» проигрывал в счете. После матча Пеп объяснил, что не хотел рисковать их здоровьем перед игрой АПЛ с «Брайтоном». 

В результате у «Сити» играл полуосновой, хотя травмы тут не единственная причина. Например, место в воротах получил запасной Зак Стеффен, а в опорной появился 36-летний Фернандиньо при том, что здоровы и вполне могли сыграть Эдерсон и Родри. Итого: у основы «Сити» совокупно 162 выхода с первых минут в этом сезоне АПЛ, у основы «Ливерпуля» – 217. 

Важный спойлер: составы сыграли определенную роль в результате, но ключевым все равно был перфоманс «Ливерпуля». В первом тайме на поле была только одна команда. 

Главное отличие от матча АПЛ – прессинг «Ливерпуля». Ошибка Стеффена неслучайна – Мане давил на него всю игру

Одной из причин преимущества «Сити» в игре АПЛ была осторожность «Ливерпуля» в прессинге. Команда Клоппа поддерживала высокую линию обороны, но атакующие игроки не давили в привычном стиле – и с точки зрения структуры, и с точки зрения интенсивности. «Сити» мог постоянно забрасывать мячи за спину защитникам «Ливерпуля». 

Вчера подход отличался – причем даже по меркам «Ливерпуля». Их классический вариант несколько лет назад сформулировал Маурисио Почеттино: 

«Не нужно сравнивать мой стиль прессинга со стилем прессинга Клоппа – мы отличаемся друг от друга. Я не говорю, что какой-то из них лучше, а какой-то хуже, просто они разные. Если вы изучите его «Дортмунд», то это не то, что было у меня в «Саутгемптоне». Наш прессинг достигал даже вратаря соперника, «Дортмунд» же прессинговал в среднем блоке». 

Вчерашний перфоманс «Ливерпуля» был максимально похож на типичную (не путать с «Парижем») команду Почеттино. Прессинг Клоппа максимально часто доходил до Стеффена. В роли персонального прессингующего был Садьо Мане – еще до гола он несколько раз добегал до американца: 

Скриншоты сделаны в InStatScout

Вероятно, отход Клоппа от классики связан с тем, что Стеффен банально хуже Эдерсона работает с мячом. Вдобавок американца не часто проверяют в этом плане – из-за того, что Зак появляется только в кубковых турнирах, обычно он попадает на маленькие команды, которые и так отдают «Сити» мяч. 

На это наложилась и идеальная структура «Ливерпуля» в прессинге – не факт, что с ней справился бы и Эдерсон. Движение Мане здорово поддерживали партнеры. Как правило, Садьо не сразу смещался к Стеффену – сначала сенегалец играл по Фернандиньо. Дальше либо перекрывал линию паса к нему, либо передавал бразильца кому-то из партнеров (Тиаго или Наби Кейта). Луис Диас и Мо Салах в это время переключались на центральных защитников «Сити»: 

В теории у команды Гвардиолы оставалось сразу два варианта на флангах – перевести либо на Канселу (направо), либо на Зинченко (налево). С этим тоже были проблемы. Во-первых, даже если доставляли мяч, «Ливерпуль» успевал смещаться. Во-вторых, всегда были готовы выскочить крайние защитники – Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон: 

«Сити» пришлось чаще обычного подключать длинные передачи. Доля в матче АПЛ – 12%. Доля во вчерашней игре– 14,5% (в первом тайме – 16,5%). Из-за этого задача атакующих игроков поменялась: в АПЛ нужно было забегать за спину защитникам, в Кубке – бороться с ними вверху. 

Еще одной проблемой стали подборы – Пеп после матча отдельно подчеркнул, что «Сити» плохо собирал вторые мячи. Тут сильно не хватало Де Брюйне – его Гвардиола называет мастером переходных фаз как раз за умение выиграть подбор, а потом запустить контратаку. Вчера перевес был полностью на стороне «Ливерпуля» – отдельно похвалим Ибраима Конате и Фабиньо. Первый здорово собирал мячи ближе к правому флангу, второй – сразу у обоих. 

«Ливерпуль» здорово манипулировал и прессингом «Сити» – в этом Мане тоже успевал участвовать

«Ливерпуль» не испытывал аналогичных проблем под давлением соперника – и тоже из-за структуры. В этой стадии команда Гвардиолы действует по схеме 4-4-2. Пара нападающих обычно старается запрессинговать центральных защитников так, чтобы от них не пошел пас на опорников. Не получалось. 

Для этого «Ливерпуль» слегка изменил подход. Конате и Ван Дейк располагались максимально далеко друг от друга. Иногда к ним спускался Робертсон – тогда формировалась даже тройка центральных защитников. Главной задачей было заставить нападающих «Сити» разрываться – чтобы им пришлось покрывать слишком много пространства, а передачи на опорников легко проходили: 

Из-за сложности задачи у «Сити» постоянно возникала одна и та же проблема – численное меньшинство в центре поля. Дополнительные сложности подкидывало движение Мане – он постоянно опускался в полузащиту. Фернандиньо и Бернарду разрывались между игроками: 

Один из таких эпизодов запустил атаку, в результате которой «Ливерпуль» заработал результативный угловой (с него отличился Конате). Нельзя сказать, что команда Клоппа прямо уничтожала после выходов в атаку (все четыре удара в первом тайме – результат голов), но яркости с мячом добавляли персоналии. По вчерашней игре можно выделить Луиса Диаса. 

Колумбиец блистал и на индивидуальном уровне, и благодаря поддержке партнеров. Снова показал, что обладает шикарным сочетанием качеств – может и обыграть, и убежать, и здорово открыться. Плюс неплохо чувствует партнера – это важно, когда на одном фланге с тобой активный Робертсон. 

Не забудем и про Мане – сенегалец поучаствовал во всех трех мячах и органично смотрелся на всех трех позициях в атаке. Результативный угловой заработал с левого фланга, первый свой мяч забил с позиции центрального нападающего, а второй – оказавшись ближе к правому флангу. После матча Клопп похвалил его и за прессинг («был нашим первым защитником»), и за участие в развитии собственных атак – такой объем мог потянуть только праймовый Бобби Фирмино. 

«Сити» ответил во втором тайме, решив часть проблем смелостью. Но спасти матч было бы чудом

Возвращение «Сити» в игру Клопп объяснил тем, что второй тайм прошел в более открытом стиле. Неплохое отражение – удары по воротам. Соотношение в первом тайме – 4:1 в пользу «Ливерпуля». Соотношение во втором – 9:7 в пользу «Сити». 

Спонсор открытости – изменения от Пепа. Хотя состав остался прежним. Более того, за весь матч он сделал только одну перестановку – и даже ее из-за травмы Габи Жезуса всего за десять минут до свистка (вместо бразильца появился Рияд Марез). 

Перестановки были в первую очередь тактическим. «Сити» просто-напросто сыграл в более рискованной манере. В стадии розыгрыша это заметно через поведение защитников и опорников. Вместо длинных передач пытались до последнего сыграть коротко, иногда – очень рискованно. Во втором тайме защитники совершили сразу 4 попытки дриблинга – до перерыва не было ни одной. 

Пара показательных эпизодов. 

Натан Аке исполняет Эмерика Лапорта – пасует с нерабочей правой в сторону свободного Зинченко: 

Фернандиньо, несмотря на большое число соперников, решается пойти в проход: 

Да, на игру повлияло и поведение «Ливерпуля» – сами сбавили в прессинге и реже доводили давление до Стеффена. Но когда требовалось вернуть контроль над ситуацией, применяли классические по первому тайму приемы. 

В игре без мяча риски тоже прослеживались. Чтобы помочь Бернарду и Фернандиньо в прессинге, за соперниками (как правило, Мане и Кейта) высоко поднимались защитники «Сити». В первом тайме тоже бывало, но без такой слаженности и совсем не так часто. Смелый подход мог завершиться и опасной ситуацией у своих ворот, и возвратом мяча с последующей атакой: 

Вдобавок гораздо лучше отработали сами Фернандиньо с Бернарду – лучше читали эпизоды, когда все-таки приходилось разрываться между игроками. 

Ситуация перед первым голом «Сити» – Фернандиньо отходит от Фабиньо и перехватывает передачу, которая идет на Мане: 

Ситуация перед убойным моментом Жезуса – Бернарду возвращается от Фабиньо и перехватывает передачу, которая следует на Кейта: 

В концовке «Сити» даже был близок к тому, чтобы сравнять результат, но камбэк был бы чудом, учитывая односторонность первого тайма. Драма во втором тайме лишь подчеркнула, почему противостояние Клоппа и Гвардиолы так интригует: даже игры, которые проходят с преимуществом одной из команд, могут подкинуть классный сценарий. Похожим на вчерашний матч образом развивалась игра в сезоне-2017/18, когда «Ливерпуль» победил 4:3, но тоже чуть не упустил преимущество в три мяча. 

Следующий раунд дуэли будет заочным – перед потенциальной встречей в финале ЛЧ команды должны разыграть титул в АПЛ. Тут пока перевес у «Сити», но всего в одно очко. Уже на неделе расклад может поменяться: «Ливерпуль» принимает на своем поле «МЮ», а «Сити» встречается с удивившим (положили «Тоттенхэм» и «Арсенал») «Брайтоном». 

«Ливерпуль» близок к величайшему сезону. Комплект из ЛЧ, лиги и двух кубков брал только один клуб в истории

Жуткий привоз вратаря «Сити» и 3:0 за тайм. Так «Ливерпуль» запрыгнул в финал Кубка Англии

Манчестер Сити – Ливерпуль 2:3 (0:3, 2:0)
Дата проведения
16 апреля, 17.30, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Конате, 0:2 – 17 Мане, 0:3 – 45 Мане, 1:3 – 47 Грилиш, 2:3 – 90 Бернарду Силва.
Манчестер СитиСтеффен, Жоау Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 83).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Джонс, 87), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 73), Салах, Мане (Диогу Жота, 85), Диас (Фирмино, 85).
Предупреждения:
Габриэл Жезус (27), Фабиньо (37), Кейта (48), Фернандиньо (57), Мане (61).

Фото: REUTERS/Tony Obrien

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные