«Ливерпуль» шикарно разобрал «Сити» (фэйл Стеффена – неслучайность), а Мане сверкал а-ля классический Фирмино

Пеп не рискнул выпустить лидеров.

Благодаря победе над «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии (3:2) «Ливерпуль» сохранил шансы на выигрыш всех четырех трофеев в этом сезоне. Матч оказался противоположностью недавней игре в АПЛ, которая завершилась вничью, но прошла с заметным преимуществом команды Пепа Гвардиолы. По ходу вчерашней встречи «Ливерпуль» даже лидировал с разницей в три мяча. Залогом стал первый тайм: Юрген Клопп назвал его одним из лучших за время в клубе, а Гвардиола – «практически идеальным» для соперника.

Важнейшую роль на «Уэмбли» сыграли составы. На команды абсолютно по-разному сказалась прошедшая на неделе Лига чемпионов. «Ливерпуль» провел большую ротацию на ответную игру с «Бенфикой», предоставив отдых лидерам. Учитывая задел, сделанный в первой встрече, Клопп имел на это полное право.

«Сити» сдерживал «Атлетико» железной основой, а по ходу матча еще и лишился Кайла Уокера. Не такие серьезные, но все равно значительные травмы получили Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган – оба попали в заявку, но не появились на поле, даже несмотря на то, что «Сити» проигрывал в счете. После матча Пеп объяснил, что не хотел рисковать их здоровьем перед игрой АПЛ с «Брайтоном».

В результате у «Сити» играл полуосновой, хотя травмы тут не единственная причина. Например, место в воротах получил запасной Зак Стеффен, а в опорной появился 36-летний Фернандиньо при том, что здоровы и вполне могли сыграть Эдерсон и Родри. Итого: у основы «Сити» совокупно 162 выхода с первых минут в этом сезоне АПЛ, у основы «Ливерпуля» – 217.

Важный спойлер: составы сыграли определенную роль в результате, но ключевым все равно был перфоманс «Ливерпуля». В первом тайме на поле была только одна команда.

Главное отличие от матча АПЛ – прессинг «Ливерпуля». Ошибка Стеффена неслучайна – Мане давил на него всю игру

Одной из причин преимущества «Сити» в игре АПЛ была осторожность «Ливерпуля» в прессинге. Команда Клоппа поддерживала высокую линию обороны, но атакующие игроки не давили в привычном стиле – и с точки зрения структуры, и с точки зрения интенсивности. «Сити» мог постоянно забрасывать мячи за спину защитникам «Ливерпуля».

Вчера подход отличался – причем даже по меркам «Ливерпуля». Их классический вариант несколько лет назад сформулировал Маурисио Почеттино:

«Не нужно сравнивать мой стиль прессинга со стилем прессинга Клоппа – мы отличаемся друг от друга. Я не говорю, что какой-то из них лучше, а какой-то хуже, просто они разные. Если вы изучите его «Дортмунд», то это не то, что было у меня в «Саутгемптоне». Наш прессинг достигал даже вратаря соперника, «Дортмунд» же прессинговал в среднем блоке».

Вчерашний перфоманс «Ливерпуля» был максимально похож на типичную (не путать с «Парижем») команду Почеттино. Прессинг Клоппа максимально часто доходил до Стеффена. В роли персонального прессингующего был Садьо Мане – еще до гола он несколько раз добегал до американца:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Вероятно, отход Клоппа от классики связан с тем, что Стеффен банально хуже Эдерсона работает с мячом. Вдобавок американца не часто проверяют в этом плане – из-за того, что Зак появляется только в кубковых турнирах, обычно он попадает на маленькие команды, которые и так отдают «Сити» мяч.

На это наложилась и идеальная структура «Ливерпуля» в прессинге – не факт, что с ней справился бы и Эдерсон. Движение Мане здорово поддерживали партнеры. Как правило, Садьо не сразу смещался к Стеффену – сначала сенегалец играл по Фернандиньо. Дальше либо перекрывал линию паса к нему, либо передавал бразильца кому-то из партнеров (Тиаго или Наби Кейта). Луис Диас и Мо Салах в это время переключались на центральных защитников «Сити»:

В теории у команды Гвардиолы оставалось сразу два варианта на флангах – перевести либо на Канселу (направо), либо на Зинченко (налево). С этим тоже были проблемы. Во-первых, даже если доставляли мяч, «Ливерпуль» успевал смещаться. Во-вторых, всегда были готовы выскочить крайние защитники – Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон:

«Сити» пришлось чаще обычного подключать длинные передачи. Доля в матче АПЛ – 12%. Доля во вчерашней игре– 14,5% (в первом тайме – 16,5%). Из-за этого задача атакующих игроков поменялась: в АПЛ нужно было забегать за спину защитникам, в Кубке – бороться с ними вверху.

Еще одной проблемой стали подборы – Пеп после матча отдельно подчеркнул, что «Сити» плохо собирал вторые мячи. Тут сильно не хватало Де Брюйне – его Гвардиола называет мастером переходных фаз как раз за умение выиграть подбор, а потом запустить контратаку. Вчера перевес был полностью на стороне «Ливерпуля» – отдельно похвалим Ибраима Конате и Фабиньо. Первый здорово собирал мячи ближе к правому флангу, второй – сразу у обоих.

«Ливерпуль» здорово манипулировал и прессингом «Сити» – в этом Мане тоже успевал участвовать

«Ливерпуль» не испытывал аналогичных проблем под давлением соперника – и тоже из-за структуры. В этой стадии команда Гвардиолы действует по схеме 4-4-2. Пара нападающих обычно старается запрессинговать центральных защитников так, чтобы от них не пошел пас на опорников. Не получалось.

Для этого «Ливерпуль» слегка изменил подход. Конате и Ван Дейк располагались максимально далеко друг от друга. Иногда к ним спускался Робертсон – тогда формировалась даже тройка центральных защитников. Главной задачей было заставить нападающих «Сити» разрываться – чтобы им пришлось покрывать слишком много пространства, а передачи на опорников легко проходили:

Из-за сложности задачи у «Сити» постоянно возникала одна и та же проблема – численное меньшинство в центре поля. Дополнительные сложности подкидывало движение Мане – он постоянно опускался в полузащиту. Фернандиньо и Бернарду разрывались между игроками:

Один из таких эпизодов запустил атаку, в результате которой «Ливерпуль» заработал результативный угловой (с него отличился Конате). Нельзя сказать, что команда Клоппа прямо уничтожала после выходов в атаку (все четыре удара в первом тайме – результат голов), но яркости с мячом добавляли персоналии. По вчерашней игре можно выделить Луиса Диаса.

Колумбиец блистал и на индивидуальном уровне, и благодаря поддержке партнеров. Снова показал, что обладает шикарным сочетанием качеств – может и обыграть, и убежать, и здорово открыться. Плюс неплохо чувствует партнера – это важно, когда на одном фланге с тобой активный Робертсон.

Не забудем и про Мане – сенегалец поучаствовал во всех трех мячах и органично смотрелся на всех трех позициях в атаке. Результативный угловой заработал с левого фланга, первый свой мяч забил с позиции центрального нападающего, а второй – оказавшись ближе к правому флангу. После матча Клопп похвалил его и за прессинг («был нашим первым защитником»), и за участие в развитии собственных атак – такой объем мог потянуть только праймовый Бобби Фирмино.

«Сити» ответил во втором тайме, решив часть проблем смелостью. Но спасти матч было бы чудом

Возвращение «Сити» в игру Клопп объяснил тем, что второй тайм прошел в более открытом стиле. Неплохое отражение – удары по воротам. Соотношение в первом тайме – 4:1 в пользу «Ливерпуля». Соотношение во втором – 9:7 в пользу «Сити».

Спонсор открытости – изменения от Пепа. Хотя состав остался прежним. Более того, за весь матч он сделал только одну перестановку – и даже ее из-за травмы Габи Жезуса всего за десять минут до свистка (вместо бразильца появился Рияд Марез).

Перестановки были в первую очередь тактическим. «Сити» просто-напросто сыграл в более рискованной манере. В стадии розыгрыша это заметно через поведение защитников и опорников. Вместо длинных передач пытались до последнего сыграть коротко, иногда – очень рискованно. Во втором тайме защитники совершили сразу 4 попытки дриблинга – до перерыва не было ни одной.

Пара показательных эпизодов.

Натан Аке исполняет Эмерика Лапорта – пасует с нерабочей правой в сторону свободного Зинченко:

Фернандиньо, несмотря на большое число соперников, решается пойти в проход:

Да, на игру повлияло и поведение «Ливерпуля» – сами сбавили в прессинге и реже доводили давление до Стеффена. Но когда требовалось вернуть контроль над ситуацией, применяли классические по первому тайму приемы.

В игре без мяча риски тоже прослеживались. Чтобы помочь Бернарду и Фернандиньо в прессинге, за соперниками (как правило, Мане и Кейта) высоко поднимались защитники «Сити». В первом тайме тоже бывало, но без такой слаженности и совсем не так часто. Смелый подход мог завершиться и опасной ситуацией у своих ворот, и возвратом мяча с последующей атакой:

Вдобавок гораздо лучше отработали сами Фернандиньо с Бернарду – лучше читали эпизоды, когда все-таки приходилось разрываться между игроками.

Ситуация перед первым голом «Сити» – Фернандиньо отходит от Фабиньо и перехватывает передачу, которая идет на Мане:

Ситуация перед убойным моментом Жезуса – Бернарду возвращается от Фабиньо и перехватывает передачу, которая следует на Кейта:

В концовке «Сити» даже был близок к тому, чтобы сравнять результат, но камбэк был бы чудом, учитывая односторонность первого тайма. Драма во втором тайме лишь подчеркнула, почему противостояние Клоппа и Гвардиолы так интригует: даже игры, которые проходят с преимуществом одной из команд, могут подкинуть классный сценарий. Похожим на вчерашний матч образом развивалась игра в сезоне-2017/18, когда «Ливерпуль» победил 4:3, но тоже чуть не упустил преимущество в три мяча.

Следующий раунд дуэли будет заочным – перед потенциальной встречей в финале ЛЧ команды должны разыграть титул в АПЛ. Тут пока перевес у «Сити», но всего в одно очко. Уже на неделе расклад может поменяться: «Ливерпуль» принимает на своем поле «МЮ», а «Сити» встречается с удивившим (положили «Тоттенхэм» и «Арсенал») «Брайтоном».

Фото: REUTERS/Tony Obrien