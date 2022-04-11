«Сити» играл через дальние передачи (внезапно!), у «Ливерпуля» проблемы в прессинге (тоже шок!). Де Брюйне – супер (не сюрприз!)

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в главном матче сезона АПЛ – 2:2. Команды рубятся за чемпионство, подходили к игре с одним очком разницы, выдали первоклассное шоу и сохранили интригу.

Давайте погрузимся в детали новой серии тактической дуэли Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

1. В составе «Манчестер Сити» был один большой сюрприз – выход Габи Жезуса в старте . Гвардиола объяснил это решение: «Габриэл заслуживает играть больше, чем играет в последнее время. Он фантастический игрок. Сегодня мы старались использовать его качества, чтобы находить пространство за спинами защитников».

В комплекте с позицией Жезуса это объяснение дает важный контекст. Бразилец занял место на правом фланге (обычно там стартует Рияд Марез). Марез любит получать мяч в ноги, а вчера в рамках плана Гвардиолы нужен был игрок, который открывается на скорости.

Еще одним сюрпризом стало расположение Рахима Стерлинга. Он вышел в центре атаки, а Фил Фоден, который часто играл ложную девятку, стартовал слева. Это отход от классики нынешнего сезона, но на самом деле тоже отлично вписывается в желание больше открываться за спину. «Сити» нужны были рывки на пространстве, а не опускания ложной девятки.

2. Состав «Ливерпуля» обошелся без сюрпризов . Три изменения относительно встречи с «Бенфикой» в Лиге чемпионов: Жоэль Матип на месте Ибраимы Конате, Джордан Хендерсон – вместо Наби Кейта и Диогу Жота, меняющий Луиса Диаса в тройке атаки. Каждый случай вполне можно считать возвращением более основного игрока под важный матч.

Пожалуй, некоторые варианты были возможны в тройке атаки – в зависимости от идей Клоппа. Но именно Жота казался самым вероятным кандидатом на старт.

3. Таймы получились разными. В первом у «Манчестер Сити» был явный перевес. Хозяева регулярно вскрывали высокую линию защиты «Ливерпуля», а команда Клоппа ответила лишь раз – голевая атака. Кроме нее у «Ливерпуля» только один удар – попытка Трента с центра поля.

Во второй половине все изменилось: «Ливерпуль» взвинтил темп игры в пас, лучше реагировал на забросы за спину, использовал фирменный треугольник на правом фланге для развития атак. Все это помогло выравнять игру, но нельзя сказать, что тайм был за командой Клоппа.

4. Самая интересная деталь в тактике команд – поведение «Ливерпуля» при прессинге. Клопп выбрал более осторожную модель . Классика «Ливерпуля» – четко акцентированные 4-3-3, где давление начинает тройка атаки, которая располагается весьма узко. Вчера «Ливерпуль» выжидал моменты для прессинга в другой формации – 4-1-4-1:

Центральный нападающий (как правило, Жота) был в одиночестве, Мане и Салах играли четко по флангам, а в поддержку Жоте выдвигался центральный полузащитник (чаще Хендерсон):

С одной стороны, осторожность в начале матча такой важности уместна. С другой – «Ливерпуль» блестяще владеет прессингом в своей привычной формации, а такой переход сбил некоторые механизмы. При данной структуре у «Сити» всегда был свободный игрок в первой стадии (часто больше одного).

Важно проговорить, что у «Ман Сити» была похожая вариация прессинга. Давление стартовало в схеме 4-2-3-1 при похожем соотношении игроков. Стерлинг стартует, а Де Брюйне поддерживает из полузащиты. Но для «Сити» эта вариация прессинга естественна. Она основная – и команда хорошо понимает, как реагировать на те или иные эпизоды при таком прессинге. То есть у «Ливерпуля» тоже почти всегда имелся свободный вариант под прессингом на своей половине, но не было варианта, как трансформировать это в угрозу. А вот у «Сити» был.

5. В первом тайме команда Гвардиолы регулярно ловила «Ливерпуль» на высокой линии . Прессинг Клоппа был менее интенсивным, чем обычно, а высокая линия защиты сохранилась. Это создало потенциальную уязвимость.

Алгоритм вскрытия был таким: под не самым тотальным давлением соперника «Сити» пасует и ищет свободного игрока, у которого будет время на подготовку дальнего паса (за спину защитникам). Этим игроком мог оказываться практически любой на своей половине поля. В роли исполнителей себя пробовали Эдерсон, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу и Бернарду Силва. Занятно, что все полевые из этого ряда – игроки левой части поля. Именно тут должен был работать, но не работал до конца прием с выдвижениями Хендерсона (игроков накрывали не сразу).

Вот пример с Эдерсоном – поднимается высоко, получает время и обостряет:

Это менее экстравагантный вариант – свободным игроком оказался Лапорт:

После матча проблему отдельно упомянул Клопп: «Сити» использовал против нас умные рывки за спину. Мы старались оказывать давление на игрока с мячом. Но как только мы брали передышку – бам – следует рывок и пас в этом направлении. Можно сравнить с боксом – опускаешь руки хотя бы на секунду и получаешь болезненный удар».

6. Самым частым исполнителем обостряющих передач из глубины был Бернарду . Он очень качественно делал эту работу:

У Бернарду была возможность влиять на игру таким образом, потому что «Сити» отошел от классики построения игры в полузащите. Традиционный вариант в центре поля в этом сезоне: Родри (иногда с помощью Канселу) держит центр, а три футболиста (ложные девятки) открываются в чужой опорной зоне. Фоден, Де Брюйне, Бернарду и Гюндоган (в зависимости от стартового сочетания) обычно играют этих самых ложных девяток.

Вчера же все было иначе: Бернарду – партнер Родри по опорной зоне и даже глубинный плеймейкер. Фоден – вообще на левом фланге, а в центре атаки Стерлинг в роли чистого форварда, а не ложной девятки. Только Де Брюйне был относительно близок к традиционной роли – открывался в чужой опорной.

Такая смена ролей отлично привела к более прямолинейному футболу – без вскрытия чужой опорной в позиционных атаках. Зато категорически эффективно вскрывала высокую линию «Ливерпуля» – большинство соперников боятся играть против «Сити» таким образом. Гвардиола предполагал, что «Ливерпуль» не испугается – и преобразовал игру так, чтобы вскрывать их иным образом.

7. Также обратите на структуру «Сити» в этих эпизодах. Хозяева пытались всегда создавать 5-в-4 в последней линии. Наполнение пятерки могло меняться – например, в одном случае на правом фланге КДБ, а в другом – Уокер, но пятерка почти всегда выдерживалась:

Это делало задачу «Ливерпуля» еще более трудной. Защищаться на пространстве после того, как проходит такая передача – уже проблема для обороняющейся стороны. А тут приходилось делать это в меньшинстве.

Помните слова Клоппа? Он говорил не только про пасы за спину высокой линии, но и про умные рывки. Вероятно, имеется в виду очень качественная координация «Сити». То есть резкие рывки именно в те моменты, когда партнеры нашли свободного игрока в первой стадии, при создании пятерки в последней линии. Это даже звучит трудно. Исполнять – еще труднее. У «Сити» в первом тайме регулярно проходило, что привело к заслуженным дифирамбам от Клоппа.

8. Второй важнейший источник угрозы (он продержался весь матч) – КДБ в быстрых атаках . Открывания сразу после потери, способность тащить мяч без снижения ритма и качество разрезающих передач – он умеет все и наказывал по-разному.

Вчера просто не было хорошего способа реагирования на Де Брюйне. Если Фабиньо (и подмога) играли слишком плотно, он сохранял мяч под давлением и разрезал. Если ему давали свободу, он разгонялся и связывал контратаку, избавляясь от мяча в самый убойный момент (когда защитники уже сломали линию, чтобы среагировать на него).

9. В описанные механизмы действительно здорово вписывался Стерлинг в роли скоростного нападающего . И при вскрытии высокой линии пасом из глубины, и при быстрых атаках важную роль играли его скоростные дуэли против Матипа и Ван Дейка. Разрезающая передача, как правило, шла не на Рахима, а на фланг. Центральный защитник «Ливерпуля» реагировал (попытка страховать), а Стерлинг отрывался.

Лучше всего удалось воплотить в убойном моменте на пятой минуте. Сначала Стерлинг против Ван Дейка:

А после паса – ближе к центру и полностью свободен:

10. Уязвимые точки в мощном перфомансе «Сити» – отрезки, когда команда прижималась. Как правило, при счете в свою пользу. В такие моменты команда плохо сдерживала треугольник «Ливерпуля» на правом фланге.

По традиции роли внутри треугольника могли быть разными – он построен на постоянной смене позиции. Но наибольший урон «Сити» наносили ситуации, когда Салаху позволяли развернуться с мячом под левой ногой.

11. Проблема «Ливерпуля» при прессинге во втором тайме слегка сместилась . «Мы разобрали с ребятами моменты в перерыве. «Сити» действовал более прямолинейно, чем мы. Мы слишком спешили с выдвижением линии защиты», – объяснил Клопп.

Во второй половине линия защиты «Ливерпуля» лучше реагировала на забросы. Это выражалось и в чуть более низком расположении, и в лучшей готовности к передачам такого типа. Вот пример – линия глубже, Трент плотнее встречает рывок Канселу, так как был готов:

12. «Ливерпуль» прибавил, но из-за уровня соперника это лишь сместило проблему, а не устранило ее. Теперь проще стало открываться в опорной: защита играет пониже, расстояние между защитой и полузащитой больше, можно находить пространство. Добавляем в это уравнение КДБ в составе соперника – и становится весьма страшно:

Тем не менее, с точки зрения баланса вариант «Ливерпуля» из второго тайма работал лучше. Количество моментов сократилось.

13. Габи Жезус – игрок контрастов . Матч отлично объяснил его парадокс – почему его так любит Гвардиола и почему иногда кажется, что не любит никто, кроме Гвардиолы.

Во втором тайме у бразильца было два супермомента с возможностью выкатить мяч под завершение абсолютно свободному партнеру – оба раза даже было две опции (КДБ и Стерлинг), но он просто не поднимал головы:

Если же выбраться за границы частных эпизодов и рассмотреть картину в целом, Габи провел грандиозный матч. Невероятный объем работы в прессинге, рывках и обороне. Множество выигранных дуэлей у Энди Робертсона и важная роль в тактическом плане Пепа.

Парадокс Габи Жезуса – он губит моменты, большая часть из которых без его работы просто не была бы создана. Никогда не схалтурит и не упустит момент для рывка – как минимум создаст пространство партнеру, как максимум – прямую угрозу. В то же время реализация и принятие решений в последней стадии хромают. Вчера хорошего было явно больше, но парадокс тоже проявился.

14. Эта мысль мелькала выше, но нужно проговорить отдельно. Де Брюйне – лучший игрок матча . Бельгиец выдал один из ярчайших перфомансов сезона.

Пеп Гвардиола: «Кевин играет на таком уровне уже много-много лет. В первой части сезона он не мог набрать форму из-за травмы, ему нужно было время. Но сейчас он снова в огне – силен, креативен, не только раздает голевые, но и забивает сам».

15. «Манчестер Сити» был ближе к победе. Два раза выходили вперед, впечатлили стартовым планом, не уступали сопернику ни на одном отрезке и явно превосходили его в первом тайме. «Ливерпуль» можно похвалить за прогресс относительно слабого первого тайма и за проявленный характер.

Эта встреча скорее осталась за Пепом. Через неделю команды сыграют снова в полуфинале кубка. Ждем реакции от Юргена.

16. «Сити» – фаворит гонки. Сохранили фору в одно очко и имеют более простой календарь (соперников из топ-6 не осталось). Но это преимущество лишь при оценке через вероятности. Вероятность чемпионства «Сити» сейчас объективно выше.

Но события низкой вероятности тоже случаются. Одним из таких было само возвращение «Ливерпуля» в гонку при отрыве в 8 очков на начало года. Гвардиола об этом точно помнит – его вердикт красноречив: «Одна осечка – и мы не будем чемпионами».

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: REUTERS/Phil Noble, Carl Recine