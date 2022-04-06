C Анчелотти «Челси» выиграл АПЛ и забил 103 гола за сезон. Через год Карло уволили прямо в коридоре стадиона

Самый обаятельный тренер эпохи Абрамовича.

Карло Анчелотти все же прилетел на матч с «Челси» (игру с «Сельтой» в Ла Лиге он пропустил из-за ковида): мы зря боялись, возвращение Карло на «Стэмфорд Бридж» состоится. Встреча будет теплой: Анчелотти тренировал «Челси» с 2009-го по 2011-й, принес клубу первый золотой дубль и очаровал Лондон мягким подходом.

В общем, это был типичный Анчелотти.

Какими получились два года Карло в «Челси»? Как команда, которая после Моуринью прошла через Гранта, Сколари и Хиддинка, превратилась в голевую машину со 103 мячами за чемпионат? И почему недовольный Абрамович вызывал тренера на разговор после победы 6:0?

Общение с Абрамовичем началось с секретных встреч, продолжилось смс-ками и разборами после поражений

«Мне нужен тренер, который даст моей команде идентичность. Когда смотрю матчи «Барселоны» или «Манчестер Юнайтед», я ее вижу. Когда «Челси» – нет», – уже знаменитый запрос Романа Абрамовича, переданный в автобиографии Анчелотти Preferisco La Coppa.

Книга вышла в мае 2009-го, за пару дней до начала работы в «Челси». Написанное в основном охватывало итальянский этап (позже выйдет переиздание уже с главами о «Челси» – «Прекрасные игры обычного гения»), но Анчелотти подробно рассказал и о секретных встречах с Абрамовичем в мае 2008-го.

Первая состоялась в Женеве, где Анчелотти приходил в себя после непопадания «Милана» в Лигу чемпионов. Абрамович обрисовал цели: «Дорогой Анчелотти, я хочу выиграть все. Абсолютно все».

Вторая была уже в Париже, в отеле George V рядом с Елисейским полями. Анчелотти вспоминал, что подготовка напоминала шпионский детектив: он нацепил темные очки и сидел в такси с непроницаемым лицом, на всякий случай случай оставив водителю побольше чаевых. Карло высматривал фотографов у входа в гостиницу, но вся маскировка развалилась внутри. Он сразу же наткнулся на знакомого итальянского футбольного агента, а перед дверями в конференц-зал встретил другого тренера (Анчелотти не назвал его имени, но популярной была версия с Лучано Спаллетти). «Я спросил: «Что ты здесь делаешь?» И тут до меня стало доходить. Я почувствовал, будто я на прилавке супермаркета. Все, кто был там, ждали беседы с Абрамовичем», – писал Анчелотти.

Общаясь во второй раз, Карло отметил, что «Челси» (только что проигравший в Москве финал ЛЧ) отлично готов физически, но этого мало для кардинального обновления. Карло предложил присмотреться к Франку Рибери и Хаби Алонсо. Абрамович же перевел тему на другого футболиста, так хорошо знакомого Анчелотти: «Не понимаю, почему Шевченко не играет как раньше. В Англии он перестал быть тем самым Шевой. В чем проблема?»

И хотя за Карло говорила его репутация в Лиге чемпионов – два кубка с «Миланом», – переезд в Лондон случился лишь через год после первого общения с Абрамовичем (Анчелотти допускал, что из-за слабого английского). «Челси» тогда поставил на чемпиона мира Луиса Фелипе Сколари. Зимой бразильца уволили, и клуб вернулся к варианту с Анчелотти.

На этот раз коммуникация шла через директора «Челси» по футбольным операциям Майка Форде. Глубокое обсуждение тренерских взглядов и методов Анчелотти растянулось на 6 недель и заняло 10 встреч.

Возглавить «Челси» Карло согласился в марте. Последние месяцы сезона в Италии он дорабатывал так, будто уже был тренером «синих». Анчелотти смотрел DVD с играми «Челси», изучал игру Терри, Лэмпарда и Дрогба.

Выстраивание отношений с Абрамовичем стало одним из главных вызовов Анчелотти. Описывая их общение, итальянец часто говорил о красных флагах – признаках, что будет непросто.

Например, на следующее утро после первого поражения в сезоне (сумбурные 1:3 с «Уиганом») Абрамович явился на тренировочную базу и попросил объяснений. «Для меня это был новый тип взаимодействия – даже Берлускони не был столь требователен», – признавался Карло.

Выражая недовольство, Абрамович слал Анчелотти смс-ки, состоящие из одного вопросительного знака. Итальянец тоже был лаконичен – присылал восклицательный («Я решил не отвечать агрессией на агрессию»).

Раскол внесли два поражения в феврале-2010. За три дня «Челси» сначала проиграл в 1/8 ЛЧ «Интеру» Моуринью (что было особенно болезненно), а потом получил домашние 2:4 с «Манчестер Сити». Абрамович воспринимал эти неудачи как удар молнии. После «Сити» он созвал собрание в 9 утра и спросил, что случилось. А реакцией на поражение с «Интером» стала критика выбранной тактики прямо перед игроками.

Сезон АПЛ-2010/11 «Челси» открыл разгромом «Вест Бромвича» 6:0. В тот же вечер, несмотря на результат, Анчелотти прямо в доме Абрамовича подбирал оправдания не слишком качественной игре.

А добил Анчелотти вылет от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов в апреле 2011-го. «Накануне ответного матча Абрамович обратился к игрокам, сказав, что они должны победить, иначе команду ждут большие изменения. Мне он сказал, что если мы проиграем, то на работу могу не возвращаться. Мы проиграли, я вернулся, хоть и чувствовал себя ходячим мертвецом», – описывал те события итальянец.

Анчелотти чертовски нравилось в Англии. Он подкалывал Терри и Лэмпарда насчет погоды и мечтал о встрече с королевой

Но, наверное, мы слишком спешим.

Итак, лето 2009-го.

Первым делом «Челси» отправил Анчелотти и его помощника по «Милану» Бруно Демичелиса подтягивать английский – на интенсивный курс в Нидерланды. Парочка неделю занималась с 8 утра до 8 вечера. На первой пресс-конференции в «Челси» Анчелотти говорил на английском перед 200 журналистами.

Карло относился к новой стране и новому чемпионату как к большому приключению. Настроение не портила даже стереотипная погода: со слов Анчелотти, первые десять дней в Лондоне безостановочно шел дождь.

В книге тренер обыграл тему (обязательно оцените перевод глав автобиографии на «Трибуне»), подколов футболистов: «Солнце в Парме светит очень ярко, так что многие игроки, в частности англичане Лэмпард и Терри, будут озадачены. Они будут смотреть на этот раскаленный оранжевый шар, задрав головы и почесывая затылок, и непременно спросят хором: «Э-э-э, это что такое?».

Анчеллоти полностью открылся всему новому. Дошло до того, что он мечтал о встрече с главным символом английской действительности – королевой.

Карло вспоминал, как перед финалом Кубка Англии едва не попросил принца Уильяма (тренеры традиционно представляют свои команды королевским гостям на «Уэмбли») познакомить его с бабушкой. Эта мысль не давала ему покоя, но итальянец не знал, как это можно обставить: «Я не могу просто взять и позвонить в Букингемский дворец со словами: «Здравствуйте, извините, вас беспокоит Карло Анчелотти. Да, тот самый парень, который вечно ест. Не могли бы вы, пожалуйста, соединить меня с Элизабет?».

Карло пропитался уважением к английскому футболу: «На войну я бы пошел с англичанами, а не с итальянцами или французами. Абсолютно необходимо понять эту культуру. Такую же мужественную, как южноамериканская, но более спокойную и выдержанную. Дидье Дрогба, к примеру, на первых порах обвиняли в симуляциях и преувеличениях травм. Он не понимал, что в Англии не принято, чтобы большой парень так себя вел – это противоречит духу, и это культурный момент. В Испании по-другому».

«В «Челси» я попал в ловушку». Анчелотти покорил игроков мягкостью и готовностью слушать, но руководство видело в этом причину скандалов

Компромиссность и умение адаптироваться – важные черты тренерского портрета Анчелотти.

Он принял требование «Челси» работать с местным штабом и прихватил из «Милана» лишь приближенного психолога Бруно Демичелиса. Помощниками Карло стали поднятые из резервной команды Рэй Уилкинс и Пол Клемент (отправится вслед за Анчелотти в «ПСЖ» и «Реал»).

«Опыт в «Челси» научил, что тебе не всегда нужно то, в необходимости чего ты уверен», – подытожил Карло.

Еще один пример адаптивности Анчелотти, но уже в игровом плане: «Итак, мы изменили стиль игры, прибавив во владении. А кто может дать лучший контроль, если не Андреа Пирло? Мы попытались подписать его, но это было невозможно. Тогда я начал использовать на этой позиции Майкла Эссьена, который успешно подстроился».

Анчелотти был уже зрелым тренером, ориентированным на игроков. Это помогло найти общий язык и раскрепостить команду. Терри хвалил итальянца за умение слушать: «Карло не из тех тренеров, которые приходят и говорят: «Окей, вот мой путь. И либо он будет единственным, либо меня тут не будет». Нет, он сразу поговорил с самыми опытными игроками: «Слушайте, безусловно, у меня есть кое-какие идеи, но за последние годы вы, ребята, много чего узнали. Дайте понять, что, на ваш взгляд, работало очень хорошо и почему вы были столь успешны. И как все должно быть устроено, чтобы это доставляло удовольствие?»

В «Милане» он привык прорабатывать тактику за несколько дней до матча. В Англии было устроено не так, и он все принял к сведению. Анчелотти миксовал подходы, обсуждал тактику накануне игры, называл состав либо за день, либо в день матча. Смысл в том, что он действительно прислушивался. Опять же, я вижу не так много тренеров, которые бы так делали. Все еще много тех, кто придерживается лишь своего стиля».

Пиком такого подхода стала подготовка к финалу Кубка Англии против «Портсмута» Авраама Гранта. На командном собрании Анчелотти предложил игрокам: «Мы знаем, на что способны. Мы знаем соперника. Как вы считаете, какой должна быть тактика?» Клемент стоял с маркером, готовый записывать предложения. Поначалу было тихо, игроки явно не ожидали такого. Но затем поднялась одна рука, вторая – дело пошло. На следующий день «Челси» выиграл 1:0.

У избранной Анчелотти линии были и изъяны.

На февраль 2010-го пришлись два мегаскандала: Джона Терри лишили капитанства в сборной Англии после публикаций о романе с бывшей возлюбленной Уэйна Бриджа, а Эшли Коул выстрелил из пневматического ружья в студента, проходившего стажировку в клубе.

На фоне этого Анчелотти сохранил доверительную атмосферу в команде. В то же время от руководства проскальзывали намеки, что Карло слишком дружен с игроками и его расслабленный подход тоже создает проблемы.

Позже Анчелотти анализировал, что привело к расставанию: «Абрамович также начал говорить, что я отдаю предпочтение некоторым игрокам. Возможно, он купился на слухи о моем фаворитизме. Я сказал ему, что это неправда.

Допускаю, что для Абрамовича это было лишь поводом. Главной причиной была его уверенность, что мой стиль не подходит. Он считал, что я слишком добр к игрокам. У него росла убежденность, что из-за этого внутри команды что-то не так. Он пытался убедить меня, что следует быть строже и жестче.

Меня нанимают за то, что я способен успокоить ситуацию в клубе, выстроить взаимопонимание с игроками – это одно из моих главных умений. Позже боссы решают, что им нужно другое – и отношения с хозяевами начинают портиться. Сначала они хотят, чтобы я был добр и спокоен, а затем, при первых признаках проблем, называют это их причиной.

Если я выигрываю, это потому что я спокоен. Если я проигрываю, то это из-за моего спокойствия. Как может быть одно и то же? В «Челси» я попал в эту ловушку».

Анчелотти начинал с ромбом, но зимой сменил схему (игроки были рады). Парадокс: без лучшего бомбардира АПЛ Дрогба «Челси» играл лучше

12 побед в 14 матчах – так «Челси» стартовал в АПЛ-2009/10. Анчелотти ориентировался на схему 4-4-2 с ромбом: пару впереди составили Дрогба и Николя Анелька, Лэмпард расположился на вершине ромба, Флоран Малуда принял атакующую роль левого центрального полузащитника, Эссьен играл либо правее, либо в опорной зоне – там же выходили Джон Оби Микел и Михаэль Баллак. Фланги Анчелотти отдал Босингве и Эшли Коулу.

Результаты просели ближе к Новому году. Критические проблемы ромба обнажил победный матч против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Алекс Фергюсон и другие тренеры в лиге нащупали слабое место «Челси» – свободу на краях, где «синие» элементарно уступали численно. Плюс тяжелую травму колена получил Босингва – его вынужденный сменщик Бранислав Иванович был гораздо сдержаннее в подключениях, и правый фланг выпадал.

Вторую половину золотого сезона «Челси» провел с другой схемой – чем-то средним между 4-3-2-1 и 4-3-3. Анелька/Джо Коул и Малуда теперь были в атакующей тройке:

Лэмпард хвалил Карло за этот переход: «Он признал, что та схема не подходит некоторым важным игрокам, включая меня. Это было умным поступком. Мне было неудобно на вершине ромба. Он сменил схему, и в этом великолепие Карло. Он тренер для игроков. Он прислушивается к футболистам и хочет взять от них максимум, поскольку знает, что именно так выигрывается чемпионат». Показательно: до Нового года Фрэнк забил всего один гол с игры в Премьер-лиге, после смены схемы – 11.

«Карло был центральной фигурой в то время. Он полностью изменил все, что происходило в «Челси» после Моуринью и Сколари. Он был именно тем, в ком мы нуждались. Золотое время для нас», – рассказывал The Athletic Иванович.

У преображения и перехода на другую схему было еще одно объяснение – на Кубок Африки уехал Дидье Дрогба.

К январю Дрогба забил 14 голов в АПЛ. Для любой другой команды потеря главного бомбардира могла стать фатальной. Но для «Челси» это открыло новые возможности – команда заиграла в лучший футбол.

Этот парадокс в The Mixer, книге об эволюции тактики в АПЛ, разобрал Майкл Кокс. Анелька, который остался единственным нападающим, был тоньше Дрогба и лучше в подыгрыше. Его опусканиями вглубь пользовались не только Коул и Малуда – в пространство в штрафной врывались Лэмпард и Баллак.

В первой же игре без Дрогба «Челси» стер дома «Сандерленд» – 7:2. Безмятежные 4:0 к 35-й минуте позволили Анчелотти уже в перерыве снять Терри и Эшли Коула. До возвращения Дрогба «Челси» разгромил «Бирмингем» и обыграл «Бернли» на выезде.

Наступил февраль. Чтобы встроить Дидье в новую систему, Анчелотти пошел на компромисс: Анелька ушел вправо, уступив место в центре нападения ивуарийцу. В 8 матчах Дрогба забил 10 раз, но «Челси» набрал всего 14 очков, проиграв «Эвертону» и «Ман Сити».

Шанс проверить теорию предоставился, когда в конце марта Дрогба опоздал на собрание перед матчем с «Астон Виллой». Дидье со скамейки увидел, как «Челси» второй раз за два месяца забил 7 мячей (Лэмпард – 4, Малуда – 2).

Через неделю «Челси» сделал решающий шаг к титулу, обыграв «МЮ» на «Олд Траффорд» (2:1). На главный матч весны Анчелотти вновь оставил Дидье на скамейке – хотя тот все же повлиял на сценарий победным голом на 79-й минуте. «Челси» сместил «Юнайтед» с первого места и открыл себе прямой путь к чемпионству (хотя еще две недели назад, после ничьей с «Блэкберном», «Челси» был третьим).

7:2 с «Сандерлендом»

7:1 с «Астон Виллой»

7:0 со «Стоком»

8:0 с «Уиганом»

Таким был ураганный забег «Челси» за титулом с января по май. Разгром «Уигана» (поначалу довольно неуступчивого – до удаления на 31-й минуте счет был 1:0) состоялся в последнем туре и принес «Челси» третье чемпионство при Абрамовиче.

103 гола в лиге – «Челси» Анчелотти стал первым участником высшего английского дивизиона за 47 лет, который добрался до 100 мячей. И, кажется, совсем неслучайно, что именно эта команда играла с самой высокой линией обороны за всю эпоху Абрамовича.

29 и 22 – Дрогба и Лэмпард выдали свой самый результативный сезон в Премьер-лиге. При этом Дидье не бил пенальти, а в предыдущем чемпионате забил всего 5 мячей. Лэмпард же стал первым центральным полузащитником в истории АПЛ с 20+ голами за сезон (повторить это смог лишь Яя Туре в сезоне-2013/14). Плюс Лэмпард отдал 14 голевых пасов – больше всех.

Со средним возрастом в 29 лет и 75 дней «Челси» оказался самым возрастным чемпионом АПЛ. Победа в финале Кубка сделала «синих» седьмой командой с золотым дублем.

Но большие проблемы были уже поблизости.

Беды второго сезона: 2 победы в 11 матчах, уход ассистента и 1 гол Торреса в 14 матчах

«Было необычно то, что мне не предложили продлить контракт. Даже не было обсуждений. Это означало еще один красный флаг. Впереди были и другие поводы тревожиться. Летом не пришел никто из больших игроков, а ряду возрастных футболистов, таким, как Баллак, не предложили новые соглашения», – вспоминал Анчелотти.

«Челси» начал защиту титула с двух побед по 6:0 (после первой и состоялся разговор в доме Абрамовича). 8 побед в 10 турах и первое место были отличным разгоном, но серия сменилась кошмаром ноября-января – 2 в 11.

Вскоре Анчелотти потерял важного помощника: без нового контракта ушел Рэй Уилкинс. Карло писал о его громадном значении в первом сезоне: «Я чувствовал себя своим в раздевалке благодаря фундаментальной роли Рэя Уилкинса, моего друга и правой руки. Многие способны переводить слова, однако интерпретация чувств – это дар, доступный лишь избранным. Рэй принадлежал к их числу. Благородная синяя кровь цвета «Челси» текла по его жилам. Его сердце буквально билось на двух языках, и это оказало мне неоценимую услугу. Без него мы бы и мечтать не могли о трофеях».

Анчелотти признал, что во втором сезоне ему уже не нужен был переводчик. Карло также отметил, что с ним решение не обсуждалось. Взамен клуб назначил скаута Майкла Эменало. «Я сказал, что мне не нужен другой ассистент. У меня уже были Пол Клемент и Бруно Демичелис. У меня не было ничего личного к Эменало, но ему было неуютно. Игроки знали его в роли скаута, а не этой», – рассуждал Анчелотти.

В январе «Челси» масштабно зашел на рынок. Анчелотти получил двух новичков: защитника «Бенфики» Давида Луиза и Фернандо Торреса, купленного у «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов. С приходом испанца Карло столкнулся с проблемой, похожей на ту, о которой на секретной встрече в Париже говорил Абрамович. Как и Шевченко, Фернандо не заиграл в синей футболке – за 14 матчей в лиге при Анчелотти Торрес забил лишь однажды.

По сезону «Челси» копил проблемы (из-за травм вылетали Лэмпард, Эссьен и Терри, Дрогба переболел малярией), но все же сделал последний рывок. После вылета от «МЮ» в четвертьфинале ЛЧ (0:1, 1:2) лондонцы серией из 4 побед нагнали «Юнайтед» в таблице. Разрыв сузился до 3 очков прямо перед игрой на «Олд Траффорд» в 36-м туре.

Надежды на чудо разбило поражение 1:2.

«Челси» финишировал вторым, в 9 очках от «Ман Юнайтед» и обойдя по разнице мячей «Ман Сити». Так закончился первый за три года сезон без трофеев.

Анчелотти уволили прямо в коридоре стадиона – после финального матча сезона не прошло и часа

Когда спустя 8 лет Анчелотти назначили тренером «Эвертона», он шутил на презентации: «Думаю, тут надо установить табличку: «Здесь уволили Карло».

В 2011-м стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» стал сценой для одной из самых холодных отставок в истории Премьер-лиги.

В последнем матче сезона «Челси» проиграл «Эвертону» 0:1. Пока Анчелотти общался с журналистами, у пресс-зоны его поджидал исполнительный директор Рон Гурлэй. Как только Карло закончил, он сообщил итальянцу об увольнении.

«После игр Анчелотти приходил в заднюю часть автобуса, садился и общался с парнями. Даже в тот день. По пути домой он сказал: «Я уволен». Мы начали: «Без вариантов, когда приедем, мы вытащим тебя в город!» На той вечеринке были буквально все. Когда мы теперь разговариваем, он вспоминает, как все пришли и это показало, что он для нас значил», – рассказал Джон Терри.

Майкл Кокс, подводя в The Mixer итоги двух лет Анчелотти в «Челси», пишет: «Абрамовича все так же не устраивал стиль: «Челси», особенно когда играл Дрогба, оставался физически доминирующей командой, построенной вокруг индивидуальных качеств. Анчелотти не дал «Челси» той идентичности, которую отчаянно желал Абрамович. Что, возможно, объясняет, почему его уволили несмотря на респектабельное второе место».

Анчелотти совершенно не похож на человека, которому интересна месть. Но матчу «Челси» – «Реал» все равно хватит сюжетных оттенков, пускай у Романа Абрамовича сейчас совсем другие проблемы.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Hamish Blair, Paul Gilham, Clive Rose, Patrick Castillo, Chris Brunskill, Shaun Botterill, Phil Cole, Mike Hewitt, Michael Regan; East News/imago sportfotodienst, AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Darren Walsh/ChelseaFC