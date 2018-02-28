Лукаку предложил провести матч всех звезд АПЛ. Это будет супер

Никита Киселев и Виталий Суворов уже все придумали.

Ромелу Лукаку явно приободрился. В воскресенье бельгиец забил «Челси» и наконец выиграл для «МЮ» большой матч. Вот уж чего от Ромелу заждались, а теперь это сде-ла-но. Не разочаровывают и любимые «Лейкерс» – самый гламурный клуб НБА выбил три победы подряд.

Хочется спросить: какой, к черту, баскетбол?

А как же без него.

Давно известно, что Ромелу помешан на лиге ЛеБрона, Карри и Хардена. Похоже на приятное совпадение, но даже переход в «Юнайтед» (а заодно и полицейский протокол за шумную вечеринку) Лукаку оформлял в Лос-Анджелесе – городе, где играют обожаемые «Лейкерс».

Так что совсем неудивительно, что Ромелу подумал совместить работу и страстно любимое увлечение. Вечером понедельника Лукаку твитнул: «Вот вам идея, ребята… В НБА проводится Матч всех звезд. Почему бы нам не устроить такой в премьер-лиге? Север против Юга! И чтобы голосовали фанаты. Что думаете, FA?».

Суворов: Не знаю, что думают ребята из FA, но вот что думаю я: идея Лукаку настолько прекрасна, что попала в мой предвыборный план еще четыре года назад. Есть только одна проблема: все, что строится вокруг голосования зрителей, рано или поздно неизбежно превращается в посредственное реалити-шоу. Так что этот пункт из плана Ромелу я сразу вычеркиваю. Вместо этого вот вам три идеи, как мы могли бы раскидать футболистов по разным командам.

Идея 1. Мы берем пример с НБА и приходим к максимально простому формату: два капитана, которых выбирают фанаты, устраивают масштабный драфт и собирают составы из дружбанов и единомышленников. Именно так поступили большие ребята из НБА в этом году – и вышло просто отлично. Кроме того, мы наконец увидим, как выглядела бы легендарная реклама Jose+10 от Pepsi в реальной жизни.

Идея 2. Все решает турнирная таблица АПЛ после первого круга: команды, которые зависли на первом, третьем, пятом, седьмом и так далее местах, отправляют своих футболистов на «Север», а те, что оказались на втором, четвертом, шестом, восьмом и так далее – на «Юг». Предельно равные составы, прозрачная система отбора и никаких споров.

Идея 3. Мы придумываем что угодно с одной-единственной целью: чтобы Ромелу Лукаку пролетел мимо обеих команд. Могу поспорить, твит по этому поводу у него выйдет просто бесценным.

Киселев: А я вот жизнь отдам за географическое разделение. Примерно так же сейчас распределены силы в АПЛ – Манчестер и Ливерпуль против Лондона, по три топ-клуба с каждой стороны. На Севере есть еще «Ньюкасл», «Эвертон» и тот же «Бернли» (не думал, что парни Шона Дайша объявятся в таком тексте, но кому нужны проблемы от человека с голосом как у Терминатора). У Юга разброс поменьше, но и здесь есть чем ответить – если уж в «Саутгемптоне» не на кого смотреть, то что там на каждом матче делают скауты «Ливерпуля»?

Клубы из центральной Англии (Мидлендс) – вроде «Лестера», «Стока» и «Вест Брома» – следует отнести к Северу. Иван Калашников, главный русскоязычный спец по футбольной Англии и пирожкам, утверждает, что ментально центр сильно ближе к холодным и суровым краям, чем к тепленькому побережью. У меня нет оснований ему не верить.

Понимаю, рано или поздно эти матчи скатятся в тупую коммерцию, к звездным войнам. Но начинать, определенно, надо с противостояния Севера и Юга. Это лучше отражает культурно-историческую (и футбольную) идентичность.

Какими могли бы быть составы

Суворов: Нисколько не сомневаюсь, что формат с капитанами сработал бы для Матча Всех Звезд лучше всего: Погба собрал бы Dab Team с Лингардом и Лукаку, Азар провернул бы Бельгийское Вторжение с Дембеле, Де Брюйне и Алдервейрелдом, а Салах просто взял бы Эль-Ненни и все равно занял бы первое место в фанатском голосовании за лучшую команду недели.

В теории все это выглядит здорово – вот только предположить, кого именно болельщики выберут капитанами, практически нереально. Так что пока на сайте FA только готовятся запустить голосование, придется воспользоваться второй идей и распределить игроков в зависимости от мест, которые занимают их клубы в таблице.

Правила: в команду нечетных отправляются лучшие игроки из клубов, которые занимают первое, третье, пятое, седьмое и так далее места; в команду четных – вторые, четвертые, шестые и так далее. При этом лучших определяют не болельщики, а журналисты – The Guardian, ESPN, Telegraph и, конечно же, Sports.ru.

Итак, команда №1:

Запас: Эдерсон, Ван Дейк, Кристенсен, Виллиан, Мане, Стерлинг, Фирмино, Чичарито, Руни.

Лидеры лучшей команды Англии в этом сезоне, второй лучший бомбардир лиги и ее самый яркий игрок, восходящая звезда в лице Андреаса Кристенсена, парень-которого-все-обожают в лице Нголо Канте, достопочтенный ветеран Уэйн Руни, а также Хавьер Эрнандес, который подбросит нашу команду на совершенно недосягаемый маркетинговый уровень в Северной Америке.

Команда №2:

Запас: Льорис, Давинсон Санчес, Мустафи, Сон, Лингард, Марез, Окадзаки, Лукаку, Варди.

Мощнейший коктейль из недооцененных (Дембеле, Янг), переоцененных (Погба, Бельерин) и просто ярчайших (Кейн, Де Хеа) звезд премьер-лиги, лучший вратарь мира, еще одна восходящая звезда в лице Давинсона Санчеса, Dab Team, золотая связка из «Лестера» на скамейке и Сон с Окадзаки – разумеется, для смелого выхода на азиатский рынок.

Киселев: Вот чего бы я не хотел, так это превращения в элитные разборки, в которых участвуют лишь игроки топ-клубов. Это ужасно. Особенно сейчас, когда Большая шестерка и так могущественна как никогда. Я понимаю, что в коммерческих отчетах нет места для игроков условного «Суонси», но Бога ради: не выкидывайте клубы поменьше и их болельщиков.

Миллионы от ТВ-контрактов позволяют середнякам и даже аутсайдерам держать составы на уровне плей-офф Лиги Европы, но внутри самого чемпионата перекос таланта очевиден и возмутительно неравномерен. Такое сложно представить в НХЛ, такому не обрадовалась бы НБА.

Мы должны ограничить количество игроков от команды – кажется, тройка подходит. И да, я понимаю, насколько сложнее продать матч с Джеймсом Тарковски вместо Отаменди, но должен же кто-то попробовать.

Пора приниматься!

Для начала сама лига отбирает по пять человек на позицию. Дальше – голосование болельщиков, футболистов, тренеров и журналистов. Это можно совместить с выбором символических сборных в конце сезона.

Вот потенциальные составы Севера и Юга при условии, что мы не можем взять больше трех игроков из одного клуба, но можем забить на баланс.

Север

Запас: Поуп, Варди, Руни, Тарковски, Шакири, Шиндлер. Сигурдссон.

Отличная команда, которую строгий «Ньюкасл» разнес бы 3:0 из-за центра поля. Классика для всех фэнтези-сборных. Но нам-то какое дело, если играть против такой же? Поздравляем Уэйна Руни, одного из фаворитов народного голосования. Защитник «Хаддерсфилда» Шиндлер? Хорошо иметь протекцию Вадима Лукомского.

(Когда в состав не поместились Фирмино, Сане, Стерлинг и автор идеи Лукаку, я понял: никто ничего ограничивать не будет).

Юг

Запас: Бертран, Обамеянг, Чичарито, Арнаутович, Лемина, Ришарлисон, Дукуре.

(Та же история с Деле Алли и еще 5-6 футболистами, без которых эта затея бессмысленна. Вот черт!).

Где? Когда? Как?

Суворов: В НБА проблему «Где?» решают легко: города просто отправляют заявки в головной офис лиги и ждут ответа. Логичный и проверенный способ. Но что если я предложу вам другую идею?

Каждый божий год в АПЛ оказывается минимум одна команда, у которой не получается вообще ничего. Болельщики устраивают забастовки, звезды травмируются, а тренер приходит на пресс-конференции с таким видом, будто только что вывалился из паба на соседней улице. «Астон Вилла», «Вест Бромвич», «Сандерленд» – вы знаете этих ребят.

Так почему бы нам не проводить Матч Всех Звезд – самый радостный, карнавальный и красочный аттракцион года – там, где живут самые несчастные люди Британии? 5 очков в 20 матчах? Ничего, зато к вам приедут Погба и Де Брюйне. 0 забитых и 40 пропущенных? Сэйвы Давида Де Хеа точно заставят вас забыть обо всем. В конце концов, возможно, мы и правда отговорим кого-нибудь от прыжка под автобус – ну или просто хорошо проведем время там, где уже давно не случалось ничего хорошего. Давайте поступать правильно.

Киселев: Проблему «Когда» придется решать уже нам. АПЛ все же пришла к зимней паузе: со следующего сезона ближе к февралю командам, истощенным адским праздничным календарем, светят две недели отдыха. Клубы, игроки и лично Арсен Венгер так долго этого добивались явно не для того, чтобы освободить уик-энд для матча всех звезд. Пускай это всего парочка дней – даже не мечтайте, зимой ничего не будет.

Ну и плюс совсем очевидные вещи: 1) Снег, пар изо рта, обледенелые террасы – не лучшие декорации для футбольного шоу; 2) Представьте, какая бомба разорвется, если игрока из клуба Х (ведет борьбу за титул/зону ЛЧ/отчаянно пытается выжить) посреди сезона травмирует футболист из другого клуба с тем же набором турнирных задач? Нет, нет и еще раз нет.

Таким образом, в календаре подсвечены две удобные даты. Первая – вот эти две-три недели после завершения сезона. Да, часто к этому моменту игроки уже не хотят видеть мяч, но вы ведь тоже заметили, как модно стало срываться на коммерческие/символические матчи в конце мая («Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в прошлом году поступили именно так)?

Вторая – заменить Матчем Всех Звезд давно никому не нужный Суперкубок. Его ни во что не ставят: никто не расстраивается из-за поражения, не сходит с ума от победы, а Моуринью однажды заскочил в таком прикиде, будто выгуливал в парке собаку и случайно вспомнил о матче. Суперкубок всегда проводится за неделю до старта АПЛ – то есть команды уже вернутся из летних турне и будут более-менее готовы. Давайте просто уберем то, что безбожно устарело.

Но придется пораскинуть мозгами еще немного: как быть в четные года, когда проводятся чемпионаты мира (надеюсь, зимний Катар на пару десятилетий останется глупым исключением) и Европы? Вопросы, вопросы.

Конкурсы!

Суворов: Конкурс на лучший штрафной. Пять игроков по очереди лупят в шину, подвешенную в правом верхнем углу ворот. Финальный удар – с центра поля.

Киселев: Мы просто выбираем лучших дриблеров – Азар, Заа, Марез, быть может, Виллиан, – устанавливаем препятствия и наслаждаемся.

Суворов: Спринт на 100 метров. Бельерин, Обамеянг, Уолкотт, Стерлинг и, конечно же, Усэйн Болт в качестве приглашенной звезды. Это будет великий день.

Киселев: Было бы глупо не подсмотреть ничего в НХЛ. У кого в АПЛ самый мощный удар? Это так легко измерить и так легко реализовать: есть только мяч, пустые ворота, граница штрафной, датчики и сетка, которая вот-вот порвется.

Суворов: Само собой, конкурс на лучшую прическу лиги. Игроки по очереди выходят на подиум, чтобы пять лучших парикмахеров Англии оценили их причесоны по десятибалльной шкале. Давно жду, когда Поль Погба нарисует на висках стога сена Клода Моне, портрет 50 Cent, утопающего в биткоинах, или еще что-нибудь в этом духе.

Киселев: Гари Невилл был в таком восторге от точности навесов Де Брюйне, что предположил, будто бельгиец способен попасть мячом в лежащую монету. Что ж, надо бы это проверить. КДБ, Кристиан Эриксен, Сеск Фабрегас, Паскаль Гросс – одним словом, лучшие диспетчеры лиги – покажут, что умеют попадать с фланга не только в головы партнеров.

Суворов: Кто лучший игрок в FIFA среди резидентов АПЛ? Нам давно пора это выяснить. Две команды по два человека, гигантский экран и диск с новой игрой. Торжество минимализма.

Еще 8 случайных идей

Суворов: Хочу, чтобы за газон Матча Всех Звезд отвечал гениальный агроном «Лестера», который уже несколько месяцев сидит без работы из-за дурацких ограничений FA.

Киселев: Хочу, чтобы за рулем такси у стадиона были только игроки «Вест Брома».

Суворов: Хочу, чтобы перед каждым Матчем Всех Звезд Nike презентовал новый рекламный ролик в стиле великой «Последней игры».

Киселев: Хочу, чтобы абсолютно все ауты в матче доверили Сержу Орье.

Суворов: Хочу, чтобы перед выходом на поле игроков представлял Майкл Баффер, легендарный конферансье и любимчик боксеров, который когда-то первым начал вопить «Let’s Get Ready To Rumble!» перед каждым боем. Кроме того, хочу, чтобы все игроки придумали себе никнеймы типа «Император», «Блошиный король» или «Стальной кулак», чтобы Баффер как следует оторвался во время объявления составов. «Леди и джентельмены… Его зовут Уэйн, но люди называют его Блошиным королем... 180 фунтов чистых мускул… Десятый номер из графства Мерсисайд… Человек, который как-то пообещал отколошматить самого себя в твиттере… Уэээээээээээээййййййййннннннн РУУУУУУУУННННННННННИИИИИИИИИИИИ!”

Киселев: Хочу, чтобы предыдущего абзаца не было!

Суворов: Хочу, чтобы в последние три минуты матча на стадионе врубали какую-нибудь супернапряженную музыку вроде темы из «Психо» или заглавной мелодии «Челюстей». Только представьте, как Мохамед Салах рвется к воротам вот под это.

Киселев: Хочу, чтобы нас не зашвырнули в психушку.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; REUTERS/Brooks Von Arx Jr/Action Images; Gettyimages.ru/Gareth Copley, Dan Istitene, Denis Doyle