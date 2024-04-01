«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался

Новый скандал.

В третьей испанской лиге снова обсуждают расизм: из-за этого не доиграли матч «Сестао Ривер» и «Райо Махадаонда» (2:1). Болельщики оскорбили вратаря гостей Шейка Сарра, он из Сенегала.

Теперь жертву могут дисквалифицировать, а самому клубу присудить техническое поражение.

Сарр нашел оскорблявшего на трибуне и пытался разобраться – партнеры оттащили. Судья его удалил, команда покинула поле

Все события произошли в концовке встречи в Сестао.

Сразу после второго пропущенного 23-летний Шейк Сарр услышал за спиной расистские оскорбления и... полез лично разбираться с обидчиком. Прямо на трибуны!

COPE сообщает, что в адрес футболиста кричали «ты гребанная обезьяна» и «ты гребаное черное дерьмо».

Игрок прямо во время матча перепрыгнул через рекламные щиты и даже нашел того, кто это кричал: что-то сказал ему и схватил за шкирку. Тут же подоспели одноклубники и оттащили Сарра.

Итог конфликта – красная для... вратаря!

Да-да, удалили Сарра, который отвечал на оскорбления.

Официальная причина в послематчевом протоколе судьи Франсиско Гарсии Риесго:

«На 84-й минуте Шейк Сарр был удален за прыжок через ограждение после гола, забитого хозяевами. За его воротами располагалась группа болельщиков местной команды. Оказавшись на трибунах, указанный игрок жестоко схватил одного из присутствующих фанатов, их пришлось разнимать товарищам по команде и находящимся рядом болельщикам. После удаления игрок действовал жестоко по отношению ко мне, явно намереваясь атаковать, однако был сдержан находящимися на поле товарищами по команде, и, наконец, покинул поле».

При этом расистские выкрики в адрес сенегальца не зафиксированы в протоколе, их не услышали ни главный судья, ни ассистенты.

Матч не доиграли: футболисты «Райо Махадаонда» покинули поле в знак солидарности с вратарем. А клуб поддержал в соцсетях: «Наша команда не выйдет на поле для возобновления матча после недопустимых расистских оскорблений в адрес нашего игрока. Мы осуждаем все виды расистских оскорблений в спорте».

Вратаря хотят дисквалифицировать за попытку нападения на судью. За него вступились капитан команды и Винисиус

Согласно Дисциплинарному кодексу, попытка нападения может привести к дисквалификации от четырех до 12 матчей. Конфликт с публикой на трибунах сам по себе – к бану от четырех до десяти. Итого Сарр пропустит минимум восемь игр, в этом сезоне выйти на поле уже не получится.

Команде грозит техническое поражение за самовольный уход с поля, снятие трех очков и штраф.

Это объясняет другая статья кодекса: «Уход команды после начала матча или отказ от участия в нем будет квалифицироваться как неявка. Если подобное происходит в соревновании с системой начисления очков, матч будет засчитан нарушителю как поражение, также в общем зачете с него будет снято три очка, а сопернику присуждена победа 3:0».

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Инициатором решения об уходе с поля был капитан «Райо Махадаонда» Хорхе Касадо.

Испанец в гневе: «Это недопустимо. Мне все равно, проигрывали мы или нет, это позор вне зависимости от лиги и статуса соревнования. Либо этот вопрос вынесут на обсуждение, либо это никогда не закончится. Нашего одноклубника оскорбили, мы пытаемся его поддерживать, говорим, чтобы не опускал голову. У него есть дочка, ему очень больно. Мы не можем понять, что он проживает сейчас.

Лига еще и заставляла нас доиграть матч. Мне стыдно. На наших стадионах в 2024-м все еще остается множество безмозглых людей. Все мы – Шейк. Нет расизму».

Винисиус, конечно, тоже вступился за Сарра: «В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» Кике Флореса , а также Сарра из «Райо Махадаонда». Пусть их храбрость вдохновит других.

Расисты должны быть найдены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — в место, которого они заслуживают».

Испанская федерация футбола уже заявила, что займется кейсом: «На основании записей судьи будут решены вопросы дисциплинарного характера. Мы решительно осуждаем любые расистские оскорбления».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /LUIS DE LA MATA / NurPhoto / NurPhoto via AFP; instagram.com/rayomajadahondaoficial