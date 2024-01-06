Высоцкий
Блог

«Заткнись уже! Уважай людей». Рамос наорал на фаната «Севильи» в прямом эфире

Севилья Севилья
Хосе Луис Мендилибар Хосе Луис Мендилибар
Диего Алонсо
Ла Лига Ла Лига
Серхио Рамос Серхио Рамос
Кике Флорес Кике Флорес
Рамон Санчес Писхуан Рамон Санчес Писхуан
телевидение телевидение
DAZN
болельщики болельщики
Футбол Футбол

Нервы на пределе.

Вернувшийся в «Севилью» Серхио Рамос сорвался на болельщика после очередного поражения команды.

Рамос рассвирепел. Но тут же признал: понимает, почему люди злятся

«Севилья» продолжает свободное падение: получила дома 0:2 от «Атлетика». Во время послематчевого интервью для DAZN защитнику с трибун – а разговор шел прямо у бровки – что-то кричал болельщик. И Серхио отреагировал резко.

Даже если не знаете испанского, поймете настроение и посыл.

Вот что сказал Рамос:

«Прояви немного уважения! Прояви уважение, мы же разговариваем! Уважай людей [указывает на сотрудников вещателя] и клуб».

Серхио услышал что-то в ответ и продолжил: «Очень хорошо, но мы разговариваем. Прояви уважение и заткнись уже!»

После перепалки капитан «Севильи» продолжил интервью и объяснил: «Мы понимаем разочарование людей, это нормально: долгое время без побед, без положительных эмоций для болельщиков. И вот что в итоге».

У «Севильи» и правда все плохо: три тренера с августа, 16-е место и блеклая игра

Сезон-2023/24 – кошмар для андалусийского клуба.

У команды не получается вообще ничего: балансируют на грани зоны вылета, выиграла лишь трижды в лиге за целый круг.

В группе Лиги чемпионов, куда пробились за счет выигранной Лиги Европы, заняли последнее место.

«Севилья» сменила уже трех тренеров за сезон: начинали с Хосе Луисом Мендилибаром, забравшим ЛЕ-2022/23, но к началу октября команда победила лишь дважды в 11 матчах (и упустила по пенальти Суперкубок УЕФА против «Ман Сити»). Не обыгрывали даже аутсайдеров, Мендилибара отправили в отставку, вместо пришел Диего Алонсо, поработавший в Южной Америке и сборной Уругвая.

Начал бодро – 1:1 против «Реала» и внятные тактические нововведения вместе с надеждами на возрождение. Не получилось: при Алонсо «Севилья» тоже победила лишь дважды – за 14 матчей, причем оба раза в Кубке Испании соперников из низших лиг. После домашних 0:3 от «Хетафе» боссы решились на второе увольнение в сезоне.

В середине декабря клуб подобрал Кике Санчес Флорес. Особенное назначение: он раньше жил в Севилье, был клубным сосьо и учился в 200 метрах от домашнего стадиона команды. На него надеялись как на антикризисного менеджера, и начиналось, кстати, неплохо: 3:0 в гостях у «Гранады». Правда, продолжения не получилось: в последних двух матчах поражения от «Атлетико» и «Атлетика» и прежняя близость к зоне вылета.

Все это объясняет нервы фанатов и Серхио Рамоса. Давление огромное – как и количество проблем в клубе.

Трансферные интриги зимы: Мбаппе и «Реал», «Челси» и распродажа, «МЮ» и новый владелец. А как будет спасаться «Севилья»?

Рамос вручил Шакире «Латинскую Грэмми» за дисс на Пике. Троллят Жерара?

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Фото: IMAGO/Samuel Carrea, Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потерпите, в скором будущем Астон Вилла возьмёт ЛЕ, и вернется ваш спаситель/спасатель (нужное подчеркнуть)!!!
+2
0
+2
Да ладно, разница не такая плохая мячей, подтянуть реализацию и в середине будут
+1
0
+1
А нас - рать.
+1
-1
0
Пора Севилье в Сегунду
+4
-4
0
Надо было подкат сзади ему сделать
+1
-1
0
ну к слову у Севильи -4 по голам у отстающей на 1 очко команды которая на вылете -12 , Рамос конешно старый ну все же -4 не -12 ,да и фанаты как всегда лепят после еврочашек забалованы Лигой Чемпионов итд итп , а в Испании часто случалось что команда выступает в ЛЧ и потом бах вылетела просто не рассчитали силы на два фронта плюс у Севильи были крупные проблемы с финансами , ну а болельщики многме не далекие два плбс два сложить не могут откуда проблемы бертуся
0
0
0
Ответ Кирилл Воронов
Потерпите, в скором будущем Астон Вилла возьмёт ЛЕ, и вернется ваш спаситель/спасатель (нужное подчеркнуть)!!!
Не очень понимаю, как победа Астон Виллы в ЛЕ вернет Эмери в Севилью
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий