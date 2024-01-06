«Заткнись уже! Уважай людей». Рамос наорал на фаната «Севильи» в прямом эфире

Нервы на пределе.

Вернувшийся в «Севилью» Серхио Рамос сорвался на болельщика после очередного поражения команды.

Рамос рассвирепел. Но тут же признал: понимает, почему люди злятся

«Севилья» продолжает свободное падение: получила дома 0:2 от «Атлетика». Во время послематчевого интервью для DAZN защитнику с трибун – а разговор шел прямо у бровки – что-то кричал болельщик. И Серхио отреагировал резко.

Даже если не знаете испанского, поймете настроение и посыл.

Вот что сказал Рамос:

«Прояви немного уважения! Прояви уважение, мы же разговариваем! Уважай людей [указывает на сотрудников вещателя] и клуб».

Серхио услышал что-то в ответ и продолжил: «Очень хорошо, но мы разговариваем. Прояви уважение и заткнись уже!»

После перепалки капитан «Севильи» продолжил интервью и объяснил: «Мы понимаем разочарование людей, это нормально: долгое время без побед, без положительных эмоций для болельщиков. И вот что в итоге».

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У команды не получается вообще ничего: балансируют на грани зоны вылета, выиграла лишь трижды в лиге за целый круг.

В группе Лиги чемпионов, куда пробились за счет выигранной Лиги Европы, заняли последнее место.

«Севилья» сменила уже трех тренеров за сезон: начинали с Хосе Луисом Мендилибаром, забравшим ЛЕ-2022/23, но к началу октября команда победила лишь дважды в 11 матчах (и упустила по пенальти Суперкубок УЕФА против «Ман Сити»). Не обыгрывали даже аутсайдеров, Мендилибара отправили в отставку, вместо пришел Диего Алонсо, поработавший в Южной Америке и сборной Уругвая.

Начал бодро – 1:1 против «Реала» и внятные тактические нововведения вместе с надеждами на возрождение. Не получилось: при Алонсо «Севилья» тоже победила лишь дважды – за 14 матчей, причем оба раза в Кубке Испании соперников из низших лиг. После домашних 0:3 от «Хетафе» боссы решились на второе увольнение в сезоне.

В середине декабря клуб подобрал Кике Санчес Флорес. Особенное назначение: он раньше жил в Севилье, был клубным сосьо и учился в 200 метрах от домашнего стадиона команды. На него надеялись как на антикризисного менеджера, и начиналось, кстати, неплохо: 3:0 в гостях у «Гранады». Правда, продолжения не получилось: в последних двух матчах поражения от «Атлетико» и «Атлетика» и прежняя близость к зоне вылета.

Все это объясняет нервы фанатов и Серхио Рамоса. Давление огромное – как и количество проблем в клубе.

Фото: IMAGO/Samuel Carrea, Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press