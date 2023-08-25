48 комментариев

Тема недели в Испании.

Луис Рубиалес выступил с оправданиями по поводу скандала с поцелуем футболистки. Однако уходить в отставку отказался – общественность этим очень недовольна.

Борха Иглесиас из «Бетиса» в знак протеста ушел из сборной, Бельерин назвал Рубиалеса нарциссом

• Легенда сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс написал: «В последние пять дней мы должны были говорить о наших девушках! О том счастье, которые они подарили нам! О том, что мы завоевали трофей, которого наш женский футбол еще не видел, но... Позорище».

• Давид де Хеа написал в соцсетях, что после заявления чиновника у него пошла кровь из ушей.

• Другая легенда, уже женской сборной, Алексия Путельяс, назвала поведение Рубиалеса непозволительным и выразила поддержку Дженни Эрмосо: «Мы с тобой, моя одноклубница».

• Нападающий сборной Испании (2 матча) и «Бетиса» Борха Иглесиас в знак протеста даже ушел из национальной команды: «Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.

Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол».

• Одноклубник Иглесиаса Эктор Бельерин высказался жестче: «Это настоящий позор. Представлять нашу страну с такой вульгарностью, искажать показания жертвы и, кроме того, иметь смелость обвинять ее, превращая в жертву жестокого обращения себя, все это не может остаться безнаказанным. Футбол – социальный инструмент, который служит для того, чтобы развиваться и прогрессировать, мачизму нет места внутри этой системы.

Нарцисс никогда не признается в ошибке. Он может врать, манипулировать фактами и превращать жертву в виновного с таким злоупотреблением собственной власти над остальными».

• Тренер «Вильярреала» Кике Сетьен считает, что отставка Рубиалеса была бы логичным исходом событий: «я считаю, что высказались уже все, и совершенно очевидно, что такое поведение непозволительно. Оно удивило всех и нанесла имиджу нашего футбола большой урон».

• Олимпийская чемпионка легкоатлетка Ана Пелетейро задается вопросом: «Все это вызывает страх, но аплодисменты всех присутствовавших на Ассамблее – еще больше. В каком мире мы живем?».

• Есть и защитники Рубиалеса. Например, тренер «ПСЖ» Луис Энрике: «Рубиалес проделал исключительную работу. Все цифры говорят сами за себя. Президент уже признал свою ошибку. Я считаю, мое мнение по этой теме не настолько важно».

Тебас разразился мощной критикой: «Ущерб для всего испанского футбола уже неизбежен»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас присоединился к критике: «Мне было очень трудно объяснить, что происходило с Рубиалесом в течение последних нескольких лет. У меня такое ощущение, что многие люди до сих пор не понимали, с чем нам, представителям руководящих органов футбола, приходится сталкиваться в общении с ним как с президентом RFEF.

Женоненавистнические жесты, нецензурная брань, протокольная катастрофа и оскорбления в этом последнем глобальном позоре не являются неожиданностью и имеют очевидные предпосылки, которые должны были предотвратить появление новой жертвы.

Оскорбление, высокомерие, шантаж, угрозы, шпионаж и преследование, мошенничество с использованием федеральных органов – это то, от чего мы страдаем и что осуждаем. Хотя грубый трюк с виктимностью срабатывал слишком много раз, на этот раз продолжать попытки просто смешно, невозможно списать его женоненавистническое и подлое поведение на какой-то абсурдный заговор, когда репутационный ущерб для всего испанского футбола уже неизбежен».

Среди клубов одной из первых выступила «Барселона»: «После Внеочередной Ассамблеи федерации кажется, что все объяснения сеньора Рубиалеса посчитали достаточными для того, чтобы оставить его на посту. «Барселона» считает действия президента федерации после финала ЧМ, завоеванного женской сборной, неприемлемыми и неудачными. Мы считаем их жалкими, как и сам сеньор Рубиалес, который признал ошибку и попросил прощения. «Барселона» продолжает поддерживать женский спорт, равенство мужчин и женщин внутри него, гарантировать безопасность женщин в спорте и осуждать любые действия, которые затронут наши принципы и положения».

Ассоциация футболистов требует немедленной отставки

Ассоциация в жестком заявлении призвала правительство Испании убрать Рубиалеса: «В ответ на позорное выступление Рубиалеса на Внеочередной ассамблее испанской федерации футбола хочет высказать следующее: после того, что случилось, Рубиалес не должен ни минуты более находиться на посту президента федерации. Ассоциация верит в то, что правительство Испании незамедлительно примет соответствующие меры, чтобы Рубиалес покинул пост. Имиджу испанского футбола на внутреннем и международном уровне нанесен серьезный урон, каждым действием Рубиалес все больше ставит под угрозу кандидатуру Испании на проведение ЧМ-2030.

Грустно наблюдать, что репутация такой организации, как Королевская федерация футбола Испании оставляет действия Рубиалеса безнаказанными. Он не только очернил крупнейший успех в истории нашего женского футбола, но и заставил стыдиться все испанское общество, будучи крупнейшим представителем футбола Испании во всем мире».

Вице-президент испанской федерации футбола и глава комитета женского футбола Рафаэль дель Амо сразу же подал в отставку после новостей о том, что Луис Рубиалес остается. Дель Амо – единственный из всех высших футбольных чиновников федерации, кто протестовал против действий Рубиалеса.

Пресса и политики тоже не молчат

Редактор Marca Хосе Феликс Диас недоумевает: «Объясните мне, что могло случиться в эти последние часы, чтобы Рубиалес остался на своем посту. На Ассамблее мнения разделились. Сегодня стоило бы провести голосование, прямо сейчас я потерян».

Выступил и глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос: «Испанское общество не любит мачистов и мачизм в целом. Настоящая Испания празднует победу футболисток на ЧМ, а не этот стыд. Феминизм делает нас лучше – мы примем необходимые меры».

А это реакция второго заместителя председателя правительства Испании Йоланда Диас: «Сеньор Рубиалес до сих пор не понял, где он находится и что он сделал. Он не соответствует занимаемой должности. Он обязан уйти в отставку и компенсировать нам весь стыд, который мы испытали».

Министр равенства Испании Ирене Монтеро поддержала Эрмосо: «Рубиалес пользуется безнаказанностью. По нему должна работать прокуратура и высший совет спорта Испании, чтобы защитить футболистку, сказать нет мачизму и гарантировать право гендерной свободы. Сейчас, как никогда раньше, – Дженни Эрмосо, мы с тобой».

По информации Marca, прокуратура Испании уже направила в Национальный суд жалобу против Рубиалеса. Министерство заявило, что здесь может идти речь о преступлении с гендерной агрессией.

Фото: Rfef/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/RFEF / AFP; Gettyimages.ru/Angel Martinez