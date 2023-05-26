Турнир принцев, Джибриль Сиссе и вбрасывания из железной клетки. Второй сезон медиалиги Пике хочет удивлять

А мы и рады.

Зимой-весной 2023-го шумел первый сезон Кингс Лиги – испанской медиафутбольного чемпионата. Основатель и президент – Жерар Пике, а среди боссов команд есть Касильяс и Агуэро.

Первый сезон прошел мегауспешно: на поле выходили Роналдиньо и Чичарито, а финал на «Камп Ноу» собрал 92,4 тысячи. Логично, что веселье продолжается.

7 мая стартовал второй сезон, и он обещает еще больше интересного. Ниже мы собрали самое важное вокруг продолжения Кингс Лиги – от новых звезд до появления женской лиги и расширения в Бразилию и Италию.

Запустили женскую медиалигу. Звезда «Барсы» вошла в тренерский штаб, игрок «Сарагосы» – первый номер драфта

Теперь все как в реальном футболе – если есть мужской чемпионат, то будет и женский!

В Квинс Лиге участвуют женские команды клубов Кингс Лиги. Правила те же, а играют девушки старше 16 лет. Единственное отличие – матчи проводятся по субботам, чтобы не пересекаться с воскресными играми мужской лиги.

Пожалуй, самая выделяющаяся личность – президент «Кунитас» Морена Бельтран, которую вы могли видеть здесь. Да, это тот самый клуб Серхио Агуэро.

Одними из первых свое участие в турнире подтвердили бывшие футболистки сборной Испании Присцилла Борха и Анна Мария Ромеро Морено. На презентацию форм заглянули швейцарская футболистка «Барселоны» Ана Црногорчевич и ее одноклубница Сандра Паньос. Они не просто гости: Црногорчевич вошла в тренерский штаб «Сайянс», а Паньос стала послом «Порсиньяс». Это не единственная футболистка-посол: Дженни Эрмосо (экс-игрок «Барсы») и Кристиане Эндлер (кипер «Лиона» и сборной Чили) стали послами «Сайянс» и «Райо Барселона» соответственно.

Среди участников есть и дамы из профессионального футбола: например, Сара Исмаэль из «Сарагосы», которая стала первым номером драфта Квинс Лиги.

«Я думаю, это обретет большой успех, мы выведем женский футбол на новый уровень, – сказал Пике на драфте Квинс Лиги. – Он будет на том же уровне, что и мужской, во всех аспектах: зарплаты, события на поле, правила… Мы хотим послать сообщение всему миру».

Заключили первую в истории медиафутбола сделку с телевидением

В январе медиа Relevo писало, что матчи Кингс Лиги в среднем собирают 450 тысяч в онлайне. Пик пришелся на игру между «Порсиньос» (за них играли Роналдиньо, Тамудо и Чичарито) и «Сайянс» (там засветился Капдевила). Ее онлайн пробил 780 тысяч.

По меркам спортивного стриминга это очень мощно. В Испании тягаться может лишь Ла Лига. Только матчи «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи Кингс Лиги. При том, что лигу Пике транслировали бесплатно на твиче и ютубе.

Пришло время коммерциализировать внимание. 13 марта Кингс Лига договорилась с каталонским телевещателем Televisió de Catalunya о показе финала на «Камп Ноу». 3 мая Пике анонсировал соглашение с частной телекомпанией Mediaset España, согласно которому Mediaset каждый тур будет показывать игры Кингс и Квинс Лиги в определенный временной слот на телеканале Cuatro. Да-да, похоже, что это первый случай в истории, когда телекомпания купила права на медийный турнир. В России «Матч ТВ» показывал «Амкал» и 2Drots, но это был Кубок России.

Генеральный контент-директор Mediaset Мануэль Вильянуэва объяснил важность подписания договора с Кингс Лигой: «Мы в Mediaset всегда показывали лучшие спортивные мероприятия. В проекте Пике соединяются эмоции, шоу и соревновательный принцип с участием различных стримеров и блогеров. Это отличное шоу, которое хорошо зашло публике».

Конкретных телевизионных рейтингов, как и суммы сделки с Mediaset, пока не раскрывают. Но, учитывая популярность Кингс Лиги, стороны должны быть довольны сотрудничеством.

Придумали новые правила (в одном из них есть железная клетка!)

В отличие от российской Медиалиги, испанская даже не пытается изображать серьезный футбол. Еще в первом сезоне президенты клубов получали право пробить пенальти в любой момент матча, а подбрасыванием гигантского кубика определялся случайный командный бонус (например, провести несколько минут в большинстве).

Пике даже рассказывал, что некоторым тяжело принять такие правила: «Было сложно убедить аудиторию и владельцев некоторых команд, таких как Касильяс и Агуэро, в изменениях. Они более консервативны в силу того, что были профессионалами».

Во втором сезоне парад необычных правил продолжается.

Теперь в начале каждого тайма мяч разыгрывают после вбрасывания его из воздуха. «На поле опускаетсяя специальная клетка с мячом на магните, – объясняет Пике. – Как только мяч опускается, игроки распределяются по полю и начинают игру». Больше всего это похоже на хоккейное или баскетбольное вбрасывание – мяч достанется самому крепкому.

Это не единственное изменение. В лиге много обсуждали и то, как наказывать за фол последней надежды при выходе 1 на 1. Предлагали три варианта: назначение штрафного (но вратарю запрещено играть руками), прямой штрафной удар и назначение двойного пенальти. Да-да, за одно нарушение два пенальти. Кингс Лига предсказуемо выбрала самый экзотичный вариант – двойной пенальти.

Может, и в большом футболе присмотреться к этому правилу?

Подписали новых звезд: Джибриля Сиссе (получает 75 евро за матч) и воспитанника «Реала». Обещают Игуаина

Первый сезон удивлял большим количеством звездных имен. На отдельные матчи заглядывали Роналдиньо и Чичарито, а более-менее регулярно играли Жоан Капдевила, Нико Пареха, Хонатан Сориано, Рауль Тамудо. Второй сезон продолжает тренд.

Напомним, как осуществляются трансферы внутри Кингс Лиги. У каждой команды есть бюджет в 100 миллионов виртуальных евро, которые можно потратить на трансферы и оплату штрафов. У каждого игрока есть свои отступные.

За «Эль Баррио» сыграет бывший защитник «Леганеса» Мартин Мантовани.

А в составе «Лос Тронкос» теперь будет зажигать легендарный Джибриль Сиссе! Он закончил карьеру два года назад (уже во второй раз), но снова вернулся – уже в медиафутбол.

Француз оценил уровень Кингс Лиги: «Это весело, не нужно сравнивать ее с профессиональным футболом. Это другой вид спорта, производный от футбола. Как мини-футбол или пляжный. Пока все идет отлично, он выделяется и привлекает публику».

Несмотря на звездный статус, зарплата у Джибриля в рынке Кингс Лиги: каждый получает по 75 евро за игру. Сиссе не исключение. Неудивительно, что Сиссе может перейти в российскую Медиалигу

Икер Касильяс позвал в «1К» двух экс-игроков испанской элиты: 42-летнего защитника Борху Фернандеса («Вальядолид») и 39-летнего нападающего Давида Барраля («Спортинг» Хихон).

Были громкие трансферы и внутри лиги. «Порсиньос» ухватили 35-летнего воспитанника «Реала» Альберто Буэно (играл в «Райо Вальекано», «Вальядолиде» и «Порту»)! Он перешел как раз из «1К».

Буэно – одна из звезд Кингс Лиги. В первом сезоне испанец стал одним из лучших бомбардиров (13 мячей, 3 место) и лидером по голевым передачам (8).

Во втором сезоне с голами у Буэно пока не складывается, а вот в ассистентской гонке он снова в лидерах: 2 голевые передачи в 3 матчах, больше лишь у Хавьера Эспиносы (3).

Альберто Буэно еще в конце февраля рассказывал, почему залетел в проект: «Для меня Кингс Лига – развлечение, в котором можно соревноваться. И благодаря которому мы остаемся на виду. Когда я сыграл первый матч в турнире, я понял, что шоу здесь не вытесняет спортивную составляющую. Это мне понравилось».

«Куниспортс» Серхио Агуэро заполучил бывшего футболиста Примеры Аугусто Фернандеса (выступал за «Сельту», «Атлетико» и «Кадис»). Также Агуэро анонсировал появление Гонсало Игуаина в одном из матчей второго сезона.

Запустили Кубок Принцев

Еще в марте Кингс Лига объявила о создании турнира, в котором примут участие дети, рожденные с 2012 по 2014 год (проще говоря, с 9-11 лет). Называется красиво – Кубок Принцев.

Турнир планируют разыгрывать дважды в год: в августе и в декабре. Пике раскрыл детали: «Это будет детский кубок, который мы будем разыгрывать в течение недели. Как в свое время проводили Брунете (ежегодный футбольный турнир 7 на 7 между командами U-12 – Sports.ru), только между командами Кингс Лиги.

Два недельных турнира в августе и декабре, с четверга по воскресенье. 4 группы по 3 команды, 2 лучших из каждой группы проходят дальше».

Франшиза Кингс Лиги может появиться в Бразилии, Аргентине и Италии. Про клуб Неймара тоже не забыли

Проект постепенно разрастается. В марте Пике заявил, что в 2024-м поедет в Латинскую Америку искать новых партнеров.

«Если мы все сделаем правильно, Кингс Лига будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения», – сказал Жерар в интервью El País.

По всей видимости, речь идет об открытии франшизы в других странах. Одним из первых филиалов может стать Бразилия. Среди потенциальных президентов клубов называют Роналдиньо и Неймара. На финале первого сезона лига анонсировала клуб Неймара классным видео.

Позже список стран, в которых планируют организовать Кингс Лигу, расширился: добавились Аргентина, Италия, Мексика, Колумбия и Чили.

Латиноамериканцы из Кингс Лиги (например, Агуэро) получат выбор: остаться в испанской версии или переехать в родную страну в местный филиал.

Под возможное расширение придумали мини-соревнование: суперфинал с участием победителей всех филиалов Кингс Лиги (включая испанскую). Примерная дата проведения – конец 2024-го. В интервью газете Marca Пике сравнил будущий турнир с Лигой чемпионов.

Ну и главный вопрос: когда появится медиафутбольный клуб Неймара? Увы, пока не ясно. Сначала создание бразильской медиалиги, и лишь потом проект Неймара.

Еще одно новое соревнование – Кубок Кингс Лиги в формате Кубка Испании или Лиги чемпионов (пока не определились). Возможно там будет несколько приглашенных команд (не из медиафутбола). Более детальный план-формат всех соревнований можно посмотреть здесь.

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Кингс Лига генерирует вокруг себя массу инноваций, но Пике не собирается останавливаться:

«Ничего идеального не существует, всегда находятся ошибки, которые нужно исправлять. Однако я считаю, что двигаемся к созданию продукта, который будет функционировать точь-в-точь как его себе представляют зрители.

Нужно продолжать в том же духе. Мы понимаем, что определенное напряжение, если речь не идет о проявлении неуважения, должно сохраняться, потому что оно нравится болельщикам: они хотят зрелища, но с сохранением футбола. Нужно достичь баланса между шоу и соревновательным аспектом».

Фото: Instagram/saaraiismael, queensleague, kingsleague, troncosfc.oficial, jacoboliencres