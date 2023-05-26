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Турнир принцев, Джибриль Сиссе и вбрасывания из железной клетки. Второй сезон медиалиги Пике хочет удивлять

Икер Касильяс Икер Касильяс
Кингс Лига
Джибриль Сиссе Джибриль Сиссе
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Жерар Пике Жерар Пике
Альберто Буэно Альберто Буэно
Ла Лига Ла Лига
Медиафутбол Медиафутбол

А мы и рады.

Зимой-весной 2023-го шумел первый сезон Кингс Лиги – испанской медиафутбольного чемпионата. Основатель и президент – Жерар Пике, а среди боссов команд есть Касильяс и Агуэро.

Первый сезон прошел мегауспешно: на поле выходили Роналдиньо и Чичарито, а финал на «Камп Ноу» собрал 92,4 тысячи. Логично, что веселье продолжается.

7 мая стартовал второй сезон, и он обещает еще больше интересного. Ниже мы собрали самое важное вокруг продолжения Кингс Лиги – от новых звезд до появления женской лиги и расширения в Бразилию и Италию.

Запустили женскую медиалигу. Звезда «Барсы» вошла в тренерский штаб, игрок «Сарагосы» – первый номер драфта

Теперь все как в реальном футболе – если есть мужской чемпионат, то будет и женский!

В Квинс Лиге участвуют женские команды клубов Кингс Лиги. Правила те же, а играют девушки старше 16 лет. Единственное отличие – матчи проводятся по субботам, чтобы не пересекаться с воскресными играми мужской лиги.

Пожалуй, самая выделяющаяся личность – президент «Кунитас» Морена Бельтран, которую вы могли видеть здесь. Да, это тот самый клуб Серхио Агуэро.

Одними из первых свое участие в турнире подтвердили бывшие футболистки сборной Испании Присцилла Борха и Анна Мария Ромеро Морено. На презентацию форм заглянули швейцарская футболистка «Барселоны» Ана Црногорчевич и ее одноклубница Сандра Паньос. Они не просто гости: Црногорчевич вошла в тренерский штаб «Сайянс», а Паньос стала послом «Порсиньяс». Это не единственная футболистка-посол: Дженни Эрмосо (экс-игрок «Барсы»)  и Кристиане Эндлер (кипер «Лиона» и сборной Чили) стали послами «Сайянс» и «Райо Барселона» соответственно.

Среди участников есть и дамы из профессионального футбола: например, Сара Исмаэль из «Сарагосы», которая стала первым номером драфта Квинс Лиги.

«Я думаю, это обретет большой успех, мы выведем женский футбол на новый уровень, – сказал Пике на драфте Квинс Лиги. – Он будет на том же уровне, что и мужской, во всех аспектах: зарплаты, события на поле, правила… Мы хотим послать сообщение всему миру».

Заключили первую в истории медиафутбола сделку с телевидением

В январе медиа Relevo писало, что матчи Кингс Лиги в среднем собирают 450 тысяч в онлайне. Пик пришелся на игру между «Порсиньос» (за них играли Роналдиньо, Тамудо и Чичарито) и «Сайянс» (там засветился Капдевила). Ее онлайн пробил 780 тысяч.

По меркам спортивного стриминга это очень мощно. В Испании тягаться может лишь Ла Лига. Только матчи «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи Кингс Лиги. При том, что лигу Пике транслировали бесплатно на твиче и ютубе.

Пришло время коммерциализировать внимание. 13 марта Кингс Лига договорилась с каталонским телевещателем Televisió de Catalunya о показе финала на «Камп Ноу». 3 мая Пике анонсировал соглашение с частной телекомпанией Mediaset España, согласно которому Mediaset каждый тур будет показывать игры Кингс и Квинс Лиги в определенный временной слот на телеканале Cuatro. Да-да, похоже, что это первый случай в истории, когда телекомпания купила права на медийный турнир. В России «Матч ТВ» показывал «Амкал» и 2Drots, но это был Кубок России.

Генеральный контент-директор Mediaset Мануэль Вильянуэва объяснил важность подписания договора с Кингс Лигой: «Мы в Mediaset всегда показывали лучшие спортивные мероприятия. В проекте Пике соединяются эмоции, шоу и соревновательный принцип с участием различных стримеров и блогеров. Это отличное шоу, которое хорошо зашло публике».

Конкретных телевизионных рейтингов, как и суммы сделки с Mediaset, пока не раскрывают. Но, учитывая популярность Кингс Лиги, стороны должны быть довольны сотрудничеством.

Придумали новые правила (в одном из них есть железная клетка!)

В отличие от российской Медиалиги, испанская даже не пытается изображать серьезный футбол. Еще в первом сезоне президенты клубов получали право пробить пенальти в любой момент матча, а подбрасыванием гигантского кубика определялся случайный командный бонус (например, провести несколько минут в большинстве). 

Пике даже рассказывал, что некоторым тяжело принять такие правила: «Было сложно убедить аудиторию и владельцев некоторых команд, таких как Касильяс и Агуэро, в изменениях. Они более консервативны в силу того, что были профессионалами».

Во втором сезоне парад необычных правил продолжается.

Теперь в начале каждого тайма мяч разыгрывают после вбрасывания его из воздуха. «На поле опускаетсяя специальная клетка с мячом на магните, – объясняет Пике. – Как только мяч опускается, игроки распределяются по полю и начинают игру». Больше всего это похоже на хоккейное или баскетбольное вбрасывание – мяч достанется самому крепкому.

Это не единственное изменение. В лиге много обсуждали и то, как наказывать за фол последней надежды при выходе 1 на 1. Предлагали три варианта: назначение штрафного (но вратарю запрещено играть руками), прямой штрафной удар и назначение двойного пенальти. Да-да, за одно нарушение два пенальти. Кингс Лига предсказуемо выбрала самый экзотичный вариант – двойной пенальти.

Может, и в большом футболе присмотреться к этому правилу?

Подписали новых звезд: Джибриля Сиссе (получает 75 евро за матч) и воспитанника «Реала». Обещают Игуаина

Первый сезон удивлял большим количеством звездных имен. На отдельные матчи заглядывали Роналдиньо и Чичарито, а более-менее регулярно играли Жоан Капдевила, Нико Пареха, Хонатан Сориано, Рауль Тамудо. Второй сезон продолжает тренд.

Напомним, как осуществляются трансферы внутри Кингс Лиги. У каждой команды есть бюджет в 100 миллионов виртуальных евро, которые можно потратить на трансферы и оплату штрафов. У каждого игрока есть свои отступные.

За «Эль Баррио» сыграет бывший защитник «Леганеса» Мартин Мантовани.

А в составе «Лос Тронкос» теперь будет зажигать легендарный Джибриль Сиссе! Он закончил карьеру два года назад (уже во второй раз), но снова вернулся – уже в медиафутбол.

Француз оценил уровень Кингс Лиги: «Это весело, не нужно сравнивать ее с профессиональным футболом. Это другой вид спорта, производный от футбола. Как мини-футбол или пляжный. Пока все идет отлично, он выделяется и привлекает публику».

Несмотря на звездный статус, зарплата у Джибриля в рынке Кингс Лиги: каждый получает по 75 евро за игру. Сиссе не исключение. Неудивительно, что Сиссе может перейти в российскую Медиалигу

Икер Касильяс позвал в «1К» двух экс-игроков испанской элиты: 42-летнего защитника Борху Фернандеса («Вальядолид») и 39-летнего нападающего Давида Барраля («Спортинг» Хихон).

Были громкие трансферы и внутри лиги. «Порсиньос» ухватили 35-летнего воспитанника «Реала» Альберто Буэно (играл в «Райо Вальекано», «Вальядолиде» и «Порту»)! Он перешел как раз из «1К».

Буэно – одна из звезд Кингс Лиги. В первом сезоне испанец стал одним из лучших бомбардиров (13 мячей, 3 место) и лидером по голевым передачам (8).

Во втором сезоне с голами у Буэно пока не складывается, а вот в ассистентской гонке он снова в лидерах: 2 голевые передачи в 3 матчах, больше лишь у Хавьера Эспиносы (3).

Альберто Буэно еще в конце февраля рассказывал, почему залетел в проект: «Для меня Кингс Лига – развлечение, в котором можно соревноваться. И благодаря которому мы остаемся на виду. Когда я сыграл первый матч в турнире, я понял, что шоу здесь не вытесняет спортивную составляющую. Это мне понравилось».

«Куниспортс» Серхио Агуэро заполучил бывшего футболиста Примеры Аугусто Фернандеса (выступал за «Сельту», «Атлетико» и «Кадис»). Также Агуэро анонсировал появление Гонсало Игуаина в одном из матчей второго сезона.

Запустили Кубок Принцев

Еще в марте Кингс Лига объявила о создании турнира, в котором примут участие дети, рожденные с 2012 по 2014 год (проще говоря, с 9-11 лет). Называется красиво – Кубок Принцев.

Турнир планируют разыгрывать дважды в год: в августе и в декабре. Пике раскрыл детали: «Это будет детский кубок, который мы будем разыгрывать в течение недели. Как в свое время проводили Брунете (ежегодный футбольный турнир 7 на 7 между командами U-12  – Sports.ru), только между командами Кингс Лиги.

Два недельных турнира в августе и декабре, с четверга по воскресенье. 4 группы по 3 команды, 2 лучших из каждой группы проходят дальше».

Франшиза Кингс Лиги может появиться в Бразилии, Аргентине и Италии. Про клуб Неймара тоже не забыли

Проект постепенно разрастается. В марте Пике заявил, что в 2024-м поедет в Латинскую Америку искать новых партнеров. 

«Если мы все сделаем правильно, Кингс Лига будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения», – сказал Жерар в интервью El País.

По всей видимости, речь идет об открытии франшизы в других странах. Одним из первых филиалов может стать Бразилия. Среди потенциальных президентов клубов называют Роналдиньо и Неймара. На финале первого сезона лига анонсировала клуб Неймара классным видео.

Позже список стран, в которых планируют организовать Кингс Лигу, расширился: добавились Аргентина, Италия, Мексика, Колумбия и Чили.

Латиноамериканцы из Кингс Лиги (например, Агуэро) получат выбор: остаться в испанской версии или переехать в родную страну в местный филиал. 

Под возможное расширение придумали мини-соревнование: суперфинал с участием победителей всех филиалов Кингс Лиги (включая испанскую). Примерная дата проведения – конец 2024-го. В интервью газете Marca Пике сравнил будущий турнир с Лигой чемпионов.

Ну и главный вопрос: когда появится медиафутбольный клуб Неймара? Увы, пока не ясно. Сначала создание бразильской медиалиги, и лишь потом проект Неймара. 

Еще одно новое соревнование – Кубок Кингс Лиги в формате Кубка Испании или Лиги чемпионов (пока не определились). Возможно там будет несколько приглашенных команд (не из медиафутбола). Более детальный план-формат всех соревнований можно посмотреть здесь.

***

Кингс Лига генерирует вокруг себя массу инноваций, но Пике не собирается останавливаться:

«Ничего идеального не существует, всегда находятся ошибки, которые нужно исправлять. Однако я считаю, что двигаемся к созданию продукта, который будет функционировать точь-в-точь как его себе представляют зрители.

Нужно продолжать в том же духе. Мы понимаем, что определенное напряжение, если речь не идет о проявлении неуважения, должно сохраняться, потому что оно нравится болельщикам: они хотят зрелища, но с сохранением футбола. Нужно достичь баланса между шоу и соревновательным аспектом».

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Что окружало финал медиалиги на «Камп Ноу»: Пике на вертолете, мировой рекорд и очень необычные правила

Фото: Instagram/saaraiismaelqueensleaguekingsleaguetroncosfc.oficialjacoboliencres

4 комментария

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Alex Legend
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не знаю,зачем прочитал статью полностью... Но... Команда Серхио Агуэро «Куниспортс» !!! Как звучит то) вот вам и развлечения во время матчей)
Просто производная от его прозвища "Кун"
+3
0
+3
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Кан и Баллак сидят в баре
Не знаю,зачем прочитал статью полностью... Но...
Команда Серхио Агуэро «Куниспортс» !!! Как звучит то) вот вам и развлечения во время матчей)
+2
-2
0
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xoms
Своё наружу лезет, давайте ещё про другое говорить, смотреть.
Это не футбол это шоу, шоу это сценарий, и к спорту никак не относится!
Бывшие футболисты делают полную фигню к сожелению
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Тюменский медвежонок
честно не понимаю для какой аудитории этот "детский сад", нашу медиалигу обвиняют что в ней "мало футбола", в этой же медиалиги его вообще нет... это какой-то новый вид спорта для "тик-токеров" видимо, другого объяснения я не могу найти для кого и кто это смотрит будучи адекватным человеком.
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