Тяжелая депрессия.

В мире мало команд, страдающих больше «Валенсии».

Романтичный клуб в начале 00-х прервал доминирование «Реала» и «Барсы» в Ла Лиге, попутно сыграв в финалах Лиги чемпионов. Теперь реалии другие: 17-е место и борьба за выживание. Впервые за 36 лет «Валенсия» на грани вылета из высшего дивизиона: еще играть с «Реалом» и «Бетисом», аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность спуска в 29%.

Ужасно, но вполне ожидаемо: «Валенсия» деградирует уже несколько лет подряд.

Вокруг клуба царит пессимизм. «Мы мертвы, и труп не дышит, – злится экс-президент Пако Роч. – Все из-за того, что владельцу просто плевать. Питер Лим не понимает, чего хочет, но никак не наиграется. Знаю, что Питер забирает часть доходов с трансферов в свой карман. Это не президент, а идиот, он не привязан к «Валенсии», а вот она полностью от него зависит.

Это историческая катастрофа».

«Валенсия» нашла идеального тренера, но… прогнала его

Сложно поверить, но 6 лет назад все было спокойно.

Ну, как спокойно.

Сезон-2016/17 «Валенсия» завершила на 12-м месте, меняя тренеров чаще, чем Тодд Боули в «Челси». Конечно, хуже, чем при Гари Невилле, быть не могло, но подходящего кандидата никак не могли найти: Чезаре Пранделли продержался до зимы, после него игроков скинули вечному Воро, который работает директором по организации работы в клубе, но всегда приходит на помощь.

Все изменилось в марте 2017-го: приехал спортивный директор Матеу Алемани, а он первым делом пригласил Марселино Тораля.

Алемани хотел системного тренера, и Марселино подходил идеально. К тому моменту Марселино уже имел неплохие отзывы от «Вильярреала» и считался одним из самых одержимых тренеров Испании в плане физподготовки. «Когда работал с ним в первый раз, то чуть не плакал. Я думал: «Этот тренер больной, как с ним жить?», – вспоминал защитник Габриэль Паулиста.

Самый яркий пример методов Марселино – Дани Парехо. Раньше фанаты освистывали Дани и называли псом, а спустя месяц работы с новым тренером начали проникаться шикарным передачами. Через два года Парехо стал капитаном, а его уход оказался трагедией.

«Знаете, я с самого начала почувствовал что-то особенное, но не знаю, что именно. То чувство горело не только во мне, – рассказывал Парехо. – Изменилось все: как команда играла, как мы тренировались, как комфортно было готовиться к играм и вместе разбирать ошибки. Методы Марселино поразили меня. Я понял, что ради этого тренера готов на все».

Дани, как и все игроки «Валенсии», регулярно проходил тестирование на содержание жира в организме: если индекс превышает 9,5, ты просто не выходишь играть. Тогда Парехо начал пахать на каждой тренировке, сбрасывая пот литрами, а еще ссорился с женой из-за отказов от поздних ужинов. Капитан подал прекрасный пример – и остальные тоже включились на максимум.

Философия Марселино: он собирает голодных до побед игроков и выводит на другой уровень. Юный Гонсалу Гедеш раскрылся после «ПСЖ», Жоффре Кондогбиа реабилитировался после «Интера», а форвард Симоне Дзадза клепал голы так, что его нелепый пенальти на Евро-2016 сразу забыли. При Марселино играл и травматичный Денис Черышев.

Жесткость Марселино сочетает со сбором статистики и тщательным наблюдением за каждым игроком. Тораль выстроил игру на базисе любимых 4-4-2. Игрокам максимально удобно заучивать автоматизмы, на которые тренер делал особенный акцент. «Валенсия» тяжело училась, в один момент застряла на грани вылета, но общая уверенность была сильна.

Тораль не подвел. Марселино вылепил из «Валенсии» четвертую силу Испании: два года подряд он финишировал в четверке, вернулся в ЛЧ и дошел до полуфинала ЛЕ. В мае 2019-го взаимная вера принесла первый трофей за 11 лет – валенсийцы взяли Кубок, в финале обыграв «Барселону». «Первая половина сезона была ужасной, но теперь мы выиграли титул, – радовался Алемани. – Все изменил тренер, мы просто молчим».

Казалось, союз Марселино и «Валенсии» – это надолго.

Но через три месяца все рухнуло: Марселино уволили из-за конфликта с руководством. Испанец потребовал усиление состава, чего Питеру Лиму делать совершенно не хотелось. Марселино взялся ставить условия и показывал на последние результаты, но недооценил характер владельца: вместо трансферов тренера выгнали. Шокированный спортдир Алемани ушел следом за ним.

Руководству не нравилось, что Марселино позволял себе публично критиковать Лима. Кроме того, испанец мешал сделкам президента с давним другом Жорже Мендешем: например, активно возмущался, когда Питер задумал продать форварда Родриго в «Атлетико» за 60 млн.

«Валенсия» ничего не понимала: «Мистер, не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за все. Вы сделали нас обладателями Кубка, мы играли в ЛЧ и вместе преодолели трудности, – прощался Денис Черышев. – Это ваш успех. Я благодарю вас за труд, что вы вложили в нас, и доверие, оказанное лично мне, несмотря на плохие дни и травмы. Сил вам в дальнейшем».

«Почему Марселино уволили? Копились конфликты насчет будущего, – оправдывался верный помощник Лима Анилу Мурти. – Руководство хочет развить академию, больше вкладываться в молодых игроков. Марселино хотел обратного, требовал дать ему больше опытных исполнителей, а это не наша стратегия. Средний возраст игроков рос, но молодые заслуживают больше шансов. Питер Лим лично разорвал контракт».

Руководство «Валенсии» подавало уход Марселино как личную победу Лима, который поставил на первое место академию, не позволив тренеру забивать на юных валенсийцев в арендах. А вот версия Марселино отличалась: «Они не говорили мне, что не хотят выиграть трофей, но нас даже не поздравили с победой. Руководство считало, что это не достижение, зато выход в ЛЧ считался приоритетом.

Оказалось, все просто: за Кубок денег не заработаешь, а вот еврокубки часто приносят большой доход. Похоже, что все случилось не из-за разногласий, которые бывают в любом проекте, а именно из-за денег».

После ухода Марселино – катастрофа

Внутри «Валенсии» начался настоящий хаос.

Лим ставил на молодежь и тренера выбрал тоже молодого: пришедший вместо Тораля Альберт Селадес не имел опыта на взрослом уровне, зато много отработал на молодежном. Селадес решился на вариант с ужасным давлением, хоть и понимал, что требования будут колоссальны: «Понимаю тех, кто переживает, но не боюсь. Моя цель – умножить достижения Марселино. «Валенсия» всегда сильна как бык. Она останется большим клубом с любым тренером».

Селадес не справился – продержался меньше сезона: в июне 2020-го Альберта сняли после поражения от «Вильярреала», хотя тренер шел восьмым, пролез в 1/8 финала ЛЧ и ставил на талантливого Феррана Торреса. Увольнение тоже вышло загадочным: утром игроков оповестили, что тренер останется, а вечером выпустили новость об отставке. «Отличный пример того, как функционирует сегодняшняя «Валенсия», – емко отреагировало издание AS.

Но увольнение Селадеса стало только началом катаклизмов.

«Валенсию» отдали бывшему тренеру «Рубина» Хави Грасии. Новичков под него везти никто даже не думал, зато лидеров продали прилично: Парехо и Франсис Коклен ушли в «Вильярреал», Родриго укатил в «Лидс», а Ферран уехал к Гвардиоле. Зимой ушел Жоффре Кондогбиа. Питер Лим раздавал игроков, новых почти не брал, выходя в огромный плюс.

К январю «Валенсия» шла 17-й в Ла Лиге. Хави Грасия, недовольный работой клуба на рынке, попытался уйти: в октябре он обратился к руководству, а его проигнорировали и оставили. Ближе к зиме отставку рассматривал уже сам Лим. В итоге не решился из-за того, что пришлось бы платить три млн евро компенсации. Хави совсем загрустил, но был привязан контрактом.

Лим тратить не любил, но вскоре его терпение лопнуло: после шести игр без побед и 14-го места в таблице Грасия отправился отдыхать. «Валенсия» оказалась без тренера, снова пришлось звать проверенного Воро. Прописку в Ла Лиге он сохранил, а вне поля творился такой ад, словно клуб все-таки вылетел.

Регулярные протесты фанатов против руководства стали обыденностью. Начали после увольнения Марселино. Перед домашкой с «Леганесом» в сентябре 2019-го несколько тысяч фанов, включая ультрас, собрались около «Местальи» и скандировали кричалки в адрес руководства: «Мерзавец, прочь с «Местальи»; «Питер Лим, уходи». Президент никак не реагировал, зато его дочь Ким открыто посылала фанатов:

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают всю мою семью, меня. Неужели они не понимают? Клуб наш, и мы можем сделать с ним все, что хотим. Никто не имеет права нам возражать».

Болельщики продолжали кампанию против Лима. В июне-2021 сожгли фото Питера на небоскребе, в ноябре пустили на трибунах «Местальи» акцию с кричалками и желтыми баннерами, подняв их ровно на 19:19 – отсылка к году основания. С тех пор фанаты протестуют так на каждой домашней игре, но Лим продолжает игнор, принимая крайне непонятные решения.

Например, в 2020-м позвал спортивным директором Мигеля Анхеля Корону. За три года работы он совсем не тратился на игроков: самый дорогой трансфер – форвард Маркос Андре из «Вальядолида» за 8,5 млн евро, остальные либо выходили дешевле, либо приходили только по аренде.

Еще сильнее всех злит недостроенный стадион «Ноу Месталья». Проект запустили в 2006-м, но с приходом Питера Лима мало того, что арена на 60 тысяч человек все еще далека от завершения, так и клуб влез в долги. Лим обещал поправить финансы и построить стадион, но ничего не исполнил. В 2020-м за провальное управление президента раскритиковала даже вице-мэр города Сандра Гомес:

«Когда он покупал клуб, знал о договоренности, которые были у команды с городскими властями и болельщиками. Валенсийцы должны решить вопрос с «Ноу Месталья», а тот, кто владеет клубом, должен исполнять обязательства». Теперь чиновники думают забрать стадион себе.

Клуб на дне, но Лим категорически не хочет его продать: он отказал сначала фонду фанатов, а потом принцу из Малайзии. «Валенсия» болеет, а Лим выкладывает счастливые кадры с Криштиану Роналду – они финансируют новую медиаплатформу ZujuGP под азиатскую аудиторию. Marca докладывает, что в проект Питер вбухивает заметно больше, чем в клуб.

Новый тренер вышел в финал Кубка. Его уволили по телефону

Весной 2021-го произошло что-то странное: «Валенсия» уговорила тренера «Хетафе» Пепе Бордаласа. Тот согласился возглавить проблемный клуб.

Бордалас выглядел топ-вариантом: пошумел не только в Ла Лиге, но и в ЛЕ – от дерзкой команды Бордаласа в сезоне-2019/20 пострадал не только «Краснодар», но и «Аякс» Эрика тен Хага. В четвертьфинале ЛЕ «Хетафе» чуть не выбил «Интер», а после игры Бордаласа даже похвалил Антонио Конте. «Не важно, что будет дальше, мы сотворили историю», – резюмировал тренер после вылета.

Почти все нейтральные зрители ненавидели стиль того «Хетафе»: фолили больше всех в лиге, наносили так мало ударов и делали так мало пасов, что тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате публично наезжал на Бордаласа за доисторический стиль игры. Пепе такое не волновало: со скромным ресурсом он добился феноменального результата и раздражал всех так же сильно, как и восхищал.

Под такого тренера «Валенсия» потратилась на новичков: того самого Маркоса Андре из «Вальядолида». Это было высшей степенью доверия от Лима: до этого клуб никого не покупал 723 дня. Бордалас потребовал усиления, а Питер кормил арендами: привез Алессандро Флоренци и Патрика Кутроне, хавбека Кристиана Олива из «Кальяри» и защитника Ферро из «Бенфики». Никто из них не заиграл.

«Валенсия» переняла от «Хетафе» грубость, но играла нестабильно: после первых 8 туров Ла Лиги собрала лишь 12 очков, а к концу ноября шла девятой, часто сводя игры к ничьим. Пепе бесился: вместо опытных бойцов ему подарили вратаря Гиорги Мамардашивили и центрдефа Эрая Джемерта, вместе с ним приехал в аренду 21-летний Брайан Хиль.

Тренер принес результат даже в таких условиях: по конспектам Марселино проскочил с «Валенсией» в финал Кубка Испании, но проиграл там по пенальти «Бетису» – вместо заслуженной похвалы испанец получил от президента лишь выговор. Конечно, на фоне последних лет даже это выглядело успехом, но Лим жил в другом мире, пытаясь по ходу сезона пригласить Жозе Моуринью.

Фанаты продолжали бунтовать. В последнем матче Ла Лиги-2021/22 против «Сельты» десятки тысяч болельщиков собрались около «Местальи», но на саму игру не пошли в знак протеста против Лима. Частично это сработало: через несколько дней Питер снял с должности Анила Мурти (номинальный президент, ничего не решал), который обещал натравить прессу на капитана Карлоса Солера, если тот решит уйти бесплатно.

Пока Мурти наседал на игрока, Лим занялся тренером. Питер не переваривал стиль Пепе и постоянно просил Бордаласа больше атаковать. Видимо, Питер не смотрел «Хетафе» и ждал кого-то вроде Хосе Луиса Мендилибара. Бордалас играть в атаку никогда не умел, хоть в «Валенсии» он попытался измениться, но вскоре вернулся к удушающему стилю. Лим зевал на трибуне, так что увольнение было вопросом времени.

«Мне позвонили и сказали, что я уволен. Нет, я ничего не смог ответить, все так быстро произошло, – рефлексировал Бордалас. – Это странная ситуация, поступать с людьми так грязно просто нельзя. Представьте, ни о чем не сообщают, а о переговорах с вашей заменой вы узнаете через социальные сети. Ты приходишь к руководству и начинаешь задавать вопросы, а тебе говорят, что все это чушь. Кому тогда верить? Готовил себя к увольнению, но надеялся, что расстанемся с клубом по-человечески».

«Валенсия» поставила на Гаттузо. Рино сбежал сам

Назначение итальянца – отдельный сюжет.

Еще до увольнения Бордаласа Рино и Мендеш летали в Сингапур на встречу с Лимом и уже обсуждали трансферы на лето 2022-го. Пока Пепе работал, президент готовился к очередной замене тренера. Конечно, Жорже летал не просто так: это агент Гаттузо, и он опять продвинул своего клиента, как в 2014-м было с Нуну Эшпириту Санту, который тогда даже частично стал спортивным директором клуба.

Под Гаттузо мощно закупились: привезли Андре Алмейду из «Витории Гимараэш» за 8 млн, форварда Уго Дуро за 4 млн, на год взяли Дженка Озкаджара, Нико Гонсалеса и Джастина Клюйверта, Илайша Мориба и Самуэля Лино. Как свободные агенты пришли опытные Эдинсон Кавани и Саму Кастильехо. Деньги нашлись благодаря Мендешу – он выгодного устроил в «Вулверхэмптон» Гонсалу Гедеша за 32 млн, еще 18 млн «ПСЖ» заплатил за Карлоса Солера.

Игра команды Рино не привлекала, а вот самоотдача была на запредельном уровне: с августа по октябрь в матчах «Валенсии» судьи показали 9 красных карточек – 4 самой «Валенсии» и еще пять ее соперникам. Любовь к жесткой манере зародились еще при Бордаласе, но Рино вывел все это на новый уровень. «Мы можем удаляться сколько угодно. Важно, как парни пашут на поле», – объяснял тренер.

Гаттузо постепенно наладил связь с фанатами, испорченную многолетним конфликтом с Лимом. После каждого матча Дженнаро заставлял игроков благодарить трибуны, мог спокойно отпраздновать голы c фанатами. Ультрас полюбили Гаттузо, он стартовал с 8 места в Ла Лиге, но не форсировал события: «Не думаю о еврокубках. Наша задача на сезон – 40 очков. Потом поговорим. Пока нам надо работать. Победы даются слишком тяжело».

Идиллия продлилась недолго. После спада в январе Гаттузо ушел сам.

Главной причиной были не странные результаты, а нежелание президента инвестировать в состав. Гаттузо не просил звезд и ждал хоть кого-то, но Питер оставил его с четырьмя здоровыми полузащитниками посреди сезона. «Валенсия» покатилась прямо к зоне вылета, а на пресс-конференции после «Вальядолида» тренер выглядел непривычно потерянным.

В аэропорту команду встретили ультрас, с которыми Гаттузо пообщался лично. Фанаты выразили поддержку Рино, но внутри клуба тренера совсем не поддерживали: издание Deportes Cope Valencia рассказывало, что итальянец собирал команду на базе и хотел услышать, что игроки верят в успех. Никто не отозвался, а опорник Уго Гильямон зевал прямо во время страстной речи.

С новым тренером определились через полмесяца: «Валенсию» отдали экс-звезде Рубену Барахе, отыгравшему за клуб 10 лет, дважды бравшему чемпионство при Рафе Бенитесе. Сам Бараха играл шикарно, выигрывал Кубок Испании, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и добирался до финала ЛЧ. Назначая легенду, Лим решил задобрить фанатов – постоянные протесты ему надоели.

«Моей задачей было сделать команду лучше в такие сжатые сроки, что времени подумать просто не было. Все понимают, что «Валенсия» переживает ужасные времена. Каждый матч был испытанием. Иногда хочется поставить жизнь на паузу и отдохнуть, но с «Валенсией» времени нет», – грустил Рино.

Но все же «Валенсия» не так ужасна, как показывает таблица. Вылет – уже слишком

Парадокс, но несмотря на приличную больничную карту, это не худшая «Валенсия» за последние годы. Место прямо возле зоны вылета – пример аномального невезения: по ожидаемым очкам команда уверенно идет на 10-м месте, моментов за матч создает на уровне «Сосьедада» и «Севильи», а возле своих ворот позволяет меньше, чем «Райо» и «Жирона», претендующие на еврокубки.

Игра «Валенсия» не заслуживает комплиментов, но вылет совершенно не вытекает из логики. По именам состав вполне может рассчитывать на большее, но тренерские рокировки просто не дают сыграться. «Чтобы стабильно набирать очки, нужно время, – анализирует Бараха. – Мы не так плохи, как все считают, просто никак не успеваем привести свои мысли в порядок».

Защитник Хосе Гайя и Уго Гильямон постоянно мелькают в сборной Испании, Кавани и в 36 лет даст фору многим молодым форвардам. Юнус Муса – один из главных талантов США, Нико Гонсалес еще недавно был полезной опцией даже в «Барсе». Такой набор игроков не значит, что клуб автоматически должен заиграть лучше, но индивидуально «Валенсия» вообще не выглядит как кандидат на вылет.

Из-за примитивного рисунка игры моменты возникают часто, но сами по себе они не слишком опасные. Печаль разбавляет вингер Самуэл Лино – арендованный из «Атлетико» бразилец генерирует остроту в атаке, но его одного просто не хватает. Моменты должен завершать Кавани, но он страдает от микротравм.

Главный игрок «Валенсии» – вратарь Мамардашвили. Прекрасный шот-стоппер, хотя по игре ногами еще не дотягивает до топ-уровня. «Валенсия» в таком качестве от кипера пока не нуждается, так что на первый план выходят сэйвы. «Мамардашвили спасает так часто, что мне не хватает слов описать его важность. Как же нам повезло», – радуется защитник Димитри Фулькье.

Звезда в атаке есть, надежный вратарь есть, но не хватает тренера, который даст несложный базис для игры. Бараха-тренер далек от Барахи-игрока: в 2015-м он возглавил «Эльче», но проработал там всего сезон, после чего постоянно менял клубы (от «Райо Вальекано» до «Сарагосы»).

У него банально нет своих идей, за два месяца работы Барахи показал себя больше мотиватором, чем тактиком. Если учесть, что команда почти в зоне вылета, мотиватор из него тоже такой себе. Впервые за долгие годы «Валенсии» нужно менять, а не гнать тренера: «Я все понимаю. Я не держусь за эту должность, я просто хочу спасти свой клуб от вылета. Посмотрим, что будет дальше».

***

Нынешнее положение «Валенсии» – результат долгой и мучительной деградации из-за импульсивности и жадности президента. Самое печальное, что клуб ничего не может с этим поделать.

Избавиться от Лима поможет только чудо. А пока надо остаться в Ла Лиге.

«Мы в психологической яме, но нельзя отчаиваться. «Валенсия» еще никогда не была в таком положении, на нас возложена тяжелая миссия. Я знаю, что вокруг клуба много всего плохого, но не имею права сдаваться, – полон решимости Бараха. – Мы спасемся, и скоро «Валенсия» будет сверкать. Ради этого мы готовы потеть кровью».

Фото: globallookpress.com/Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com, Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com, Jorge Gil/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, IMAGO/Colas Buera / PRESSIN, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde; East News/JOSE JORDAN/AFP