Помните, Луна Хендрикс собирала деньги на поездку в Пекин? Вот красивое окончание этой истории

17 января (меньше, чем за месяц до Олимпиады) стало известно, что не у всех топовых фигуристов есть возможность оплатить поездку в Пекин. Четырехкратная чемпионка Бельгии и лидер сборной Луна Хендрикс открыла сбор на своем сайте, где попросила фанатов помочь ей финансами. Кстати, такая ситуация для Бельгии вполне типична: биатлонист Михаэль Реш тоже собирал деньги для поездки на Игры-2018 в Пхенчхане, а сама Луна не раз говорила, что тренируется за личные средства и деньги спонсоров. На Олимпиаду она все-таки доехала, заняв там 8-е место.

А вот и окончание этой истории. Всем, кто поддержал фигуристку деньгами, Хендрикс прислала открытки с автографами.

Эти фотографии сделала наша подписчица Мария Родина. Согласитесь, приятный бонус за поддержку любимого спортсмена 🥰

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni/AFLO