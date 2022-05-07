Наши фигуристы отдыхают в Дубае: Трусова фотографировалась на яхте, Кондратюк прыгал с 42 этажа, а Валиева играла в боулинг

Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк и Морис Квителашвили после сложного олимпийского сезона вместе поехали отдыхать в Дубай – в последние дни их соцсети перегружены красивыми фото и видео с отпуска.
Валиева сфотографировалась на горячем песке и попозировала на фоне колеса обозрения:
А еще – сыграла в боулинг (успешно):
Ходят слухи, что Александра Трусова и Марк Кондратюк теперь вместе – правда это или нет, не знаем, но на фото и видео из Дубая они действительно все время рядом. Например, тут:
А еще – многие видео Марка начинаются с лица Саши в камере, потому что именно она их и снимала.
Сама Трусова снялась в эффектной фотосессии на яхте:
И поддержала колесо обозрения:
Был и экстрим – Кондратюк и Квителашвили прокатились на зип-лайне на высоте 170 м (с 42 этажа):
Про фигурное катание спортсмены тоже не забыли. Вот синхронный прыжок Квителашвили, Трусовой и Кондратюка:
А вот прыжки Марка на песке и на траве:
Саша и Камила нашли волшебные лампы в магазине и вызвали джинна Мориса (отсылка к его показательному):
Но отдых в Дубае заканчивается – сегодня Камила написала, что улетает из ОАЭ, хотя позади только половина отпуска: «Первая часть моего путешествия подошла к концу. Дубай прекрасен!
Волшебная арабская сказка, очень современный город с восточными традициями. Необычно и так красиво! Сюда хочется вернуться, и я обязательно это сделаю».
Фото: instagram.com/kamilavalieva26; instagram.com/avtrusova; instagram.com/ninety.ninth
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