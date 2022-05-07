Наши фигуристы отдыхают в Дубае: Трусова фотографировалась на яхте, Кондратюк прыгал с 42 этажа, а Валиева играла в боулинг

Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк и Морис Квителашвили после сложного олимпийского сезона вместе поехали отдыхать в Дубай – в последние дни их соцсети перегружены красивыми фото и видео с отпуска.

Валиева сфотографировалась на горячем песке и попозировала на фоне колеса обозрения:

А еще – сыграла в боулинг (успешно):

Ходят слухи, что Александра Трусова и Марк Кондратюк теперь вместе – правда это или нет, не знаем, но на фото и видео из Дубая они действительно все время рядом. Например, тут:

А еще – многие видео Марка начинаются с лица Саши в камере, потому что именно она их и снимала.

Сама Трусова снялась в эффектной фотосессии на яхте:

И поддержала колесо обозрения:

Был и экстрим – Кондратюк и Квителашвили прокатились на зип-лайне на высоте 170 м (с 42 этажа):

Про фигурное катание спортсмены тоже не забыли. Вот синхронный прыжок Квителашвили, Трусовой и Кондратюка:

А вот прыжки Марка на песке и на траве:

Саша и Камила нашли волшебные лампы в магазине и вызвали джинна Мориса (отсылка к его показательному):

Но отдых в Дубае заканчивается – сегодня Камила написала, что улетает из ОАЭ, хотя позади только половина отпуска: «Первая часть моего путешествия подошла к концу. Дубай прекрасен!

Волшебная арабская сказка, очень современный город с восточными традициями. Необычно и так красиво! Сюда хочется вернуться, и я обязательно это сделаю».

Фото: instagram.com/kamilavalieva26; instagram.com/avtrusova; instagram.com/ninety.ninth