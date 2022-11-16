«Мы были готовы жрать траву». После мотивационной речи тренера Саудовской Аравии вы тоже захотите всех порвать

Секрет успеха героев ЧМ.

Саудовская Аравия устроила главную сенсацию ЧМ-2022, обыграв Аргентину Лео Месси (2:1). После матча футболисты сказали, что чуть ли не ключевую роль сыграли речи главного тренера Эрве Ренара.

«У нас сумасшедший тренер, – сказал полузащитник сборной Абдулела Аль-Малки. – Он мотивировал нас в перерыве – так, что мы готовы были выходить и жрать траву. А перед матчем, после его слов, я заплакал – клянусь. Замотивировал так, что мы не могли дождаться начала игры».

И нет, это не преувеличение. Просто посмотрите, как Ренар заряжает их на матчи.