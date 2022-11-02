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«Минимум 3-е место». Новое предсказание Черданцева за 55 секунд до гола, выбившего «Марсель» из еврокубков

Марсель Марсель
Тоттенхэм Тоттенхэм
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Футбол Футбол

Абсолютная магия.

Невозможно поверить, но Георгий Черданцев снова сделал это!

В самой безумной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Марсель» доигрывали свой матч – 1:1. Это означало, что англичане выходят в плей-офф ЛЧ, а французы будут третьими и продолжат борьбу в Лиге Европы. «Марселю» этого было мало, команда Игора Тудора шла вперед...

Что ж, развязкой стоит насладиться под комментарий Георгия Черданцева:

93:20 «Стадион – все, у кого есть смартфоны – уже знает, что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть, но можно побороться».

93:50 «На кону путевка в Лигу чемпионов, но нужно гол забить. Но чтобы гол забить, нужно доставить мяч на чужую половину поля». 

94:00 «Пау Лопес! Беги вперед, забивай! Где Пау Лопес! Почему он в воротах стоит?!. А потому что если «Марсель» проиграет, он спустится на четвертое место и даже в Лигу Европы не выйдет, вот поэтому Пау Лопес в воротах на всякий случай».

94:15 «Нельзя пропускать ни в коем случае! Как же так? Как же так играет Марсель на последних секундах матча? У них что, онлайн-таблицы нет?»

В этот момент полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг забил в контратаке второй гол «Тоттенхэма» и спихнул «Марсель» на 4-е место в группе. 

Между «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках» и фатальным голом «Тоттенхэма» прошло меньше минуты!

Марсель Франция – Тоттенхэм Англия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мбемба, 1:1 – 54 Лангле, 1:2 – 90 Хейбьерг.
МарсельЛопес, Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байи (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харит, Гендузи, Санчес.
ТоттенхэмЛьорис, Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Эмерсон, 46), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 84), Сон Хын Мин (Биссума, 29), Лукас Моура (Хиль, 90), Кейн.
Предупреждения:
Лангле (57), Stellini (68), Балерди (76), Хейбьерг (90).

Гол «Тоттенхэма» на 95-й, трагедия «Марселя», пролет «Спортинга» мимо плей-офф. Так распуталась яркая группа D

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

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