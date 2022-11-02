«Минимум 3-е место». Новое предсказание Черданцева за 55 секунд до гола, выбившего «Марсель» из еврокубков
Абсолютная магия.
Невозможно поверить, но Георгий Черданцев снова сделал это!
В самой безумной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Марсель» доигрывали свой матч – 1:1. Это означало, что англичане выходят в плей-офф ЛЧ, а французы будут третьими и продолжат борьбу в Лиге Европы. «Марселю» этого было мало, команда Игора Тудора шла вперед...
Что ж, развязкой стоит насладиться под комментарий Георгия Черданцева:
93:20 «Стадион – все, у кого есть смартфоны – уже знает, что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть, но можно побороться».
93:50 «На кону путевка в Лигу чемпионов, но нужно гол забить. Но чтобы гол забить, нужно доставить мяч на чужую половину поля».
94:00 «Пау Лопес! Беги вперед, забивай! Где Пау Лопес! Почему он в воротах стоит?!. А потому что если «Марсель» проиграет, он спустится на четвертое место и даже в Лигу Европы не выйдет, вот поэтому Пау Лопес в воротах на всякий случай».
94:15 «Нельзя пропускать ни в коем случае! Как же так? Как же так играет Марсель на последних секундах матча? У них что, онлайн-таблицы нет?»
В этот момент полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг забил в контратаке второй гол «Тоттенхэма» и спихнул «Марсель» на 4-е место в группе.
Между «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках» и фатальным голом «Тоттенхэма» прошло меньше минуты!
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
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Марсель –
Лопес, Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байи (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харит, Гендузи, Санчес.
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Тоттенхэм –
Льорис, Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Эмерсон, 46), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 84), Сон Хын Мин (Биссума, 29), Лукас Моура (Хиль, 90), Кейн.
Гол «Тоттенхэма» на 95-й, трагедия «Марселя», пролет «Спортинга» мимо плей-офф. Так распуталась яркая группа D
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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