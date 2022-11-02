«Минимум 3-е место». Новое предсказание Черданцева за 55 секунд до гола, выбившего «Марсель» из еврокубков

Абсолютная магия.

Невозможно поверить, но Георгий Черданцев снова сделал это!

В самой безумной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Марсель» доигрывали свой матч – 1:1. Это означало, что англичане выходят в плей-офф ЛЧ, а французы будут третьими и продолжат борьбу в Лиге Европы. «Марселю» этого было мало, команда Игора Тудора шла вперед...

Что ж, развязкой стоит насладиться под комментарий Георгия Черданцева:

93:20 «Стадион – все, у кого есть смартфоны – уже знает, что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть, но можно побороться» .

93:50 «На кону путевка в Лигу чемпионов, но нужно гол забить. Но чтобы гол забить, нужно доставить мяч на чужую половину поля».

94:00 «Пау Лопес! Беги вперед, забивай! Где Пау Лопес! Почему он в воротах стоит?!. А потому что если «Марсель» проиграет, он спустится на четвертое место и даже в Лигу Европы не выйдет, вот поэтому Пау Лопес в воротах на всякий случай».

94:15 «Нельзя пропускать ни в коем случае! Как же так? Как же так играет Марсель на последних секундах матча? У них что, онлайн-таблицы нет?»

В этот момент полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг забил в контратаке второй гол «Тоттенхэма» и спихнул «Марсель» на 4-е место в группе.

Между «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках» и фатальным голом «Тоттенхэма» прошло меньше минуты!

Фото: REUTERS/Eric Gaillard