Новая русская звезда в НХЛ? Кузьменко покоряет Ванкувер: выдал мощную предсезонку и уже шутит с журналистами

Кажется, это только начало.

Регулярка НХЛ-2022/23 по факту стартовала, но лишь для двух клубов – «Нэшвилла» и «Сан-Хосе», которые в эти дни играют в Чехии. Для остальных же команд только заканчивается предсезонка – и они определяются с составами на первые матчи.

В новом чемпионате много русских интриг – и это не только отставание Овечкина от рекорда Гретцки, но и, к примеру, дебют Андрея Кузьменко в лиге. После 8 сезонов КХЛ в армейских клубах нападающий все-таки решил попробовать себя в Северной Америке – его агент даже заверял, что Кузьменко интересуются практически все команды НХЛ. Так это было или нет – уже неважно, Андрей договорился с «Ванкувером», подписав скромный контракт на год и 950 тысяч долларов.

Но «Кэнакс» действительно хотели этого парня: чтобы вы понимали – 67-летний главный тренер Брюс Будро он добирался 6 (!) часов на встречу с игроком. Похоже, не зря.

Сложно гадать на будущее по предсезонным играм, но Андрей заставил о себе говорить: набрал 3+3 в товарняках – в последнем матче вообще стал первой звездой.

Главный тренер «Кэнакс» уже сравнивает его с другим русским игроком: «Есть ли в нем яркая индивидуальность? Да, на 100%. В первый же день, как я его увидел, то подумал: «Если он так хорош, как его рекламируют, то поставит на уши весь город». Я не хочу проводить слишком много параллелей, но его бросок из левого круга напоминает об Овечкине».

Будро в этом точно разбирается – он тренировал легенду «Вашингтона» с 2007-го по 2011-й. А бросок у Кузьменко действительно отличный:

Что не менее важно, он очаровывает Ванкувер не только на льду, но и за его пределами. Кузьменко сразу старается говорить на английском – да, не всегда удачно, но это все равно подкупает прессу: некоторые русские игроки и спустя годы в НХЛ ждут переводчика, отвечая на русском. У Андрея, кстати, тоже есть личный толмач – Василий Подколзин, что стало определенным поводов для шуток от обоих игроков.

После матча с «Аризоной» Андрей не понял, один из вопросов – и обратился к партнеру. Причем, на английском:

– Извините, тут мой лучший переводчик. Василий, чего хотят эти люди?

– Когда ты получил шайбу, то сразу знал, как будешь бросать?

– Да, я сразу знал, что брошу ему между щитков. Но качество льда было не очень хорошим. И я понимал, что тут нужен только бросок, – сказал Кузьменко.

После пресс-подхода Подколзин громко сказал про Кузьменко: «Best ever» («Лучший в истории!»). И тут же услышал от Кузьменко: «Best translator Vasiliy. Vasiliy, how mach?» («Лучший переводчик Василий! Василий, сколько должен?»).

А вот реакция пользователей в соцсетях:

«У Андрея отличная энергия и чувство юмора! Думаю, он один из лучших молодых парней, его энтузиазм впечатляет. Не могу дождаться старта сезона»

«Кузьменко выглядит как роскошное подписание. Мы остались без Хэмоника и Дикинсона, но о о чем действительно стоит волноваться – потеря пика второго раунда 2024 года. Хотя он [Кузьменко] тот, кто может внести огромный вклад в ближайшие 5 лет».

«Этот парень шикарно отвечает на вопросы, у него особое чувство юмора. Кажется, он может стать для нас тем, кто сделает разницу. Напоминает мне Павла Буре»

Сам же Андрей пока недоволен уровнем своей игры, что это в очередной раз показывает его мотивацию. И если он правда еще прибавит – нас ждет бомбовая регулярка еще с одним интересным русским хоккеистом.

Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports