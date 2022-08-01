Только 9 человек в мире позволили себе не подписаться в ответ на Хабиба. Среди них есть Златан!

Они не ответили бойцу взаимностью.

Возвращение вашей любимой рубрики! Сегодня смотрим на подписки одного из величайших бойцов в истории.

На Хабиба Нурмагомедова подписаны 33,5 млн человек, а сам непобежденный чемпион UFC подписался на 501 аккаунт в инстаграме. Среди них есть только 9 человек, не подписанных на Хабиба в ответ.

Кто эти люди?

Златан Ибрагимович, нападающий «Милана», 54,8 млн подписчиков

Зинедин Зидан, тренер, 33,3 млн подписчиков

Чейл Соннен, экс-боец UFC, аналитик ESPN, 609 тысяч подписчиков

Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, 2,9 млн подписчиков

Хусейн бин Абдулла, наследный принц Иордании, 3,3 млн подписчиков

Усэйн Болт, олимпийский чемпион и мировой рекордсмен, 11,5 млн подписчиков

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, 169 тысяч подписчиков

Мавлет Батиров, российский борец, двукратный олимпийский чемпион, 157 тысяч подписчиков

Абу Азайтар, боец UFC, 1,9 млн подписчиков

Кто не подписался в ответ на Криштиану Роналду

Кто не подписался в ответ на Лео Месси

Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic; instagram.com/khabib_nurmagomedov; instagram.com/zidane; instagram.com/sonnench; instagram.com/mohamedbinzayed; instagram.com/usainbolt; instagram.com/rotenberg81; instagram.com/batirov_mavlet_official; instagram.com/abuazaitar