Дочь Оуэна уже путают с моделями OnlyFans. В 19 лет она едет на британский «Дом-2»

Кошмар любого отца.

Если про самого Майкла Оуэна сейчас почти ничего не слышно, то его дочь Джемма уже почти знаменитость: она поучаствует в новом сезоне «Острова любви» – это британский аналог «Дома-2».

Участники живут на изолированной от внешнего мира вилле на Мальорке и пытаются создать пары. Победители получают 50 тысяч фунтов.

Джемма не так проста

У дочери Оуэна есть бизнес в Англии, а еще она с 11 лет представляет страну в конном спорте. Она станет самой молодой участницей «Острова любви» в этом году. И вряд ли ее интересуют деньги.

В 2011-м выращенный в «Мэнор-Хаус» жеребец Браун Пантер выиграл Королевские скачки в Аскоте. Оуэн сравнивал ощущения от победы с забитым голом и был горд, будто «это его сын добился чего-то значимого». Через четыре года Браун Пантер получил тяжелейший перелом задней ноги и скончался – Майкл назвал тот день самым грустным в жизни.

Джемма признавалась, что тоже очень грустила. Конный спорт был тем самым увлечением, которое сблизило ее с отцом.

Майкл доверяет дочери и не мешает

«Я не сомневаюсь, что она заставит нас гордиться. Это худший кошмар отца, но нужно поддерживать ее желания, – волновался Майкл. – Я слышал об этом шоу и думаю, что такие сварливые старики как я, всегда будут иметь свое мнение по этому поводу, потому что я его не смотрю. Но она уверяет меня, что это не так плохо, как я думаю. Я верю ей».

Дочь Оуэна не в первый раз попадает в новостные ленты – несколько месяцев назад, как сообщали британские медиа, Майкл был в шоке, когда его дочь перепутали с моделью OnlyFans. Из-за похожей внешности болельщики решили, что на фото была изображена Джемма.

Та девушка по имени Джилл информацию никак не комментировала, а вот Джемма писала, что ее это испугало. Она боялась, что это может испортить отношения с отцом – но все обошлось.

«Я не сказала бы, что мой папа гудит о том, что я еду на «Остров любви». Он поддерживает меня во всех начинаниях. У него не было истерики или чего-то подобного. Он был довольно спокоен, он верит, что я не сделаю ничего, что могло бы его смутить.

Он воспринял это вполне хорошо. Не говорил, что я не могу этого сделать, он ничего мне не запрещает. Папа сказал, что доверяет мне. Я всегда буду думать о семье, потому что мы все очень близки.

Они самые важные люди для меня».

Фото: instagram.com/gemowendressage_