Она поставила £100 на квадрупл «Ливерпуля» – и за 20 минут до свистка ей предлагали выкуп ставки за 95 тысяч. Отказалась…

Фанатка «Ливерпуля» Таня Хэнли перед началом сезона поставила 100 фунтов на то, что ее любимый клуб сделает квадрупл, то есть соберет 4 трофея по итогам сезона.

Ставка была сделана на коэффициент 3/671/1, то есть Таня могла бы получить умопомрачительные 367 200 фунтов, если бы квадрупл состоялся. После побед «Ливерпуля» в Кубке Лиги и Кубке Англии, а также с учетом того, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов и отставал от «Сити» на одно очко – выигрыш казался вполне возможным.

Самое забавное, что для Тани это была первая ставка в жизни.

«У меня было ощущение, что «Ливерпуль» может это сделать и что должно произойти что-то большое». У меня был спор с друзьями, они тоже сделали ставку на это, поэтому я тоже решила рискнуть», – сказала болельщица.

Самое интересное началось в прошлую субботу, за сутки до решающего тура АПЛ.

Букмекерская компания, где Таня сделала ставку, связалась с ней и предложила cash out – то есть возможность получить гарантированную сумму, если она откажется от ставки. Первое предложение составило 22 712 фунтов – девушка отказалась.

В воскресенье, за 30 минут до начала матчей, предложение выросло до 35 000 фунтов – и снова отказ.

За 20 минут до конца «Ман Сити» проигрывал «Астон Вилле» 0:2, «Ливерпулю» нужен был всего один гол для титула – а Таня отклонила третье предложение компании на 95 000 фунтов. Казалось, что мечта максимально близко.

Ну а что случилось потом, вы и так знаете – невероятный камбэк «Сити» принес им чемпионский титул и уничтожил шансы «Ливерпуля» на квадрупл.

Ну и на выигрыш Тани тоже – а ведь она могла получить хотя бы 95 000 после ставки в 100 фунтов. Вместо этого девушка осталась предана любимой команде до последнего.

Фото: mirror.co.uk; REUTERS/Phil Noble, Hannah Mckay