Billie Eilish
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Она поставила £100 на квадрупл «Ливерпуля» – и за 20 минут до свистка ей предлагали выкуп ставки за 95 тысяч. Отказалась…

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Фанатка «Ливерпуля» Таня Хэнли перед началом сезона поставила 100 фунтов на то, что ее любимый клуб сделает квадрупл, то есть соберет 4 трофея по итогам сезона.

Ставка была сделана на коэффициент 3/671/1, то есть Таня могла бы получить умопомрачительные 367 200 фунтов, если бы квадрупл состоялся. После побед «Ливерпуля» в Кубке Лиги и Кубке Англии, а также с учетом того, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов и отставал от «Сити» на одно очко – выигрыш казался вполне возможным.

Самое забавное, что для Тани это была первая ставка в жизни.

«У меня было ощущение, что «Ливерпуль» может это сделать и что должно произойти что-то большое». У меня был спор с друзьями, они тоже сделали ставку на это, поэтому я тоже решила рискнуть», – сказала болельщица.

Самое интересное началось в прошлую субботу, за сутки до решающего тура АПЛ.

Букмекерская компания, где Таня сделала ставку, связалась с ней и предложила cash out – то есть возможность получить гарантированную сумму, если она откажется от ставки. Первое предложение составило 22 712 фунтов – девушка отказалась.

В воскресенье, за 30 минут до начала матчей, предложение выросло до 35 000 фунтов – и снова отказ.

За 20 минут до конца «Ман Сити» проигрывал «Астон Вилле» 0:2, «Ливерпулю» нужен был всего один гол для титула – а Таня отклонила третье предложение компании на 95 000 фунтов. Казалось, что мечта максимально близко.

Ну а что случилось потом, вы и так знаете – невероятный камбэк «Сити» принес им чемпионский титул и уничтожил шансы «Ливерпуля» на квадрупл.

Ну и на выигрыш Тани тоже – а ведь она могла получить хотя бы 95 000 после ставки в 100 фунтов. Вместо этого девушка осталась предана любимой команде до последнего.

Лица болельщиков на «Энфилде» – 😢. Пережили всю боль

Фото: mirror.co.uk; REUTERS/Phil Noble, Hannah Mckay 

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