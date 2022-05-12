Только 28 человек не подписались в ответ на Роналду. Среди них Шарапова!

И Зидан с Анчелотти.

Ни для кого не секрет, что Криштиану Роналду – рекордсмен по подписчикам в соцсетях. Сам Криш подписан на 514 аккаунтов – но не все фолловят его в ответ. Давайте узнаем, кто эти люди.

Сиара (певица, 31,7 млн подписчиков)

Селена Гомес (певица, 318 млн подписчиков)

Кендалл Дженнер (модель из США, 236 млн подписчиков)

Ариана Гранде (певица, 310 млн подписчиков)

Кайли Дженнер (модель из США, 336 млн подписчиков)

Леонардо Ди Каприо (53,3 млн подписчиков)

Зинедин Зидан (31,8 млн подписчиков)

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум (эмир Дубая, 6,7 млн подписчиков)

Тони Фергюсон (боец UFC, 2,5 млн подписчиков)

Рикардо Тиши (итальянский модельер, 2,9 млн подписчиков)

Жан-Клод Ван Дамм (6,6 млн подписчиков)

Жизель Бюндхен (супермодель из Бразилии, 19 млн подписчиков)

Барак Обама (35 млн подписчиков)

Марк Уолберг (голливудский актер, 18 млн подписчиков)

Джиджи Хадид (американская модель, 74 млн подписчиков)

Жозефин Скривер (топ-модель из Дании, 7 млн подписчиков)

Хайди Клум (модель из Германии, 9,4 млн подписчиков)

Марио Тестино (британский фотограф, 5,3 млн подписчиков)

Дженсон Баттон (экс-чемпион «Формулы-1», 1,4 млн подписчиков)

The Weekend (рэпер, 38,6 млн подписчиков)

Карло Анчелотти (7,6 млн подписчиков)

Энрике Иглесиас (16,6 млн подписчиков)

Крис Пол (баскетболист «Финикс Санс», 11,2 млн подписчиков)

Дуэйн «Скала» Джонсон (актер, 314 млн подписчиков)

Мария Шарапова (4,3 млн подписчиков)

Ронда Раузи (экс-чемпион UFC, 15 млн подписчиков)

Ким Кардашьян (309 млн подписчиков)

Серена Уильямс (14,7 млн подписчиков)

Фото: instagram.com