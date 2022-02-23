Игроки НХЛ яростно боролись за шайбу у борта – а потом оказалось, что ее вообще там нет

Главная проблема людей, которые только начинают смотреть хоккей, – им бывает очень трудно уследить за шайбой. Проблема сохраняется даже в эпоху огромных телевизоров: зритель теряется в динамике матча и не всегда понимает, что вообще происходит.

А вечером понедельника в такую же ситуацию угодили игроки «Ванкувера» и «Сиэтла»: сразу 6 хоккеистов схлестнулись в борьбе у борта за шайбу, которой там… не было. Как такое возможно? Смотрим!

Всех запутал игрок «Ванкувера» под номером 64 – это Тайлер Мотт и он так усердно толкался с соперниками, что ни они, ни партнеры Мотта не заметили, как шайба укатилась по бортику и ее подхватил защитник «Кэнакс».

К сожалению, забить гол месяца не получилось – защитники «Сиэтла» успели откатиться и не дали провести полноценную контратаку. Но «Ванкувер» все равно одержал уверенную победу, забросив 5 шайб.