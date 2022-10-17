Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Новый сезон НБА подкрался незаметно. Наша любимая лига с давних времен известна тем, что тут в каждой команде есть если не суперзвезды, то хотя бы игроки, ради которых можно включить чуть ли не любой матч игрового дня. Почти любой. Нет никаких причин снаряжать в гонку за MVP представителей таких махин, как «Сакраменто», «Детройт», «Орландо», «Оклахома-Сити», «Юта», «Сан-Антонио» и «Хьюстон». У них намечается своя гонка, точнее, course contre la montre. Тут, думаю, спорить никто не будет, кроме персональных болельщиков Шэя Гилджеса-Александра. Так уж вышло, что «Нью-Йорк», «Шарлотт» тоже остались без своих кандидатов. Ребят из МСГ обсуждать как-то совсем несерьезно, а из «Шарлотт» теоретически мог бы на что-то претендовать только Ламело Болл, но было решено оставить его за скобками.

Сразу же предупреждение – текст о претендентах на MVP получился безразмерным, как в старые-добрые времена, при этом большую его часть занимают рассуждения об игроках, которые претендентами на MVP точно не станут. Бывает и такое.

В последнее время все принято разбивать на таймкоды, даже наши жизни поделены на отрезки. Так как блог «Дриблинг в никуда» с удовольствием и интересом воспринимает любые современные веяния, текст было принято разделить на главы для вашего удобства. Инджой!

Глава I. «Патриархи с ревматизмом»

О могучих стариках с клюкой, которые на коротких перебежках могут казаться нестареющими титанами, но весь 82-матчевый путь им осилить не удастся, потому что талончики в поликлинику сами себя не пробьют.

Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

В прошлом году Дюрэнт был лучшим игроком регулярного сезона, если абстрагироваться от количества сыгранных матчей. К сожалению, сделать это никак не получится. Пышущего здоровьем Кевина мы не видели со времен «Голден Стэйта», а регулярный сезон «Бруклин» наверняка будет воспринимать исключительно в качестве репетиции, причем не факт, что генеральной. Никаких шансов.

Леброн Джеймс («Лейкерс»)

С Леброном еще сложнее. Понятно, что он много лечится и что миф о его неубиваемом организме развеян окончательно. Только вот Леброн больше не кажется доминатором даже в здоровом состоянии, все больше и больше напоминая другую суперзвезду, пришедшую в «Лейкерс» на закате великой карьеры, чтобы выиграть титул и набить статистику. Уилт Чемберлен до сих пор вспоминается как один из лучших игроков в истории «Лейкерс», не обойдет эта участь и Леброна, но в обоих случаях понятно, что статус этот имеет отношение скорее к прежним заслугам, чем к результатам гастролей в Эл Эй.

Кавай Ленард («Клипперс»)

Если Дюрэнт и Леброн претендовали на MVP в золотые годы своей карьеры, причем достаточно успешно, то Кавай подобной ерундой не занимался никогда. Он как Нед Старк из «Игры Престолов» – не участвует в рыцарских турнирах, чтобы соперники не знали, на что он способен в действительно важном бою. На что способен Кавай, знают примерно все, но нас с вами интересует только проверенная годами максима – с Леонарда в течение регулярного сезона будут смахивать пылинки сразу несколькими пипидастрами, и если надо будет, то он и половины матчей не проведет. С таким подходом MVP не стать.

Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Удивительно, но Дэвис дебютировал в лиге ровно десять лет назад. Скажите это истории его болезней и травм! Кевин Гарнетт сказал, что Энтони Дэвис должен выиграть MVP, и что только тогда у «Лейкерс» будут шансы на успешное выступление в предстоящем сезоне. Что ж, у меня плохие новости для «Лейкерс». Если вы так сильно зависите от игрока, каждая новость о котором типа «Энтони Дэвис готов сыграть в матче против X без ограничений» кажется сенсацией, то лучше бы сменить стратегию, пока не стало слишком поздно.

Крис Пол («Финикс»)

Во-первых, здесь должна быть очень смешная и вроде бы никем еще не использованная шутка о том, что в 37 лет Крис Пол не провел ни одной игры на уровне стартового разыгрывающего команды НБА.

Во-вторых, Монти Уильямс сам говорит, что Крис Пол уже не готов в прежнем темпе выдерживать марафон регулярного чемпионата и должен больше играть без мяча.

В отличие от предыдущих заслуженных тружеников оранжевой сферы, Крис Пол много матчей в регулярных сезонах из-за травм обычно не пропускает. Эту суперсилу он бережет на решающие моменты плей-офф. Крис отдыхает иначе – играя по 30 минут за матч и доверяя беготню молодым. Так было в прошлом сезоне, так будет и сейчас, причем наверняка в большем масштабе.

Глава II. «Если честно, мне просто наплевать»

Джимми Батлер («Майами»)

«Если честно, моя дорогая, мне просто наплевать», – говаривал Ретт Батлер наивной Скарлетт О’Харе в постепенно отменяемых «Унесенных ветром». Позаимствовав жизненный девиз своего знаменитого однофамильца, Джимми выстроил уникальные отношения с регулярным сезоном НБА. Трудно вспомнить другой такой случай, когда лидер лучшей команды конференции никем не воспринимался в качестве претендента на MVP. Батлеру все это совершенно безразлично, как безразличны любые рейтинги. 17-е место – отлично. Могло быть хуже. Старайтесь еще, составители рейтингов.

Весь громоздкий и необъятный статистический аппарат НБА оказывается бессилен перед Джимми Батлером. Его величие невозможно оцифровать, оно берет свое начало из древних сражений до последней крови. Миры MVP и Джимми Батлера вообще никак не пересекаются, поэтому он единственный в своем роде и в своей короткой главе.

Глава III. «Generation K»

Кайри Ирвинг («Бруклин»)

Еще один потусторонний персонаж со своим именным абзацем. Каждый сезон Кайри Ирвинг примеряет новый образ. Неизменной остается лишь цель – быть не таким, как все. «Сумасшедший» Кайри уже никому не нужен. О том, какую форму принимает наша многострадальная планета, тоже уже никому не расскажешь, слушать просто не будут. О, Бен Симмонс же пришел в команду, а его как раз никто не любит! Идеально. Так Кайри Ирвинг стал «Защитником». Если кто-то обидит Бена Симмонса, будет иметь дело с Кайри и его многомиллионной армией.

Обижать Симмонса собираются многие, так что мотивация у Кайри в этом сезоне будет избыточная. Ее могло бы хватить на поход за MVP, но Ирвинг ведь наверняка успеет расплескать ее и в других местах. Так что, видимо, до Нью-Йорка приз снова не доедет. Не беда, ведь в истории НБА подобное случалось лишь однажды, а сейчас и год не 1970-й, и Кайри – не Уиллис Рид.

Глава IV. «Амбициозные вторые скрипки»

Большая глава про игроков, которые будут вторыми-третьими звездами в своих командах. Не про всех, само собой. Тут только те из них, которые могли бы претендовать на MVP, но сейчас играют роли второго плана. В их командах есть другие лидеры, но не слишком ярко выраженные.

То есть, здесь вы не увидите Клэя Томпсона, Деандре Эйтона и того счастливчика, который является второй звездой в «Далласе» – тут уж сами определяйтесь с кандидатурой. Ребята из «Кливленда» мне очень нравятся – что Эван Мобли, что (особенно!) Дариус Гарлэнд, но все же не для того «Кавс» выменивали Донована Митчелла, чтобы не выдать ему всю связку ключей от города.

Кого еще не будет? Простых работяг со скрытым где-то глубоко внутри и всячески подавляемым звездным статусом – Криса Миддлтона, Джру Холидея, Бэма Адебайо, Си Джея Макколлума, Тобайаса Хэрриса. Бена Симмонса!

Деджонте Мюррей вроде бы тоже звезда, поэтому упомянуть надо. Но он в «Атланте» он настолько глубоко второй игрок, что гораздо ближе к третьему, чем к первому, а эта глава посвящена другим героям.

Вот о ком пойдет речь.

Джеймс Харден («Филадельфия»)

Слишком уж Харден приучил нас к тому, что в регулярных сезонах он способен доминировать на историческом уровне, так что сбрасывать его со счетов точно нельзя. Впервые за три года он перед началом сезона находится в той команде, в которой действительно хочет играть. Кажется. Так совпало, что команда эта еще и баскетбольная. Не слишком верю в убийственную силу их связки с Эмбиидом, но в период с октября по апрель Харден еще способен многих удивить. Берем в гонку 100%.

Брендон Ингрэм («Новый Орлеан»)

Один из самых неочевидных выборов. Сделан он по двум причинам:

1) «Новый Орлеан» наверняка выступит значительно лучше, чем в прошлом сезоне;

2) уверенности в потенциально первой звезде «Нового Орлеана» З.У. нет никакой.

Ингрэм же во второй половине прошедшего регулярного сезона и в серии против «Финикса» как будто бы показал, что вышел на новый уровень, и что с Макколлумом ему играть комфортно. Есть подозрение, что его прогресс будет только продолжаться.

Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер («Миннесота»)

Ребятам надо разобраться, кто из них второй, а кто третий. Ставлю в этой схватке на Гобера, потому что общественный консенсус давно сложился известно каким образом – бессмысленная палка в плей-офф / один из самых влиятельных игроков в регулярных сезонах. Способен ли Таунс бороться за звание не первого даже, а второго игрока в команде – большой вопрос. Когда он делал это в прошлый раз, получилось не очень удачно, спросите у злодея из второй главы.

Джейлен Браун («Бостон»)

Наверное, пора перестать ждать от Джейлена какого-то фундаментального прорыва. Все больше и больше становится ясно, что главным лидером команды он стать не способен, да и не очень-то хочет. MVP никакого быть не может, отставание до Джейсона Тейтума слишком велико, но общий игровой уровень Брауна настолько высок, что всегда хочется говорить о нем в контексте главных звезд лиги.

Зак Лавин и Демар Дерозан («Чикаго»)

Дерозан – идеальный герой для любого «бадди-муви», который в любой ситуации способен найти себе более-менее равного партнера. Нравится человеку ассоциироваться именно в качестве участника дуэта, что же тут поделаешь.

Зак Лавин с его умными глазами и профилем, напоминающим Сергея Моню, очень похож на спасителя, которого так ждет фанбаза «Чикаго» – самая религиозная в НБА по понятным причинам. Два сезона подряд Лавин вызывался на Матчи всех звезд, пора делать новый шаг и утвердиться в качестве настоящей звезды, а не потенциальной.

Неизвестно, кто из них станет главным игроком «Чикаго» в этом сезоне. Понятно, что до марта имя Дерозана будет фигурировать во всех списках, и отовсюду будут раздаваться голоса «А ВЫ ВООБЩЕ ВИДЕЛИ, КАКОЙ ВИННЕР ПОЛОЖИЛ ДЕРОЗАН, А КАК РАБОТАЛИ НОГИ??», но это едва ли приведет к чему-то серьезному. На Лавина положиться тоже очень трудно по причине его склонности к травмам. Чтобы одному из них вознестись, другому нужно провалиться. Желательно прямо совсем чтоб сквозь землю. Едва ли это случится, потому что Дерозан свою осенне-зимнюю смену отработает на совесть, а Лавин просто слишком хороший игрок, чтобы внезапно превратиться в Коби Уайта.

Глава V. «Одинокий пастух безнадежной команды»

Дэмиан Лиллард («Портленд»)

Брэдли Бил («Вашингтон»)

Тайриз Халибертон («Индиана»)

Звучит саундтрек «Одинокий пастух» из «Убить Билла» (не Била).

Простите, Деарон Фокс и Домантас Сабонис, поехать на этом поезде не получится, билет просрочен, сопровождающие должны покинуть вагон.

Игровой уровень у всех троих разный, но все они так или иначе будут страдать. Лиллард так долго просил усилить состав, что внезапно оказался в худшей версии «Портленда» за те одиннадцать лет, что он тут геройствует. У героев бывают разные пути, судьба Лилларда заключается в том, чтобы как можно красивее умирать. Неприятно, что в пик его лебединой песни рядом будет бегать человек-зубочистка Саймонс, но тут уже ничего не поделать.

Брэдли Бил тоже страдалец, но самопровозглашенный. Если Лилларду удается продавать свою обреченность, и его все жалеют, то на Била глобально всем плевать, все его разговоры о верности столице кажутся какой-то неудачной шуткой, а статус звезды ему как будто совсем не идет. У «Вашингтона», кстати, в этом году отличная команда, такой у Била не было со времен семиматчевой дуэли с «Бостоном» пятилетней давности. Поможет ли ему это выйти в плей-офф? Очень сомнительно.

Всеобщий любимец и умница Халибертон играет в НБА совсем недавно, так что с его лица еще не исчезла улыбка. Наверное, это случится в предстоящем сезоне, потому что очень трудно предположить, что на сильном Востоке «Индиана» сможет забраться выше 12-го места. Очень жаль. 20+10 от Халибертона вполне реально, но принесут ли они кому-нибудь счастье?

Глава VI. «Слишком много оговорок»

Игроки, которые могли бы выиграть MVP, но сомнений по поводу их перспектив так много, что в первую десятку ребят поместить никак не получается

Паскаль Сиакам («Торонто»)

Нет, не Фредди Ванвлит – хотя я бы на это посмотрел. Нет, не Скотти Барнс – ему пока рано. Не станет MVP, разумеется, и Паскаль. Ничего подобного не случится, даже если «Торонто» вдруг окажутся первой командой конференции. При этом есть небольшой вариант, что в топ-10 по результатам голосования Сиакам окажется, а такой вероятности уже достаточно, чтобы вписать его в эту непритязательную главу.

Донован Митчелл («Кливленд»)

Митчеллу, который и раньше никогда претендентом на MVP первого эшелона не был, нужно сначала вписаться в новую команду, а потом вывести ее хотя бы в Топ-6 Востока, чтобы всерьез на что-то претендовать. Несмотря на то, что после того самого обмена «Кливленд» стремительно был назначен одним из фаворитов конференции, мне кажется, на Востоке точно есть пять более сильных команд, а борьба за шестую строчку будет неистовой. Достаточно ли неистов сам Митчелл, чтобы превзойти все ожидания и провести лучший сезон в карьере?

Трэй Янг («Атланта»)

Вот с командой этого парня «Кливленд» как раз и будет биться за шестое место. Не стоит недооценивать силу хайпа – торопуньку со штепселем из «Атланты» пиарить в следующем сезоне будут невероятно активно, и чем лучше будут идти их дела, тем активнее будет ехать вперед красно-бело-желтый бандвагончик. Оседлав волну и замаскировав все свои недостатки, Янг может быть способен на многое. В MVP не верю ни секунды, но внешний блеск Янга вполне способен на какое-то время затуманить разум голосующих. Потом им будет стыдно, но голоса вернуть назад не получится.

Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

«- Слишком много окорок?!

- Нет, слишком много оговорок»;

«- Слишком много ели?!»

«Нет, слишком много “если”».

Смешно же, нет? Согласен, не очень. Зато, возможно, вы улыбнетесь, прочитав, что в этом блоге действительно верят в Зайона. Уникальный игрок, который неожиданно сам для себя оказался в очень хорошей команде с отличным тренером и правильным окружением. У него есть все, чтобы провести этот сезон на уровне лучших игроков мира. «Новый Орлеан» может попасть в первую четверку, и если Зайон действительно отвоюет у Ингрэма статус лучшего игрока команды, то какие-то баллы в голосовании за MVP он точно получит. Сомнений, разумеется, тьма, поэтому и глава не самая основная.

Глава VII. «Близкие контакты недостаточной степени»

Игроки, которые действительно могут считаться серьезными претендентами на MVP, но победа любого из них будет сенсацией

10. Джейсон Тейтум («Бостон»)

Тейтум был в топ-3 кандидатов на MVP второй половины прошлого сезона. Уровень его известен, доминировать на дистанции он умеет, команда, только что выходившая в финал, стала только сильнее. Тейтум как будто недостаточно разнообразен для того, чтобы считаться лучшим игроком мира, но он каждый год прогрессирует, так что все может быть.

Что смущает и почему Тейтум тогда так низко? Известно, что. Просто введите на любом спортивном сайте тег «Бостон Селтикс» и пробегитесь по новостям за последние два месяца. Галлинари травмирован надолго, Роберт Уильямса травмирован на непонятно какой срок. Творец прошлогоднего успеха Име Удока изгнан из команды вежливо, но с позором. Вполне возможно, что «Бостон» справится со всеми этими неурядицами, но наверняка не сразу, в первый месяц сезона от них трудно будет ждать максимального уровня. И это большая проблема, потому что в этом году слишком много сильных команд на Востоке и слишком много серьезных претендентов на MVP в лиге. Тейтум не в том положении, чтобы давать фору конкурентам.

9. Джа Морэнт («Мемфис»)

Черный Иисус в здании. Перечитайте про хайп и яркий свет, исходящий от игры Трэя Янга, и примените то же самое к Морэнту, только в большем масштабе. Разумеется, он может стать MVP. Поменьше травм, поменьше сторонних разговоров о том, что он только мешает «Мемфису» добиваться результата, и все будет в порядке.

Против Морэнта играет результат прошлого сезона, когда «Мемфис» занял второе место. Тогда это было сделано усилиями всей команды, которая не стала слабее. Морэнт сможет выиграть подходящую его таланту статуэтку только в том случае, если он будет однозначно главным творцом успеха команды, и если этот успех будет более значительным, чем в прошлом сезоне. Допустим, Морэнт не приведет «Мемфис» к первому месту в регулярном сезоне. Очевидно, что многие спросят – «ну и чего распрыгался, в прошлом году ты пропустил больше двадцати матчей, а результат был не хуже, если не лучше».

Тяжелая задача, с которой Морэнт, почти уверен, не справится.

8. Девин Букер («Финикс»)

Девин «Свет Дженнер» Букер оказался так высоко, потому что впервые будет однозначно лучшим игроком хорошей команды. Крис Пол сложил полномочия в качестве 1B игрока, теперь он в иерархии «Финикса» находится где-то на уровне Деандре Эйтона, то есть оооооочень далеко от Букера.

В прошлом году Букер всем своим видом показывал, что различные персональные цацки его не интересуют. Да и, прямо скажем, немного ему игрового уровня не хватает, чтобы всерьез на MVP претендовать. Возможно, не столько уровня даже, сколько стиля. Вот если бы можно было совместить его жажду набора очков из 2017-го года с эффективностью начала 2022-го – тогда он был бы в Топ-3 как минимум. К сожалению, это едва ли возможно.

7. Энтони Эдвардс («Миннесота»)

Эдвардс – Морэнт образца прошлого сезона, только лучше. Молодой, стремящийся к спортивному бессмертию, ставящий через людей и впервые попробовавший себя в плей-офф. Рано или поздно он если и не станет MVP, то точно будет одним из двух-трех главных кандидатов. Для этого у Эдвардса есть все: он крепок и здоров, достаточно честолюбив, обладает лидерскими качествами и играет в хорошей команде. Наверное, в этом году до главной награды ему добраться не удастся, хотя я бы не исключал возможность повторения сценария Роуза-2011, от которого столь раннего величия тоже никто не ждал, а он стал MVP уже в третьем сезоне в лиге. Для Эдвардса предстоящий сезон тоже станет как раз третьим, да и других сходств между ними хватает.

6. Пол Джордж («Клипперс»)

Казалось бы, Джордж должен был оказаться в главе «Амбициозные вторые скрипки», но здесь мы имеем дело с исключением из правил. Кавай – лидер «Клипперс», здесь нет никаких вопросов, но статус этот больше метафизический и относящийся к плей-офф. В регулярном сезоне царить будет Джордж, и именно с его именем будут связываться все успехи «Клипперс». Успехи, судя по всему, неминуемые, потому что с такой глубиной состава и с таким хорошим тренером Лю «Клипперс» наверняка войдут в топ-3 конференции. Явно уж не Реджи Джексон их туда затащит, правда?

Для попадания в последнюю главу Джорджу не хватает здоровья и стабильности – трудно вспомнить, когда он играл одинаково хорошо на протяжении всего сезона. Ну и есть все-таки крохотная вероятность того, что Кавай возьмет и сыграет 75% матчей регулярного чемпионата.

Глава VIII. «Забудьте обо всем, что прочитали в предыдущих главах – я отгрызу себе ухо, если MVP станет не кто-то из этой пятерки»

Название главы говорит само за себя, здесь только лучшие из лучших, сэр.

5. Никола Йокич («Денвер»)

«Денвер» станет сильнее, чем в прошлом сезоне, но Йокич третий MVP подряд не возьмет. Довольно подробная аргументация была приведена в одном летнем тексте, повторяться не считаю нужным.

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

Внешне Эмбиид выглядит как человек, отпустивший все обиды. Не хотите, мол, назначать меня MVP, ну ваше право. Думаю, это все напускное. Цели у Эмбиида на предстоящий сезон две: выиграть титул (едва ли получится) и опередить Николу Йокича в голосовании за MVP. Вторая цель – благородная и истинно спортивная – кажется более достижимой. Главный приз выиграть, возможно, и не удастся, но хоть в первую сборную ALL-NBA Джоэль наконец-то попадет. Напомню, что четыре сезона подряд он ухитрялся мимо нее пролетать, неизменно оставаясь во второй сборной. Один раз выше него оказался Энтони Дэвис, три раза – Никола Йокич. Не очень хорошо, что игрок уровня Эмбиида ни разу не был в главной пятерке сезона, так что первоочередной задачей является именно обретение статуса лучшего центрового лиги. Посчастливится ли при этом стать лучшим игроком, уже не столь важно.

3. Стеф Карри («Голден Стэйт»)

Тут все просто. «Голден Стэйт» – лучшая команда Запада, как по формальному статусу, так и по актуальной форме. При этом в «Уорриорз» есть только одна суперзвезда, расстояние от которой до второго главного игрока команды (все еще считаю, что это Дреймонд Грин), измеряется известно в каких единицах. Стеф Карри был главным претендентом на MVP в первой трети прошлого сезона, но потом помешали травма, внезапная потеря оптического прицела и общее третье место «Голден Стэйта» в конференции. Вполне возможно, что в этом сезоне для MVP достаточно будет статуса лучшего игрока лучшей команды, и Карри не потребуется показывать индивидуально запредельный уровень.

2. Лука Дончич («Даллас»)

Давайте займемся интересным упражнением и посмотрим, какое место может занять «Даллас». Трудно предположить, что они по дистанции будут сильнее «Голден Стэйта», «Клипперс» и «Мемфиса». Если «Финикс» решает свои проблемы быстрее и качественнее, чем всем кажется, то и выше аризонцев «Даллас» никак уж не запорхнет. Большие вопросы по поводу сравнений «Далласа» с «Денвером», «Миннесотой» и «Новым Орлеаном».

Получается, что «Маверикс» при хорошем для них раскладе окажутся на 5-6 месте в конференции. В таком случае Дончичу нужно совершить чудо, сравнимое с тем, что в прошлом сезоне продемонстрировал Йокич. Только тогда Лука сможет стать MVP – ну или надо занимать место в ТОП-4, но в это не верится совсем.

Стартовые позиции неплохие. Состав у «Далласа» хороший и сбалансированный, но при этом нет ни одного игрока, который бы мог хотя бы задуматься о попадании на Матч Всех Звезд. Дончич тут абсолютный властелин. Удачное выступление будет полностью его заслугой, а относительный провал можно будет убедительно объяснить слабостью состава. Кидд, опять-таки, легким движением пиар-команды может оказаться физруком. От этого никто не застрахован, тем более, что Кидд однажды этот статус уже получил. Как гласит баскетбольная мудрость: «Однажды физрук – навсегда потенциальный физрук».

Короче говоря, нормальные шансы у Дончича, но все же он не главный претендент.

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Два года без MVP! Слишком много для баскетболиста, созданного для того, чтобы доминировать на дистанции. Именно Яннис будет главным фаворитом сезона, потому что он находится на затянувшемся пике своих возможностей, при этом накопив достаточную мотивацию для погони за индивидуальными наградами. В отличие от Луки Дончича, у Адетокумбо достаточно сильная команда, чтобы в качестве аргументов он мог использовать не только собственную игру, но и место, к которому он привел «Милуоки». Место это вполне может оказаться первым, то есть, кейс Янниса очень похож на кейс Карри, с одним лишь отличием: на данный момент в регулярном сезоне греческий титан очевидно опаснее и смертоноснее легенды Сан-Франциско.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», чтобы следить за баскетболом еще более пристально, тем более, что скоро начнется сезон НБА (во что не слишком верится). А если вас интересует еще и невероятно экспертное мнение того же автора о фильмах и сериалах, о кольцах властелинов и работах Бобби Де Ниро, то подписывайтесь и на телеграм-канал «Киноразряд». И уж совсем для баскетбольных эстетов существует регулярная баскетбольная «Своя игра», в которой может принять участие каждый из вас и блеснуть своими знаниями в области НБА.

Фото: REUTERS/Christopher Pike, Brad Penner-USA TODAY Sports, Rob Gray-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Eric Bolte-USA TODAY Sports, Darren Yamashita-USA TODAY Sports, Kevin Sousa-USA TODAY Sports, Daniel Dunn-USA TODAY Sports, Mike Watters-USA TODAY Sports, Matt Krohn-USA TODAY Sports, John Hefti-USA TODAY Sports, Rich Storry-USA TODAY Sports, Matt Krohn-USA TODAY Sports, David Richard-USA TODAY Sports, Richard Mackson-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Francois Nel