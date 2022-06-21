Титул «Голден Стэйта» не отменяет наследие Кевина Дюрэнта. Истинное величие сильнее обстоятельств

Предупреждаю, что текст предполагается одновременно и самодостаточным (надеюсь), и вплетенным в общий истерический вой о величии и месте в истории. Подобная истерика часто сопровождает первые дни и недели, проходящие после титульного матча. Именно в это время закладываются очередные этажи пирамиды баскетбольной мифологии, низвергаются титаны и возвышаются недавние неудачники.

Нынешнее чемпионство «Голден Стэйта», чемпионство преодоления и верности процессу, содержит в себе так много смыслов, что осколками задевает не только тех людей, которые принимали участие в финале, но и тех, кто никакого прямого отношения к решающей серии вроде бы не имеет. Побежден в чемпионском бою был «Бостон», у которого есть свои звезды со своими историями, но основным проигравшим в глазах общественности почему-то выглядит Кевин Дюрэнт.

Что, Дюрэнт? Он тут вообще при чем? При том. Есть несколько причин, по которым считается, будто бы иллюзорное наследие Кевина невероятным образом пострадало в этом сезоне. Вы их прекрасно знаете – проиграл всухую в первом раунде, но не просто проиграл, а проиграл «Бостону», который был бит «Голден Стэйт» в финале. Тем самым «Голден Стэйт», из которого Дюрэнт три года назад с грохотом разбитого вдребезги сердца ушел, чтобы строить собственную империю в «Бруклине» с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом. Получилось то ли грустно, то ли смешно.

За два неполных года эти три товарища сыграли вместе меньше матчей, чем такие великие и долговечные дуэты, как Дирк Новицки/Рэджон Рондо и Кобе Брайант/Стив Нэш, что, конечно, кажется невероятным достижением. В то время, как Дюрэнт бегал по вытрезвителям и шалфейным чайханам в тщетных попытках вытащить оттуда друзей и заставить их играть в баскетбол, «Голден Стэйт» внезапно перезагрузил франшизу и снова выиграл титул, показав, что может побеждать и без Дюрэнта.

Беснующиеся свидетели Секты Справедливых Чемпионств регулярно пытались обесценить оба титула Дюрэнта в «Голден Стэйт» и до наступления нынешнего лета, но аргументов было не так много, кроме того самого одиночного выкрика Дрэймонда Грина и классического «Дюрэнт слабак и пассажир автобуса, которому просто повезло оказаться в чемпионской команде». Сейчас аргументов как будто бы достаточно. Мол, ну вы смотрите, «Уорриорз» выиграли без Дюрэнта. Значит, и в 2017-2018 годах тоже выиграли бы без Дюрэнта! Это же очевидно.

На самом деле, в подобной логике нет ничего очевидного. Более того, логика эта кажется настолько порочной, что перед ее несостоятельностью меркнут даже классические рассуждения в духе «Шинник» обыграл в чемпионате России «Спартак» 3:0, «Спартак» обыграл в Лиге чемпионов «Реал» 2:1, значит, «Шинник» ТОЧНО обыграл бы «Реал» 5:1».

Порочна эта логика не только по причине содержащегося в ней логического несоответствия. Логика эта еще и переписывает баскетбольную историю, подменяя понятия. Основной посыл заключается в том, что Дюрэнт толком ни на что не влиял в чемпионских сезонах, и что вообще-то Харрисон Барнс и Эндрю Уиггинс подходят Стефену Карри даже больше, потому что не мешают гению творить и не претендуют на мирскую славу, а занимаются узкими баскетбольными вещами.

Давайте разберемся. В истории действительно были примеры, когда номинально главные герои, получившие все награды и почести, на самом деле ни на что не влияли, и вполне можно было обойтись без них. Классический вариант был показан в одном из эпизодов сериала «Теория большого взрыва», в котором не в меру умная подруга Шелдона Купера без анестезии вынимает душу из самого Шелдона и его друзей, рассказывая, что их любимый Индиана Джонс в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» никого на самом деле не спас, потому что если бы его не было в фильме, нацисты все равно бы нашли ковчег, отвезли его на остров, вскрыли и поумирали бы. Если вы пропустили последние сорок лет, то сорри за спойлер! Так как вы читаете этот блог только ради отсылок к «Гарри Поттеру», расскажу вам еще одну страшную тайну – Мальчик со Шрамом вообще никак не повлиял на основную сюжетную линию первой части. Главные герои действительно просто так нарушили кучу школьных правил, подвергая себя и окружающих смертельной опасности. Дети, что с них взять. Волдеморт в любом случае не смог бы завладеть философским камнем. Благодаря заклятию Дамблдора, получить его мог «лишь тот, кто жаждет найти камень, а найдя, не будет использовать», а у старика Волдеморта на камень были максимально корыстные планы. Гарри Поттер мог совершенно свободно сидеть если не на Тисовой улице, то в гостиной Гриффиндора.

Знаете, что объединяет два приведенных мной примера? Они относятся к выдуманным персонажам. В жизни такое, конечно, тоже бывает – миллионы людей идут в офис каждый день, зная, что от их присутствия или отсутствия в жизни отдельно взятой корпорации ничего не изменится. Собственно, я прямо сейчас пишу этот текст, от наличия которого мир тоже, прям скажем, не перевернется. С Дюрэнтом ситуация совсем другая. «Голден Стэйт» был чемпионской и «73-9» командой еще до прихода Кевина, но без Дюрэнта они не обыгрывали в серии Леброна Джеймса, обладающего более-менее вменяемым составом. 2015-й год на месте болельщиков «Голден Стэйта» я бы вспоминать не спешил по известным причинам. Несколько проще играть против команды, в стартовом составе которой выходят уважаемый Мэттью Деллаведова и легендарный (без иронии) Тимофей Мозгов, чем той, у которой есть Кайри Ирвинг и Кевин Лав. «Кливленд» в полном составе обыграл «Голден Стэйт» без Дюрэнта – это факт. Аргумент о том, что та победа выходит из ряда вон и является случаем исключительным мог бы рассматриваться всерьез, если бы не одно маленькое обстоятельство. В предыдущей серии сам «Голден Стэйт» ровно в таком же исключительном стиле обыграл «Оклахому» Кевина Дюрэнта. Нельзя принимать как данность собственную исключительность и отказывать в праве на исключительность другим. Это так не работает.

Именно Кевин Дюрэнт помог «Голден Стэйту» обыграть сильный «Кливленд» в финале-2017. Во многом из-за результата той серии летом 2017-го года загрустил Кайри Ирвинг и решил создать собственный мир, в котором он живет вот уже пять лет, затворив дверь в него волшебным посохом. Если бы Дюрэнт не перешел в «Голден Стэйт» и не стал бы главным игроком команды, обыгравшей Леброна с Ирвингом и Лавом, «Кливленд» вполне мог бы выиграть второй титул подряд, и тогда уже не было бы никаких гарантий, что Кайри ушел бы в «Бостон». Карри мог навсегда остаться с одним чемпионством, и это все равно было бы больше вероятного нуля у Дюрэнта, но значительно меньше, чем 4+ Леброна. Помог ли Дюрэнт укрепить наследие Карри? Безусловно. Во многом именно благодаря Дюрэнту сейчас так активно используется аргумент, что Карри ведет у Леброна 3-1 в финалах. На самом деле, это не совсем так. Если вынести за скобки Дюрэнта (который не нужен ведь никому!), то счет 1-1, а единичка эта образовалась у Карри во многом из-за травм «Кливленда» в 2015-м году.

Если вы думаете, что защищая наследие Кевина Дюрэнта, я пытаюсь дискредитировать наследие Карри, то перестаньте так думать. И в мыслях не было, Карри – легендарный игрок, о котором уже за прошедшую неделю сказали очень многое, повторяться не хочется. Только вот едва ли из благоухающих садов его величия так уж необходимо выкорчевывать любую память о Кевине Дюрэнте. Не хочется даже вспоминать то, как именно закончилась карьера Дюрэнта в Сан-Франциско и как сильно он рисковал собственной карьерой, чтобы помочь команде выиграть третий титул подряд в 2019-м. Сольная карьера Джона Леннона была успешнее, чем персональные проекты Пола Маккартни, только вот какое это имеет отношение к тем временам, когда они вместе писали песни в «Битлз»? Eleanor Rigby не стала звучать хуже. То же самое и здесь. Для того же, чтобы окончательно перестать думать о том, что «Голден Стэйт» мог выиграть все свои титулы и без Дюрэнта, достаточно ответить на один вопрос. Встречался ли «Голден Стэйт» в победных сезонах 2015 и 2022 с соперниками уровня «Кливленда»-2017 или «Хьюстона»-2018, которые были обыграны именно с Дюрэнтом? Предлагаю быть перед самими собой максимально честными.

Кевина Дюрэнта выбрали на драфте 28 июня 2007-го года. Ровно через неделю этому событию исполнится пятнадцать лет. Не думаю, что один неудачный сезон может роковым образом повлиять на оценку столь продолжительной и успешной карьеры. Судить по одному сезону абсурдно, потому что в таком случае карьеры игроков можно переписывать постоянно (хотя вот Скип Бэйлесс делает это ежедневно и прекрасно себя чувствует, так что чему я удивляюсь). Например, возьмем предыдущий год. Карри показывает чуть ли не лучший баскетбол в карьере, но в решающий момент проигрывает два матча подряд и не попадает в плей-офф. Бывает. Дюрэнт же в это время, пропустив год после разрыва ахилла, не только вернулся в баскетбол, но и приобрел статус лучшего игрока мира. Давайте просто еще раз зафиксируем то, что сделал Дюрэнт, вернувшись в 32 года после травмы, которая часто ставит крест на карьере игрока в целом:

- сыграл лучший матч в карьере (матч №5 серии против «Милуоки»), набрав 49 очков при 23 бросках с игры, 17 подборов и 10 передач. Провел он на площадке, разумеется, все 48 минут, потому что Кайри Ирвинг к тому времени уже слег на больничный, Харден ходил на одной ноге, а ротация Стива Нэша, который то давал условному Майку Джеймсу 30 минут, то вообще не выпускал его, заставляла хвататься за голову;

- забил тот самый победный бросок в седьмом матче той же серии, который не стал победным исключительно по физиологическим причинам. Никаких баскетбольных причин не было. В этой игре он провел даже не 48 минут, а 53, после чего сам признавался, что в овертайме уже почти ничего не соображал и передвигался по паркету наощупь;

- несмотря на явную усталость, уже через месяц поехал на Олимпиаду, где его признали с отрывом лучшим игроком турнира. Разумеется, он выиграл золото и стал рекордсменом сборной США по общему количеству набранным очков и по очкам в среднем за матч.

Еще год назад почти ни у кого не было сомнений в том, что карьера Дюрэнта превосходит карьеру Карри, потому что слишком свежи были воспоминания о великой и печальной серии с «Милуоки» и о победе на Олимпиаде, которая далась не так легко, как кажется. Сейчас все изменилось, что показывает даже такой авторитетный источник, как опрос в моем телеграм-канале.

Пару месяцев назад в этом блоге вышел текст о том, что этом году случился первый баскетбольный коллапс Кевина Дюрэнта, потому что прежде он серии плей-офф целиком не проваливал. Другое дело, что у него хватает провалов небаскетбольных, которые почти отсутствует у того же Карри. Дюрэнт очень часто связывался не с той компанией, тогда как Карри всегда был верен своему изначальному выбору и не сбивался с него, несмотря ни на что. Все так. Только вот владелец команды Карри не обменял Клэя Томпсона на Кевина Лава после вылета в первом раунде 2014-го года, а владелец команды Дюрэнта не захотел платить деньги Джеймсу Хардену после финала-2012. Генменеджер команды Карри каким-то образом нащупал в пустоте идеального тренера, показав публике Стива Керра, который до этого вообще никого не тренировал. Генменджер команды Дюрэнта менял человека, умеющего достойно хлопать после попаданий, на человека, который эффектно держал в руках тактический планшет.

Почувствуйте разницу. Дюрэнт недавно говорил о том, что он никак не мог влиять на ситуацию с Харденом в 2012-м году, потому что в то время еще не был вхож в офис Сэма Прести и не мог сказать, что, мол, этого сюда, того туда, Хардена оставляем, а мне еще квартиру и дачу в пригороде, пожалуйста. Есть два основания полагать, что Дюрэнт действительно очень переживает из-за той того обмена Хардена и регулярно думает о том, что могло бы быть, если бы они втроем – не забудем праймового Уэстбрука – остались бы в «Оклахоме» надолго.

Основание №1. Спустя десять лет Дюрэнт с ходу без подготовки правильно назвал статистику Джеймса Хардена в первом матче за «Хьюстон» после обмена из «Оклахомы» осенью 2012-го года – 37 очков и 12 передач.

Основание №2. Уйдя от Карри, Дюрэнт решил еще раз объединиться с Харденом, пытаясь воссоздать славные времена деревенской юности и изменить историю. Ничего не получилось, но Дюрэнта тот обмен десятилетней давности, вероятно, задел настолько, что теперь он намерен контролировать примерно всю работу офиса своей команды. Понятно, что это неправильно, что надо доверять людям, уметь делегировать полномочия и заниматься исключительно своим делом. Именно так поступает Карри, но у Карри не было той трансферной травмы, которая была у Дюрэнта.

Сумбурное принятие решений относительно своей карьеры не способно принизить его величие, как не способны это сделать и обстоятельства, которые Дюрэнту постоянно приходится преодолевать. Что бы ни случилось в дальнейшем, он навсегда останется одним из величайших игроков нашей эпохи, который изменил баскетбол ничуть не в меньшей степени, чем Карри, потому что теперь все хотят видеть очень высоких игроков, умеющих на площадке все.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Adam Glanzman / Stringer, Jason Miller / Stringer, Ezra Shaw, Ronald Martinez, Elsa, Christian Petersen