«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч

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Зрители, пришедшие на шестой матч финала, ждали чуда. Это объяснимо, ведь ЦСКА и «Зенит» провели две волшебные игры подряд, показав такой уровень мастерства и интриги, какого и не было никогда в финалах Лиги ВТБ. Если вы всю жизнь будете отрицать существование Деда Мороза, а потом он два года подряд будет лично являться к вам, усаживаясь за праздничный стол, вы ведь будете ждать его и на третий год, верно? Ровно так же это работает и с фанатами русского баскетбола, численность которых в последние две недели значительно выросла, пусть и временно.

Первая четверть матча прошла с преимуществом ЦСКА, что в этой серии случается достаточно часто. Хавьер Паскуаль поначалу всегда ищет варианты, намеренно выпуская не самую сильную стартовую пятерку, в отличие от Итудиса, предпочитающего ударный старт. Дебютное настроение тренера подхватили Алексей Швед с Николой Милутиновым, попали свои броски Каспер Уэйр с Уиллом Клайберном, и казалось, что после тяжелого пятого матча ЦСКА достаточно восстановился как психологически, так и физически. Перед игрой, да и по ходу всей серии, было достаточно много разговоров о том, что ЦСКА вынужденно играет усеченной ротацией, вынуждая звезд проводить на площадке много времени, что рано или поздно должно сказаться. Как выяснилось позже, все эти сомнения были обоснованными.

Игроки «Зенита» вроде бы настроился на очередной камбэк уже в начале второй четверти, но настроились так сильно, что ухитрились получить пять фолов за первые полторы минуты второй десятиминутки. Я такого не видел либо очень давно, либо совсем никогда, и в этот момент болельщикам петербуржцев стало по-настоящему тревожно. ЦСКА, часто полагающийся на изоляции от своих лидеров, любящих искать фолы в проходах под кольцо, вроде бы был способен воспользоваться столь быстрым перебором нарушений со стороны соперника и создать такой отрыв, который будет трудно отыграть даже фокуснику Паскуалю с его труппой.

Только вот ровно с того момента события стали развиваться совсем не так, как этого можно было бы ожидать. Хавьер Паскуаль близко к сердцу воспринял результативный ход финальной серии и решил всем напомнить, что он вообще-то никакой не бегунок современный, а элитный защитный тренер. Возможно, лучший в Европе. «Зенит» стал играть в обороне так уверенно, что после удачной первой четверти игроки ЦСКА решительно не понимали, что вообще им нужно делать, чтобы мяч этот несчастный запихать в кольцо. Обычно такую защиту называют чемпионской, но чтобы заслужить этот эпитет, «Зениту» недостаточно было победы лишь в шестой игре.

Пусть победы этой было недостаточно, она была необходима, поэтому «Зенит» играл так, как будто хочет не просто выиграть, но непременно унизить царствующих вечных королей баскетбольных России. 42 набранных очка за три последние четверти важного матча – это катастрофический показатель для команды уровня ЦСКА. Я не могу назвать себя летописцем армейского клуба, не пропускающим ни одного их матча, но в этом году могу вспомнить только одну игру, в которой ЦСКА был бы так же ужасен. Это был легендарный проигранный матч с эстонским «Калевом», которому я много слов посвятил в своем телеграм-канале, так что тот провал был тщательно задокументирован, можете ознакомиться.

«Калев»-то ладно, там была явная недооценка соперника и усталость после двух выездных матчей Евролиги. Сегодня же произошел настоящий коллапс. За счет чего функционировала атака ЦСКА в предыдущих матчах? Во-первых, выдающаяся борьба Милутинова под кольцом и его бесконечные подборы в нападении. Этот пункт вычеркиваем. Сегодня ЦСКА был бит на щитах с двузначной разницей на подборах, а сам Милутинов регулярно находился совсем не в тех позициях, из которых ему было бы удобно собирать отскоки. В защите игроки «Зенита» регулярно выманивали его из-под кольца за счет хорошо бросавших «больших», а в нападении серба отсекали от мяча сразу два-три игрока, действовавших на грани фола.

Что еще? Успешные изоляции Шведа выплеснулись коротким грибным дождем в начале матча, после этого Алексей на паркете как бы присутствовал, но больше в качестве астрального тела. Игроки «Зенита» менялись в защите настолько грамотно, что Швед в какой-то момент перестал понимать, на какого игрока ему размениваться, ведь и этот хорошо защищается, да и другой вроде бы тоже. В воздухе начали появляться буквы, из которых стали складываться позабытые вроде бы вопросики вроде «а Швед точно лидер?», «а ведь все помнят, что он в рамках главной звезды ничего толком не выигрывал?», ну и так далее. Упавшее красноармейское знамя мог подхватить Уилл Клайберн, но он сегодня был совсем не в духе – такое с ним случается.

Больше у ЦСКА не нашлось никого, только малыш Каспер Уэйр время от времени успешно играл в героя, но и это были лишь моменты. Чем дольше продолжается серия, тем увереннее Паскуаль переигрывает Итудиса, который в каждой игре больше надеется на своих игроков, чем на свои тренерские таланты. Паскуаль же показал миру обновленного Тайсона Картера, который провел на площадке 18 минут вместо обычных 10-12, был невероятен в защите и эффективен в нападении. Успешная реанимация легендарного Фридзона случилась в прошлой встрече, сегодня же он окончательно вернулся к баскетбольной жизни и провел на площадке всего шесть минут, но таких, в которых мог бы вместиться иной баскетбольный сезон.

Несмотря на хорошую игру защитников, от Лойда до Захарова, матч выиграли баскеболисты передней линии «Зенита». Яркий Мики, полезный и несокрушимый Пойтресс, вечно недооцененный в обороне Зубков, даже эпизодический и немного неуклюжий Бакнер, все они сегодня были неподражаемы.

Игра «Зенита» была настолько фундаментальна, что для победы не потребовались услуги властелина хаоса и главного стрелка Северо-Запада Билли Бэрона. Несколько своих уникальных бросков он забил, но стилистически это была не его игра. Бэрон – не тамада на празднике, на котором у всех и без того приподнятое настроение. Лучше всего он умеет быть баянистом на похоронах, который своими потусторонними движениями рук и ног не только печальных гостей заставит плясать, но и мертвых поднимет. Вероятно, его способности еще понадобятся «Зениту» в седьмом матче.

Седьмой матч! Нет слов важнее для баскетбольного болельщика. Нет пути почетнее для профессионального баскетболиста, чем выиграть титул именно в седьмом матче. Длинная серия до четырех побед – она ведь как маленькая жизнь, и каждая команда сама в ответе за то, насколько яркой эта жизнь получится. В этом году ЦСКА и «Зениту» все удалось, у Лиги ВТБ тоже неожиданно многое получилось, да и мы хоть в какому-то празднику приобщились. Скоро определится, кто отправится в баскетбольный рай, а кто в баскетбольный ад, и об этом позже будут сложены легендарные песни и сказания. Каким будет их краткое содержание, узнаем уже в воскресенье.

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