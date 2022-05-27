В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ

Казалось бы, матчем с двумя овертаймами Лигу ВТБ удивить нельзя – в прошлом году в полуфинальной серии тот же «Зенит» обыграл тот же ЦСКА как раз в двух овертаймах.

Да что там два! В этом сезоне случились даже три овертайма, о которых помнят все, кто видел победный бросок О Джея Мэйо в кольцо ЦСКА 7 февраля этого года.

Сегодняшний матч стоит всех тех встреч, что были раньше. Многие ждали его, надеясь на победу «Зенита», которая могла сделать первую в истории Лиги ВТБ финальную серию, играющуюся до четырех побед, поистине легендарной. Победы «Зенита» не случилось, как, видимо, не случится и легендарного финала. Только вот теперь она всем без надобности, потому что все осталось в четвертом матче, который был настолько невероятен, что даже в легенду о нем поверить почти невозможно. Летописца, вздумавшего все это правдиво описать, засмеяли бы и уволили с позором.

Здесь было все. Непонятная вера тренера «Зенита» Паскуаля в новичка Тайсона Картера, который за свои шесть с половиной минут на площадке напорол такой ерунды, которую другие игроки и за несколько матчей не отчебучат. Сеньор Хавьер, не все то Винс, что Картер. Впрочем, без его игры уровня Суперлиги Y мог быть не до конца ясен высочайший уровень финала.

Превращение интеллигентной петербургской СИБУР-Арены в разнузданный гарлемский Ракер Парк во второй четверти. Эти десять минут были прожиты командами по баскетбольным законам Хаммурапи – трехочковый через руки за трехочковый через руки, данк за данк, технический за технический. Вавилонский упорядоченный хаос. Думаю, не стоит даже говорить о том, что главными властелинами этого хаоса стали Билли «Первый стрелок Ингерманландии» Бэрон и Уилл «У меня такое лицо, что мне на все плевать, но я найду и убью вас» Клайберн? Разумеется, при поддержке главных амбассадоров ценностей НБА на русской земле Сергея Карасева и Алексея Шведа. Кстати, ни за что бы не поверил перед началом серии, что вроде бы уже списанный всеми Карасев проведет ее лучше вечно звездного Шведа, но пока что это действительно так.

Первая и третья четверти матча, в которых ЦСКА был намного лучше «Зенита», не понимавшего, что делать с мячом и как запихивать его в корзину, когда рядом нет Билли Бэрона. Алекс Пойтресс и Джордан Мики в отчаянии смотрели на доминирующего Николу Милутинова, потом переводили взгляд на Паскуаля, как бы спрашивая того «коуч, нам с этим-то югославом чего делать вообще?»

Концовка четвертой четверти, в которой петербургские зрители пристально смотрели на паркет, чтобы проверить, не начал ли он кровоточить в тех местах, в которых его касались ноги потенциально святого Билли Бэрона.

Вот по поводу зрителей. Ажиотаж перед матчем был внезапно очень серьезный. Впервые в жизни мне начали писать вроде бы далекие от баскетбола люди с просьбой дать лишний билетик, но я ничем не мог помочь, потому что билетиков этих не было в продаже уже с четверга. Сейчас a posteriori можно сказать, что город чувствовал приближение чего-то грандиозного и значительного в свой 319-й день рождения. Понятно, что значительное это предполагалось со знаком «плюс».

Знак оказался другим, впрочем, никто и не удивился. Петербург научился страдать как на протяжении всей своей истории, так и в последнее время. Сегодняшние страдания, по большому счету, лишь мгновения, которые забудутся достаточно скоро. Значит, было необходимо, чтобы коллективная баскетбольная радость была сметена с берегов Невы шальной рукой недавнего разыгрывающего «Енисея» Каспера Уэйра. Возможно, есть в этом какая-то справедливость.

«Зенит» играл хуже и должен был проигрывать этот матч в основное время, но вмешалась магия Бэрона. В первом овертайме «Зенит» тем более должен был проигрывать, но судьи, которых испокон веков принято обвинять в симпатиях к буденовкам с красной звездой, решили зафиксировать бросковый фол там, где его не фиксируют почти никогда. Разумеется, проиграл «Зенит» во втором овертайме, когда уже проигрывать как раз был не должен.

«Зенит» был невероятен в своих попытках спастись. ЦСКА был не менее невероятен в своей способности сохранять спокойствие в любых ситуациях. Когда за полторы минуты до конца второго овертайма счет стал 110:105 в пользу «Зенита», а ЦСКА лишился из-за перебора фолов Шведа, Клайберна и Антонова, казалось, что счет в серии станет равным. То, что произошло дальше, стало лучшей иллюстрацией того, что лозунги болельщиков в красно-синих одеждах – это не просто лозунги. Судя по всему, ЦСКА действительно всегда будет первым.

Сильно проигрывая «Зениту» по результативным передачам и предыдущие три часа полагаясь на изоляции лидеров и подборы Милутинова, ЦСКА вдруг в решающий момент начал двигать мяч, за счет чего и были набраны четыре легких, но очень важных очка. «Зенит» же решил, что матч уже выигран, и что по нему, словно по надоедливому вредителю, нужно долбануть как следует мухобойкой, и все будет хорошо. Только вот в самый решающий момент мухобойки Джордана Лойда и Билли Бэрона сломались. О комбинациях не было и речи – такой матч «Зенит» должен был выиграть только в героическом стиле.

А потом настал Каспер Уэйр. Мне не доводилось видеть настолько нелогичного броска, ставшего победным в финальной серии какого-либо турнира, со времен Василиса Спанулиса, но у него работа и заключалась в том, чтобы быть легендой. Каспер Уэйр теперь, разумеется, тоже приобретет полумифический статус, но предсказать это было невозможно.

Формально ничего еще не закончилось, потому что счет всего 3-1, а серия, как и говорилось, играется до четырех побед. Только вот помимо разочарования от упущенной победы в воздухе Петербурга чувствовалось еще и плохо скрываемая досада от вероятной потери полюбившейся команды в ее нынешнем виде – в первую очередь, от потери Хавьера Паскуаля и Билли Бэрона. Возможно, сегодня их видели на Крестовском острове в последний раз. Эти осколки прежней эпохи глубоко проникли в сердца петербуржцев, вынимать их будет очень больно.

Не сомневаюсь, что в пятом матче «Зенит» попробует сделать все, чтобы отсрочить момент расставания с этим странным и уникальным сезоном, но баскетбольные и общечеловеческие аргументы сейчас расположились на трибунах ЦСКА.

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Фото: Лига ВТБ