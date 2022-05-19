Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?

Что ж. На главный вопрос, заданный в тексте двухнедельной давности, Лука Дончич дал положительный ответ. Вопрос, напомню, звучал так: «Достаточно ли хорош Дончич для того, чтобы «Даллас» стал той командой, которая сможет обыграть лучшую команду сезона?»

Теперь достаточно хороший Дончич будет играть в финале конференции против «Голден Стэйт», величайшей команды нашего времени. Годы потрепали трехкратных чемпионов, но лучшей проверки для молодого гения найти невозможно. Обрести величие можно только путем столкновения с этим самым величием, потому что оно одновременно обладает признаками как неосязаемости, так и тактильности. На баскетбольном языке это означает, что нужно играть с сильными командами и побеждать их. Случается, что величие приходит и после поражений, но эти случаи достаточно редки, и Дончича они явно не интересуют. Ну разве что только в том смысле, что над ними можно от души посмеяться.

Над чем уже никто не смеется, так это над информацией о том, что Лука находится на втором месте в истории после Майкла Джордана по среднему количеству очков за матч в плей-офф. Поначалу это было забавно, мол, пухлый юнец и сыграть-то ничего не успел, а теперь уже все шутки в сторону. Звезда не только родилась, но и взлетела на самый верх.

Смешно, кстати, получилось, что всего этого Дончич смог добиться, не пропуская Олимпиаду, как это сделал его хороший друг Никола, любитель сербских тракторов, лошадей и фильмов Кустурицы. Йокич сознательно пропустил главный турнир для своей страны, чем меня, признаться, прилично шокировал. Взамен судьба дала ему второй приз MVP и возможность избежать нового свипа в плей-офф – компенсация за отстранение от своего народа вполне достойная. Дончич никак сделок с Вселенной не заключал, играл везде, питался хорошо, улыбался широко – и вот он за девять месяцев вывел в четверку сильнейших команд мира как Словению, так и «Даллас». Без чудес и клятв на крови.

Помните, был такой Кармело Энтони? Он еще в смешной список лучших игроков в истории баскетбола вошел? Так вот, Кармело в былые времена проводил свои лучшие сезоны именно после успешных Олимпиад. Olympic Melo, наверняка знаете. Так было в 2009-м, в 2013-м, так могло быть в 2017-м (но не было). У Дончича история похожая. Сейчас понятно – только что вышел в исторический полуфинал Олимпиады. Но ведь и в 2018-м после победы на чемпионате Европы он с «Реалом» выиграл Евролигу, стал MVP Финала Четырех, закончив тем самым свой четырехлетний мадридский цикл. Сейчас на исходе четырехлетний техасский цикл, и если Дончич вдруг и его завершит итоговой победой и MVP Финала, то на следующую четырехлетку его нужно будет отправлять в космос, потому что и оттуда он без титула явно не вернется.

В этом году Дончич, кажется, нашел идеальную лестницу, чтобы подняться по ней в баскетбольный пантеон. Сначала была «Юта» – лучшая команда прошлогодней «регулярки», у которой остались какие-то силы и в этом году. Для первого раунда идеально, Дончичу понадобилось принять участие всего в половине матчей серии, «Юта» была бита.

Потом «Финикс» – действующий финалист от Западной конференции и лучшая команда регулярного сезона. Задачка была значительно серьезнее, но и с ней Дончич и его подельники справились. Справились издевательским образом, но повторяться мне совсем не хочется, так что, если вы вдруг не знакомы с подробностями, пробегитесь по последним текстам по тегу «Финикс».

Теперь вот «Голден Стэйт». Как говорится, финальный босс (на Западе). С ними, разумеется, будет труднее, и дело даже не столько в игровых причинах, о которых мы внезапно поговорим позже (да, приготовьтесь к невиданным для этого блога объемам аналитики). Ведь «Даллас» что делал со своими предыдущими соперниками? За примером обратимся к главной и единственной книге человечества – Библии – в пересказе Джоан Роулинг. «Сириус Блэк не просто убил Петтигрю, он его уничтожил! Палец – вот все, что от него осталось».

«Даллас» не просто обыграл «Юту» и «Финикс». Каким-то образом «Далласу» удалось переломить их не только на баскетбольной площадке, но и вне ее, сделав так, что «Юты» и «Финикса» в их нынешних конфигурациях мы больше никогда не увидим. Что там, что там, все со всеми поссорились, разошлись по разным углам и ждут возможности выйти из комнаты по разным дорожкам. Можно сказать, что эти команды уничтожили себя сами, и что «Даллас» тут как бы ни при чем, но это чистой воды дилетантизм человека, не знакомого с основами таких научных дисциплин как метафизика и спортивное проклятие.

«Даллас» тут очень даже при чем, потому что давил на больные места, как опытный манипулятор. Центральная фигура всех этих демонических плясок, разумеется, Дончич – человек со святым именем и бесовской улыбкой. Не зря ведь самым залайканным постом в твиттере после седьмой игры «Далласа» и «Финикса» стал вот этот коллаж из легендарного паблика.

Казалось бы, у нынешнего «Голден Стэйта» проблем нет никаких, трюк не сработает. Только вот дух зла веет, где хочет. Сам по себе «Даллас» не является злом в обычном понимании этого слова, но он готов приносить зло своим соперникам ради победы. Все ради победы. Это нормально, это спорт. Это Югославия, нахрен.

Может случиться многое. Возможно, у Карри с Грином ускорится процесс старения, а техасские чертята постоянно с зеркалом будут бегать – «смотрите, вы уже не такие young and beautiful, как были несколько лет назад, подумайте, будут ли баскетбольные боги любить вас так же, как раньше, а пока думаете, мы у вас четыре матча заберём, нам больше не надо».

Внимательный читатель давно заметил, что обещанной аналитики пока как не было, так и нет. Что, собственно, может Дончич сделать с «Голден Стэйтом» кроме как крутиться мефистофелем и сгущать туман над Империей? Да и может ли что-то?

Извольте. Дончич с «Голден Стэйтом» может сделать много чего. Он снова, как и в предыдущих двух сериях, будет лучшим игроком в составе обеих команд, и если в «Финиксе» против него мог успешно защищаться Микэл Бриджес – мог, да не смог – то у «Голден Стэйта» защитников такого уровня против Дончича нет. Есть Уиггинс, но он, как вечно молодой, ещё не на том уровне. Есть Томпсон, но он уже не на том уровне. Есть Грин, но он слишком важен для общекомандной обороны, чтобы пихать его под словенский поезд. Есть Отто Портер и, возможно, Гэри Пэйтон Второй, но Дончич с ними легко разберется. Кто еще? Тоскано-Андерсон пару паркетных досок съест и жизнь отдаст за всего один промах Дончича, но баскетбол все-таки игра, а не жертвоприношение.

Так что лучше подумать, как сам «Голден Стэйт» будет защищаться против Дончича. Начну с нового оригинального сравнения Дончича с Харденом. Невозможно найти текст о Луке Дончиче, в котором он бы не сравнивался с Харденом. Невозможно забыть серии, которые «Голден Стэйт» провел против «Харден Рокетс». Тогда «Голден Стэйт», защищаясь против Хардена, регулярно шел на размены. Без фанатизма, но шел. Меняемся тут, меняемся там, защищаемся по очереди.

Такой номер, полагаю, не пройдет. Во-первых, сейчас нет игроков, которые на двоих взяли три MVP Финала. То есть, они есть, но один сидит в бруклинском твиттере, а другой стоит у лицевой линии в парадном костюме метрдотеля. Да и даже если Игудала соизволит выйти на площадку, сможет ли он быть хоть сколько-нибудь эффективным против Дончича? Не думаю. Тем более, что в новой «пятерке смерти» есть сразу два защитника – Карри и Пул – которых против Дончича на разменах нельзя ставить под угрозой обрушения моста «Золотые ворота».

Во-вторых, Дончич, пожалуй, еще более терпеливый игрок, если сравнивать его с Харденом. Вы не поверите, но Лука владеет мячом больше всех в этом плей-офф – почти 10 минут в среднем за матч. Это его стиль и стиль «Далласа», играть медленно, дожидаясь хорошего размена, и задача «Голден Стэйта» заключается не столько в том, чтобы остановить Дончича, потому что это, скорее всего, невозможно. Важно заставить Дончича принимать поспешные решения, в чем обычно он не бывает замечен. Трехочковые с отшагиванием, если что, поспешными решениями в голове Дончича не являются, он искренне считает, что это хорошие броски.

Думаю, все-таки можно верить в Уиггинса. На самом деле, он достаточно умный защитник. Еще не выветрилась из людской памяти чеканная фраза о том, что Уиггинс посредственный баскетболист, помещенный в идеальное баскетбольное тело, но в «Голден Стэйте» он действительно прибавляет. Например, в последнем матче регулярного сезона между «Далласом» и «Голден Стэйтом» было отчетливо видно, что Уиггинс сознательно провоцирует Дончича уходить вправо, зная, что тот в проходах любит атаковать с левой стороны от кольца.

Скорее всего, «Голден Стэйт» будет пробовать разные варианты по ходу матчей – то дабл-тимы, то личная защита, то зона, то ловушки для Дончича, идея которых должна заключаться в том, чтобы Дончич отдавал мяч другим игрокам. В остальных игроков «Даллас» все еще никто не верит, и они могут за это наказать, но риск – благородное дело.

Самые успешные матчи «Финикс» в предыдущей серии провел тогда, когда Дончича получалось изматывать в защите. Он не великий марафонец, весь матч на обеих половинах площадки бегать не сможет, так что такая тактика может сработать, особенно с учетом атакующего потенциала «Голден Стэйта». Только вот в серии с «Финиксом» Кидд со своим тренерским штабом в какой-то момент все это безобразие пресек. Очень важное значение приобретает тренерская дуэль, а именно то, у кого лучше получится спрятать в защите своих звезд и максимально напрячь в защите звезд соперника. Монти Уильямса Кидд переиграл. Сможет ли он то же самое сделать с мудрецами из Сан-Франциско?

Наверное, на каком-то этапе скажется то, что Дончич, только восстановившись после травмы, провел десять матчей плей-офф за двадцать три дня. В этом он сильно отличается от главной европейской звезды прошлого плей-офф – Янниса Адетокумбо. Того боль и усталость только забавляли, Дончича же они обычно невероятно печалят. Если серия затянется, то у Дончича наверняка возникнут проблемы со здоровьем и выносливостью. Если же серия не затянется, то это будет означать только то, что «Даллас» проиграл в четырех или пяти матчах, потому что вообразить разгромное поражение «Голден Стэйта» невозможно.

Только вот при чем тут выносливость, когда речь идет о балканском реваншизме, которого у Дончича переизбыток. Вы мне не верили, когда я писал, что «Финикс» для него самый принципиальный соперник из-за постоянных поражений в регулярных сезонах и игнорировании на драфте – пожалуйста, своей реакцией на победу в седьмом матче Дончич показал, насколько важно для него было обыграть именно «Финикс». Сейчас же он, во-первых, играет против «Голден Стэйта», которые раздражают его самим фактом своей успешности, потому что Дончич хочет, чтобы успех был только у него.

Во-вторых, Дончич за прошедшие четыре года достаточно проникся историей «Далласа» и провел немало времени, разговаривая с Дирком Новицки и Марком Кьюбаном. В новейшей истории «Далласа» (которая, на самом деле, является полной историей «Далласа») было два очень обидных поражения – от «Майами» в финале-2006 и от «Голден Стэйта» в первом раунде-2007. «Майами» Дирк смог отомстить сам, а вот «Голден Стэйту» не успел – не было шанса. Так что теперь дело за Дончичем. Тем более, дата почти юбилейная, пятнадцать лет.

В-третьих, Дончич и так вышел в финал конференции на год позже своего старого знакомого по драфту Трэя Янга. Не может же он не положить все силы на то, чтобы пройти хотя бы на один шаг дальше?

Прекрасно, что не только Европа, но и весь мир теперь узнает, как может играть Дончич в решающих матчах. Не буду говорить, что нас ждет отличная серия, но нас точно ждет отличный Дончич.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: East News/Ron Jenkins/Getty AFP, AP Photo/Matt York, Christian Petersen/Getty AFP; REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Kyle Terada-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports