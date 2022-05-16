«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

90:123 на домашней площадке в решающей игре – плей-офф для Криса Пола закончен.

Многие из нас любят баскетбол за его упорядоченность и справедливость. В большинстве случаев он честнее, чем другие виды спорта, и уж, разумеется, честнее, чем сама жизнь. События, происходящие в баскетболе, особенно в североамериканском, почти всегда можно объяснить логикой. В нем гораздо меньше хаотичного начала, которое царит в футболе, издевательски мешая Пепу Гвардиоле стать гением и пророком.

Баскетбол хочет казаться совершенной моделью жизни. Очень часто настоящая жизнь позволяет ему поддерживать эту иллюзию. Но не всегда. Иногда она бьет его по идеальному баскетбольному затылку и показывает, что даже ему от хаоса никуда не деться. Именно это происходило сегодня с трех до пяти утра по московскому времени. Не имеет значения, за кого вы болели и какие эмоции испытываете теперь. Вы в любом случае не понимаете, что произошло, и все попытки объяснить необъяснимое на баскетбольном языке заходят в тупик и естественным образом приводят вас к аргументам потусторонним.

«Даллас» – молодцы, они провели отличную серию и проделали невероятную работу над ошибками после поражений в первых двух матчах. Только вот мистификации этой игры не объяснить тем, что защитники «Далласа» плотно прижали Букера с Полом (о чем Кидд вообще еще до игры говорил), что Дончич с Динуидди постоянно разменивались на Эйтона, а Брансон – на Пола, из-за чего Бриджес бегал с непонимающим взглядом, мол, а мне-то куда приткнуться. Да, все это было, но эти тактические наработки не настолько уникальны, чтобы вести в гостях у фаворита 57-27 после первой половины в седьмой игре полуфинала конференции.

Иными словами, о «Далласе» еще поговорим, будут поводы, а сейчас время отпевать «Финикс».

То, что произошло сегодня ночью – это невероятный позор, пятна которого всем причастным отмыть до конца не получится никогда. Не могу найти такому унижению никаких аналогий в командных видах спорта. В индивидуальных – да, бывает, особенно в женском теннисе, когда у конкретного игрока (человека) случается помутнение, перед глазами появляется пелена безысходности, при наличии которой на матч можно уже и не выходить. В таких случаях с самого начала играет не сам человек, а его тень.

Командные виды спорта на то и командные, что в них играют коллективно. Если не нравится исторический контекст слова, то пусть будет «сообща». Массовое помутнение рассудка тоже возможно, но оно обычно происходит по ходу матча. Величайшие чокерские перформансы случались, когда команда вела в счете, но невероятным образом умудрялась его расплескать. Это нормально, бывает, такова природа человеческая.

Но чтобы вся команда в важнейшем матче при своих болельщиках с самого начала играла во что-то, лишь очень отдаленно напоминающее баскетбол, проигрывая тридцать очков уже к перерыву? С учетом того, что это та самая команда, которая в прошлом году играла в финале, а в этом выносила всех в регулярном сезоне?

О, нашел аллюзию. Анекдот про пожилого шотландца, который построил мельницу и мост, разбил сад, но один раз сильно оступился. Вы сами помните, как именно. И все помнят его именно за тот самый единичный случай, что его очень печалит.

Глобально нет никакой разницы между тем, чтобы познакомиться с овцой, и тем, чтобы опозориться так, как это сделал «Финикс» в седьмой игре. Тебе этого никогда не забудут. Можно показывать какие угодно клатчевые показатели в течение года, побеждать 18 раз подряд в конце осени и считать Криса Пола лучшим разыгрывающим в истории баскетбола. Всем плевать, если в том же самом сезоне вы выходите на домашнюю площадку в решающем матче, и у вас трясутся колени так, как будто по ним провели электричество.

Понятно, что ничего не исчезает, и никто не отнимет у «Финикса» достижений последних двух лет. В спорте процесс зачастую первичнее результата. Разница только в том, что если результат достигается, то не имеет никакого значения, как именно он был достигнут. Если же результата нет, то причины поражения как раз очень важны.

Процесс важен, да, важен. Молодой человек ухаживает за девушкой, встречается с ней пару лет, она счастлива и всем довольна, рассказывая подруге, как ей повезло. В день свадьбы этот молодой человек попадает в аварию, и по причине его трагической смерти все счастье разрушается.

Или другой пример. Начало такое же, полная идиллия и уверенность в счастливом будущем, но на свадьбу и этот молодой человек не является. Но не по причине аварии, землетрясения или ядерного взрыва. Он просто подходит к двери ЗАГСа, смотрит на нее в ужасе несколько секунд, а потом обнаруживает, что ноги сами несут его прочь в неизвестном направлении.

Именно так поступил сегодня «Финикс». Любой результат можно простить. В конце концов, несколькими часами ранее «Милуоки» проиграли свой седьмой матч примерно с такой же разницей в счете, «-27» против «-32». Но «Милуоки» не подвергаются тотальной обструкции и кэнселлингу, и причина такого несоответствия рассказана в другом легендарном анекдоте. Понимаешь, мол, Девин, и тут крупное поражение, и тут крупное поражение, но есть нюанс.

Но почему все-таки «Финикс» оказался командой с настолько безвольной сущностью?

Аргументы про «команду регулярки» не принимаются. Они могли бы иметь право на существование только в том случае, если бы игра «Финикса» была заточена именно под «гладкий сезон», и эффективность их баскетбола в плей-офф изначально вызывала бы вопросы. Как это было, например, с «Атлантой» Буденхольцера или «Ютой» последних лет.

Но нет ведь – «Финикс» как будто специально весь сезон играл выигрывал именно в равных концовках, готовясь тем самым к матчам навылет. Это уже не говоря о финале прошлого года.

Или все это бред? Сказ толпы болельщиков «Финикса», и не была их команда никогда великой, а лишь воспользовалась обстоятельствами? Сейчас морок фейковых достижений спал, и получается, что «Финикс» выигрывал только те серии, в которых у соперников были явные проблемы с составом, при этом проиграв обе серии командам, которые были готовы к битвам и у которых был план. Оба раза проиграв, кстати, со счета 2-0.

«Финикс» сейчас похож на медиума 1920-х годов, имеющего большой успех у легковнушаемой публики. Фанаты в восторге, но есть и значительная часть скептиков, которые уверены в ловком мошенничестве, но в течение двух лет не могут его распознать. Теперь распознали и голосят в унисон одни и те же фразы в духе «а мы говорили».

Возможно, лидеры «Финикса» действительно не так хороши, как о них было принято думать. Кто-то строится с драфта, приглашает статусную суперзвезду и становится Династией. Кто-то строится с драфта, приглашает статусную суперзвезду и раз за разом заставляет своих болельщиков ходить по надоевшей дороге разочарований.

Девин Букер иногда показывает, что он может быть суперзвездой, а иногда выглядит игроком уровня заспанного Диона Уэйтерса. Учитывая, что он уже семь лет в лиге, вероятно, так будет всегда. Микэл Бриджес вроде бы должен был выйти на новый уровень, но вместо этого внезапно начал играть в защите, как Майлз Бриджес, а в нападении – как Уэйн Бридж. Краудер тут ни при чем, какой в этот момент вообще может быть Краудер? Кэмерон Джонсон сильно сдал после травмы в конце сезона, но и он не того уровня игрок, чтобы к нему подходить с какими-то высокими ожиданиями. Про игроков скамейки, как всегда, ни слова.

Вот к кому претензий я не понимаю, так это к Крису Полу . У меня к нему нет никаких вопросов, и если от него кто-то ждал чего-то великого, так это проблемы ожидающих. Он старый и больной человек, который способен уникально организовать процессы и создавать систему, но ему уже 37 лет, и он все еще ростом 183 сантиметра. То, что он играет на таком уровне в свои годы – это уже нонсенс, невозможно ждать от него постоянных подвигов в плей-офф. Серию с «Новым Орлеаном» выиграл, и на том спасибо.

Неизбежно приходим к Эйтону. Все аризонские дороги так ли иначе ведут к Эйтону. Деандре – очень талантливый игрок, с этим невозможно спорить. Только вот еще он вылитый нелюбимый муж, который вроде бы и работает на предприятии, и вообще молодец, и жена его на людях хвалит, но сам он прекрасно понимает, что его в этом браке не ценят по-настоящему. Он видит, что жена его регулярно думает о том, что могло бы быть, если бы она вышла замуж за того гениального югославского айтишника, с которым познакомилась на той же вечеринке, что и с Эйтоном. Жила бы не в евродвушке, а где бы сама пожелала.

Понятно, что Эйтону все это не добавляет уверенности в себе. Главная дилемма болельщиков «Финикса» последних четырех лет ведь заключается вот в чем: это Эйтон такой неуверенный и сонный, и поэтому Монти Уильямс его так дозированно использует в нападении и не делает первой опцией, или Эйтон потому такой и неуверенный, что его за суперзвезду не считают в родной команде, максимальный контракт не дают и по кольцу не дают бросать во второй половине матчей? Попал в первой половине – молодец. Больше мяча не увидишь, зачем он тебе?

Разговоры о проблемах в раздевалке начали ходить в конце регулярного сезона. Усилились они после дня рождения Криса Пола, которое состоялось перед второй игрой серии. Вроде бы во время празднования очень много кто очень много кому что-то совсем не то сказал, и вроде бы одним из участников дискуссии был сам Эйтон. Это все были конспирологические теории, но очень правдоподобные, потому что общее настроение команды сильно изменилось, пока сегодня не опустилось на отметку 0 градусов по Кельвину.

Сегодня же действительно рвануло. Не так, как в «Филадельфии», где рубаха-дед Риверс и Француз всегда после поражений фигачат то, что думают, ломая неокрепшие и развращенные умы. В «Финиксе» все иначе, тише и оттого более мрачно.

Скромный пастор Монти Уильямс попросил Эйтона выйти на площадку в конце третьей четверти при счете примерно -451, но матом послан был лихим. Сам, мол, играй. После этого Монти на пресс-конференции сказал, что это «внутренние дела команды», Букер отмолчался и не назвал Эйтона своим братом, как делал это прежде. Сам Эйтон ничего не сказал.

Очень удивлюсь, если мы еще увидим Деандре в форме «Финикса». Совсем не удивлюсь, если именно в этом эмоциональном разладе и кроется истинная причина позора. Баскетбол ведь – игра ритма, и если ты потерял ритм, то ты умер. Теперь лежи и спокойно принимай заслуженные насмешки. Да и чего тебе остаётся, кроме спокойствия, мертвому-то.

Впереди – туман. Позади, похоже, обман, но до чего же он был правдоподобен.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen; REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports