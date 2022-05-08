Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором «Финикс» и «Зенит» идут к неминуемому титулу. Ставьте плюс, чтобы автору было повеселее.

Волею судеб в последний раз я смотрел матч Лиги ВТБ писал о матче Лиге ВТБ в конце декабря, когда в Петербурге играли «Зенит» и УНИКС. Тогда это были респектабельные команды уровня плей-офф Евролиги, которые бились в католический рождественский день, подобно командам НБА. В воздухе пахло праздником.

И вот снова Петербург, снова та же парочка, «Зенит» и УНИКСа. По понятным причинам за прошедшие четыре с половиной месяца команды сильно изменились, особенно это касается казанцев. Из пепла восстали ветераны земли русской, появились новые американцы. Помимо всего прочего, это противостояние обладает еще и философским подтекстом. О похожем случае писал старик Плутарх пару тысяч лет назад, описывая то, как на корабле Тесея в течение всего плавания меняли доски, и в конце концов заменили абсолютно каждую из них. До нас этот экзистенциальный казус дошел в виде следующего вопроса: «Если все составные части исходного объекта были заменены, остается ли объект тем же объектом?»

Хавьеру Паскуалю повезло больше, и он в концовках встреч может рассчитывать на проверенную пятерку игроков, которые начинали этот сезон в «Зените». У тренера УНИКСа Велимира Перасовича задача значительно сложнее, и тем удивительнее, что в первом матче выиграл именно казанский клуб, причем сделав это в очень уверенном и привычно защитном стиле.

Второй домашний матч подряд «Зенит» просто не мог проиграть. Не мог не только ради себя, но и ради всех нас, то есть, тех, кто находит в себе душевные силы смотреть Единую Лигу ВТБ после всего, что с ней приключилось. Очень уж хотелось увидеть равную борьбу хотя бы в одной серии этого героического и экспериментального плей-офф, а более равных соперников, чем «Зенит» и УНИКС, вроде бы не найти.

С самого начала второго матча УНИКС по какой-то причине начал играть очень странно, как бы говоря всем: «Так, мы только что обыграли фаворита серии у него дома, так что теперь мы усложним задачу и будем играть не только против соперника, но и против собственных иррациональных решений». Стремление УНИКСа больше полагаться на индивидуальные действия звезд понятно, и объясняется оно как раз серьезными изменениями в составе. Какие уж тут взаимодействия! Комбинации какие-то иногда проходили, но порой возникало ощущение, что игроки буквально чуть ли не впервые видят друг друга и не особенно представляют взаимные сильные и слабые стороны. Особенно часто в таких ситуациях был замечен колоритный Шакич.

Индивидуализм не так плох сам по себе, но когда он проявляется в тех бросках, что исполняли в первой половине матча Марио Хезоня и О Джей Мэйо, можно выключать телевизор и настраиваться на ранний матча плей-офф НБА. Из бросковых позиций, избираемых этими двумя легендами (без иронии), трудно было попасть не в кольцо даже, а по кольцу. На счастье Перасовича и болельщиков из Казани у них в команде был Лоренцо Браун, который на площадке не столько играл, сколько творил. Кажется, ему нравится чувствовать атакующую свободу, присущую истинному лидеру, и этой свободой он с удовольствием пользовался.

Несмотря на то, что Паскуаль играл короткой ротацией, в защите «Зенита» все равно регулярно находились слабые места, и она временами выглядела совсем не так, как в первой половине сезона. Иногда получалось найти удачные сочетания, иногда – нет, из-за этого и пропущенные очки распределялись крайне неравномерно. Были отрезки, когда УНИКС ничего не мог забить около четырех минут, а было и совсем наоборот – как, например, в концовке встречи, когда все вроде бы было решено, а потом в последние три минуты УНИКС начал исправно набирать очки, а игроки «Зенита», судя по всему, мысленно уже находились в Казани и продумывали маршрут прогулок по столичным просторам.

В атаке «Зенит» действовал намного лучше, чем в первом матче. Лучший оборонительный игрок сезона Джордан Мики нашел себя в нападении, и Воронцевич уже не казался такой защитной угрозой, как два дня назад. Разумеется, часто находился с мячом Кулагин, и это редко хорошо сказывалось на остроте петербургских атак – Дмитрий известен своим умением замедлять игру. Совсем другой баскетбол начинался, когда атаку разгонял Джордан Лойд, особенно эффектно смотрелись его взаимодействия с Пойтрессом. Сила «Зенита» заключалась еще и в том, что они атаковали по-разному – например, в начале второй четверти было решено отказаться от тягучих владений и доставлять мяч вперед за три-четыре секунды, где уже добивать ошарашенного соперника из-под кольца. Дебют третьей четверти был проведен иначе, но еще более эффективно, и именно тогда был создан отрыв, который казанцы так и не смогли превозмочь.

Вот мы и подошли к тому, что действительно имеет значение. Главная причина, по которой я смотрю матчи «Зенита», и по которой «Зенит» выиграл этот матч в атаке, и у этой причины есть имя. Билли Бэрон, разумеется. Самый быстрый стрелок на просторах Ингерманландии. Несколько дней назад он был признан лучшим шестым игроком Лиги ВТБ, и это явно не просто попытка косплея НБА, где только что такую же награду получил Тайлер Хирро. С Бэроном они похожи не только по функционалу, но и внешне, а скидку на уровень я делать не буду, потому что не хочу принижать талант Билли. Талант огромный. Если бы «Король и шут» писал песни о современном российском баскетболе, то в их творчестве наверняка появилась бы строчка «среди работяг играл артист, с кобурой на боку, дальнобойный анархист».

Да, Бэрон – тот игрок, который ничего не даст в защите. Недавно прочитал в твиттере о каком-то плохом оборонительном игроке, что «он не сможет отзащищаться даже от мертвой белки в своем собственном доме». Это про Бэрона. Только вот в атаке он дает такую разницу, что все его недостатки меркнут перед сиянием чистого снайперского гения. Когда в атаке не идет – мяч отдается Бэрону, который долбанет без изысков. Так и рождается истинное признание.

Не очень хочется подходить к анализу матчей с позиции психологии, тем более, что о психологии я не знаю почти ничего, кроме штампов и базовых вещей. Только вот в этом матче, кажется, именно настрой почти все и решил. «Зенит» не был идеален, допуская необъяснимые провалы по ходу игры, но команда Паскуаля всем своим видом показывала, что проиграть она не может. УНИКС как будто бы не был сильно против, и азарт борьбы захлестнул казанцев слишком поздно. Хезоня слишком хотел стать героем, фактор Клименко не сработал, и по какой-то причине Перасович совсем не доверял ему в концовке. Возможно, приберегает на будущее, чтобы снова запустить Артема в бой в самый неожиданный момент.

Скажу больше – было ощущение, что команды соскучились по настоящей борьбе и что были счастливы обнаружить друг в друге равных конкурентов. Полусцепившись-полуобнявшись, они и придут к решающему пятому матчу, в этом нет никаких сомнений. Есть все шансы, что эта серия станет локальной легендой, предлагаю скрестить пальцы.

P.S. А вот вы подпишитесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там о баскетболе, правда, 99% об НБА. Можно подумать, вы против.

Фото: Лига ВТБ