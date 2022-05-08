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Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии

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Андрей Воронцевич Андрей Воронцевич
О Джей Мэйо О Джей Мэйо
Уильям Мозли
Марио Хезоня Марио Хезоня
Джордан Мики Джордан Мики
Лоренцо Браун Лоренцо Браун
Дмитрий Кулагин Дмитрий Кулагин
Джордан Лойд
Билли Бэрон
Хавьер Паскуаль
Велимир Перасович
УНИКС УНИКС
Зенит Зенит
Баскетбол Баскетбол
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Волею судеб в последний раз я смотрел матч Лиги ВТБ писал о матче Лиге ВТБ в конце декабря, когда в Петербурге играли «Зенит» и УНИКС. Тогда это были респектабельные команды уровня плей-офф Евролиги, которые бились в католический рождественский день, подобно командам НБА. В воздухе пахло праздником.

И вот снова Петербург, снова та же парочка, «Зенит» и УНИКСа. По понятным причинам за прошедшие четыре с половиной месяца команды сильно изменились, особенно это касается казанцев. Из пепла восстали ветераны земли русской, появились новые американцы. Помимо всего прочего, это противостояние обладает еще и философским подтекстом. О похожем случае писал старик Плутарх пару тысяч лет назад, описывая то, как на корабле Тесея в течение всего плавания меняли доски, и в конце концов заменили абсолютно каждую из них. До нас этот экзистенциальный казус дошел в виде следующего вопроса: «Если все составные части исходного объекта были заменены, остается ли объект тем же объектом?»

Хавьеру Паскуалю повезло больше, и он в концовках встреч может рассчитывать на проверенную пятерку игроков, которые начинали этот сезон в «Зените». У тренера УНИКСа Велимира Перасовича задача значительно сложнее, и тем удивительнее, что в первом матче выиграл именно казанский клуб, причем сделав это в очень уверенном и привычно защитном стиле.

Второй домашний матч подряд «Зенит» просто не мог проиграть. Не мог не только ради себя, но и ради всех нас, то есть, тех, кто находит в себе душевные силы смотреть Единую Лигу ВТБ после всего, что с ней приключилось. Очень уж хотелось увидеть равную борьбу хотя бы в одной серии этого героического и экспериментального плей-офф, а более равных соперников, чем «Зенит» и УНИКС, вроде бы не найти.

С самого начала второго матча УНИКС по какой-то причине начал играть очень странно, как бы говоря всем: «Так, мы только что обыграли фаворита серии у него дома, так что теперь мы усложним задачу и будем играть не только против соперника, но и против собственных иррациональных решений». Стремление УНИКСа больше полагаться на индивидуальные действия звезд понятно, и объясняется оно как раз серьезными изменениями в составе. Какие уж тут взаимодействия! Комбинации какие-то иногда проходили, но порой возникало ощущение, что игроки буквально чуть ли не впервые видят друг друга и не особенно представляют взаимные сильные и слабые стороны. Особенно часто в таких ситуациях был замечен колоритный Шакич.

Индивидуализм не так плох сам по себе, но когда он проявляется в тех бросках, что исполняли в первой половине матча Марио Хезоня и О Джей Мэйо, можно выключать телевизор и настраиваться на ранний матча плей-офф НБА. Из бросковых позиций, избираемых этими двумя легендами (без иронии), трудно было попасть не в кольцо даже, а по кольцу. На счастье Перасовича и болельщиков из Казани у них в команде был Лоренцо Браун, который на площадке не столько играл, сколько творил. Кажется, ему нравится чувствовать атакующую свободу, присущую истинному лидеру, и этой свободой он с удовольствием пользовался.

Несмотря на то, что Паскуаль играл короткой ротацией, в защите «Зенита» все равно регулярно находились слабые места, и она временами выглядела совсем не так, как в первой половине сезона. Иногда получалось найти удачные сочетания, иногда – нет, из-за этого и пропущенные очки распределялись крайне неравномерно. Были отрезки, когда УНИКС ничего не мог забить около четырех минут, а было и совсем наоборот – как, например, в концовке встречи, когда все вроде бы было решено, а потом в последние три минуты УНИКС начал исправно набирать очки, а игроки «Зенита», судя по всему, мысленно уже находились в Казани и продумывали маршрут прогулок по столичным просторам.

В атаке «Зенит» действовал намного лучше, чем в первом матче. Лучший оборонительный игрок сезона Джордан Мики нашел себя в нападении, и Воронцевич уже не казался такой защитной угрозой, как два дня назад. Разумеется, часто находился с мячом Кулагин, и это редко хорошо сказывалось на остроте петербургских атак – Дмитрий известен своим умением замедлять игру. Совсем другой баскетбол начинался, когда атаку разгонял Джордан Лойд, особенно эффектно смотрелись его взаимодействия с Пойтрессом. Сила «Зенита» заключалась еще и в том, что они атаковали по-разному – например, в начале второй четверти было решено отказаться от тягучих владений и доставлять мяч вперед за три-четыре секунды, где уже добивать ошарашенного соперника из-под кольца. Дебют третьей четверти был проведен иначе, но еще более эффективно, и именно тогда был создан отрыв, который казанцы так и не смогли превозмочь.

Вот мы и подошли к тому, что действительно имеет значение. Главная причина, по которой я смотрю матчи «Зенита», и по которой «Зенит» выиграл этот матч в атаке, и у этой причины есть имя. Билли Бэрон, разумеется. Самый быстрый стрелок на просторах Ингерманландии. Несколько дней назад он был признан лучшим шестым игроком Лиги ВТБ, и это явно не просто попытка косплея НБА, где только что такую же награду получил Тайлер Хирро. С Бэроном они похожи не только по функционалу, но и внешне, а скидку на уровень я делать не буду, потому что не хочу принижать талант Билли. Талант огромный. Если бы «Король и шут» писал песни о современном российском баскетболе, то в их творчестве наверняка появилась бы строчка «среди работяг играл артист, с кобурой на боку, дальнобойный анархист».

Да, Бэрон – тот игрок, который ничего не даст в защите. Недавно прочитал в твиттере о каком-то плохом оборонительном игроке, что «он не сможет отзащищаться даже от мертвой белки в своем собственном доме». Это про Бэрона. Только вот в атаке он дает такую разницу, что все его недостатки меркнут перед сиянием чистого снайперского гения. Когда в атаке не идет – мяч отдается Бэрону, который долбанет без изысков. Так и рождается истинное признание.

Не очень хочется подходить к анализу матчей с позиции психологии, тем более, что о психологии я не знаю почти ничего, кроме штампов и базовых вещей. Только вот в этом матче, кажется, именно настрой почти все и решил. «Зенит» не был идеален, допуская необъяснимые провалы по ходу игры, но команда Паскуаля всем своим видом показывала, что проиграть она не может. УНИКС как будто бы не был сильно против, и азарт борьбы захлестнул казанцев слишком поздно. Хезоня слишком хотел стать героем, фактор Клименко не сработал, и по какой-то причине Перасович совсем не доверял ему в концовке. Возможно, приберегает на будущее, чтобы снова запустить Артема в бой в самый неожиданный момент.

Скажу больше – было ощущение, что команды соскучились по настоящей борьбе и что были счастливы обнаружить друг в друге равных конкурентов. Полусцепившись-полуобнявшись, они и придут к решающему пятому матчу, в этом нет никаких сомнений. Есть все шансы, что эта серия станет локальной легендой, предлагаю скрестить пальцы.

P.S. А вот вы подпишитесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там о баскетболе, правда, 99% об НБА. Можно подумать, вы против.

Фото: Лига ВТБ

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