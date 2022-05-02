Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?

То, чего многие так долго ждали, наконец случилось. Лука Дончич прошел первый раунд плей-офф, переиграв «Юту» и отомстив Руди Гоберу за прошлогоднюю Олимпиаду.

Злые языки скажут вам, что достижение это хиленькое, что «Юта» сама была готова рассыпаться от малейшего прикосновения, и что «Далласу» нужно было сильно постараться, чтобы проиграть эту серию. То есть, Дончич как бы и ни при чем. Истинным героем у «Далласа» был Джейлен Брансон, а Дончич и сыграл всего в половине матчей, и посверкать не успел, как в сериях с «Клипперс» в предыдущие годы. Победу эти злые языки, понятно, Дончичу засчитают, но убедительной ее никогда не признают.

Слушать скептиков или нет – дело ваше. Не думаю, что сейчас так уж важно разбираться в том, насколько хорош был Лука в серии с «Ютой», потому что перед ним теперь задача стоит намного серьезнее и принципиальнее. Серия с «Финиксом», лучшей командой регулярного сезона, начнется уже в ночь с понедельника на вторник, и именно эта серия должна определить то, как общественность будет относиться к Дончичу в течение ближайших месяцев.

Если вынести за скобки «Клипперс», с которыми судьба сводила Дончича в плей-офф два года подряд, «Финикс» – самый принципиальный соперник словенца в НБА. Причин, по большому счету, две (на самом деле, автор болеет за «Финикс», и у него он для всех самый принципиальный соперник, не читайте этот фанбойский паблик).

Во-первых, Дончич как любой гений, осознающий свою гениальность, не терпит, когда кто-то гениальность эту не осознает. Не думаю, что он забыл то, кого «Финикс» выбрал на драфте 2018-го года под первым номером. Точнее, кого не выбрал.

Во-вторых, тот, кого «Финикс» выбрал под первым номером на драфте 2018-го года, – Деандре Эйтон, то есть, – постоянно обыгрывает Дончича. Ситуация становится уже просто неприличной, ведь они провели между собой девять матчей, и Лука выиграл лишь однажды. «Финикс» Эйтона обыгрывал «Даллас» Дончича в плохие времена, в очень плохие времена, во времена перестройки, при НЭПе, при Керенском , во времена зарождающегося величия. Примерно всегда. Полагаю, Дончич ведет эту статистику в своей распрекрасной голове и готовится ее исправить прямо сейчас, обнулив победой в плей-офф все унижения предыдущих лет.

Достаточно ли хорош Дончич для того, чтобы обыграть лучшую команду сезона? Почти все эксперты сходятся на том, что одну игру он точно утащит с собой, исполнив историческое соло. Наверное, так и будет. Впрочем, вопрос, вынесенный в начало абзаца, недостаточно актуален, потому что ответ на него очевиден – «нет». Вопрос должен звучать иначе – «достаточно ли хорош Дончич для того, чтобы «Даллас» стал той командой, которая сможет обыграть лучшую команду сезона»?

Нет ничего банальнее фразы о том, что один игрок не может выиграть четыре матча из семи у очень хорошей команды. Только вот применительно именно к Дончичу от этой банальности нельзя отмахиваться, ее нужно брать и препарировать, покручивая в руках и придумывая, что с ней можно сделать.

В регулярном сезоне Дончич всегда невероятен, и в этом году он вполне мог выиграть MVP, если бы не пропустил так много матчей. Никто не сомневается в том, что он в силу раннего баскетбольного созревания сможет побить очень многие индивидуальные рекорды НБА, но все его успехи в матчах на выбывание годятся скорее для средневековых эпосов, чем для будущих чемпионских баннеров. Героического в сериях с «Клипперс» было очень много – и подвиги, и надежды, и смертельные ранения молодого воина. Счет же в любом случае на табло (с), и если рассматривать сухой остаток, то нет как будто никакой разницы между романтическим львом Дончичем и плюшевым ранним Кармело. Вылет в первом раунде – он и в Словении вылет в первом раунде.

О, пошли сравнения с баскетболистами прошлых лет. Разовью тему. Новейшая история НБА знает одного вроде бы великого игрока, который в ранге главной звезды ничего не выиграл в плей-офф. Вы его знаете под именем Джеймс Харден. Образ у него сейчас крайне отрицательный, но все же негодования по поводу совмещения в одном предложения слов «Харден» и «величие» стоит попридержать. Говорил раньше и буду стоять на этом всегда – Харден был лучшим игроком регулярных сезонов 2010-х и одним из лучших игроков регулярных сезонов в истории в целом. При этом он, по большому счету, не провел ни одной выдающейся серии в плей-офф и ни разу не был в финале, если не считать юные времена «Оклахомы».

Не секрет, что стилистически Дончич очень похож на Хардена.

Вместо бороды у него надменно-восторженная улыбка, а так в целом они почти близнецы-братья. Часто это сравнения позитивного свойства, потому что оба игрока все-таки обладают уникальными талантами, позволяющими им выводить команду в плей-офф в любом состоянии. Негатив, конечно, тоже есть, в противном случае Харден был бы коронован не только своими фанатами, но и исторической справедливостью.

Чтобы понять, какого рода этого негатив и в чем он заключается, достаточно посмотреть концовку шестого матча с «Ютой». Брансон, который был лучшим игроком серии, не имел к мячу никакого доступа, потому что Лука Дончич делился им только с избранными партнерами и только на очень короткий срок – по специальной ссылке-приглашению. «Даллас» отлично играл в концовках в регулярном сезоне, но едва ли в решающие моменты матчей плей-офф бесконечные изоляции Дончича могут быть эффективны. Тот же шестой матч с «Ютой» «Даллас» почти упустил, и если бы трехочковый бросок Богдановича залетел в кольцо, виноват в поражении был бы именно Дончич.

Нынешний «Даллас» имеет очень много общего с «Хьюстоном» середины прошлого десятилетия, до прихода Криса Пола. Мяч почти всегда находится в руках главной звезды, вокруг бегают три снайпера разного роста и разной степени умения обращаться с мячом, и один большой парень постоянно готов ворваться под кольцо. Эта тактика показала свою жизнеспособность, но лишь с одним условием – главную звезду должны звать Леброн Джеймс, а хотя бы один из его партнеров должен быть игроком уровня Зала Славы. В «Далласе» игроков уровня даже Матча всех Звезд нет, поэтому в воздухе повисает еще один вопрос – достаточно ли хорош Лука Дончич, чтобы не просто провоцировать сравнения с Леброном Джеймсом, но и выигрывать в них?

{В текст врывается метафизика, обнимая эзотерику} Не будем отвлекаться от главной аналогии. На самом деле, Дончич и Харден даже ближе, чем вы думаете. Возможно, чем они сами думают. Сейчас объясню.

Дело в том, что Дончич повторяет карьерную траекторию Джеймса Хардена с пугающей достоверностью. Шуток про склонность к лишнему весу я не придумал, как-нибудь в другой раз, сейчас речь не об этом. Для условности приравняем годы Дончича в «Реале» и его дебютный сезон в НБА к трем беззаботным годам, которые Харден провел в «Оклахоме».

29 апреля 2015 года Джеймс Харден впервые вывел свою команду (как вы еще помните, это был «Хьюстон», хотя Харден делает все, чтобы об этом все забыли) во второй раунд плей-офф в качестве главной звезды. До этого он дважды именно в качестве главной звезды выходил в плей-офф и оба раза проигрывал в первом раунде. Во втором раунде плей-офф он невероятным образом прошел «Клипперс» во главе с Крисом Полом, проигрывая 1-3 в серии. Ну как обошел – в нужный момент спрятался за богатырскими спинами Кори Брюэра и Джоша Смита, а потом сел на белого коня и уехал воевать со Стефом Карри.

29 апреля 2022 года Лука Дончич впервые вывел свою команду («Даллас») во второй раунд плей-офф в качестве главной звезды. До этого он дважды выходил в плей-офф и оба раза проигрывал в первом раунде. Во втором раунде он встретится с «Финиксом» во главе с Крисом Полом. Если история повторится, и «Даллас» тоже отыграется со счета 1-3 в серии, автор этих строк не будет в ответе за свое эмоциональное состояние и за содержание этого блога. После гипотетической победы над Крисом Полом воевать Дончичу, вероятно, тоже предстоит сразиться со Стефом Карри.

Если вам не хватает символизма, то 30 апреля 2015 года (на день задержался, простим обычную школьную забывчивость, кто из нас не оставлял дома пенал или дневник) Лука Дончич сыграл за «Реал» свой первый матч в профессиональный карьере в возрасте 16 лет. Фанаты «Далласа», увидев это видео в твиттере, были справедливо шокированы тем, что Дончич может бросать не только с ведения, но и с получения.

Пока вы не начали верить в переселения душ, необходимо сказать и о главном отличии Дончича от Хардена. Оно заключается в том, что по поводу Дончича мы совершенно точно знаем, что он – победитель. Лука побеждал всю свою жизнь и на всех уровнях, он неоднократно выигрывал чемпионат Испании, кубок Испании, брал Евролигу и Евробаскет, грозился затащить Олимпиаду. Это все другое, это не НБА, само собой, но это и не золото чемпионата мира и Олимпиады в составе сборной США – единственные победы в карьере Джеймса Хардена. Невозможно себе представить, чтобы Дончич начал бойкотировать сезоны ради обмена, чтобы он исчез с площадки во время решающего матча с «Сан-Антонио», учитывая ослабленный состав соперника, ну и так далее. Кажется, что для Хардена важнее процесс и его собственные ощущения от игры, тогда как для Дончича первичен результат.

«Ладно, хватит уже про Хардена затирать, допустим, мы все эти сравнения восприняли, но у тебя текст вроде о том, как Лука будет справляться с «Финиксом», автор, ты об этом не забыл еще?» – справедливо можете спросить вы и будете правы.

В начале текста указано, что Дончич очень часто проигрывает Деандре Эйтону, но это, на самом деле, подгонка задачи под ответ. Во многих матчах Дончич играл лучше Эйтона, да и на площадке они друг другу противостоят нечасто в силу позиций. Их дуэль больше символическая, настоящее же противостояние у Дончича давно зародилось и будет продолжаться впредь с другим представителем драфта-2018 – Микэлом Бриджесом. Кстати, не могу не сделать очередное лирическое отступление и не сказать о том, что драфт-2018 настолько хорош и невероятен, что вполне может стать лучшим со времен драфта-2003, а то и с драфта-1996. Просто зайдите и посмотрите, насколько он прекрасен и глубок. В серии «Финикса» и «Далласа» будет сразу шесть игроков с того драфта – Эйтон, Бриджес, Шэмет и Аарон Холидей с одной стороны, и Дончич с Брансоном – с другой. Счет 4-2 в пользу «Финикса» предрешен.

Так вот, Микэл Бриджес. Вы наверняка знаете о том, что игровой стиль Дончича не только невероятно эффективен, но и загадочен. Кажется, что он двигается как будто на замедленной скорости, но при этом за ним почему-то все равно никто не успевает. Как будто он какой-то Флэш или Ртуть и не столько действует медленно, сколько сознательно замедляет время, в нужные моменты перемещаясь в свою собственную реальность, в которой только он властен. Этот прием работает почти всегда, но штука в том, что он работает гораздо хуже против Микэла Бриджеса. Сейчас докажу на видеопримере:

Стоп, это же не то, хотя суть примерно та же. Вот нужное видео:

Возможно, Бриджес – чуть ли не единственный игрок в лиге, который может эффективно защищаться против Дончича. Дончича не особенно беспокоят физические сильные игроки, которых полно среди лучших оборонительных баскетболистов в НБА. То есть, Краудер, Кэм Джонсон и Крэйг смогут разве что немного замедлить Дончича, но едва ли нивелируют его магию. Бриджес – другое дело. Работа ног вместе с невероятным размахом рук позволяют ему если не иметь преимущество над Дончичем, то, во всяком случае, не отставать от него. Плохие защитники не понимают, как защищаться против Дончича. Хорошие защитники отстают от него на шаг. Элитные защитники – на полшага. Бриджес и еще пара ребят в хороший для них день ведут дуэль с Дончичем с позиции равных.

Как только Дончич позволит эмоциям взять верх над разумом – а у него в избытке как одного, так и другого – «Далласу» конец. Дело еще и в невероятной выносливости Бриджеса, ведь он не пропустил ни одного матча в карьере, и примерно всегда готов играть по 40-45 минут. Что бывает с Дончичем в плей-офф, когда он почти не отдыхает, мы помним по прошлому сезону. Сейчас, когда Лука только оправился от травмы и еще не привык играть помногу, этот фактор может стать решающим.

В одиночку Дончич эту серию не выиграет, как было сказано в самом начале, и как было подтверждено только что. Проблема в том, что его главный помощник – Джейлен Брансон – хотя и провел серию жизни против «Юты», все еще не убедил в способности держать этот внезапно звездный уровень на протяжении длительного периода времени.

Брансон, при всей внушительности своей конституции, игрок совсем невысокий и небольшой. Против него как раз нужны габаритные защитники, которых не было у «Юты». Что мог предложить Снайдер? Кларксон отвратительный защитник, Ройс О’Нил сильно переоценен, Митчелл провел одну из худших защитных серий для звезды НБА, Конли постарел и без системы уже не вывозит. То есть, серия против «Юты» не слишком релевантна. Давайте лучше вспомним, как Брансон играл в плей-офф в прошлом году против «Клипперс», где защита больше похожа на то, что ждет Брансона в серии с «Санс». Один простой статистический факт – «Клипперс» переигрывали «Даллас» с разницей в 35 очков в пересчете на 100 владений в те минуты, когда Брансон был на площадке, а Дончича не было. Разумеется, Джейлен теперь совсем другой игрок, о чем прекрасно знает его друг и однокурсник по университету Вилланова Микэл Бриджес. Но настолько ли другой?

Говоря о том, что это главная серия в карьере Луки Дончича, нельзя забывать о том, что у него в любом случае все впереди, и даже разгромное поражение не слишком повлияет на его наследие. Только вот именно такие серии и могут создать даже у самого звездного и уверенного в себе игрока такие комплексы, которые впоследствии способны преследовать его на протяжении всей карьеры. Проклятие – штука опасная, шутить с ней не стоит, но еще больше не стоит начинать самому в него верить. Самый талантливый игрок поколения в правильной системе и с подходящим тренером (у нынешнего «Далласа» все это есть) по умолчанию способен на любое чудо. Нет никаких сомнений в том, что именно Дончич – лучший игрок серии, но большие сомнения есть в том, что хотя бы еще один игрок «Далласа» входит в топ-5 лучших игроков серии. Так что если уж Лука способен на чудо, лучше с этим не затягивать, потому что оно может потребоваться не в единственном экземпляре.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол, контента много, на всех хватит.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Goodlett / Stringer, Ronald Martinez, Sarah Stier