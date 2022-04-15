Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА

Всегда странно писать заключительный текст Гонки за MVP. Само понятие гонки предполагает некий процесс, который сейчас завершен, так что итоги должны быть не промежуточными, а окончательными. Чувствую себя судьей фигурного катания, который посмотрел все выступления, а теперь должен по неведомым критериям выставить всем сложные оценки и расставить конкурсантов по местам.

По местам, кстати, расставлять никого не планирую. Составлять десятки и поддесятки, делая вид, что на награду до сих пор претендует почти двадцать человек, уже как-то неправильно. Поэтому концепция нынешнего выпуска будет вот какая – сначала очень долгая рубрика с межрубриками под названием «Неужели не я» (трибьют Бродскому и Сургановой), где на пальцах постараюсь объяснить, по какой причине, как мне кажется, тот или иной игрок не станет MVP. В конце в рубрике «Конечно, Вася» (трибьют Евгению Хавтану и Рахону) расскажу, какой игрок должен стать MVP, и почему именно он.

«Неужели не я», уровень четвертый

Леброн Джеймс («Лейкерс»)

Регулярно натыкаюсь в твиттере на различные мнения о том, что Леброн, само собой, заслуживает быть MVP, но подвели его и обманули всякие бруты вестбрики. Полагаю, Леброн заслуживает MVP в несколько меньшей степени, чем Демаркус Казинс заслуживал его на протяжении нескольких сезонов в первой половине десятых. Каждый из вас самостоятельно способен ответить себе на вопрос, насколько это обоснованные претензии на приз.

Джимми Батлер / Бэм Адебайо («Майами»)

Неприятно оставлять лучшую команду Востока совсем без представителей, но оба ее лидера провели очень уж мало матчей в этом году, а Тайлер Хирро пока что не дотягивает до нужного статуса. Если нужно выбрать, кто действительно главный в «Майами», то я бы остановил свой выбор на Адебайо.

Была заготовлена шутка о том, что если бы Биллу Мюррею сейчас было около тридцати лет, то уж с помощью Споэльстры он бы исполнил свою мечту и точно бы попал в НБА, потому что в «Майами» могут вылепить полезного снайпера из любого белого парня. Шутку я до конца не докрутил, так что соло здесь не будет, потому что ничего не получается, но суть вы наверняка поняли.

Дариус Гарланд («Кливленд»)

Несмотря на то, что идентичность «Кливленда» покоится на двух башнях Мобли и Аллене, определяет игру команды именно Гарланд. «Кливленд» этого сезона кажется достаточно грустной историей, потому что никто не хочет, чтобы заканчивалась сказка, на которую наткнулся случайно и читаешь впервые. Можно только догадываться, что могло бы быть, если бы не знаковые травмы Секстона и Рубио, если бы не регулярные пропуски матчей другими ведущими игроками, если бы не разные другие неприятности.

Все вроде бы яркое будущее «Кливленда» теперь стремится застрять в области предположений и гипотез. Ясным сейчас кажется лишь то, что Гарланд уникальным образом сочетает в себе традиционализм разыгрывающих прошлых лет и взрывное начало современного баскетбола. Он постоянно прогрессирует и у него, в отличие от других звездных молодых разыгрывающих, потолка не видно совсем. Думаю, у Гарланда есть все, чтобы стать вторым лучшим игроком «Кливленда» в XXI веке.

Джа Морант («Мемфис»)

Тут случай еще более сложный, чем с «Майами», потому что речь идет о второй команде лиги. Давайте Брукса сюда протащим, давайте Бэйна или вот Мелтона – я не против. В какой-то момент сезона Морант был настолько ярок, что порождал разговоры о своей неизбежной награде, но личные травмы и командная взаимозаменяемость оставляют его за пределами нормальных уровней.

Джарен Джексон-джуниор («Мемфис»)

В какой-то степени, разумеется, это страховка от нашествия возбужденных фанатов «Мемфиса» в мое скромное жилище. В то же время я действительно считаю, что значение трипл Джея для этой команды до сих пор сильно недооценивается. Можно вспомнить, что в начале сезона «Мемфис» был, как бы это сказать, не очень хорош, и прежде всего в защите. Морант – прекрасно, всемирный фестиваль молодежи на выезде, все счастливы. Джексон безальтернативно кажется лучшим защитным игроком «Мемфиса», а поскольку этот сезон был спасен именно с помощью защиты, то не упомянуть парня никак нельзя. Знаю, да, про то, что он очень плохо бросает в этом сезоне, и что до сих пор многими расценивается как Икс-фактор, а не как лидер, но мне до этого особенного дела нет.

Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)

Игрок тонкой душевной организации, удивительно редко пользующийся теми своими сильными качествами, применение которых требуется в конкретных ситуациях. Несмотря на все свои и чужие невероятно смешные высказывания о «лучшем бросающем игроке среди больших в истории», сезон он провел отличный, хоть и неровный. Судя по всему, это последний год, в котором он считался лучшим игроком «Миннесоты», поэтому засвидетельствовать его промежуточный успех необходимо.

«Неужели не я», уровень третий

Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

В начале сезона я думал, что MVP станет именно он, но, видимо, этого не случится уже никогда. Не верится, что Кевин сыграет больше 60 матчей за сезон, да и не кажется, чтобы ему это было очень нужно. Сейчас он провел всего 55 игр, и по моим правилам вроде бы должен был автоматически опуститься на четвертый уровень. Поставить его туда у меня рука не поднялась, потому что он все еще топ-3 игрок НБА, и потому что с Дюрэнтом на площадке «Бруклин» был командой уровня 53-х побед, а без него – 24-х. Процент побед у него, кстати, выше, чем у Моранта (если это имеет какое-то значение).

Паскаль Сиакам («Торонто»)

По понятным причинам матчи «Торонто» смотреть труднее, чем матчи прочих команд. Тоски в окружающей нас действительности хватает и без того, множить ее свежими еще воспоминаниями об апокалиптически пустых трибунах совсем не хочется. Сиакам в этом не виноват, как не виноват и Ванвлит. Я долго выбирал между ними, потому что хоть одного игрока из этой удивительной команды взять было необходимо. В последний момент решил, что бородатые голландцы вышли из моды примерно в XVII веке с потерей североамериканских колоний, так что пусть будет Сиакам.

Руди Гобер («Юта»)

Ого. Ну а как? Самый ценный игрок пятой команды Запада, без него все валилось совсем навзничь, с ним достойно держались и иногда даже выдавали благородные спринтерские рывки по таблице вверх. Качества у него специфические, которые в современной лиге проявлять достаточно трудно, тем более в атмосфере какой-то пассивно-агрессивной травли, которая вроде бы установилась в «Юте». Так что Гобер снова молодец.

Демар Дерозан («Чикаго»)

Да, даже не на втором уровне, но куда ему второй уровень, при всем уважении. Как говорил классик, зачем тебе детонаторы, Ганс. Дерозан – это такой кумир той части продвинутой баскетбольной молодежи, которая не хочет быть мэйнстримом и равняется не самых заметных, но по всем признакам вроде бы крутых героев. Тем более, Дерозан кажется чистым воплощением всего американского, что есть сегодня в НБА, а это очень ценно в нынешние югославско-африканские времена.

К сожалению, Дерозан такой человек, который получает огромное удовольствие от тихой будничной работы, где он может скрепки подбрасывать и ловить их готовыми пачками документов, но вот во время шумных корпоративов теряется совершенно и садится в углу есть домашний бутерброд, и только после нескольких настойчивых приглашений нехотя выходит вперед ради неловкой речи. Так было и так будет, поэтому сезонную осенне-зимнюю магию Дерозана надо воспринимать как самодостаточное явление, а не как подготовку к чему-то большему.

Трэй Янг («Атланта»)

Место Янга должно было быть значительно выше, если бы «Атланту» не шарахало так сильно в этом сезоне. Мне лично (хотя кому какое дело) Трэй не нравится, кажется, что он очень однообразен со своими флоатерами и трехочковыми с двадцати метров, и что нынешняя форма и есть его пик. Лучше он едва ли станет, а является ли он сейчас суперзвездой НБА – еще большой вопрос.

Понятно, что первое место в лиге по общему количеству очков и передач – это невероятно круто, однако мне в таких случаях почему-то всегда вспоминается сезон 2012/2013. Тогда лидером по передачам стал Грейвис Васкес, а лидером по подборам – Омер Ашик.

Давно не было странных аналогий, наверстываю. Янг – баскетбольный Пауло Коэльо. Рекордные тиражи, невероятное количество поклонников и в целом заслуженная популярность среди целевой аудитории, имя которой легион. При этом заслуженные литераторы, прочитавшие хотя бы десять книг за свою жизнь, отставляют в сторону палец и говорят «да это же фи; пустота одна», а при малейшем несогласии начинают испытывать интеллектуальную трясучку. Чтобы подружить эти миры, Янгу нужно придумать что-то новое, но почему-то не кажется, что он к этому готов.

«Неужели не я», уровень второй

Крис Пол («Финикс»)

Недавно с удивлением узнал, что Крис Пол, по большому счету, один-одинешенек остался в НБА с драфта 2005 года. Лу Уильямс в «Атланте» больше числится, чем играет, эпизодические возвращения Си Джея Майлза и Джеральда Грина не в счет, а больше и вспомнить-то некого.

Впрочем, не повод печалиться и думать о своем возрасте, ведь Крис Пол играет за всех остальных 59 игроков, даже за Ярослава Королева. Если бы он, как в прошлом сезоне, пропустил бы всего два матча, то оказался бы намного выше. Может быть (заговорщицким шепотом), даже и на самом верху. К несчастью, в НБА не дают специальный приз «Самому важному человеку для франшизы, который похож на играющего наставника».

Стефен Карри («Голден Стэйт»)

Если у вас есть ощущение, что Карри пропустил примерно половину сезона, то вы не одиноки, мне тоже так кажется. Однако статистика, давно продавшаяся световой империи «Голден Стэйта», имеет наглость утверждать, будто бы Карри сыграл всего на три матча меньше, чем Яннис Адетокумбо. Считаю, нужно начать полномасштабное расследование и опросить всех свидетелей, потому что это похоже на явный фейк.

С Карри все просто. Если убрать за скобки «Денвер», то ни одна команда плей-офф так сильно не зависит от одного игрока, как «Голден Стэйт» от Стефена. Опять-таки, если убрать за скобки Йокича (скоро ему придется за этими скобками жить, как когда-то Чемберлену), то ни у одного претендента на MVP и близко нет такой бросковой эффективности, как у Карри. Особенно удивительным это достижение делает то, что по меркам самого Карри он в этом году бросал как будто бы даже и плохо.

Человеческое восприятие устроено таким образом, что если бы октябрь и ноябрь Карри поменялись местами с мартом и апрелем, то он был бы одним из главных кандидатов на MVP, но из-за сильного регресса после феноменального старта его акции сильно пошли вниз.

Джейсон Тейтум («Бостон»)

Ситуация в «Бостоне» чем-то похожа на то, что мы видим в «Мемфисе». Плохое начало сезона (в случае с «Селтикс» сильно затянувшееся), потом невероятный перелом, связанный с найденным балансом между защитой и нападением. Трудно понять, на что может рассчитывать «Бостон» в плей-офф с учетом травмы главной оборонительной силы в лице Роберта Уильямса. Он задавал тон всей комнате команде, и вопреки появившемуся недавно экспертному мнению, Хорфорд и Тайс не способны заменить Уильямса в полной мере.

Главное же достижение Тейтума в этом сезоне заключается в том, что он вроде бы окончательно закрепился в качестве главной атакующей звезды команды, выиграв битву под ковром у Джейлена Брауна. Внезапно так получилось, что даже с учетом то ли провальной, то ли просто неудачной первой половины сезона, он стал лучшим легким форвардом лиги. Казалось бы, еще лет пять-семь назад самая острая конкуренция в НБА была именно на этой позиции, но со временем кто-то сменил амплуа, кто-то увяз в травмах, кто-то просто постарел, и на трубе оказался один Тейтум. Нести гордое звание лучшего третьего номера он, кажется, готов прямо сейчас, хотя владелец «Бостона» и говорит, что у его команды еще есть лет пять-шесть прайма для победы в чемпионате.

Лука Дончич («Даллас»)

Если смотреть сначала на состав «Далласа», а потом на итоговое четвертое место в конференции (которое вполне могло стать третьим), то кажется, что Дончич должен быть если не безальтернативным MVP, то хотя бы стоять на уровень выше. Только вот «Даллас» не такая уж плохая команда, как это может показаться по перечислению имен партнеров Дончича. Да, они без него чаще проигрывали, чем выигрывали, но большинство этих поражений были от действительно сильных команд, причем «Даллас» ни одного из этих матчей не проиграл с двузначной разницей. Биться они умеют и без Луки (тут напрашивается шутка-каламбур с использованием фамилии «Кидд» и глагола «бить»), он им нужен для того, чтобы быть на уровне теневого фаворита Запада.

Есть предположение, что если бы Дончич пропустил Олимпиаду, последовав примеру Йокича, то сезон сложился бы для него более удачно. При этом это и так пока что самый успешный его год, так что можно только представить, на какой еще прогресс он способен. Он такой баскетбольный Ксавье Долан, и не из-за важного образа матери, а потому что уже несколько лет остается вечным вундеркиндом и при этом создает иллюзию того, что он всегда был с нами.

«Неужели не я», уровень первый

Девин Букер («Финикс»)

К сонму почитателей Букера присоединился первый здравомыслящий человек, которого трудно заподозрить в симпатиях к «Финиксу», – Дреймонд Грин. Он сказал, что считает Букера MVP, потому что тот был стабилен на протяжении всего сезона. С превеликой радостью начал бы выпевать этот аргумент с Дреймондом дуэтом, но все это не совсем правда.

Если бы Букер весь сезон играл так, как он это делал после Матча всех звезд – тогда, конечно, MVP нужно было бы отдавать именно ему с учетом внушительного отрыва «Финикса» от всех прочих команд лиги. Проблема в том, что до февраля он играл как раз не очень стабильно. Букер дважды был игроком недели до МВЗ – в ноябре и январе – но при этом пропускал достаточно много матчей, какое-то время отходил от коронавируса и был не слишком убедителен с точки зрения точности бросков. Я всегда считал, что Букер для нынешнего «Финикса» важнее, чем Крис Пол, но в первой половине сезона именно Пол был кандидатом на MVP от «Финикса».

С таким партнером, как Пол, нужно быть значительно лучше всех, чтобы претендовать на MVP. Букер значительно лучше всех не был и близко, так что и приз этот как-нибудь пока обойдется без объятий Кендал Дженнер.

Джоэль Эмбиид («Филадельфия»)

Наверное, нужно подробнее объяснить, почему он не MVP, ведь кажется, что обстоятельства ему благоволят. Он весь сезон провел без номинально лучшего партнера, был вынужден перестраиваться на баскетбол с Джеймсом Харденом, что, как мы знаем, достаточно сильно отличается от любого другого баскетбола. При этом Эмбиид оставался эффективным в любых ситуациях и в любой конфигурации игроков, став лучшим бомбардиром сезона и проведя максимальное в карьере число матчей в сезоне. Если же слушать Билла Симмонса, Эмбиид никогда больше не проведет год на нынешнем уровне, так что вроде бы как либо сейчас, либо никогда. Формально MVP, как и Оскар, дают за конкретный год, не учитывая прежние заслуги, но все ведь понимают, что это не совсем так. И те же самые «все» из предыдущего предложения помнят, как переживал Эмбиид в прошлом сезоне, что не получил заветный приз.

Реальность же такова, что Эмбиид не попадет даже в первую All-NBA пятерку, являясь топ-3 игроком сезона. Это жизнь, так случается. Эмбиид порой выглядит настолько доминирующим игроком, что кажется, будто бы он не промахивается почти никогда и способен попасть любой бросок. Прямо как Кобе Брайант, только семифутовый (вроде бы так его пока никто не называл, так что я скриню и патентую). Только вот что Кобе был не самым эффективным игроком своей эпохи, что Эмбиид по броскам с игры очень сильно отстает от Йокича и Янниса, находясь примерно на одном уровне с Букером и Тейтумом. Для центрового это не такое уж и чудесное соседство.

Откровенно говоря, трудно найти недостатки у Эмбиида в этом сезоне, и его вопрос, «а что еще я должен был сделать?», звучит достаточно логично. Это он верно заметил, имеет право, как говорил Глеб Жеглов, но штука в том, что неправильна сама постановка вопроса. Гонка за MVP – это не жизнь. В каком-то смысле она намного больше. В жизни, и это вам скажет любой психотерапевт, самое важное – быть лучшей версией самого себя. С этим у Эмбиида нет проблем. Проблемы в том, что этого недостаточно, потому что нужно быть настолько лучшей версией самого себя, чтобы никто другой не смог до тебя дотянуться. А это не всегда в человеческой власти. Принять такое тяжело, но тут уж ничего не поделать.

Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Знаю, что в прошлый раз я поставил Янниса на первое место, после чего он последовательно в течение трех дней обыграл в гостях «Филадельфию» с Эмбиидом/Харденом и «Бруклин» с Дюрэнтом/Ирвингом, при этом набрав 40+14+6 и 44+14+6. Казалось бы, нелогично и непоследовательно с моей стороны было бы сдвигать Янниса на второе место после этих двух великих матчей, но так кажется только на первый взгляд.

Ладно. Вообще-то на второй и на все последующие взгляды кажется точно так же. За десять лет внешнего и внутреннего ведения Гонки я так и не сформулировал критерии распределения мест, так что прыгаю от одной аргументации к другой по десять раз в неделю. Сегодня вот пятница, прыжки усилились. Но чего вы хотите от меня, если НБА не смогла этого сделать не за 10 лет, а за 65?

Яннис мог бы стать MVP. И может до сих пор. Но он, при всем своем великолепии лидер не просто какой-то там команды из захолустья, как раньше. Он лидер чемпионской команды, которая сохранила структуру и основных игроков, поэтому ему нужно было сделать что-то выдающееся, чтобы снова взять приз. Тут опять приходится переходить к теме сравнений, потому что с двукратного MVP спрос больше, чем с человека, которого в воронку Гонки закрутило впервые. Уровень Янниса мы все знаем, и он его подтвердил, но для MVP не всегда достаточно уровня, не всегда достаточно и ореола непобедимости, о котором я писал в прошлом выпуске. Нужно что-то еще.

Рубрика «Конечно, Вася»

MVP сезона – Никола Йокич («Денвер»)

Вот и «что-то еще» наступило. Наверное, это удивление. То, что в этом сезоне сотворил Йокич, кажется по-настоящему удивительным, и именно эта эмоция немного позволяет ему оторваться от великих преследователей.

Немного объясню свой выбор. Как и многие из вас, я сначала полюбил футбол, а не баскетбол. В футболе не принято оправдывать игроков за пропуски матчей, там вообще почти никогда не считают средние значения, во главе угла лишь абсолют. Йокич выиграл больше матчей, чем Эмбиид и Яннис. Немного, всего на один, но больше. Этот фактор перевешивает то, что Йокич в итоге угнездился на шестом месте. Мне физически непросто давать главный индивидуальный приз сезона игроку, чья команда заняла столь низкую позицию в конференции, но делать нечего.

Многих смущает тот факт, что Йокич показывает всю свою невероятную статистику, узурпировав мяч. Мол, если бы у Кранчара или Марьяновича мяч в руках находился бы так же часто, то и они бы более-менее доминировали. Меня высокий usage не пугает совершенно, потому что ситуации всегда разные. В случае с Йокичем все совсем не так, как пять лет назад сами-знаете-с-кем. Никола действительно делает своих партнеров лучше, и нет никаких сомнений в том, что он оставался бы доминирующим игроком, вообще не бросая по кольцу. С учетом того, что он не только бросает по кольцу, но и делает это с исторической эффективность, я прямо по ходу написания текста еще больше убеждаюсь в том, что мой выбор MVP верен.

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Фото: REUTERS/Chuck Cook-USA TODAY Sports, David Banks-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports, Christine Tannous-USA TODAY Sports, Troy Taormina-USA TODAY Sports, David Berding-USA TODAY Sports, Gregory Fisher-USA TODAY Sports, John E. Sokolowski-USA TODAY Sports, John Hefti-USA TODAY Sports, Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports, Dale Zanine-USA TODAY Sports, Joe Rondone-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports, Petre Thomas-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Gregory Fisher-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Sean M. Haffey