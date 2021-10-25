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Москва? Монако? Стамбул? Мы подберем город Лиги Европы, который идеально подходит для вас

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Туристический мэтч от Sports.ru и спонсора турнира шин Hankook.

Продолжаются матчи группового этапа Лиги Европы – по этому случаю Sports.ru и производитель шин и спонсор турнира Hankook запускают новый проект, посвященный городам, клубов, которые участвуют в этом сезоне ЛЕ. Вас ждет серия футбольно-туристических гидов, а также специальные выпуски YouTube-шоу Василия Уткина и проекта «Как карта ляжет». 

Для путешествий на футбол шины от Hankook подойдут идеально. На шинах появились DMX- и QR-коды, которые позволяют виртуально отслеживать полный путь логистики товара. Отказ от каталогизации и печатной продукции делает компанию более технологичной и эко-френдли. А с комплектом шин Winter i*pike X не будет страшно перемещаться по заснеженным дорогам – их агрессивный направленный рисунок протектора обеспечит эффективную тягу и не даст автомобилю застрять.  

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