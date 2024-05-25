Сборные сезона РПЛ: Тюкавин, Глушенков, Кассьерра, Карраскаль – в основе, Кордоба и Даку – во второй

Выбор Дорского.

РПЛ-2023/24 – все! Теперь – время символических сборных сезона. Кто в них лишний? Кого не хватает? Обязательно пишите в комментариях!

Вратарь: Илья Лантратов, «Локомотив»

30 матчей, 8 сухих

В начале 2024-го тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, комментируя невызов Лантратова, сказал: «Не скажу, что он плохо играл, просто он сейчас не тот, который был в прошлом году. Пока что».

Возможно, Кафанов и прав, но это лишь говорит о потрясающем уровне Лантратова в сезоне-2022/23, особенно после перехода в «Локо». Год назад Лантратов с отрывом был лучшим вратарем лиги по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (спас от 5,63 гола). Сейчас цифры скромнее, но и «Локо» уже редко проваливается так, как в матче с «Факелом» в 29-м туре. Все равно Лантратов – в топ-4 по сэйвам, в том числе из штрафной. И, конечно, лучший по отраженным пенальти – 2 отбитых удара.

Надежность на линии, своевременные выходы на подачи, простота на мяче – в этом сезоне Лантратов не изменил себе.

Альтернатива: Евгений Латышонок, «Балтика», 26 матчей, 4 сухие. Одно из главных открытий сезона, причина, по которой «Балтика» в принципе сохранила шансы на сохранение прописки в РПЛ до последних выходных. Лучший вратарь РПЛ по соотношению ожидаемых и пропущенных голов. Единственную грубую результативную ошибку совершил в родном Краснодаре.

Правый защитник: Александр Сильянов, «Локомотив»

23 матча, 2 гола, 1 голевая передача

Да, это не ошибка: правый защитник в первой символической сборной – Александр Сильянов. Далеко не первый сезон эта позиция – самая проблемная в лиге: «Динамо» мечется между Дасой и Маричалем, «Зенит» мучается с Марио Фернандесом, «Краснодар» пробует вингера Олусегуна, «Спартак» перебирает между Денисовым, Хлусевичем и Зобниным.

Да, Сильянов первые пять туров провел на скамейке «Локо». И да, одну из немногих игр, которую Сильянов начинал справа, он провалил – против «Динамо» в марте.

Сильянов настолько универсален и так классно провел вторую часть сезона (матч с «Динамо» – только исключение), что подходит для символической сборной так же, как для «Локо» – в статусе «Нужно закрыть дырку – доверяем Сильянову».

Альтернатива: Дмитрий Кабутов, «Рубин», 28 матчей, 3 голевые передачи. На это место из-за качественной весны претендовал Илья Вахания, но все-таки Кабутов очень повлиял на «Рубин» в первой части сезона – стандартами, забросами со своей половины и навесами. Из-за травмы, фактически пропущенных сборов и пропуска старта второй части чемпионата весна получилась скомканной, но Кабутов все равно в топ-5 РПЛ по продвигающим передачам и шестой по передачам под удар (да, в основном из-за стандартов).

Центральный защитник: Страхиня Эракович, «Зенит»

27 матчей, 2 голевые передачи

Трансфер Эраковича казался необязательным: в центре обороны «Зенита» сыгрывались Родригао и Роберт Ренан, на подстраховке ждали очереди Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип. Эракович вынес всех – и классно смотрелся даже на правом фланге в оборонительной четверке.

Несмотря на сложный сезон, оборона «Зенита» по-прежнему хороша: лучшие по допущенным xG, ударам и допущенным касаниям в своей штрафной. Лидер этой обороны – Эракович.

Альтернатива: Игор Вуячич, «Рубин», 28 матчей, 1 голевая передачи. Министр казанской обороны. Осенью «Рубин» не пропускал в шести матчах подряд, а вообще вошел в топ-5 по пропущенным мячам, допущенным xG с игры, допущенным ударам и касаниям в своей штрафной. Возможно, иногда Вуячичу не хватает скорости, но он компенсирует это тактической выучкой, а лидерские качества позволяют управлять не самыми надежными партнерами (Грицаенко, Мартынович, Ашурматов, Тесленко). И, конечно, игра вверху: второй по выносам головой после Гоцука, в топ-10 по ударам головой после стандартов.

Центральный защитник: Хуниор Алонсо, «Краснодар»

29 матчей, 3 голевые передачи

Осенью Алонсо претендовал на награду лучшему игроку лиги: главный в одной из лучших оборон, качественная игра в воздухе, потрясающий первый пас. Весной первая передача осталась с Алонсо, но приход Мусаева и новые требования снизили качество обороны «Краснодара». В ситуациях, когда нужно играть в прием, а за спиной – почти вся своя половина поля, Алонсо не так надежен, как в среднем и низком блоках.

Альтернатива: Срджан Бабич, «Спартак», 17 матчей, 1 гол. Сыграл чуть больше круга, но поразил качеством, не слишком свойственным защитникам «Спартака». На отрезке с Бабичем в основе «Спартак» – второй по качеству допущенных моментов. Вытеснение из старта Джикии – исключительно по спортивным причинам.

Левый защитник: Дуглас Сантос, «Зенит»

26 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи

Как всегда, Дуглас попал в топ-3 лиги по продвигающим передачам. Как всегда, через него «Зенит» часто подбирался к чужой штрафной – Сантос стал третьим по доставкам мяча в финальную треть. Как всегда, Дуглас много навешивал (поделил лидерство вместе с Денисом Кулаковым) и делал это качественно (седьмой по передачам под удар с игры).

Все как всегда. Дуглас – синоним стабильности в РПЛ.

Альтернатива: Юрий Горшков, «Крылья Советов», 29 матчей, 4 гола, 1 голевая передача. Ровный сезон левого защитника Самары: надежность, активное участие в подготовке атак. Особенно Горшкову удался матч со «Спартаком», в котором он оформил дубль. Единственный игрок РПЛ-2023/24, забивший более одного гола прямыми ударами со штрафных.

Центральный полузащитник: Диего Лаксальт, «Динамо»

23 матча, 5 голевых передач

Вероятно, перевод Лаксальта с левого фланга обороны (фактически – даже со скамейки запасных) в опорную зону – самое внезапное решение сезона. Оно не превратило «Динамо» в надежную команду, но все-таки сбалансировало игру Лички. Отсутствие тактической выучки опорника Лаксальт компенсировал хорошей физической формой и бешеным желанием (третий в РПЛ по отборам). После адаптации Чавеса, Бителло и Карраскаля активно участвовал и в атаке, помогая из глубины.

Альтернатива: Вильмар Барриос, «Зенит», 28 матчей, 2 голевые передачи. Не лучший сезон колумбийца в России – отчасти это связано с уходом Далера Кузяева и невозможностью склеить центр поля в одиночку. Тем не менее, Барриос был стабильно хорош в отборе (лучший в лиге) и игре корпусом (второй по собранным фолам), не давая соперникам накрыть «Зенит» прессингом.

Центральный полузащитник: Клаудиньо, «Зенит»

30 матчей, 4 гола, 8 голевых передач

«Зениту» нужно перестраивать состав и, скорее всего, расставаться в том числе с Клаудиньо. Последний танец – точно не самба, но и в низком темпе Клаудиньо был одним из лучших в лиге. Лучший по обводкам и передачам с игры, третий по ассистам. Ближе к концу сезона Клаудиньо даже проявлял эмоции – очевидно, завелся из-за неудачных результатов.

Альтернатива: Кирилл Щетинин, «Ростов», 25 матчей, 4 гола, 3 голевые передачи. На это место претендовал Эдуард Сперцян, который при Владимире Ивиче играл низко и конструировал атаки «Краснодара», а при Мураде Мусаеве превратился в десятку. Щетинин – в альтернативной сборной из-за мощнейшей и очень ровной весны. Кирилл вел игру «Ростова», даже когда у партнеров получалось не все. Второй футболист лиги весной по доставкам в чужую штрафную (лучший – Клаудиньо), лидер по собранным нарушениям.

Правый полузащитник: Максим Глушенков, «Локомотив»

29 матчей, 6 голов, 16 голевых передач

Год назад казалось, что Михаил Галактионов не до конца раскрывает потенциал Глушенкова, часто используя его на правом краю. Осенью «Локомотив» задействовал Максима в середине, номинально запихивая на край даже Антона Миранчука. Весна 2024-го показала: Глушенков вырос, теперь ему все равно, где выходить, если тренер предоставляет нужную свободу. Галактионов ее дает – и Глушенков творит и на краю, и на месте ложной девятки. Сразу после обводок Максим нанес 8 ударов (лучший результат лиги) и создал 4 момента для партнеров (столько же только у Даку, Карраскаля и Козлова).

Во второй части сезона у Глушенкова полетели стандарты, с которых он отдал 4 голевые. 16 ассистов за сезон – повторение рекорда РПЛ, установленного Дмитрием Лоськовым и Халком.

Альтернатива: Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА, 22 матча, 4 гола, 7 голевых передач. Однозначно лучший трансфер сезона по соотношению «цена – качество». Соперники ЦСКА так и не поняли, как противостоять юркому и умнейшему инсайду. Пятый ассистент лиги.

Левый полузащитник: Хорхе Карраскаль, «Динамо»

22 матча, 5 голевых передач

Карраскаль традиционно далек от самых результативных игроков лиги, но простая статистика не передает его влияния на «Динамо». Карраскаль адаптировался только к концу первой части сезона (до этого – например, провальный выход на замену с «Пари НН», плохой матч против «Ахмата») захватил место в старте «Динамо»: выходил в центральной тройке и на обоих флангах.

Номинально слева выходил реже всего, но, во-первых, по ходу атак Хорхе появлялся везде, а, во-вторых, весна у него получилась слишком яркой и качественной, достойной включения в первую сборную сезона. Когда мяч у Карраскаля, мы ждем волшебство. Когда мяч у Карраскаля, мы ждем волшебство. В Краснодаре не дождались – но по весне это исключение. К сожалению для Динамо, оно случилось в самый нужный момент.

Альтернатива: Бителло, «Динамо», 23 матча, 7 голов, 1 голевая передача. Статистически лучше Карраскаля, но весной Бителло был не так хорош, как сразу после перехода. Это не помешало ему стать третьим в лиге по передачам под удар с игры и пятым по заработанным фолам.

Центральный нападающий: Матео Кассьерра, «Зенит»

28 матчей, 21 гол, 4 голевые передачи

После провального дебюта в Петербурге (2 гола в сезоне-2022/23) внезапно разошелся и стал лучшим бомбардиром лиги. Особенно хорош был в первой части чемпионата, когда забивал из не самых удобных ситуаций для себя (например, играя на опережение после фланговой передачи). Весной отметился пента-триком в ворота «Ахмата», который и прикончил бомбардирскую гонку.

Альтернатива: Мирлинд Даку, «Рубин», 28 матчей, 10 голов, 4 голевые передачи. Один из лучших трансферов сезона, который во многом случился благодаря Рашиду Рахимову – тренер встречался с Даку перед переходом, чтобы понять характер форварда. У Даку порядок не только с характером: для своих габаритов (рост – 192 сантиметра) Мирлинд очень быстр и техничен. Без особых проблем убирает защитников всех клубов РПЛ.

Центральный нападающий: Константин Тюкавин, «Динамо»

30 матчей, 15 голов, 9 голевых передач

Из мая 2024-го сложно поверить, что полтора года назад Тюкавин далеко не всегда попадал в старт «Динамо». В этом сезоне Константин сначала вытеснил Федора Смолова с места центрального нападающего, а затем – и из основы, пережил жуткую серию в августе-октябре (девять матчей в РПЛ без голов) и потрясающие недели весной.

Второй в РПЛ по «гол+пас».

Альтернатива: Джон Кордоба, «Краснодар», 26 голов, 15 голов, 3 голевые передачи. На старте сезона Кордоба сносил всех, но под конец первой части чемпионата словил глупейшую дисквалификацию, а весной вернулся в привычное состояние «Забиваю один момент из трех-четырех». Два промаха в Сочи, возможно, еще приснятся Кордобе, а его статистика нереализованных явных моментов шокирует: 17 против 9 у Даку и Николая Комличенко, тоже попавших в антитоп-3.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Александр Гальперин, Алексей Даничев