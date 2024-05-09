«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка

Дорский разочарован в лидерах сезона.

Месяц назад я встречал подключение «Динамо» к золотой гонке РПЛ заголовком «Зенит», «Краснодар», «Динамо» – хромые претенденты на чемпионство».

Прошло шесть туров – ничего не поменялось.

Как и в начале апреля, у «Зенита» – плюс один от «Краснодара», но теперь такой же отрыв и от «Динамо» (месяц назад было три очка). «Зенит» все равно фаворит, и даже статусный календарь не должен смущать: ЦСКА наверняка пойдет на ротацию перед кубковым матчем (да и вообще играет неважно), «Ахмат» уже может спастись от вылета, а «Ростов» в последнем туре приедет в Петербург скорее для комфортного отправления в отпуск.

Все обстоятельства за «Зенит», но уверенности в команде Семака совсем нет.

«У нас стала хуже получаться атакующая игра против команд, которые глубоко обороняются. Где-то не хватает реализации, как в последних матчах», – говорит Сергей Семак.

Да, в последних матчах «Зениту» не хватает реализации.

В первом тайме против «Рубина» (0:2) Кассьерра не реализовал выход один на один, а в самом конце Грицаенко вынес мяч с линии ворот после удара Ерохина. В матче с «Факелом» (1:1) «Зенит» мог уходить на 2:0 во втором тайме: Артур не попал в створ с линии вратарской после классного паса Кассьерры, сам Матео не забил в упор после прострела Васильева (возможно, после ВАР зафиксировали бы офсайд), а Вендел и Мантуан не закрепили победу прямо перед рукой Алипа.

«Зенит» атакует гораздо хуже, чем в предыдущие сезоны Семака. Это и визуальное впечатление (медленные перекаты мяча на границе средней и финальной третей поля с минимальными обострениями), и вывод по статистике. «Зенит» – явный лидер лиги по владению (63,5%, у «Спартака» – 56,6%), но лишь восьмой в РПЛ по ударам и второй по xG (весной – вообще пятый). Владение не конвертируется в опасность так успешно, как прежде.

Пассивность части состава уже сказывается и в топ-матчах, где раньше все играли на пределе (из этого списка вычеркиваем Клаудиньо, который весной заведен). Против «Динамо» (0:1) «Зенит» ни разу не ударил из штрафной после гола Тюкавина на 76-й минуте. Почти за 20 минут – только два дальних удара в матче с командой из топ-3, которая при победе над «Зенитом» врывалась в борьбу за золото.

На следующий день после «Динамо» – «Зенит» «Краснодар» играл в Самаре – и при победе выходил бы на чистое первое место за четыре тура до финиша.

Что «Краснодар» получил вместо трех очков?

Психоз Кади, которого Сергей Карасев должен был удалять еще в первом тайме, привозы Сафонова при игре ногами, глупейшее удаление Волкова и желтую Эктова за выход на замену без разрешения судьи. И очко – после удара Костанзы в штангу, а Печенина – в перекладину.

В следующем туре «Краснодар» играл первым – и при победе над «Ахматом» выходил на чистое первое место хотя бы на сутки.

Что «Краснодар» получил вместо трех очков?

Очень медленные позиционные атаки, всего три момента за матч, два из которых у Кордобы – после привозов защитников «Ахмата». 0:1 и убийственное признание капитана Сафонова: «Можно сказать банальные вещи: «Не забили в первом тайме, игра не раскрылась, было тяжело взламывать после пропущенного гола». Думаю, проблема игры против «Ахмата» кроется где-то глубже. Настрой на «Зенит» и на «Ахмат» – два разных настроя».

Эмоционально «Динамо» – точно лучшая из трех хромых команд. Весь сезон «Динамо» отыгрывало отставание от лидеров, впервые сравнялись с «Краснодаром» только сейчас. «Динамо» играет ярко: Карраскаль, Тюкавин, Бителло, Чавес и Нгамале блестяще комбинируют и в каждом матче решают несколько эпизодов за счет высокого индивидуального мастерства. Получив первый гол от «Сочи» (3:2), «Динамо» побежало забивать снова, пропустив второй – все равно вырывать победу.

Почему тогда «Динамо» хромое? Можно ли так говорить о команде, которая накатывает на финиш с четырьмя победами подряд?

К сожалению, можно.

Против «Зенита» (1:0) «Динамо» выдало почти образцовый матч в обороне, допустив лишь один момент. Да, можно подумать, что «Зенит» усыпил даже карнавальное «Динамо», но в той игре Личка почти отказался от прессинга и опустил линию обороны, не оставляя много пространства за спинами Бальбуэны и Фернандеса.

Классная оборона в одном из ключевых матчей сезона – топ, но на дистанции «Динамо» так надежно не играет.

За четыре дня до «Зенита» «Динамо» отскочило в Оренбурге (2:1), где Мансилья раздевал Дасу на левом фланге, а Воробьев не попадал с метра по пустым воротам. «Динамо» тогда допустило 19 ударов по своим воротам (14 – из штрафной) и 1,93 xG.

После «Зенита» команда Лички проиграла «Спартаку» в Кубке (0:2) – Бальбуэна, так надежно отыгравший против гегемона, провалился.

Против «Сочи» проявилась другая болезнь «Динамо» – сильнейшая дрожь в конце матчей. В первом тайме «Динамо» не громило «Сочи» только по счету – и лишь благодаря вратарю Максиму Рудакову. После гола Тюкавина на 53-й «Динамо» откатилось назад – и пропустило дважды.

В этом сезоне «Динамо» пропустило 14 голов после 75-й минуты – это худший результат в лиге. Неслучайно: динамовцы на этом отрезке чаще всех позволяют бить по воротам (86). Могли и допустить 87-й удар, и пропустить 15-й гол – если бы на 95-й минуте Юсупов покатил не на Мигеля, а на Кравцова.

После каждой потери очков в борьбе за золотое вспоминают великую фразу Василия Уткина из 2017-го: «Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается». Она точно не подходит для большей части эпохи «Зенита» Семака: каждый титул он выигрывал очень уверенно. Но сейчас даже «Зенит» в среднем не набирает двух очков за матч (1,88). Это уверенная заявка на антирекорд: ЦСКА-2006 набирал 1,93 очка.

Кто-то, посмотрев на эти цифры, порадуется: чемпионат же стал сбалансированнее? Но уровень сблизился не за счет грамотного развития середняков, а за счет капитального проседания топов.

Это совсем не повод для радости.

Происходящее между «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» – оскорбление понятия «чемпионская гонка».

Здесь нет никаких скоростей.

Только попытки очень разных, но не очень здоровых команд первыми доковылять до финиша.

Не гонка, а возня.

Заявление «Рубина» про шутку Безрукова – стыд

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; fckrasnodar.ru