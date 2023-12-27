«Краснодар» терял Кордобу и крайних защитников. И все равно зимний чемпион РПЛ

Новая серия сериала Sports.ru.

Это третья серия текстового сериала о «Краснодаре»: мы следим за лучшим сезоном в истории клуба и фиксируем все значимые события и изменения каждый месяц. О первых 11 турах команды Владимира Ивича мы рассказывали здесь, о большинстве ноябрьских матчей – здесь.

За месяц «Краснодар» провел три встречи: после «Урала» (1:3) впервые упустил полноценное лидерство, но все-таки выиграл первую часть сезона.

Чем же запомнился «Краснодар»?

«Краснодар» – жертва матчей сборных: вызывают много игроков, постоянные выездные игры в РПЛ после них

Сразу после ноябрьских матчей сборных «Краснодар» поехал в гости к «Уралу» – и провел худшую игру в сезоне. Пожалуй, лишь во второй раз в чемпионате «Краснодар» оказался совсем не готов к привычной для соперника игре (первый – первый тайм в Калининграде), но если тогда провалились фланговые игроки, то против «Урала» серьезно ошибались почти все.

Никита Кривцов сначала упустил Сильвие Бегича, а затем проиграл ему верховую борьбу при угловом, а также потерял Андрея Егорычева перед третьим голом; Матвей Сафонов неуверенно действовал при первом голе, а неудачным выходом за штрафную выключил из игры и себя, и Витора Тормену (счастье – оба восстановились уже к следующему туру); Хуниор Алонсо проиграл верх перед вторым голом и невовремя пытался сделать искусственный офсайд перед третьим.

«Нам было известно, как играет «Урал», в этом не было чего-то нового: длинные передачи, подборы, стандарты, быстрые переходы. Два гола они забили именно так: стандарт и длинная передача», – сказал Ивич после поражения и потери первого места.

Матч с «Уралом» породил новую волну разговоров о влиянии матчей сборных на «Краснодар». Ее запустил Ивич: «У «Краснодара» уезжает больше всего игроков в сборные: четыре – в сборную России, два – в сборную Армении, два-три – в Южную Америку в зависимости от того, вызывает ли Уругвай Лукаса Оласу. Южноамериканские ребята проводят в пути 30 часов – например, Алонсо. Кордоба прилетел в пятницу, его дорога заняла 30-35 часов. Но это наша жизнь, мы должны это принять и двигаться дальше».

Для начала проверим слова Ивича о количестве вызванных игроков «Краснодара» в сборные.

По общему количеству «Краснодар» – не лидер, но важен контекст: у ЦСКА учтены Никита Ермаков, Михаил Рядно, Матвей Кисляк, Матвей Лукин и Кирилл Глебов, которые пока важнее для полноценных тренировок, а не для формирования старта основы. У «Краснодара» из сборников в основу не попадают Георгий Арутюнян, Кевин Ленини и Александр Кокшаров, но каждый из них – второй выбор на позицию. Так что фактически с Ивичем можно согласиться.

Еще до него на усталость ссылался Алонсо: «На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону. Чувствую себя уставшим физически и морально.

Октябрьский маршрут: Асунсьон – Сан-Паулу, Сан-Паулу – Дубай, Дубай – Москва, Москва – Калининград. Из Парагвая я выехал в среду, а к «Краснодару» присоединился в пятницу. В субботу у нас была игра с «Балтикой» в гостях, а в воскресенье – 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой».

Очевидно, на южноамериканцев «Краснодара» негативно влияют не только перелеты, но и их статус в сборных: Алонсо просидел в запасе четыре из шести осенних матча Парагвая, Кордоба не выходил на поле в сентябре (в ноябре наконец-то дебютировал за Колумбию), а Оласа остался на скамейке Уругвая в сентябре и октябре (в ноябре его не вызывали).

На этом фоне (не забываем про закрытый аэропорт Краснодара) результаты «Краснодара» после сборных совсем не удивляют: 1:1 в гостях с «Ахматом», 2:2 в гостях с «Балтикой» и 1:3 от «Урала».

После «Урала» Ивич говорил не только о сложных перелетах, но и о календаре: после матчей сборных «Краснодар» дважды играл в субботу (против «Ахмата» и «Балтики»). В этой части аргумент не работает без контекста: «Балтика» и ЦСКА все матчи провели в субботу, «Динамо» – два в субботу и один в пятницу, у «Локомотива», «Спартака», «Крыльев» и «Сочи» – расписание «Краснодара». Но, во-первых, ни у кого из них не было трех гостевых матчей после сборных (а «Динамо» вообще не выезжало за пределы Москвы, хотя игра против «Пари НН» в пятницу все равно кажется странной), а, во-вторых, у всех есть открытый аэропорт.

Так что еще один аргумент засчитан как разумный.

Но к Ивичу тоже есть вопросы. В матче с «Ахматом» он не поставил в старт Сперцяна и Оласу, против «Балтики» – только Оласу. Против «Урала» вышли все – и «Краснодар» провел худшую игру сезона.

Почему в Екатеринбурге не было ротации? Итог ее отсутствия – всего три удара и повторение клубного антирекорда (столько же пробили в матче с «Тереком» в ноябре 2014-го).

Кордоба схватил глупейшую дисквалификацию сезона. Отсутствие Джона сказалось в первом тайме с ЦСКА

Кошмар с «Уралом» не закончился даже с финальным свистком: Кордоба показал неприличный жест судьям и получил дисквалификацию на три матча (еще один – условно).

Через неделю, уже после игры с «Оренбургом» (2:1), Ивича спросили о Кордобе – и тренер выдал мощный монолог:

«Я – тренер, который настаивает на дисциплине. Никто из нас не ожидал того, что сделал Кордоба. Он наказал команду и себя.

Разумеется, это будет иметь последствия. То, что он сделал, – очень плохой пример, я не намерен покрывать ни его, ни кого-то другого. Кордоба – взрослый парень, ему известно, что игрок может делать на поле, а что – нет.

Мы общаемся с Кордобой перед каждой игрой. Я убеждаю его быть спокойнее. Почему? Почему говорю именно с ним? Потому что Кордоба – нападающий, который получает больше всего ударов и тычков в РПЛ.

Четыре из пяти раз, когда Кордобу бьют, это фол, но судья дает только один штрафной. Если бы Кордоба играл в московском клубе или «Зените», из этих пяти ситуаций было бы четыре штрафных. Может, пять. Я уверен в том, что говорю.

Мы видим, как Кордобу бьют, держат руками, видим, что с ним делают соперники. Сейчас они думают «Почему бы и нет, ведь на Кордобе не дадут фола. Мы будем делать то, что захотим».

Еще раз: я не защищаю Кордобу, он не должен был этого делать, он столкнется с последствиями. Но, ребята, давайте немного защитим его нормальными решениями во время игры. Я не прошу кого-то дать мне то, чего я не заслужил. Я прошу только 50 на 50. Каждый из тех, кто работает с Кордобой, хочет только этого.

Я уверен: то, как с ним борются, то, как его бьют, – это ненормально. Когда из пяти дают только один штрафной.

Дисциплина очень важна для меня. Я говорю не только о Джоне: у нас есть игроки с тремя-четырьмя желтыми карточками за разговоры. Для них, конечно, тоже будут последствия. Когда ты получил одну карточку, – окей, могу понять, ты не сдержался и что-то сказал. Но вообще, в этот момент ты должен защищать команду, ты не можешь делать все что хочешь. Если кто-то получает три-четыре желтые карточки за разговоры, – это неуважение к команде.

Тебе платит клуб. Когда ты подписывал контракт, должен был прочесть, что ты имеешь право делать, а что – нет. То же самое – у тренера. Мне было бы проще выйти на поле, высказать все судье и получить удаление. Но я контролирую себя».

Все, что касается отношения Ивиче к дисциплине и последствиям для игроков, заслуживает уважения, но ссылка на московские клубы и «Зенит» не очень уместна.

Во-первых, срыв Кордобы произошел после матча, который «Краснодар» точно проиграл не из-за судейских решений.

Во-вторых, да, игра «Краснодара» сильно заточена на Кордобе, из-за обилия длинных передач Джон часто вступает в единоборства. Но нельзя сказать, что на нем редко – или хотя бы не очень часто – фиксируют нарушения.

Против «Оренбурга» место Кордобы занял Кокшаров, который выгрыз место в старте во втором круге группового этапа Кубка. Старт недели перед ЦСКА Кокшаров пропустил из-за болезни, поэтому в основе вышел Мозес, у которого было всего 34 минуты в РПЛ и проигранная конкуренция в Кубке (в первом круге в центре атаки появлялся как раз Дэвид).

Отсутствие Кордобы особенно сказалось в первом тайме с ЦСКА. «Краснодар» не справлялся с выходом из-под прессинга – и даже с Мозесом в атаке использовал длинные передачи.

Техническая запись – Яндекс Плюс х VSporte.

«Мы начали игру не лучшим образом. ЦСКА был лучше на протяжении получаса: они прессинговали, создавали моменты, били по воротам. Они были намного лучше нас», – констатировал Ивич после матча.

Сложно поспорить.

«Краснодар» потерял и почти всех крайних защитников. На фланге выходил 19-летний центральный защитник, а под ЦСКА Ивич дал ему странную поддержку

О плохом начале матча Ивич говорил и после «Оренбурга»: «Стартовый отрезок мы провели не так, как планировали. «Оренбург» создал один момент, один раз пробил за первые пять минут. После этого мы контролировали ритм игры».

В финале стартового отрезка случилось что-то гораздо важнее момента Степана Оганесяна – травма левого защитника «Краснодара» Оласы. До этого из-за повреждений выбыли Сергей Петров и Александр Эктов – так Ивич остался лишь с один номинальным крайним защитником, Сергеем Волковым. После вынужденного выхода Арутюняна «Краснодар» не перешел на трех центральных защитников (с Арутюняном так играли против «Факела»), не отправил Георгия в центр, передвинув на фланг Алонсо – Арутюнян занял позицию левого защитника.

Конечно, Арутюнян на левом фланге обороны – минус один игрок в атаке (кроссы Оласы – важный инструмент «Краснодара» в ситуациях, когда не получается проскочить в штрафную через полуфланги и середину), зато так Ивич сохранил основную пару центральных защитников и позволил Алонсо чаще подниматься в опорную зону при розыгрыше мяча, а также чаще оставлять Жоау Баши один-в-один с защитником «Оренбурга».

Против ЦСКА Ивич снова номинально выпустил Арутюняна слева, но на этот раз у него была активная поддержка. Как и в первом круге против Федотова, в позиционной обороне «Краснодар» перестраивался на пятерых защитников, но пятым неожиданно стал не Кунле Олусегун, а Баши. В таких ситуациях Олусегун образовывал пару нападающих вместе с Мозесом – так «Краснодар» вспомнил о 5-3-2, в которых команда завершала прошлый чемпионат.

Такой размен – едва ли не самое странное решение Ивича в России. Баши хуже Олусегуна сканирует пространство за спиной (в первом тайме Хелвен дважды пользовался этим), зато гораздо лучше при игре между линиями. Тем удивительнее, что Ивич ничего не поменял после перерыва, а после матча сослался как раз на непривычные позиции игроков:

«Нам не удалось быстро адаптироваться, ведь на некоторых позициях у нас играли ребята, для которых привычнее другие роли. В начале мы действовали с пятью защитниками, и некоторые не смогли быстро адаптироваться к этой схеме. Конечно, мы работали над ней в течение недели, но иногда соперник не позволяет тебе что-то сделать. ЦСКА – одна из самых организованных команд лиги».

***

У «Краснодара» не получилось гладко завершить первую часть сезона. Дело не только в поражении от «Урала» и дисквалификации Кордобы, которая еще скажется весной, но и в неровной игре против «Оренбурга» и ЦСКА. Старт обоих матчей «Краснодар» провалил.

Зато с «Оренбургом» вспомнил, как остро атаковать справа: прекрасный матч в атаке Волкова при поддержке Олусегуна, классный выход на замену Ильзата Ахметова.

Против ЦСКА «Краснодар» очень энергично начал второй тайм, а завершил матч одним из величайших стандартов в истории лиги.

Конечно, и на этом отрезке Ивича спрашивали о соответствии стиля команды с желаниями Сергея Галицкого. В этом ответе тренер, как всегда, был четок: «Мне известно, что в прошлом «Краснодар» нередко играл со счетом 4:3 или 5:4 и журналистам нравились эти результаты. Мои ребята растут, они начали понимать, что в футбол играют ради победы, а не игры. Безусловно, нам необходимо улучшать игру. У нас очень много пространства для улучшений: и команде, и отдельным игрокам. Мы дорого расплатились за матчи после международных перерывов.

Как понимаю из вашего вопроса, вы не хотите видеть нас на первом месте. Может, вы болельщик другого клуба? Конечно, это ваше право. Но назовите мне другую команду, которая показывала бы фантастический футбол, была лучше нас? Мы провели много хороших матчей, в которых создавали много моментов. Но, конечно, ты не можешь провести 18 матчей и быть фантастическим и креативным каждый раз. Против ЦСКА мы играли без четырех-пяти игроков. Парни достойны поздравлений от всей страны за то, чего они достигли в эти полгода».

На дистанции 18 туров в РПЛ действительно не было более сбалансированной команды, чем «Краснодар», поэтому исход первой части сезона логичен.

Теперь дело за трансферами. Ивич говорил о необходимости двух приобретений, если никто не уйдет.

Кажется, первую покупку мы уже знаем.

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.

Фото: vk.com/fckrasnodar; РИА Новости/Виталий Тимкив