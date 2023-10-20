Сможет ли «Краснодар» забрать титул? Премьера колонки-сериала о пути клуба к мечте

Новые детали – каждый месяц.

«Краснодар» не проигрывает в РПЛ 17 матчей подряд, впервые лидирует после 11 туров и опережает «Зенит» уже на семь очков. Из-за уникальности момента Sports.ru запускает текстовый сериал о команде Владимира Ивича: каждый месяц Александр Дорский будет фиксировать, в каком состоянии находится «Краснодар», что тренер изменил за несколько недель и насколько велики шансы на первый титул в истории.

В первой серии – рассказ об 11 турах «Краснодара».

После прошлого сезона казалось, что «Краснодар» ослабнет. В итоге лидеры не ушли, а точечные покупки в оборону добавили качества

К зиме 2023-го «Краснодар» Александра Сторожука плелся на 7-м месте, по-прежнему много владел мячом (55,7%, второй результат в лиге после «Зенита»), но в основном делал это вдали от чужих ворот (13-е место по передачам в радиус 20 метров от них) и очень много пропускал. Команда завершила самый тяжелый год в истории гостевыми 1:5 от «Оренбурга» – и Сергей Галицкий решился на радикальные меры.

Новым главным тренером стал Владимир Ивич, который дважды выигрывал чемпионат Израиля вместе с «Маккаби» из Тель-Авива (2018/19 и 2019/20), а также один раз Кубок Греции с ПАОК (2016/17). Вместе с Ивичем, а также вернувшимся центральным защитником Хуниором Алонсо «Краснодар» попер наверх: всего два поражения в 13 турах РПЛ (в обоих матчах вели 2:0), 31 гол (больше только у «Зенита»), а главное – выход в Суперфинал Кубка России.

Уже весной Ивич показал себя нетипичным для «Краснодара» тренером: спокойно переходил на пять защитников при позиционной обороне (опуская левого нападающего), не стремился постоянно разыгрывать от вратаря и играть в короткий пас, менял роли для фланговых форвардов (Алексей Ионов – третий центральный полузащитник при обороне, Жоау Баши – второй нападающий). Мы увидели и характер Ивича: в Суперфинале оставил в запасе Матвея Сафонова, провалившего весну.

В конце весны казалось, что «Краснодару» немного не хватает глубины состава для того, чтобы претендовать на медали в новом сезоне. Тем более Алонсо и Кунле Олусегун объявили о скором уходе из «Краснодара», казалась неизбежной продажа главного креативщика – Эдуарда Сперцяна.

В итоге из «Краснодара» ушли всего два игрока обоймы: левый защитник Кристиан Рамирес, который в прошлом сезоне скорее был балластом (нежелание блокировать подачи с его края, постоянные позиционные ошибки) и Алексей Ионов, захотевший больше игровых минут.

По информации Sports.ru, «Краснодар» поставил три цели на летнее окно – центральный и левый защитники, а также правый нападающий. К старту сезона клуб никого не подписал, поэтому четыре тура левый фланг обороны закрывал номинальный правый защитник Сергей Петров, а в центре практически безальтернативной была пара Кайо – Алонсо (Георгий Арутюнян появился лишь в матче с «Факелом», о нем – ниже).

Усиление все-таки подъехало: левый защитник Лукас Оласа и центральный защитник Витор Тормена, проведший в старте «Браги» три последних года. Ивич не сразу впустил Оласу в старт (сначала – пять неполных матчей), адаптация Тормены пошла быстрее из-за серьезной травмы Кайо и освобождения места рядом с Алонсо.

Эти два трансфера сильно повлияли на «Краснодар»: на левом фланге обороны теперь нет игрока, который игнорирует оборонительные действия и часто подает в ситуациях, не требующих этого (у Оласы, напротив, один из лучших кроссов среди крайних защитников РПЛ), а в центре – защитника, который даже при отсутствии привозов не очень качественно держит линию (хуже Кайо в этом только Сергей Волков).

На правый край атаки «Краснодар» так никого и не купил – и в этом сезоне это одна из самых ротируемых позиций.

Несмотря на отсутствие твердого игрока старта справа (отчасти это связано с травмой Кади), «Краснодар» стал очевидно сильнее. Два точечных усиления хорошо дополнили базу для рывка, которую весной заложил Ивич.

Когда «Краснодару» нужно забивать, он по-прежнему доминирующая команда. Откат – только при устраивающем счете

В этом сезоне «Краснодар» впервые за десять лет выпал из топ-3 РПЛ по владению: в сезоне-2013/14 стал девятым с 49,9%, сейчас – четвертый с 55,0%.

«Краснодар» далеко не лидер лиги по голам с игры (всего 8, восьмое-девятое место вместе с «Пари НН»).

«Краснодар» делит 10-13-е места по проценту действий на трети соперника (28%, столько же – у «Оренбурга», «Ахмата» и «Динамо»).

«Краснодар» – 13-й по количеству передач в радиус 20 метров от чужих ворот.

«Парни становятся по-настоящему профессиональными футболистами. Они не играют в футбол – это их работа. Если ты играешь в футбол, ты играешь в него на улице. Если ты здесь, ты должен быть профессионален, знать, как играть в тяжелые моменты и сохранять результат. Мы растем, это хорошо», – сказал Владимир Ивич после победы над «Спартаком» в начале сентября (2:0).

Многим статистики и фразы Ивича достаточно для жесткого вывода: «Краснодар» не то что не стильная, а даже не атакующая команда. К тому же «Краснодар» – вторая команда лиги по средней длине передач.

Конечно, утверждение «Краснодар» – не атакующая команда» не совсем правильное.

Лучше всех происходящее с «Краснодаром» описал сам Ивич после победы над «Рубином» (2:0): «Мы продолжаем показывать атакующий футбол. Когда счет был 1:0, мы немного отошли, но сразу пошли разговоры: «Где атакующий футбол?» Мы атаковали, но нужно думать о тактике. Наша философия –атакующий футбол, но постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где будет находиться такая команда».

В середине августа мы уже говорили о матчах против «Сочи» (2:0), «Пари НН» (1:0) и «Оренбурга» (2:0), когда «Краснодар» отдавал мяч после 75-й минуты. То же самое произошло в первом матче после выхода того текста – против «Локомотива» (1:1): 16-6 по ударам и 64,4%-35,6% по владению в пользу «Краснодара» до 75-й минуты, 0-5 и 42,6%-57,4% – с 76-й до финального свистка.

В сентябре «Краснодар» сначала вернулся к типичному сценарию против «Урала» (7-1 по ударам, 66,4% владения до второго гола Кевина Ленини на 73-й минуте, 3-5 и 38,4% – после него), а затем выкрутил прагматизм на максимум и отошел назад уже в первом тайме. «Рубину» в Казани «Краснодар» забил на 24-й минуте – и дальше не настаивал на контроле и территориальном преимуществе.

В ситуации, когда нужно забивать, «Краснодар» по-прежнему атакующая команда. Команда, которая благодаря тренеру подстраивается под соперников:

– на правом краю атаки могут выходить Олусегун и Баши (располагаются между линиями или высоко в широкой позиции) или Кади (опускается в середину для продвижения мяча);

– против «Пари НН» оставляли левого защитника Петрова третьим для розыгрыша;

– против «Факела» выпустили к Алонсо и Кайо Арутюняна и сдвинули Хуниора ближе к левому краю. Так могли и использовать тройку для розыгрыша в первой стадии атаки, и рассчитывать на Алонсо при включениях в полуфланг (ни Оласа, ни Петров так не подключаются).

После прошлой паузы на сборную «Краснодар» прибавил в обороне

«Краснодар» пропустил меньше всех в РПЛ (5 мячей), Матвей Сафонов с отрывом лучший по сухим матчам (7, у других – максимум 4).

Логично предположить, что «Краснодар» – явный лидер лиги по качеству обороны (по продвинутым метрикам). Но это совсем не так.

Количество допущенных ударов напрямую связано со стилем Ивича, поэтому самая важная метрика здесь – качество допущенных моментов.

Два худших матча «Краснодара» по xG соперника улеглись в стартовые четыре тура: 1,48 против «Динамо» (3:1) и аж 2,50 против «Оренбурга» (2:0). В Оренбурге «Краснодар» допустил очень много как раз после перехода в контратакующий режим при 1:0. Позднее, при интеграции Тормены и полном восстановлении Черникова от травмы головы, «Краснодар» научился откатываться в этот контратакующий режим без больших проблем для своей штрафной. Лучшие примеры – победы над «Спартаком» и «Рубином», когда Алонсо и Тормена замучили нападающих казанцев, которые поселились в офсайде (четыре – рекорд сезона для команды Рашида Рахимова).

В сентябре «Краснодар» – вторая команда лиги по качеству допущенных моментов и даже по количеству допущенных ударов («Зенит» допустил всего на четыре меньше).

Cтиль Ивича позволяет «Краснодару» и оставаться атакующей командой, когда нужно забивать, и играть сбалансированно при устраивающем счете.

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«Краснодар» ­– единственная команда лиги, избежавшая серьезных спадов в первой трети сезона. Мини-спад наступил в первом тайме с «Ростовом» (3:2), но даже в такой ситуации «Краснодар» вытянул игру благодаря лидерам.

«Краснодар» сравнял счет в матче с «Ростовом» после углового – со стандартов команда Ивича забила уже четыре гола (больше только у «Рубина» – 5). Подачи Сперцяна на ближнюю штангу – один из опаснейших механизмов лиги, его же прямые удары со штрафных еще наверняка принесут «Краснодару» очки.

Нынешний состав «Краснодара» не очень подходит под позиционную атаку, но Сперцян, Кади и Никита Кривцов при пасовой поддержке Алонсо и забеганиях Волкова способны сверкать и в позиционке, а Баши, Олусегун и Джон Кордоба (как и Сперцян) прекрасны при появлении свободных зон.

Появилось у «Краснодара» и силовое давление, это одна из опций для изменения игры заменами: Александр Кокшаров дважды мог забивать «Факелу» после подач Оласы.

Поэтому в первые 11 туров РПЛ-2023/24 «Краснодар» ­– самая разносторонняя команда лиги.

Поэтому «Краснодар» лидер и везет второму месту шесть очков к середине октября.

Поэтому Sports.ru и запустил этот сериал.

Встретимся через месяц.

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.

Фото: fckrasnodar.ru