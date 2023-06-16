7 комментариев

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Осинькин разложил сезон «Крыльев»: почему не получилось у Писарского, как прибавил Пиняев и когда накрыл кризис

Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Игорь Осинькин Игорь Осинькин
Роман Ежов Роман Ежов
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Это футбол, брат!
Футбол Футбол

Всем привет! Ютуб-канал «Это футбол, брат!» при поддержке Sports.ru запускает новое шоу, в котором Александр Дорский с помощью тактической доски будет расспрашивать тренеров о деталях их работы.

Гость первого выпуска – главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Полный выпуск доступен здесь, ниже – расшифровка ключевых моментов разговора. 

«Крылья» не предполагали борьбу за выживание. Самару скосили травмы – Осинькин связывает их с количеством матчей, а не тренировками

Осинькин считает, что на старте весны «Крыльям» много не везло: «Если посмотреть на результаты в РПЛ и Кубке России, без привязки к турнирам, вы не почувствуете какой-то проблемы. «Крылья» хорошо провели кубковый сезон, даже в РПЛ в весенней части чемпионата мы иногда играли хорошо, но не было побед. Например, в матчах с «Ахматом» (0:1) и «Оренбургом» (1:1) мы точно были ближе к победе, но в чем-то не повезло. 

Дальше мы попали в небольшой кризис. Его усугубил матч с «Пари НН» (1:2) – мы все могли решить, если бы победили. Изначально мы даже предположить не могли, что будем бороться за непопадание в стыки. «Факел» и «Пари НН» были всегда настроены бороться за это, психологически им было легче.

На тренировке перед матчем с «Пари НН» травмировался Коваленко – мы его больше не увидели на поле. В матче повреждение получил Костанца – он вышел только на последние матчи, совсем без тренировок. Были проблемы с задней поверхностью бедра у Ежова – от большого количества матчей. В этот момент травма усугубилась. А это три наших ведущих игрока».

Весной у «Крыльев» было много травмированных игроков – из-за повреждений матчи пропускали Коваленко, Костанца, Овсянников, Ежов, Рахманович, Ломаев и Писарский. Осинькин не видит в этом вины тренерского штаба: «Все травмы получены в играх, кроме Коваленко. Можно было бы обсуждать неконтактные травмы, но у нас была всего одна такая – у Ежова. Он ее получил давно, по ходу серии матчей против «Динамо», но у нас не было времени ее залечить. 

Большое количество травм можно связывать с количеством матчей, потому что на не довосстановлении легче получать травмы, даже в контактной борьбе». 

Пиняев изменил питание после болезни, стал выносливее. Но взлет Коваленко впечатляет еще сильнее 

После сезона-2021/22 «Крылья» покинул основной левый полузащитник Антон Зиньковский. Его место должен был занять 18-летний Сергей Пиняев, но уже после первого тура ему диагностировали пневмоторакс. Пиняев пропустил два месяца.

Осинькин говорит, что пневмоторакс положительно повлиял на Пиняева: «До болезни у Сергея достаточно долго был лишний вес. Мы ему рекомендовали скинуть пару килограммов, но он довольно легкомысленно относился к этому. Наверное, в 16-17 лет сложно все осознавать как взрослый человек. После болезни Пиняев обучался у профессионального диетолога. Он скинул два-три килограмма, стал даже по-другому выглядеть».

Тренер считает, что в этом сезоне Пиняев добавил на обеих половинах поля: «Он пришел в 16 лет – конкурировать с Зиньковским было сложно. После выходов на замену Пиняев мог обострить, но в старте он не пользовался скоростью, резкостью и дриблингом, потому что «Крылья» не могли себе позволить недорабатывать в обороне. Эта работа отнимала у Пиняева все силы. 

Он стал старше, выносливее. Стал больше понимать в обороне: не делать лишних рывков, ускорений. Занимает более четкую позицию, поэтому у него остается больше сил для атаки. Пиняев стал лучше комбинировать, потому что до этого мы в основном его знали как дриблера, а сейчас он в любой момент может отдать передачу, которую может совершить только футболист, хорошо понимающий игру». 

Пиняев без особых проблем перешел во взрослый футбол, но еще сильнее Осинькина впечатляет взлет Александра Коваленко: «Коваленко попал в «Крылья» лишь в феврале 2022-го, до этого у него было лишь несколько матчей во Второй лиге. Нельзя было сказать, что это состоявшийся или хотя бы многообещающий футболист.

Он приехал на сбор – для него селекционный. Так сложились обстоятельства: Саша получил место в основе, воспользовался этим. Пиняева все знали с 11-12 лет.  

Пиняев – акселерат как в плане понимания игры, так и развития, мышечный корсет у него сформировался раньше, чем у большинства ребят. Коваленко за год до того, как попал в «Крылья», вырос на девять-десять сантиметров. В «Динамо» он был неконкурентоспособен, потому что был маленьким. В «Чертаново» Саша сначала играл за вторую команду. 

За год он прошел много ступенек. Это было бы невозможно, если бы он не получил образования в «Динамо» и «Чертаново». Ему дали хороший тактический и технический базис. Он его реализовал, когда стал физически конкурентоспособен».

Осинькин сравнивает Глушенкова с бразильцем. На какой позиции ему удобнее всего?

Осинькин рассказал о влиянии психологического состояния Глушенкова на его игру: «Для него футбол – это игра. Когда мы говорим о Бразилии, нам кажется, что эти футболисты должны получать удовольствие, они играются, но не готовы к настоящей работе. Когда у них получается, у них все летит. Глушенков – такой же. Очень эмоциональный: это и сила, и маленькая слабость. Когда у него получается, его очень трудно остановить. Глушенков может с мячом все, но в работе может зациклиться на какой-то мелочи: кто-то ему не отдал передачу, кто-то сделал не такое замечание, кто-то недобежал». 

В «Крыльях» Глушенков выходил на позициях второго и центрального нападающего, в «Локомотиве» появляется либо под Дзюбой, либо на правом крае. Несколько лет назад главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вообще пробовал Максима восьмеркой.

Осинькин считает, что Глушенкову удобнее всего атаковать из правого полуфланга: «Глушенков пришел в «Чертаново» правым полузащитником в 4-2-3-1. Похожая ситуация с Зиньковским и Пиняевым: Максима не хватало для качественного выполнения оборонительных функций. Считаю, что ему лучше играть не десяткой, а инсайдом в полуфланге. Получает мяч, смещается в середину: может пробить, может отдать любую передачу левой ногой. Глушенков – не фланговый игрок, как, например, Зиньковский и Пиняев на старте карьер.  Глушенков – что-то среднее между десяткой и фланговым нападающим.

Когда Глушенков играл в паре Сарвели, мы предлагали, чтобы Максим играл чуть-чуть правее».

Все о Писарском: зачем брали, в чем проблема и почему его пробелы в футбольном образовании не похожи на те, что были у Сергеева

В первой части сезона Владимир Писарский забил 14 голов в РПЛ за «Оренбург». После перехода в «Крылья Советов» нападающий ни разу не отличился в чемпионате. 

«Мы понимали, что в «Оренбурге» у него был аномальный процент реализации. У него не хватает образования, его голы – следствие звериного желания всех опередить, продавить. Он не всегда занимает позицию, с которой это можно сделать. 

Писарский начал достаточно неплохо: три гола в Кубке. В РПЛ он тоже мог забить, но нельзя сказать, что у него было много моментов. У команды тоже были не лучшие времена», – говорит Осинькин. 

Осенью «Оренбург» лидировал по количеству навесов – после них Писарский забил 5 голов (еще 5 добавил после стандартов). Казалось, такой нападающий не слишком подходит «Крыльям», которые предпочитают заходить в штрафную низом, но Осинькин не видит в этом проблемы: «Он много забивал после стандартов, но это не подачи и завершение. Чаще всего – подача, кто-то сыграл, мяч отскочил, и Писарский его подкараулил. Выгрыз, ткнул, добил – мячи, которых в том числе всегда не хватает «Крыльям». Нам нужно было заменить Глушенкова, отсюда и решение взять Писарского».

Осинькин отметил, что Писарскому не хватает футбольного образования: «В академиях игрокам объясняют, как действовать, как быть полезнее в атаке, в обороне, в переходных эпизодах. Писарский это время немножечко потерял, сейчас он должен пройти этот этап. Никто не может играть в совершенно свой футбол. То, что он играет без образования, – даже маленький плюс. На тренировках он часто делает в штрафной то, что, казалось бы, не стоит, но это проходит. На тренировках он забивает. Поэтому я считаю, что ему нужно время».

То же самое тренер говорил про бывшего нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. «Сергеев дольше находился в организованном футболе, просто не мог себя проявить. Даже менял позицию, играл правого полузащитника в «Строгино». На момент перехода в «Крылья» Сергеев уже становился лучшим бомбардиром ПФЛ и ФНЛ. Но он хотел себя реализовать только в штрафной, было невозможно его включить в игру, когда мы находились в средней части поля. 

Сергеев делал не все, что требовалось по футбольным законам. В Первой лиге мы много доминировали – Ваня научился быть настолько полезным, что успевал в штрафную даже при отходе в глубину. В тот момент Сергеев стал разнообразнее – сейчас ему это помогает в «Зените», который играет в сложный футбол. К нему пришло понимание, как действовать между линиями, как взаимодействовать с партнерами. Он не вышел бы на нынешний уровень без этого, хотя забивать он всегда умел». 

Что дальше?

«Нам нужна стабильность. Стабильность в ситуации «Крыльев» – попадание в первую восьмерку. 

Несмотря на конец сезона, он не такой провальный. Мы отлично выступили в Кубке, провели много ярких хороших матчей. Во многих матчах мы создавали больше – или даже намного больше – моментов. Были и какие-то судейские моменты. Если все это сложить, «Крылья» и сейчас могли подобраться к восьмерке. Но сейчас мы говорим в немножечко негативном ключе, у всех есть неудовлетворение от сезона». 

Видеоинтервью Осинькина Дорскому

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Фото: VK/fckssamarafcnn_ru

7 комментариев

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Никита Самарин
Интервью однозначно получилось 👍. Понравилось, что наглядно (на доске) показывали разные идеи КС.
+3
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Андрей Купцов
Всех лучших высасывают после сезона раз за разом. Каждый раз начинаем как с чистого листа.
+3
0
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Dan Kennedy
Верю, что Крылья Советов зажгут в следующем сезоне. Они в целом симпатично играют и могут прибавить, но надо и и на трансферном рынке хорошо поработать. С их вечными продажами это слишком важно.
+3
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+2
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Valtonis
Так хочется, чтобы Крылья стали прежними, но для этого нужен качественный апгрейд в исполнителях, следующий сезон начнут без Коваленко, ходят слухи про уход Солдатенкова...
Кто бы что ни говорил, но я верю в Осинькина, главное найти на рынке норм исполнителей, посмотрим как сложится летнее ТО
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IlyaGrain
Кстати не согласен, что это плагиат программы коммент шоу. Там монологи Слуцкого, который очень долго формулирует вопрос и потом сам же на него отвечает. Здесь - адекватная аналитика 🤷🏻‍♂️
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ЧакСевернаяКорея
Крылья,пожалуй,самая самобытная команда в РПЛ.За два последних ее дербанили все ,кому не лень,но почерк остался.В подмосковских Академиях всегда будет полно талантов,поэтому ,если тенденция Осинькина останется,то команда еще долго будет радовать болел.
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Magmi
Признаюсь, далеко не все матчи Крыльев смотрел, но те что видел - команда очень симпатично смотрелась. И от этого еще более странно, что до последнего могли попасть в стыки. Осинькину однозначно респект за работу с молодежью, если посмотреть, сколько ребят успешно продали за последние пару лет - список очень приличный по российским меркам. Крыльям только удачи в следующем сезоне
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