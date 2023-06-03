Сборная сезона РПЛ: Малком, Промес, Соболев, Вера и мучительный поиск правого защитника

Выбор Дорского.

РПЛ-2022/23 – уже история, поэтому время для традиционной символической сборной сезона. Как и год назад, самая проблемная позиция – правый защитник: зенитовец Караваев провел серый сезон лишь с парой вспышек весной, все крайние защитники «Спартака» не убеждали на своей половине поля, Сильянов из «Ростова» классно провел осень, но весной чаще появлялся слева (и уже менее удачно), Эктов ярчайше ворвался в РПЛ с «Оренбургом», но иногда допускал грубейшие ошибки в обороне.

Чье попадание в сборную кажется вам неуместным? Кто заслужил, но не попал даже в альтернативный вариант? Обязательно пишите об этом в комментариях.

Вратарь: Илья Лантратов, «Химки»/«Локомотив»

27 матчей, 7 – сухие

Как же прекрасна РПЛ: в символическую сборную сезона попадает вратарь, севший в запас 15-й команды лиги и переживший замену в перерыве. Конечно, такой отрезок в карьере Ильи Лантратова сложно связывать с игровым спадом – вратарь не подходил под стиль Спартака Гогниева.

С началом атак через короткий пас и выходами за штрафную у Лантратова не сложилось, зато на линии Илья был прекрасен. И в «Химках», и в «Локомотиве» он пропускал меньше ожидаемого, а весной вообще вошел в топ-3 по этому показателю. Взаимодействие Пиняева, Глушенкова и Дзюбы – класс, но «Локомотив» не выиграл бы вторую часть сезона без Лантратова.

Альтернатива: Игорь Акинфеев, ЦСКА, 29 матчей, 11 – сухие, 1 голевая передача. Акинфеев – столп самой надежной обороны лиги без учета «Зенита» (второе место по качеству допущенных моментов, по допущенным ударам и сухим матчам). Игорь провел год без серьезных срывов, добавив к надежной игре две предголевые передачи и один прямой ассист.

Правый защитник: Милан Гайич, ЦСКА

29 матчей, 2 голевые передачи

Главный комментарий по позиции – в интро поста. Конечно, Гайич уступает в классе Марио Фернандесу, зато привнес ЦСКА то, чего не мог дать русский бразилец – например, приличные кроссы (на определенных отрезках сезона Гайичу доверяли даже стандарты). Гайич – второй правый защитник лиги по качеству передач под удар с игры, при этом Милан не сделал ни одного ассиста в таких ситуациях и может предъявлять претензии партнерам за реализацию. Обе голевые Гайич сделал со стандартов.

Альтернатива: Сергей Волков, «Краснодар», 27 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи. Явный претендент на приз «Прогресс сезона». Волков не сразу ворвался в основу «Краснодара» даже после отъезда легионеров весной 2022-го, но в этом сезоне сначала отодвинул от старта Сергея Петрова и восхитил физическими данными, а при Владимире Ивиче сильно добавил в финальной трети. Весной Волков сделал 4 ассиста – больше только у Эдуарда Сперцяна и Артема Дзюбы.

Центральный защитник: Родригао, «Зенит»

22 матча, 1 гол

Бразилец в нашей сборной второй сезон подряд: не помешала ни смена клуба, ни изменение игровой роли (от роли страхующего в тройке к левому или правому центральному защитнику в двойке). В «Зените» от Родригао не требовалось начинать атаки так же часто, как в «Сочи», а в обороне у бразильца в целом было не так много работы, поэтому его отсутствие среди статистических лидеров не должно смущать. Родригао провел сбалансированный год: когда было нужно – подчищал, когда шел в верховую борьбу – выигрывал, когда требовался первый пас – отдавал.

Альтернатива: Максим Осипенко, «Ростов», 26 матчей, 6 голов, 2 голевые передачи. Самый яркий центральный защитник сезона. Лидер по количеству продвигающих передач, по среднему расстоянию продвижения мяча среди тех, кто играет в двойке, еще и автор 6 голов (4 – с пенальти). Важнейший момент: сохранял спокойствие даже на фоне частых ошибок партнеров по центру обороны.

Центральный защитник: Виллиан Роша, ЦСКА

22 матча, 3 гола

В это сложно поверить, но самая надежная оборона лиги без учета «Зенита» обходилась либо парой, либо вообще одним профильным центральным защитником (хотя весь сезон играла в тройке). На фоне Игоря Дивеева Виллиан Роша провел выдающийся год, вообще не потратив время на адаптацию к новой стране и лиге. Особенно хорош Роша вверху: почти 6 выигранных верховых единоборств за 90 минут (второй результат среди центральных защитников после Ваньи Дркушича) и 73% выигранных единоборств.

Альтернатива: Хуниор Алонсо, «Краснодар», 12 матчей, 1 гол. Еще одно важное уточнение: старался не включать в сборную тех, кто провел только половину сезона. Но кризис центральных защитников настолько силен, а Алонсо так качественно провел весну, что его игнорировать нельзя. Во второй части сезона Хуниор – главный пасующий центральный защитник лиги.

Левый защитник: Дуглас Сантос, «Зенит»

28 матчей, 3 голевые передачи

С одной стороны, не самый яркий сезон Дугласа в России – всего 3 голевые передачи и очень спорная игра против ЦСКА на месте опорника (0:1). С другой, Дуглас, как и Гайич, может выговаривать партнерам: Сантос – третий после Малкома и Квинси Промеса по количеству передач под удар с игры, пятый – по их качеству (впереди – Федор Чалов, Вендел, Промес и Эдуард Сперцян).

Альтернатива: Мойзес, ЦСКА, 24 матча, 2 голевые передачи. На старте сезона закрывал весь левый фланг, а ближе к зимнему перерыву переместился в центр обороны – Владимир Федотов посчитал, что Мойзесу не хватает физики, чтобы своевременно покрывать обе половины поля. Зато физики хватает Мойзесу, чтобы выигрывать единоборства 1-в-1: в 81% случаев, когда его пытаются обыграть, эпизод заканчивается отбором.

Опорный полузащитник: Вильмар Барриос, «Зенит»

28 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Барриос – второй отбирающий лиги даже при игре за «Зенит», лидера по владению. Вильмара по-прежнему очень сложно обыграть 1-в-1, он по-прежнему закрывает огромное пространство, которое Далер Кузяев, Вендел и Дуглас Сантос оставляют при атаках «Зенита», он по-прежнему отлично ставит корпус и подставляется под фолы. Факт сезона: Барриос – в топ-15 по количеству собранных нарушений, по этому показателю он превзошел Андрея Мостового, Арсена Захаряна, Лечи Садулаева и океан других атакующих футболистов.

Альтернатива: Руслан Литвинов, «Спартак», 25 матчей, 3 гола, 1 голевая передача. Литвинов не весь сезон провел в опорной зоне, периодически опускаясь в центр обороны, но, кажется, наиболее эффективен Руслан именно в центре поля. При Руе Витории Литвинов не всегда успевал хотя бы обозначать давление (требовалось от опорника при высокой линии обороны), а при Гильермо Абаскале превратился в футболиста, который ведет игру «Спартака» из глубины (топ-10 РПЛ по количеству продвижений мяча). Иногда Руслан и завершает атаки – например, оформил дубль против «Урала» (2:2).

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян, «Краснодар»

28 матчей, 10 голов, 11 голевых передач

Единственный игрок лиги, пробивший 10 баллов по обоим показателям системы «гол+пас». Полузащитник, который закрепился в основе «Краснодара» лишь пару лет назад, а в этом сезоне стал полноценным лидером. Пятый игрок лиги по сумме ударов и передач под них. Исполнитель одних из самых опасных стандартов в РПЛ. Под конец сезона у Сперцяна появилась еще одна характеристика: игрок, способный сыграть одного из двух центральных полузащитников в 4-2-3-1.

Альтернатива: Артем Карпукас, «Локомотив», 27 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. Еще один претендент на «Прогресс сезона». Безоговорочный лидер лиги по отборам (единственный, кто сделал больше 100), единственная радость болельщиков «Локо» в первой части сезона и твердый игрок старта эпохи ренессанса при Михаиле Галактионове. Карпукас отметился не только в обороне – неожиданные протаскивания мяча из глубины привели к голам в ворота «Торпедо» и «Пари НН».

Центральный полузащитник: Лукас Вера, «Оренбург»

27 матчей, 2 гола, 7 голевых передач

А это уже кандидат на «Лучший трансфер сезона». В первой половине 2022-го Вера рассчитывал на редкие выходы на замену в «Уракане», а с сентября превратился в игрока, которым восхищается вся РПЛ. Третий в лиге по продвижениям мяча, восьмой – по точным передачам в чужую штрафную, топ-15 – по успешным обводкам и забегам с мячом. Вера при владении – бриллиант нынешней РПЛ, способен выйти из-под давления в любой точке поля.

Альтернатива: Вендел, «Зенит», 25 матчей, 8 голов, 3 голевые передачи. Выдал самый результативный сезон в карьере, особенно ярко проведя первую часть. Как и Вера, может легко уйти от соперника и у своей, и у чужой штрафной, гораздо лучше Веры завершает атаки. Для попадания в основу не хватило самоотдачи весной.

Правый нападающий: Малком, «Зенит»

27 матчей, 23 гола, 7 голевых передач

Лучший бомбардир лиги, топ-5 – среди ассистентов. Лидер по количеству ударов, передач под удар с игры, второй – по касаниям в чужой штрафной, топ-3 – по успешным обводкам. Вопросы?

Альтернатива: Иван Обляков, ЦСКА, 28 матчей, 8 голов, 4 голевые передачи. Этой весной Обляков превратился в атакующего лидера ЦСКА: 6 голов, 2 голевые передачи, 1 заработанный пенальти. Переквалификация с левого латераля в правого инсайда заставила болельщиков ЦСКА изменить отношение к Облякову: теперь ни у кого не возникает вопросов, почему он постоянно в старте.

Левый нападающий: Квинси Промес, «Спартак»

27 матчей, 20 голов, 7 голевых передач

Вероятно, Промес не так стабильно, как Малком, провел сезон, но в этом году Квинси забивал, даже когда у него совсем не шла игра. Самый результативный сезон в карьере, второй в лиге по системе «гол+пас», два значимых рекорда (голы за «Спартак» в чемпионате и голы легионеров в РПЛ). После полутора очень спорных лет Квинси снова воспринимают как безоговорочного лидера «Спартака».

Альтернатива: Федор Чалов, ЦСКА, 30 матчей, 19 голов, 5 голевых передач. Возможно, кто-то забыл: в начале прошлого сезона Чалова запихивали на место правого нападающего, затем – усадили на скамейку, а в середине Федор уехал в аренду в «Базель». После такого Чалов пришел в себя: самый результативный сезон в карьере, качественный поиск моментов в чужой штрафной в первой части сезона (при традиционных проблемах с реализацией), эффективный отход на место левого инсайда после внедрения в старт Антона Заболотного. Чалов – лидер лиги по качеству передач под удар с игры.

Центральный нападающий: Александр Соболев, «Спартак»

26 матчей, 13 голов, 6 голевых передач

В первой части сезона Соболев раскрылся как ассистент (особенно запомнился гостевой матч с «Уралом» с двумя голевыми передачами), а во второй – как магнит для длинных передач, на которые «Спартак» часто сбивался ближе к концу матчей. В итоге Соболев – явный лидер лиги по ударам головой (31, у Кирилла Гоцука – 21) и касаниям в чужой штрафной. 19 очков по «гол+пас» – отличный результат. Возможно, Соболев ни на одном из отрезков сезона не превосходил защитников так, как Кордоба в конце сезона, зато Александр был стабильнее Джона на дистанции.

Альтернатива: Джон Кордоба, «Краснодар», 23 матча, 14 голов, 5 голевых передач. Доминатор второй части сезона, который вообще не замечал защитников. Весной чаще Кордобы забивали только Малком и Артем Дзюба, а голевые передачи отдавали тот же Дзюба и Эдуард Сперцян.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Алексей Даничев