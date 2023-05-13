13 комментариев

Да-да, вы верно прочитали заголовок. Мы привыкли говорить о «Химках» как о самой смешной команде лиги, «Факеле» – как о самой боевитой. Восхищались беспроигрышной серией и угловыми «Урала». Сочувствуем отсутствию результата при нормальной игре у «Крыльев». О «Торпедо» и «Пари НН» же практически не говорим.

К руководству Нижнего – много вопросов, часть из них формулировал в тексте после отставки Горлова. Это твердый топ-3 по смеху, но все-таки с довольно серьезным отставанием от «Химок» и «Торпедо».

В этом смысле «Торпедо» – и есть самый недооцененный клуб сезона. Чем он лучше «Химок»? Три президента за сезон: Маслов, Геркус и Савин.

Заход в РПЛ с главным тренером Александром Бородюком (при всем к нему уважении) и прекрасной трансферной кампанией: Симонян, Караев, Цаллагов-младший, Рейхмен, Турищев, Эркинов, Смольников, Кутепов и Бабурин.

Сюрприз-сюрприз: такая команда проиграла семь матчей из восьми. Бац, после этого клуб нашел деньги: подвезли Чурича, Савича, Шапича, Рогановича, Ле Таллека, Косту, Каймакова.

Убрали Маслова и спортдира Ляпина – президентом стал Геркус. Убрали Бородюка – главным почему-то назначили Николая Ковардаева (опять же, при всем уважении).

За пять туров до конца первой части убрали Ковардаева – назначили Талалаева. Я уже писал: могу понять по-человечески, но это было профессиональное самоубийство. Команда – на последнем месте, одна победа в 12 турах, до перерыва – «Локо», «Ахмат», «Спартак», «Крылья» и «Зенит».

Зимой «Торпедо» покинул председатель совета директоров Менжинский, его место занял Юхневич. Зимой даже сделали несколько трансферов под Талалаева (Журавлев, Кухарчук, Шляков) плюс подписали Йорди Рейну, Жажу и Стефановича – абсолютно адекватное усиление для команды из подвала РПЛ (про Андре Фелипе лучше промолчать).

Дальше – разногласия Геркуса с новым руководством, уход Геркуса и приход Савина, разногласия Савина с Талалаевым, уход Талалаева. Клотет, улыбки, Журавлев, Кутепов и Нетфуллин – во второй команде.

В итоге на матч, в котором «Торпедо» оформило вылет из РПЛ, вышли с феноменальным сочетанием в центре обороны: Шляков (крайний защитник), Енин (опорник), Самсонов (крайний защитник, точно не уровня даже нынешней РПЛ, опять же, при всем уважении).

Я понимаю, что у «Торпедо» есть бренд и определенная фанатская база – этих людей искреннее жаль. Эта команда была для них? Сомневаюсь.

Что этот клуб дал РПЛ-2022/23?

Ничего – кроме вполне искреннего смеха (отчасти истеричного) от происходящего.

Так и чем это лучше «Химок»?

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев