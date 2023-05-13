13 комментариев

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Почему «Торпедо» – самый недооцененный клуб сезона

Александр Бородюк Александр Бородюк
Пеп Клотет
Илья Геркус Илья Геркус
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ярослав Савин
Торпедо Торпедо
Денис Маслов
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Футбол Футбол

Да-да, вы верно прочитали заголовок. Мы привыкли говорить о «Химках» как о самой смешной команде лиги, «Факеле» – как о самой боевитой. Восхищались беспроигрышной серией и угловыми «Урала». Сочувствуем отсутствию результата при нормальной игре у «Крыльев». О «Торпедо» и «Пари НН» же практически не говорим.

К руководству Нижнего – много вопросов, часть из них формулировал в тексте после отставки Горлова. Это твердый топ-3 по смеху, но все-таки с довольно серьезным отставанием от «Химок» и «Торпедо».

В этом смысле «Торпедо» – и есть самый недооцененный клуб сезона. Чем он лучше «Химок»? Три президента за сезон: Маслов, Геркус и Савин. 

Заход в РПЛ с главным тренером Александром Бородюком (при всем к нему уважении) и прекрасной трансферной кампанией: Симонян, Караев, Цаллагов-младший, Рейхмен, Турищев, Эркинов, Смольников, Кутепов и Бабурин.

Сюрприз-сюрприз: такая команда проиграла семь матчей из восьми. Бац, после этого клуб нашел деньги: подвезли Чурича, Савича, Шапича, Рогановича, Ле Таллека, Косту, Каймакова. 

Убрали Маслова и спортдира Ляпина – президентом стал Геркус. Убрали Бородюка – главным почему-то назначили Николая Ковардаева (опять же, при всем уважении).

За пять туров до конца первой части убрали Ковардаева – назначили Талалаева. Я уже писал: могу понять по-человечески, но это было профессиональное самоубийство. Команда – на последнем месте, одна победа в 12 турах, до перерыва – «Локо», «Ахмат», «Спартак», «Крылья» и «Зенит».  

Зимой «Торпедо» покинул председатель совета директоров Менжинский, его место занял Юхневич. Зимой даже сделали несколько трансферов под Талалаева (Журавлев, Кухарчук, Шляков) плюс подписали Йорди Рейну, Жажу и Стефановича – абсолютно адекватное усиление для команды из подвала РПЛ (про Андре Фелипе лучше промолчать).

Дальше – разногласия Геркуса с новым руководством, уход Геркуса и приход Савина, разногласия Савина с Талалаевым, уход Талалаева. Клотет, улыбки, Журавлев, Кутепов и Нетфуллин – во второй команде. 

В итоге на матч, в котором «Торпедо» оформило вылет из РПЛ, вышли с феноменальным сочетанием в центре обороны: Шляков (крайний защитник), Енин (опорник), Самсонов (крайний защитник, точно не уровня даже нынешней РПЛ, опять же, при всем уважении).

Я понимаю, что у «Торпедо» есть бренд и определенная фанатская база – этих людей искреннее жаль. Эта команда была для них? Сомневаюсь. 

Что этот клуб дал РПЛ-2022/23? 

Ничего – кроме вполне искреннего смеха (отчасти истеричного) от происходящего. 

Так и чем это лучше «Химок»? 

Телеграм-канал Дорского

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Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев

13 комментариев

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GromwuD
вылет двух московских команд на пользу конкуренции, а то перебор домашних игр у московских
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Тюменский медвежонок
Торпедо несколько сезонов подряд прямо избегал выхода в РПЛ, заваливая специально концовку сезонов в ФНЛ, из-за чего между прочим Игнашевич оттуда уходил, о чем вообще можно говорить... сейчас опять на пару-тройку лет уйдут в ФНЛ и будут избегать выхода в РПЛ
+9
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Алексей Дрожжин
мы недооценили глупость руководителей этого клуба
+5
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Goldstream
На фото: "Дверь мне запили, реф"
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Саша Пушкин
Зига на заглавном фото к статье - это то единственное, что может хоть немного этим вечером скрасить горечь от вылета немногочисленным фанатам Торпедо, помятуя о взглядах их движа.
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Jan Paskel
Ответ Алексей Дрожжин
мы недооценили глупость руководителей этого клуба
а чем глупо руководство клуба? Взяли например Симоняна, а это, на минуточку, 133 гола за Спартак.
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unreality
Да какой там бренд... ну да, команда с историей, ну и что? Вон, был клуб Про Верчелии, титулованный был. Ну нет его и нет, всем пофиг. Нужно смотреть на современные реалии. Сегодня монохромные это фактически клуб без базы болельщиков, так.. какие-то остатки, через 10 лет и их не будет.
Если бы руководство было бы реально заинтересовано клуб развивать.. ну в Москве это такая себе идея. Не смотря на всю историю.
+2
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Old Vyaine
"Это твердый топ-3 по смеху, но все-таки с довольно серьезным отставанием от «Химок» и «Торпедо»."
________________________

Какой топ по смеху может быть без Спартака?
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pizzatcarizza
Ответ unreality
Да какой там бренд... ну да, команда с историей, ну и что? Вон, был клуб Про Верчелии, титулованный был. Ну нет его и нет, всем пофиг. Нужно смотреть на современные реалии. Сегодня монохромные это фактически клуб без базы болельщиков, так.. какие-то остатки, через 10 лет и их не будет. Если бы руководство было бы реально заинтересовано клуб развивать.. ну в Москве это такая себе идея. Не смотря на всю историю.
они еще живы вроде бы только из-за локации. Авдееву проект пока нравится будут существовать,а перестанет,так пополнят ФНЛ/Небесную лигу
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unreality
Ответ pizzatcarizza
они еще живы вроде бы только из-за локации. Авдееву проект пока нравится будут существовать,а перестанет,так пополнят ФНЛ/Небесную лигу
Да это понятно, если память не изменяет, они ж уже "помирали". Ну и понятно, что он вкладываться не будет выше определенного предела, собственно, в РПЛ им делать в принципе нечего, что этот год и показал.
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pizzatcarizza
Ответ unreality
Да это понятно, если память не изменяет, они ж уже "помирали". Ну и понятно, что он вкладываться не будет выше определенного предела, собственно, в РПЛ им делать в принципе нечего, что этот год и показал.
Падали в любители было дело. Возможно, когда Авдеев деньги отбивать начнет бюджет увеличат,но учитывая нынешнюю обстановку это все гадание на кофейной гуще
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Жорег Борщофф
Ответ Old Vyaine
"Это твердый топ-3 по смеху, но все-таки с довольно серьезным отставанием от «Химок» и «Торпедо»." ________________________ Какой топ по смеху может быть без Спартака?
Спартак вне конкурса.
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