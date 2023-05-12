61 комментарий

Как же это было классно!

Андрей Аршавин занял 4-е место в выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru. У многих Аршавин ассоциируется с топ-играми за «Зенит», у других – с покером за «Арсенал» на «Энфилде», но, пожалуй, главный матч Андрея для страны – против Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008. В последней серии «100 лучших» Аршавин вспоминает 21 июня 2008 года, которое навсегда останется в наших сердцах.

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Матч против Нидерландов на Евро-08 помнят все, но за полтора года до турнира мы проводили товарняк. Проиграли 1:4, при этом полтора тайма как будто боялись прессинговать, обыгрывать. Задвигались только после 0:2 – именно тогда некоторые футболисты сборной почувствовали, что если играть так, как мы умеем, может прийти результат.

Перед Евро Гус Хиддинк расписал план до конца турнира. С таким я столкнулся впервые: уверен, российский тренер шел бы ото дня ко дню, расписание появлялось бы накануне вечером. Конечно, это удивляло, а Хиддинк так нам еще раз показал, что мы способны на многое.

После турнира я хотел уехать в Европу, все про себя понимал. Против Испании (1:4) и Греции (1:0) не сыграл из-за дисквалификации, с Швецией получилось хорошо (2:0), но этого было мало. Мне хотелось показать себя – для этого нужен был топ-соперник. Нидерланды подходили идеально: без проблем прошли группу, вынесли Италию (3:0), Францию (4:1) и Румынию (2:0).

Честно, вообще не помню, как провел тот день. Естественно, тогда никто не понимал, что сегодня – один из главных матчей карьеры. Все Евро играл в бридж с Быстровым и Анюковым, но в день матча на карты было табу.

Мы приехали на стадион в Базеле за пару часов до свистка. Выходим пощупать газон, а на нем дети играют поперек поля. Поле и так не очень хорошего качества – а так вообще появились проплешины. Как в таких условиях проводить четвертьфинал Евро? До сих пор не понимаю.

Это был первый матч плей-офф большого турнира в истории России – сначала мы были очень зажаты. Вообще не пытались разыгрывать на своей половине, тупо выносили вперед в надежде на то, что Рома Павлюченко что-то зацепит. Возможно, из-за этого уже в первом тайме почувствовал, насколько физически тяжело. Мы не особо контролируем мяч, в обороне меня просят играть по опорнику Энгелару, а тот часто менялся позициями с теми, кто играл повыше. Если мне давали такое задание в матчах против более слабых команд, мог где-то недоработать. Тут – четвертьфинал Евро против лучшей команды турнира. В общем, было очень сложно.

Постепенно мы все-таки стали больше играть низом – спасибо Игнашевичу. Появились моменты, у Колодина вообще все кучненько летело. Это удивляло: конечно, мы знали, что у Дениса мощный удар, но он даже на тренировках не так часто попадал в створ. Удары Колодина – еще один штришок к уверенности команды.

У меня в начале игры тоже получалось не все. Меня постоянно тянуло влево – там у Нидерландов играл Булахруз. В первом тайме я много принимал мяч спиной – Булахруз выбивал его или вообще отбирал и начинал атаку Нидерландов. Но у меня не было выбора: если бы оставался в середине, не получал бы столько пространства.

Во втором тайме забил Павлюченко.

Но в конце мы пропустили от ван Нистелроя. Было очень неприятно, я думал: «Вот, опять не удержали, сейчас нам еще воткнут – и поедем домой». Хуже было только после удаления Колодина в овертайме: «Все, это конец». К счастью, судья Любош Михел отменил решение, потому что Колодин сфолил после того, как мяч выкатился за поле.

Перед овертаймом я подошел к Бородюку: «Генрихович, не могу не то что бежать – стоять». Просил у него и Гуса, чтобы меня полноценно убрали на левый фланг, но тренеры так на это и не пошли. Пришлось действовать самому.

У меня оставались силы на забег на три-пять секунд. Я ушел налево – так и родился второй гол. Обвести я уже никого не мог – просто бег и скорость. Разогнался до лицевой так, что оказался впереди мяча – и поэтому он выкрутился именно так и приземлился за спиной ван дер Сара. Мне повезло. Я просто пытался отдать передачу в штрафную – конечно, не видел, что в ту зону набегает Торбинский.

Еще одно ускорение – и наш третий гол. В «Зените» я нередко уходил с левого фланга в середину и забирался в офсайд, когда мы вбрасывали аут справа. Если бы я нормально передвигался слева в центр, защитники передавали бы меня друг другу. Когда заходил в офсайд, они не всегда понимали, что я вообще на поле. Пока разбирались, становилось поздно. Спасибо Анюку – увидел открывание, классно вбросил. Я не целился между ног ван дер Сару – пробил так, как получилось.

Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная.

Не могу выделить кого-то одного в том матче. Акинфеев, Жирков, Семак, Павлюченко сыграли прекрасно, как и по ходу всего турнира. Наверное, самый недооцененный игрок того состава, самое недооцененное решение Хиддинка – Ваня Саенко на правом фланге атаки. Против Швеции там выходил я, а с Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения ван Бронкхорста. Саенко блестяще справился, хотя перед игрой я не очень понимал, почему он попадает в старт. Тут все просто: с Ваней конкурировал мой друг, Быстрый.

Матч с Нидерландами – лучший в моей карьере? По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м.

Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff, Patrik Stollarz / Staff, Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Shaun Botterill