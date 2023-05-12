61 комментарий

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«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008

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Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Иван Саенко Иван Саенко
Футбол Футбол

Как же это было классно!

Андрей Аршавин занял 4-е место в выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru. У многих Аршавин ассоциируется с топ-играми за «Зенит», у других – с покером за «Арсенал» на «Энфилде», но, пожалуй, главный матч Андрея для страны – против Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008.   В последней серии «100 лучших» Аршавин вспоминает 21 июня 2008 года, которое навсегда останется в наших сердцах.  

***

Матч против Нидерландов на Евро-08 помнят все, но за полтора года до турнира мы проводили товарняк. Проиграли 1:4, при этом полтора тайма как будто боялись прессинговать, обыгрывать. Задвигались только после 0:2 – именно тогда некоторые футболисты сборной почувствовали, что если играть так, как мы умеем, может прийти результат.

Перед Евро Гус Хиддинк расписал план до конца турнира. С таким я столкнулся впервые: уверен, российский тренер шел бы ото дня ко дню, расписание появлялось бы накануне вечером. Конечно, это удивляло, а Хиддинк так нам еще раз показал, что мы способны на многое.

После турнира я хотел уехать в Европу, все про себя понимал. Против Испании (1:4) и Греции (1:0) не сыграл из-за дисквалификации, с Швецией получилось хорошо (2:0), но этого было мало. Мне хотелось показать себя – для этого нужен был топ-соперник. Нидерланды подходили идеально: без проблем прошли группу, вынесли Италию (3:0), Францию (4:1) и Румынию (2:0). 

Честно, вообще не помню, как провел тот день. Естественно, тогда никто не понимал, что сегодня – один из главных матчей карьеры. Все Евро играл в бридж с Быстровым и Анюковым, но в день матча на карты было табу.  

Мы приехали на стадион в Базеле за пару часов до свистка. Выходим пощупать газон, а на нем дети играют поперек поля. Поле и так не очень хорошего качества – а так вообще появились проплешины. Как в таких условиях проводить четвертьфинал Евро? До сих пор не понимаю. 

Это был первый матч плей-офф большого турнира в истории России – сначала мы были очень зажаты. Вообще не пытались разыгрывать на своей половине, тупо выносили вперед в надежде на то, что Рома Павлюченко что-то зацепит. Возможно, из-за этого уже в первом тайме почувствовал, насколько физически тяжело. Мы не особо контролируем мяч, в обороне меня просят играть по опорнику Энгелару, а тот часто менялся позициями с теми, кто играл повыше. Если мне давали такое задание в матчах против более слабых команд, мог где-то недоработать. Тут – четвертьфинал Евро против лучшей команды турнира. В общем, было очень сложно.  

Постепенно мы все-таки стали больше играть низом – спасибо Игнашевичу. Появились моменты, у Колодина вообще все кучненько летело. Это удивляло: конечно, мы знали, что у Дениса мощный удар, но он даже на тренировках не так часто попадал в створ. Удары Колодина – еще один штришок к уверенности команды.

У меня в начале игры тоже получалось не все. Меня постоянно тянуло влево – там у Нидерландов играл Булахруз. В первом тайме я много принимал мяч спиной – Булахруз выбивал его или вообще отбирал и начинал атаку Нидерландов. Но у меня не было выбора: если бы оставался в середине, не получал бы столько пространства.

Во втором тайме забил Павлюченко.

Но в конце мы пропустили от ван Нистелроя. Было очень неприятно, я думал: «Вот, опять не удержали, сейчас нам еще воткнут – и поедем домой». Хуже было только после удаления Колодина в овертайме: «Все, это конец». К счастью, судья Любош Михел отменил решение, потому что Колодин сфолил после того, как мяч выкатился за поле. 

Перед овертаймом я подошел к Бородюку: «Генрихович, не могу не то что бежать – стоять». Просил у него и Гуса, чтобы меня полноценно убрали на левый фланг, но тренеры так на это и не пошли. Пришлось действовать самому. 

У меня оставались силы на забег на три-пять секунд. Я ушел налево – так и родился второй гол. Обвести я уже никого не мог – просто бег и скорость. Разогнался до лицевой так, что оказался впереди мяча – и поэтому он выкрутился именно так и приземлился за спиной ван дер Сара. Мне повезло. Я просто пытался отдать передачу в штрафную – конечно, не видел, что в ту зону набегает Торбинский. 

Еще одно ускорение – и наш третий гол. В «Зените» я нередко уходил с левого фланга в середину и забирался в офсайд, когда мы вбрасывали аут справа. Если бы я нормально передвигался слева в центр, защитники передавали бы меня друг другу. Когда заходил в офсайд, они не всегда понимали, что я вообще на поле. Пока разбирались, становилось поздно. Спасибо Анюку – увидел открывание, классно вбросил. Я не целился между ног ван дер Сару – пробил так, как получилось.

Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная. 

Не могу выделить кого-то одного в том матче. Акинфеев, Жирков, Семак, Павлюченко сыграли прекрасно, как и по ходу всего турнира. Наверное, самый недооцененный игрок того состава, самое недооцененное решение Хиддинка – Ваня Саенко на правом фланге атаки. Против Швеции там выходил я, а с Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения ван Бронкхорста. Саенко блестяще справился, хотя перед игрой я не очень понимал, почему он попадает в старт. Тут все просто: с Ваней конкурировал мой друг, Быстрый.

Матч с Нидерландами – лучший в моей карьере? По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м. 

Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е

«Бил, бью и буду бить» – легендарный слоган Кержакова. Оказывается, его придумала журналистка «СЭ»

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff, Patrik Stollarz / Staff, Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Shaun Botterill

61 комментарий

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tonyadams
Спасибо Аршавину и другим ребятам за эту сказку 2008!
+103
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Гекдениз Кардениз
Тот год было три топ победы , Зенит взял Уефа, Сборная попала в полуфинал Евро, а хоккейная выиграла долгожданное золото на ЧМ первое с 93 го года хорошее было время вся страна гуляла и к чему нас один геостратег привел поехавший от власти и искалечивший множество судеб молодого поколения не только у нас вместо вот таких кайфовых моментов и мира над головой страна находится в непонятном режиме ожидания и с каждым днем действия больного все больше и больше пускают страну под откос и самое печальное то что многие оболваненые ватноголовые от тв пропоганды не понимают всего звездеца
+98
-20
+78
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cccp1
Хорошие были времена...
+40
0
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Max Lyubimov
Никогда не понимал тех кто поносил Шаву, за не лучшие его отрезки в его карьере, "чипсоед" и прочие максимально тупые прозвища... Да, Андрей где-то и ленился(ближе к концу карьеры) и был, может даже, высокомерен в общении с идиотом(Наши ожидания это наши проблемы?), а как ещё с такими людьми, мы ж все знаем их сущность... Я так же как и многие тут был зол на него(и всю ту команду) после Марибора, но....

Шава это было явление в нашем футболе, такой Бунтарь футбольный, шпана, в лучшем смысле этого слова. Его голы в ЧР, шедевры за сборную(Вспомните гол финам)...что он сотворил с Баером в Ливеркузине, как вытащил Зенит в Марселе, ведь тот его гол в итоге сыграл важнеюшую роль, голы за Арсенал, я не беру покер, тут и так понятно, его первый гол Блэкберну на Эмирейтс с острого угла, гол Барсе уже на закате карьеры... Максимально умный игрок был и без башенный, за его игрой, по больше части его карьеры, было интересно наблюдать, в ожидании очередного не стандартного хода и маленького шедевра.

Как бы не звучало, но таких игроков у нас сейчас нет, и классно было застать то время, от начала его Карьеры при Морозове еще, и до Кайрата.
+26
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Alex Torres
Ответ Гекдениз Кардениз
Тот год было три топ победы , Зенит взял Уефа, Сборная попала в полуфинал Евро, а хоккейная выиграла долгожданное золото на ЧМ первое с 93 го года хорошее было время вся страна гуляла и к чему нас один геостратег привел поехавший от власти и искалечивший множество судеб молодого поколения не только у нас вместо вот таких кайфовых моментов и мира над головой страна находится в непонятном режиме ожидания и с каждым днем действия больного все больше и больше пускают страну под откос и самое печальное то что многие оболваненые ватноголовые от тв пропоганды не понимают всего звездеца
Дима Билан еще Евро выиграл .Кстати единственный успех😀
+22
-3
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rwsm
В тот день будто новый год начался летом, а все люди на улице стали родными и близкими друзьями.
+13
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Alex Torres
Не могут поверить , что прошло уже 15 лет .т.е пол жизни моей назад открутить .8 класс закончил .летние каникулы , фифа на компе до утра и та самая победа сборной . А сейчас мне уже 30 лет .Жизнь быстро бежит
+13
0
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DrDro
Ответ Alex Torres
Дима Билан еще Евро выиграл .Кстати единственный успех😀
Кстати, да, там еще Плющенко катался, так что вполне привязываемая к спорту тема)
+9
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JENNINGS
Лучший матч в истории сборной России! Евро-2008 - сказка, которую подарили нам наши парни во главе с Гуусом Иванычем! Поминутно помню 21 июня 2008 г. Как же счастливы мы были в то время, да и в целом тог год был один из лучших и для нас, и для нашей страны в целом!
Эх, верните меня туда, хотя бы на полчасика
+8
0
+8
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AIBOLIT66
где новые Жирковы, Колодины, Аршавины, Павлюченко и Вани Саенко?
или у нынешних в голове что-то не то? Ведь в ту пору, 15 лет назад мы их считали обычными ребятами, такими же как сегодня Тюкавин, Чернов, Комличенко или Глебов...Почему Погребняк значительнее Смолова и Корина в нашей футбольной истории, если они талантливее?
+7
-1
+6
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Semen B
Ответ Гекдениз Кардениз
Тот год было три топ победы , Зенит взял Уефа, Сборная попала в полуфинал Евро, а хоккейная выиграла долгожданное золото на ЧМ первое с 93 го года хорошее было время вся страна гуляла и к чему нас один геостратег привел поехавший от власти и искалечивший множество судеб молодого поколения не только у нас вместо вот таких кайфовых моментов и мира над головой страна находится в непонятном режиме ожидания и с каждым днем действия больного все больше и больше пускают страну под откос и самое печальное то что многие оболваненые ватноголовые от тв пропоганды не понимают всего звездеца
Гекдениз, я думал ты в Турции давно.
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dmt8111
Ответ Гекдениз Кардениз
Тот год было три топ победы , Зенит взял Уефа, Сборная попала в полуфинал Евро, а хоккейная выиграла долгожданное золото на ЧМ первое с 93 го года хорошее было время вся страна гуляла и к чему нас один геостратег привел поехавший от власти и искалечивший множество судеб молодого поколения не только у нас вместо вот таких кайфовых моментов и мира над головой страна находится в непонятном режиме ожидания и с каждым днем действия больного все больше и больше пускают страну под откос и самое печальное то что многие оболваненые ватноголовые от тв пропоганды не понимают всего звездеца
за пол года до этого, еще евробаскет взяли.
+5
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Melnikov1968
Пересматривал этот матч ещё раза 3-4. Помимо шикарных голов в овертайме запомнились удары Колодина, а также игра Жиркова. Очень приятные воспоминания!!!
+5
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DaniOs
Прекрасные теплые воспоминания.
Мне было 13 лет. Всю жизнь прожил в Крыму, занимался футболом. Все друзья, как и я, болели за 2 сборные: Украину и Россию. Очень жаль было, что Украине не удалось попасть на тот Евро. Болели за Россию и смотрели все матчи. Матч с Нидерландами смотрел с мамой. На улице было очень тепло, лето, окна в комнату открыты и я каждый гол орал в окно: «гооооол!!!», мама смеялась, успокаивала. Матч подарил кучу позитивных эмоций, энергии. После упросил маму купить футболку Аршавина и далее болел за него и следил за ним. Как же было хорошо тем вечером и тем летом. Беззаботная жизнь, в которой нет тревоги и нет страха за будущее.
+5
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Дмитрий Осипов
Ответ Donald Subanov
Аршавин без сомнения, единственный волшебник в истории российского футбола.
Хех, молодежь... Цымбаларь поспорил бы
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Федор Шерстобитов
> По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре.

Постоянно говорю то же самое про матч с Ливерпулем, а фанаты Аршавина считают, что он в тот день доминировал на поле. Ладно хоть сам Андрей адекватно оценивает свою игру. А за игру с Голландией низкий поклон, лучший мачт сборной России в ее истории. Надеюсь, пока.
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Glyb Aleksey
Ответ Иван_Флягин
Один из лучших отскоков в мировом футболе последних двадцати лет.
"Отскок" здесь не совсем корректное слово, учитывая, что это соперник сравнял за несколько минут до конца основного времени. Если бы было наоборот, то, возможно. А так, более верно сказать "трудовая победа" и "тренерская победа".
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Бродяга-симпатяга
Да после игры было такое впечатление что весь Питер вышел на улицы. Славное время
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Superkenguroo
Глаза мокрые стали.
Было круто.
+2
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Donald Subanov
Аршавин без сомнения, единственный волшебник в истории российского футбола.
+9
-7
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Александр
Ответ Donald Subanov
Аршавин без сомнения, единственный волшебник в истории российского футбола.
почему?! много было хороших ребят в 90е начале нулевых, не говоря уже и о более раннем периоде, это сейчас выжженное поле и не только в футболе)
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DosSantosAveiro
Смотрели в общаге с пацанами, было море пива и старенький телевизор. После гола Шавы уже помню смутно, лишь только что орали и скакали в коридоре, как бешеные, поливали друг друга пеной для бритья и пивом. Потом на улицу, все такие же были, как и мы - пьяные и счастливые. И никаких драк и разборок, все обнимались, веселились. Домой под утро, счастливые и не верящие, что произошло. Много эмоций в жизни было, но таких, пожалуй, до сих пор не было и вряд ли будет. Спасибо парням и Хиддинку за 2008 год.
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Константин Эсперов
Ответ cccp1
Хорошие были времена...
Неплохие
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Olenyuksi
Ответ Гекдениз Кардениз
Тот год было три топ победы , Зенит взял Уефа, Сборная попала в полуфинал Евро, а хоккейная выиграла долгожданное золото на ЧМ первое с 93 го года хорошее было время вся страна гуляла и к чему нас один геостратег привел поехавший от власти и искалечивший множество судеб молодого поколения не только у нас вместо вот таких кайфовых моментов и мира над головой страна находится в непонятном режиме ожидания и с каждым днем действия больного все больше и больше пускают страну под откос и самое печальное то что многие оболваненые ватноголовые от тв пропоганды не понимают всего звездеца
По идее твой коммент должен быть в топе по итогам года, но сейчас налетят "патряоты" и кол-во минусов превысит плюсы...
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Alexander S
Конечно да, удивительно. Перемололи всех в группе, а на сборную России не собрались? Вряд-ли, все таки там профи. Должны были понимать ответственность
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