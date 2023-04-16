127 комментариев

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Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

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Колонка Дорского.

«Зенит» – чемпион России пятый год подряд. Гегемония Петербурга тотальна и в деталях: «Зенит» Сергея Семака всегда становился чемпионом минимум за три тура до конца сезона.

Такое доминирование легче всего объяснить деньгами: «Зенит» с отрывом самый богатый клуб страны. Конечно, это дает преимущество, но оно хоть в каком-то виде было аж с 2007-го. За 11 лет до Семака «Зенит»:

– дважды сваливался на пятое место (провал Дика Адвоката-2008 можно списать на потерю мотивации после победных Кубка и Суперкубка УЕФА, кризис Роберто Манчини-2017/18 – ни на что);

– становился третьим с самым дорогим составом в истории, пропуская вперед «Ростов»-2015/16; 

– переживал смерть, возможно, самой сильной команды в истории клуба (осень-2012) и …

– и настоящее унижение, когда «Спартак»-2016/17 окончательно расчистил дорогу к титулу именно после победы над «Зенитом» Мирчи Луческу. 

Семак приходил в «Зенит», когда в клубе не было центра принятия оперативных решений: президент Сергей Фурсенко мечтал о возвращении Адвоката, председатель совета директоров Александр Дюков не выступал с резкой критикой кандидатуры Семака. Спортивный директор Хавьер Рибальта приехал в Петербург через пару месяцев после Семака, покинул – еще весной 2021-го, и в последние два сезона у клуба нет главы спортивного блока.

Даже в таких условиях «Зениту» удалось постепенно развивать команду. 

В первом сезоне Семака дико провисали фланги обороны. Слева появлялись Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, справа – Игорь Смольников. Когда «Зенит» переходил на трех центральных защитников, правый фланг закрывали Далер Кузяев и Роберт Мак, на позицию правого центрального защитника выпускали 36-летнего Александра Анюкова.

Проблемы на краях понимали все. Направо «Зенит» хотел Марио Фернандеса, налево под первым номером шел Ренан Лоди (перешел в «Атлетико», сейчас – «Ноттингем Форест»). С ними не получилось – в «Зенит» перешли Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос, которые до сих пор выходят в старте, а Дуглас вообще один из ключевых игроков.

В первой части дебютного сезона Семака у «Зенита» не было отбирающего игрока в середине поля. Так, по сути, случился размен Леандро Паредес – Вильмар Барриос. Себастьян Дриусси мучился (и мучил других) с реализацией – подъехал Сердар Азмун, а Дриусси сдвинулся на левый фланг. Не устраивали действия Луиша Нету и Михи Мевли – в пару к Браниславу Ивановичу выписали Ярослава Ракицкого (и он местами был глубинным плеймейкером).

Покупка Малкома получилась стихийной (еще в начале лета 2019-го в клубе не предполагали, что могут потратить более 25 миллионов евро на одного игрока), но усиление на фланг атаки все равно планировалось. Возможно, вы в курсе: Луис Диас выбирал между «Зенитом» и «Порту» (сейчас – в «Ливерпуле»). 

Из десяти лидеров «Зенита» по минутам в РПЛ-2022/23 пять пришли с января по июль 2019-го: Малком, Дуглас Сантос, Барриос, Караваев плюс Мостовой, которого подписывали во вторую команду. Два важных – особенно для предыдущих сезонов – игрока ротации, Сутормин и Круговой, тоже пришли в этот отрезок. Еще двое находились в команде и раньше – Михаил Кержаков и Кузяев.

Так к лету 2020-го «Зенит» Семака сформировал скелет – дальше точечные подписания. Пара Барриос – Оздоев надежна в середине, но не дает достаточного качества на чужой половине – «Зенит» подписывает Вендела. И это снова не первый номер шорт-листа – выше шел Родриго Де Поль («Атлетико», чемпион мира-2022).

Уходит Дриусси, нужен креатив в атаке – приезжает Клаудиньо. Сюрприз-сюрприз: Клаудиньо тоже не был главным выбором, «Зенит» боролся за Николу Влашича

Завершается бомбардирская эпоха пары Азмун – Дзюба – договариваются с Юри Алберто. Да, тут дикая переплата (в условиях форс-мажора, по информации Sports.ru, за Альберто отдали более 20 млн евро) – Азмун слишком резко подписался с «Байером».

Естественно, у «Зенита» Семака были странные трансферы (Алип, Адамов), но, во-первых, их крайне мало, во-вторых, из купленных в стартовый состав провалился (пока?) только Кассьерра.

Это сильно отличает «Зенит», например, от «Спартака» – второго клуба РПЛ по уровню трат в последние годы. На место опорника «Спартак» подписывал Крала, Хендрикса и Мартинса – провал в момент принятия решения. Или 18-миллионный Гус Тил – десятка, которая не способна пасовать, но отлично включается вторым темпом в штрафную (и это трансфер под Олега Кононова).

«Зенит» не подписывал четвертого игрока на позицию (легендарные четыре левых защитника «Динамо» Романа Орещука), а четко определял проблемные зоны – и классно прорабатывал шорт-листы. За шесть трансферных окон до зимы 2022-го (первое – не в счет, там подписали только свободного агента Маркизио после крестов Нобоа) «Зенит» провел лишь один стихийный трансфер – Малком, который без проблем со здоровьем дает гарантированное качество в РПЛ.

Это случилось вопреки логике российского футбола, отчасти вопреки даже внутренней структуре «Зенита», которая не была стабильна на протяжении пяти лет.  

Но это случилось – и, кажется, это главная причина тотального доминирования в РПЛ.

К сожалению, мы никогда не узнаем максимума этой команды – в еврокубках она получила только один сезон, 2021/22.

Это очень грустно, но для высшего руководства «Зенита» максимум заключался в другом – скорейшем оформлении второй звезды.

Этого максимума «Зенит» только что достиг. 

Телеграм-канал Дорского

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Майшев, Алексей Филиппов, Александр Вильф

127 комментариев

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Setar
Потрясающие трансферы, как точечно попали! Только вот скажите, какой еще клуб РПЛ мог бороться за Лоди и после фейла подписать "всего лишь" Дугласа Сантоса? Планировать подписать Влашича и купить "всего лишь" Клаудиньо? Хотеть усилиться Марио Фернандесом и купить "всего лишь" Караваевым, которого хотели все топ клубы России? Выбирать между Малкомом и Луисом Диасом?
Да и как насчет потрясающего трансфера лидера конкурентов, который выходит на 90-й минуте? Как же круто работает селекционный отдел! Браво!
+150
-46
+104
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Evgeny Trifonov
Ответ Setar
Потрясающие трансферы, как точечно попали! Только вот скажите, какой еще клуб РПЛ мог бороться за Лоди и после фейла подписать "всего лишь" Дугласа Сантоса? Планировать подписать Влашича и купить "всего лишь" Клаудиньо? Хотеть усилиться Марио Фернандесом и купить "всего лишь" Караваевым, которого хотели все топ клубы России? Выбирать между Малкомом и Луисом Диасом? Да и как насчет потрясающего трансфера лидера конкурентов, который выходит на 90-й минуте? Как же круто работает селекционный отдел! Браво!
напомнить трансферы Крала и Тила за которых отдали почти 40 млн. Что мешало взять Барриоса и Клауда? Опять заговор
+93
-28
+65
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Nogoi89
Ну, сейчас начнется про деньги и судей, но факт в том, что Зенит не дёргает резко состав и даёт работать нормально тренеру. Вот и все. Если бы все дело было бы в деньгах, таблица всегда была бы одинаково выстроена
+93
-35
+58
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Deca
У Сергеева что ни гол - то шедевр!!!
+60
-7
+53
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Фёдор Кузнецов
Ответ Guillermo
Главная причина - ослабление конкурентов. Зенит стал гегемоном, параллельно наш футбол в Европе щупает дно. Можно было бы в конспирологию, типа питерцы устроили бардак в московских клубах, но это уже разговоры для бедных.
Конкуренты заняли удобную позицию "у Зенита бюджет больше как с ними конкурировать? " И спокойно допускают трансферы всяких Дуарте
+51
-11
+40
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Setar
Ответ Evgeny Trifonov
напомнить трансферы Крала и Тила за которых отдали почти 40 млн. Что мешало взять Барриоса и Клауда? Опять заговор
Интересно, в какой вселенной 18+12 млн за Крала и Тила это "почти 40 млн"? Ну и зарплаты в 4 млн евро как у Клаудиньо Спартак (да и кто-либо еще в нашем чемпионате) платить явно не может
+58
-20
+38
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La Crosse Bobcats
Ответ Setar
Потрясающие трансферы, как точечно попали! Только вот скажите, какой еще клуб РПЛ мог бороться за Лоди и после фейла подписать "всего лишь" Дугласа Сантоса? Планировать подписать Влашича и купить "всего лишь" Клаудиньо? Хотеть усилиться Марио Фернандесом и купить "всего лишь" Караваевым, которого хотели все топ клубы России? Выбирать между Малкомом и Луисом Диасом? Да и как насчет потрясающего трансфера лидера конкурентов, который выходит на 90-й минуте? Как же круто работает селекционный отдел! Браво!
вы определитесь, кем был Бакаев - лидером или беспонтовым скамеечником. а то я вижу, что у вас версии расходятся)) и кстати да, Бакаев перешел по свободному трансферу, за ноль.
+31
-2
+29
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kilo_gilo
единственное системное решение Семака, которое я не могу понять - это необъяснимое доверие к матео к., и недоверие к Сергееву,который за сезон уже задолбался доказывать,что он должен в старте играть
+24
-2
+22
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Pavel Fedorov
Как ни крути, главная причина гегемонии -- огромный разрыв в бюджетах. При Семаке Зенит потратил на трансферы почти в 2 раза больше ближайшего конкурента, при том что на момент его прихода уже имел сильнейший в лиге состав. Я не знаю, в мире есть хоть один чемпионат, в котором команда с таким преимуществом в деньгах не доминировала бы в своей лиге? Ну управлялась бы она из рук плохо, выиграла бы не 5 чемпионств подряд, а 4. Невозможно оценивать качество управления при таком разрыве в тратах.
+29
-9
+20
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Alex_V69
Ответ Evgeny Trifonov
напомнить трансферы Крала и Тила за которых отдали почти 40 млн. Что мешало взять Барриоса и Клауда? Опять заговор
Сегодня траур у девчат. Вот они и голосят.
Добавлю, что Дуарте купили за цену Дугласа Сантоса.
+15
0
+15
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Guillermo
Главная причина - ослабление конкурентов. Зенит стал гегемоном, параллельно наш футбол в Европе щупает дно. Можно было бы в конспирологию, типа питерцы устроили бардак в московских клубах, но это уже разговоры для бедных.
+28
-14
+14
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pyritanza
Ответ Setar
Потрясающие трансферы, как точечно попали! Только вот скажите, какой еще клуб РПЛ мог бороться за Лоди и после фейла подписать "всего лишь" Дугласа Сантоса? Планировать подписать Влашича и купить "всего лишь" Клаудиньо? Хотеть усилиться Марио Фернандесом и купить "всего лишь" Караваевым, которого хотели все топ клубы России? Выбирать между Малкомом и Луисом Диасом? Да и как насчет потрясающего трансфера лидера конкурентов, который выходит на 90-й минуте? Как же круто работает селекционный отдел! Браво!
Непонятно, а в чём претензия?! Зенит не должен был их покупать, или с трансферами должен также лажать и кормить агентов, как тот же Спартак?!
+13
0
+13
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ivgr
Ответ Сергей Фетисов
Да административный ресурс Газпрома.Где не могут игроки,помогут судьи.
Ага. Только что мы видели очередной левый пенальти для Спартака. Не надоело бред писать. Да и потом-а что же тогда Спартак не вечно второй))
+18
-5
+13
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Evgeny Trifonov
Ответ витя моня
В ЛЧ из вас 🤡 каждый год делали бггг
но 0 из 6 и 1-18, и 7-1 от Ливера получали там вы БХАХАХА
+19
-6
+13
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Evgeny Trifonov
Зенит берёт Дугласа, Барриоса,Клауда
Спартак берет за теже деньги Дуарте, Крала, Тила.
И вот разница. Одни основные игроки и каркас чемпионской команды, другие 🤡 на арене тушинского шапито
+25
-15
+10
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Tun
Ответ Deca
У Сергеева что ни гол - то шедевр!!!
Тут не поспоришь, парню бы чаще играть
+10
0
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ivgr
Ответ Антоша Спирин
Не стыдно ему такие тексты писать? Разница бюджетов не просто большая, а колоссальная. Ну и другие понятные причины. Кстати, Семаку не позавидуешь, что интересно. Выиграть при таких условиях - это вообще ничего интересного, а вот проиграааать... Те примеры поражений Зенита, которые приводит автор, говорят не о том, как сейчас Зенит хорош, а о том, как тогда был плох.
Сегодня была статья на Спортс и о бюджетах и покупках и так далее. Но со вторым бюджетом лиги, Спартак далеко не второй постоянно
+10
0
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JoaoMoutinho
Ответ kilo_gilo
единственное системное решение Семака, которое я не могу понять - это необъяснимое доверие к матео к., и недоверие к Сергееву,который за сезон уже задолбался доказывать,что он должен в старте играть
В старте он тоже теряется часто
+10
-1
+9
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Никита Самарин
Зенит самый системный клуб последних лет, что в принципе и очевидно. Так что вполне логично, что Питер раз за разом выигрывает РПЛ. Конкурентов к сожалению пока не прослеживается.
+18
-9
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pyritanza
Ответ kilo_gilo
единственное системное решение Семака, которое я не могу понять - это необъяснимое доверие к матео к., и недоверие к Сергееву,который за сезон уже задолбался доказывать,что он должен в старте играть
Если у Сергеева лучше получается играть с банки, то пусть так и играет, а Матео К. к тому времени пусть повыматывает защитников.
+8
0
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XavIniesta2008-2015
Очень интересно, каким был бы Зенит Семака, если бы связка Паредес-Нобоа просуществовала дольше нескольких матчей в начале сезона. Очень круто играли вместе, да и Нобоа даже после травмы крестов остался абсолютным топом для РПЛ
+8
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Guillermo
У Зенита таких трансферов тоже хватает. Всегда попадать нереально
За последние годы только Касьерра, про провалы Локо, Спартака, ЦСКА и говорить не надо там в каждое ТО
+8
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ivgr
Ответ Остап Задунайский
Главная причина гегемонии Зенита это Миллер и цена на газ ,…
А цена на нефть и бензин роли не играет?
+7
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+7
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А судьи кто?
Ответ Setar
Потрясающие трансферы, как точечно попали! Только вот скажите, какой еще клуб РПЛ мог бороться за Лоди и после фейла подписать "всего лишь" Дугласа Сантоса? Планировать подписать Влашича и купить "всего лишь" Клаудиньо? Хотеть усилиться Марио Фернандесом и купить "всего лишь" Караваевым, которого хотели все топ клубы России? Выбирать между Малкомом и Луисом Диасом? Да и как насчет потрясающего трансфера лидера конкурентов, который выходит на 90-й минуте? Как же круто работает селекционный отдел! Браво!
А где пять лет вице-чемпионство Спартака? Здесь им что мешает, тоже Зенит?
+7
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ivgr
Ответ ДудьСдулся
Самое позорное, самое продажное чем-во Звенита. Да, впрочем там все такие. Миллер загнал российский футбол в ад!
Это вы мясо каждый год пишите))) Что же вы тогда не постоянно вторые?
+7
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