127 комментариев

Колонка Дорского.

«Зенит» – чемпион России пятый год подряд. Гегемония Петербурга тотальна и в деталях: «Зенит» Сергея Семака всегда становился чемпионом минимум за три тура до конца сезона.

Такое доминирование легче всего объяснить деньгами: «Зенит» с отрывом самый богатый клуб страны. Конечно, это дает преимущество, но оно хоть в каком-то виде было аж с 2007-го. За 11 лет до Семака «Зенит»:

– дважды сваливался на пятое место (провал Дика Адвоката-2008 можно списать на потерю мотивации после победных Кубка и Суперкубка УЕФА, кризис Роберто Манчини-2017/18 – ни на что);

– становился третьим с самым дорогим составом в истории, пропуская вперед «Ростов»-2015/16;

– переживал смерть, возможно, самой сильной команды в истории клуба (осень-2012) и …

– и настоящее унижение, когда «Спартак»-2016/17 окончательно расчистил дорогу к титулу именно после победы над «Зенитом» Мирчи Луческу.

Семак приходил в «Зенит», когда в клубе не было центра принятия оперативных решений : президент Сергей Фурсенко мечтал о возвращении Адвоката, председатель совета директоров Александр Дюков не выступал с резкой критикой кандидатуры Семака. Спортивный директор Хавьер Рибальта приехал в Петербург через пару месяцев после Семака, покинул – еще весной 2021-го, и в последние два сезона у клуба нет главы спортивного блока.

Даже в таких условиях «Зениту» удалось постепенно развивать команду.

В первом сезоне Семака дико провисали фланги обороны . Слева появлялись Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, справа – Игорь Смольников. Когда «Зенит» переходил на трех центральных защитников, правый фланг закрывали Далер Кузяев и Роберт Мак, на позицию правого центрального защитника выпускали 36-летнего Александра Анюкова.

Проблемы на краях понимали все. Направо «Зенит» хотел Марио Фернандеса, налево под первым номером шел Ренан Лоди (перешел в «Атлетико», сейчас – «Ноттингем Форест»). С ними не получилось – в «Зенит» перешли Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос, которые до сих пор выходят в старте, а Дуглас вообще один из ключевых игроков.

В первой части дебютного сезона Семака у «Зенита» не было отбирающего игрока в середине поля . Так, по сути, случился размен Леандро Паредес – Вильмар Барриос. Себастьян Дриусси мучился (и мучил других) с реализацией – подъехал Сердар Азмун, а Дриусси сдвинулся на левый фланг. Не устраивали действия Луиша Нету и Михи Мевли – в пару к Браниславу Ивановичу выписали Ярослава Ракицкого (и он местами был глубинным плеймейкером).

Покупка Малкома получилась стихийной (еще в начале лета 2019-го в клубе не предполагали, что могут потратить более 25 миллионов евро на одного игрока), но усиление на фланг атаки все равно планировалось. Возможно, вы в курсе: Луис Диас выбирал между «Зенитом» и «Порту» (сейчас – в «Ливерпуле»).

Из десяти лидеров «Зенита» по минутам в РПЛ-2022/23 пять пришли с января по июль 2019-го : Малком, Дуглас Сантос, Барриос, Караваев плюс Мостовой, которого подписывали во вторую команду. Два важных – особенно для предыдущих сезонов – игрока ротации, Сутормин и Круговой, тоже пришли в этот отрезок. Еще двое находились в команде и раньше – Михаил Кержаков и Кузяев.

Так к лету 2020-го «Зенит» Семака сформировал скелет – дальше точечные подписания. Пара Барриос – Оздоев надежна в середине, но не дает достаточного качества на чужой половине – «Зенит» подписывает Вендела. И это снова не первый номер шорт-листа – выше шел Родриго Де Поль («Атлетико», чемпион мира-2022).

Уходит Дриусси, нужен креатив в атаке – приезжает Клаудиньо. Сюрприз-сюрприз: Клаудиньо тоже не был главным выбором, «Зенит» боролся за Николу Влашича .

Завершается бомбардирская эпоха пары Азмун – Дзюба – договариваются с Юри Алберто. Да, тут дикая переплата (в условиях форс-мажора, по информации Sports.ru, за Альберто отдали более 20 млн евро) – Азмун слишком резко подписался с «Байером».

Естественно, у «Зенита» Семака были странные трансферы (Алип, Адамов), но, во-первых, их крайне мало, во-вторых, из купленных в стартовый состав провалился (пока?) только Кассьерра.

Это сильно отличает «Зенит», например, от «Спартака» – второго клуба РПЛ по уровню трат в последние годы . На место опорника «Спартак» подписывал Крала, Хендрикса и Мартинса – провал в момент принятия решения. Или 18-миллионный Гус Тил – десятка, которая не способна пасовать, но отлично включается вторым темпом в штрафную (и это трансфер под Олега Кононова).

«Зенит» не подписывал четвертого игрока на позицию (легендарные четыре левых защитника «Динамо» Романа Орещука), а четко определял проблемные зоны – и классно прорабатывал шорт-листы. За шесть трансферных окон до зимы 2022-го (первое – не в счет, там подписали только свободного агента Маркизио после крестов Нобоа) «Зенит» провел лишь один стихийный трансфер – Малком , который без проблем со здоровьем дает гарантированное качество в РПЛ.

Это случилось вопреки логике российского футбола, отчасти вопреки даже внутренней структуре «Зенита», которая не была стабильна на протяжении пяти лет.

Но это случилось – и, кажется, это главная причина тотального доминирования в РПЛ .

К сожалению, мы никогда не узнаем максимума этой команды – в еврокубках она получила только один сезон, 2021/22.

Это очень грустно, но для высшего руководства «Зенита» максимум заключался в другом – скорейшем оформлении второй звезды.

Этого максимума «Зенит» только что достиг.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Майшев, Алексей Филиппов, Александр Вильф