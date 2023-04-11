98 комментариев

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«Мы не ценили настоящее счастье при Лучано». Монолог Кержакова о работе со Спаллетти

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Считает тот «Зенит» сильнейшим.

«Наполи» – чемпион Италии впервые за 33 года! Лучано Спаллетти – чемпион Италии впервые в карьере!   До работы с «Наполи» Спаллетти выигрывал лишь один чемпионат – России. В сезонах-2010-2011/12 «Зенит» Лучано не замечал соперников по РПЛ. В атаке того «Зенита» сверкал Александр Кержаков – именно при Спаллетти он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.   Специально для Sports.ru Кержаков вспоминает четыре года работы со Спаллетти.

Уезжая в «Севилью», я говорил, что в России хочу играть только за одну команду. К сожалению, Дик Адвокат был против меня в «Зените», поэтому в Петербург я вернулся только зимой 2010-го, когда пришел Лучано Спаллетти.

По ТВ-картинке казалось, что он не очень крупный мужчина – а в жизни оказался плечистым. Хоть и сутулым, но высоким. Этот мужчина начал уничтожать игроков с первого же сбора – до Лучано мы не сталкивались с такими нагрузками. 

За физическую подготовку в штабе Спаллетти отвечал Альберто Бартали. На первом сборе он давал интервальный бег на поле, а дальше добивал нас упражнениями на песке. Утренние тренировки продолжались два с половиной часа – игроки кое-как доползали до кровати. Естественно, все нагрузки Бартали согласовывал со Спаллетти. На песке Лучано мог даже что-то выполнять вместе с нами Понятно, что он не подгибал колени к груди в прыжке и не бегал с максимальной скоростью, но иногда даже вбегал в песочную гору. 

Спаллетти не объяснял, зачем нужны такие нагрузки. Да и мы не спрашивали. Так провели три микроцикла по три-четыре дня, но уже день на десятый боли не чувствовали. Первые сезоны Спаллетти в «Зените» показали, что через такое уничтожение рождается мощный футболист. Теперь использую интервальный бег и тренировки на песке уже как тренер.  

Дикие физические нагрузки не единственное нововведение Спаллетти в «Зените». Мы моделировали игру в обороне без сопротивления с дублированием позиций – например, если у нас было три нападающих, они ходили друг за другом. Напротив команды – Лучано с мячом. Когда он разворачивал корпус вправо, команда должна была перестраиваться в эту зону. Когда замахивался, мы должны были бежать назад, чтобы соперник не закинул мяч нам за спину. Если после замаха Спаллетти укрывал мяч, мы, наоборот, должны были выдвигаться в давление. 

Одна из главных фраз Спаллетти: «Мяч там». Это была коронная комбинация его «Зенита». Мяч находился на фланге, шла передача в середину – и оттуда шел банан за спину защитникам соперника. Насколько я понимаю, Спаллетти любил это и в «Роме»: там за передачи отвечал Даниэле де Росси. В «Зените» такие пасы шли на меня – я должен был постоянно располагаться между центральными защитниками. Естественно, процентов восемьдесят открываний получались холостыми. Но если такая передача идет, она почти всегда эффективна: соперник смотрит вперед, он не развернут к своим воротам. 

«Мяч там» полноценно заработал с середины сезона-2010 – тогда мы забивали сколько хотели. Пропускать тоже стали больше, чем на старте Спаллетти. Думаю, это связано с тем, что Ивица Крижанац и Николас Ломбертс все знали и друг о друге, и о требованиях Спаллетти, классно поработали на сборах. В середине сезона пришел Бруну Алвеш – у него было свое понимание некоторых моментов, а играть надо было с листа. 

До Спаллетти я не сталкивался с двумя установками в день игры. Обычно происходило так: накануне вечером – разбор соперника, с утра – детали по своей игре и объявление состава. Спаллетти все делал утром, при этом всегда очень уважительно высказывался о сопернике. Так делают далеко не все тренеры. Лучано особенно выделял Курбана Бердыева: постоянно подчеркивал, что играем против очень умного тренера и сверхопасной команды.  

До сентября 2012-го у игроков не возникало проблем со Спаллетти, Лучано всегда нас поддерживал. Нужно уйти в отпуск на неделю пораньше – тренер шел навстречу. На старте сезона-2010 я практически не забивал: 1 гол в 13 турах. Спаллетти рассказывал, что его все устраивает, я выполняю его требования, он вообще не концентрировался на количестве голов. Для меня так точно было лучше.  

Возможно, на самом деле Лучано и был недоволен, ведь летом 2010-го в «Зенит» перешел Саша Бухаров. Принято считать, что у него в Петербурге не получилось. Конечно, ожидания были большими, но и так Бухаров принес пользу, можно пересчитать количество его голов на минуты. Для меня Бухаров – лучший габаритный нападающий России. Я тренировался с ним каждый день – такого сочетания физических данных, скорости и техники в РПЛ не видел. Ему не повезло: как Саша оказался в «Зените», у меня поперло. 

Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витцеля все сломалось.

Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витцель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло. Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витцель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде. Халк много брал на себя, Витцель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать, но так пропал наш «Мяч там». Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался.

Думаю, Спаллетти быстро почувствовал, что что-то идет не так, поэтому стал нервничать, пытался найти проблему не на поле, а за его пределами. Этого вообще не было два с половиной года, все были полностью сконцентрированы на игре. 

Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера. Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.  

Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения.  

Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом. 

Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя. 

Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично.  

Когда я закончил игровую карьеру, попросил Игоря Симутенкова организовать стажировку в «Интере» Спаллетти. При встрече мы тепло обнялись. Очень благодарен Лучано – он избавил меня от чувства стыда, вообще не вспоминая негатив. 

Я на связи с помощником Спаллетти Даниэле Бальдини. Бальде всегда говорил по-английски, перед стартом каждого сезона убеждал, что я должен забить 30 голов. Так что связь сохранилась.

До ЧМ-2022 смотрел почти все матчи «Наполи», их скорость очень впечатляет. Понятно, что все выделяют Хвичу и Осимхена, но на меня сильнейшее впечатление произвел Лоботка. Монстр.

Счастлив, что Спаллетти, Бальдини, Марко Доменикини, который тоже ассистировал Лучано в «Зените», наконец-то стали чемпионами Италии.

Они это заслужили. 

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Фото: fc-zenit.ru; РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Mike Kireev/Epsilon

98 комментариев

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lovkac
Есть Дзюба и есть Керж. Оба за словом в карман не полезут. Только один считает что всегда прав и не готов признавать свои ошибки. А второй честен перед собой и людьми, и готов извиниться в ситуации где был не прав. Один легенда и достоин уважения, а второму еще учиться и учиться выстраивать коммуникацию с обществом
+505
-15
+490
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Vadim Vadiara
Достойно, что человек может извиниться и осознать свои ошибки, пусть и через много лет. Керж стал тренером и стал по другому оценивать ситуацию, примеряя на себя тяжесть ответственности..
+308
-3
+305
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ЛексЛютый
Ответ Vadim Vadiara
Достойно, что человек может извиниться и осознать свои ошибки, пусть и через много лет. Керж стал тренером и стал по другому оценивать ситуацию, примеряя на себя тяжесть ответственности..
Очень схоже с отношениями родителей и детей.
Только став родителем, сознание переворачивается и осознаешь ситуацию под другим углом.
Такова жизнь, респект тем, кто признает подобные ошибки.
+248
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+245
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kilo_gilo
Ответ lovkac
Есть Дзюба и есть Керж. Оба за словом в карман не полезут. Только один считает что всегда прав и не готов признавать свои ошибки. А второй честен перед собой и людьми, и готов извиниться в ситуации где был не прав. Один легенда и достоин уважения, а второму еще учиться и учиться выстраивать коммуникацию с обществом
справедливости ради, Дзюба действующий футболист,а Керж уже тренер и осознал свои ошибки Саша,уже находясь на территории Спалетти,так сказать. возможно, когда-нибудь и на Артёма найдет просветление...
+105
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+102
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Onion
Ответ lovkac
Есть Дзюба и есть Керж. Оба за словом в карман не полезут. Только один считает что всегда прав и не готов признавать свои ошибки. А второй честен перед собой и людьми, и готов извиниться в ситуации где был не прав. Один легенда и достоин уважения, а второму еще учиться и учиться выстраивать коммуникацию с обществом
Есть ещё Денисов)))
При чем тут Дзюба вообще? Он для Зенита не свой, а наемник, отработал и уехал.
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Leb17
Большой респект за такие слова👍
+57
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igls54
Невозможно не согласиться с Кержом. Плюс чисто по-человечески Лучано всегда вызывал симпатию и здорово, что он также относился к Питеру и, в целом, к стране
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-5
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Superkenguroo
Кержакова очень отличает, что он культурный человек
+41
-1
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Evgeny Trifonov
Умение признавать свои ошибки, да ещё и так публично. Достойный уважения, поступок Александра
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-2
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maks44
Халк и Витсель классные игроки, но до их прихода Зенит был лучше как команда. Тут я согласен с Кержаковым.
+35
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Василий Жирков
Ответ ЛексЛютый
Очень схоже с отношениями родителей и детей. Только став родителем, сознание переворачивается и осознаешь ситуацию под другим углом. Такова жизнь, респект тем, кто признает подобные ошибки.
Лучший комментарий! +100500!)))
+33
-3
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Рашпель793
Ответ lovkac
Есть Денисов, но даже он вызывает больше уважения, чем Дзюба, именно своей медийной стороной. Денисов осознает что он неуживчивый человек и лишний раз на конфликт первым не идет. А тот же Дзюба жить не может без конфликта, в эфире КШ мог бы промолчать про историю Генича и Ростова, но зачем-то вставил свои пять копеек, что Ростов не прав. Хотя с этим клубом он выиграл свой первый трофей. А сравнение Кержа и Дзюбы очень простое, один лучший нападающий России 21 века, а второй находится в его тени и всеми силами хочет оттуда выбраться, но на 99% у него это не получится. Не из-за футбольных навыков, а от восприятия обществом фигуры.
Денисов на конфликт лишний раз первым не идёт.
Чёт прям в голосину с этого ))
Человек, напару с Кержем (и ещё некоторыми, кто потом всё-таки дал заднюю) развалил тот самый Зенит, который мог реально пошуметь. При этом до сих пор считает себя Д’Артаньяном. Человек бухим лез с ментами драться и вообще что только не делал и не говорил, при этом искренне убеждён в своей правоте.
+29
-3
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Evgen_Hazard
Почему так сильно трогает, когда человек искренне осознает ошибку и даже раскаивается, приносит извинения и чувствует стыд. Это достойно, я считаю.
+27
-2
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Trash Talking
Как тут не вспомнить тот гол Кержакова в ворота Порту, который стал единственным победным в группе, но всё равно позволил Зениту выйти в плей-офф. И радующийся Лодыгин с перевязанной головой.
И рекорды Зенита и Наполи в группе (с небольшим нюансом): Зенит (2 место, 6 очков), Наполи (3 место, 12 очков). И попадание на ту самую Боруссию, которая была с Наполи в группе.
+25
-2
+23
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Julia_Lawyer
Ответ Петроград
Странно слышать от Кержа об огромных нагрузках на сборах, как будто это для него что-то новое. Он ведь проходил сборы с Юрием Андреевичем, а там был и бег по песку, и знаменитые прыжковые серии, и все круги ада.
Предлагаю все-таки доверять мнению игрока, а не нашему с Вами совсем стороннему восприятию.
+24
-2
+22
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DAVID19-91
Как зрело все написано. Видно что Адександр вырос
+21
-3
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Fjordy
Отчасти согласен с Кержаковым насчёт Витселя, не такого плана игрок тогда был нужен Зениту в центр поля.
+19
-1
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GK
Ответ Onion
Керж знатно накосячил тогда. Нет в этом уважения.
Конечно знатно накосячил, и не он один. Тот Зенит реально был сильнейшим и если бы не их демарш, добились бы очень многого. Но признал ошибку, это тоже нужно уметь сделать.
+19
-2
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Slava Vestiaz
Ответ Петроград
Странно слышать от Кержа об огромных нагрузках на сборах, как будто это для него что-то новое. Он ведь проходил сборы с Юрием Андреевичем, а там был и бег по песку, и знаменитые прыжковые серии, и все круги ада.
Я тоже удивился, но вспомнил не сборы ЮАМ, а сборы Петржелы от которых все выли в 2003 году. Я предполагаю что это разница восприятия: Сашка был очень молодым игроком у Морозова и ПЖ, у него сил было завались. А при Спалетти он уже был возрастным и нагрузки иначе воспринимались. Потому субъективно могло показаться что Спал их грузит больше чем ОВНП и ПЖ
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Несусветный Папаша
Респектну Кержу, поздравлю Лучано! Но не пойму зачем в комментариях упоминание про изделие #22
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lovkac
Ответ Shuller18
Слушай, а в чем ещё Дзюба не превзошёл Кержакова?
Кубок УЕФА, Кубок Испании, Кубок Швейцарии и полный провал в Турции
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3a_3eHuT
Для меня самый яркий Зенит это при Петржеле. 11 электровеников-все вперед, это было безумно-безбашенно, потом пришли прагматики, очень хорошие, но Зенит Петржелы был прекрасен для простого зрителя...
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Denis Koltchin-Garin
Ну что Саша, молодец, что признаешь ошибки, повзрослел
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aek4
Ответ Vadim Vadiara
Достойно, что человек может извиниться и осознать свои ошибки, пусть и через много лет. Керж стал тренером и стал по другому оценивать ситуацию, примеряя на себя тяжесть ответственности..
Достойно. Лобановский тоже, став тренером, признал что Маслов был прав по отношению к Лобановскому-футболисту.
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lovkac
Ответ Рашпель793
Денисов на конфликт лишний раз первым не идёт. Чёт прям в голосину с этого )) Человек, напару с Кержем (и ещё некоторыми, кто потом всё-таки дал заднюю) развалил тот самый Зенит, который мог реально пошуметь. При этом до сих пор считает себя Д’Артаньяном. Человек бухим лез с ментами драться и вообще что только не делал и не говорил, при этом искренне убеждён в своей правоте.
Я нигде не защищаю Денисова и не говорю что он прав во всем что делает. У него своих косяков вагон и маленькая тележка. Я говорю лишь о том что Игорь не является в каждой бочке затычкой, не вставляет свои пять копеек куда не нужно. И этим он мне более симпатичен.
У него есть свое видение мира и если я с ним не согласен, я хотя бы его понимаю. А вот с представлением и мироощущеним Дзюбы я разобраться не могу.
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