98 комментариев

Считает тот «Зенит» сильнейшим.

«Наполи» – чемпион Италии впервые за 33 года! Лучано Спаллетти – чемпион Италии впервые в карьере! До работы с «Наполи» Спаллетти выигрывал лишь один чемпионат – России. В сезонах-2010-2011/12 «Зенит» Лучано не замечал соперников по РПЛ. В атаке того «Зенита» сверкал Александр Кержаков – именно при Спаллетти он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Специально для Sports.ru Кержаков вспоминает четыре года работы со Спаллетти.

Уезжая в «Севилью», я говорил, что в России хочу играть только за одну команду. К сожалению, Дик Адвокат был против меня в «Зените», поэтому в Петербург я вернулся только зимой 2010-го, когда пришел Лучано Спаллетти.

По ТВ-картинке казалось, что он не очень крупный мужчина – а в жизни оказался плечистым. Хоть и сутулым, но высоким. Этот мужчина начал уничтожать игроков с первого же сбора – до Лучано мы не сталкивались с такими нагрузками.

За физическую подготовку в штабе Спаллетти отвечал Альберто Бартали. На первом сборе он давал интервальный бег на поле, а дальше добивал нас упражнениями на песке. Утренние тренировки продолжались два с половиной часа – игроки кое-как доползали до кровати. Естественно, все нагрузки Бартали согласовывал со Спаллетти. На песке Лучано мог даже что-то выполнять вместе с нами Понятно, что он не подгибал колени к груди в прыжке и не бегал с максимальной скоростью, но иногда даже вбегал в песочную гору.

Спаллетти не объяснял, зачем нужны такие нагрузки. Да и мы не спрашивали. Так провели три микроцикла по три-четыре дня, но уже день на десятый боли не чувствовали. Первые сезоны Спаллетти в «Зените» показали, что через такое уничтожение рождается мощный футболист. Теперь использую интервальный бег и тренировки на песке уже как тренер.

Дикие физические нагрузки не единственное нововведение Спаллетти в «Зените». Мы моделировали игру в обороне без сопротивления с дублированием позиций – например, если у нас было три нападающих, они ходили друг за другом. Напротив команды – Лучано с мячом. Когда он разворачивал корпус вправо, команда должна была перестраиваться в эту зону. Когда замахивался, мы должны были бежать назад, чтобы соперник не закинул мяч нам за спину. Если после замаха Спаллетти укрывал мяч, мы, наоборот, должны были выдвигаться в давление.

Одна из главных фраз Спаллетти: «Мяч там». Это была коронная комбинация его «Зенита». Мяч находился на фланге, шла передача в середину – и оттуда шел банан за спину защитникам соперника. Насколько я понимаю, Спаллетти любил это и в «Роме»: там за передачи отвечал Даниэле де Росси. В «Зените» такие пасы шли на меня – я должен был постоянно располагаться между центральными защитниками. Естественно, процентов восемьдесят открываний получались холостыми. Но если такая передача идет, она почти всегда эффективна: соперник смотрит вперед, он не развернут к своим воротам.

«Мяч там» полноценно заработал с середины сезона-2010 – тогда мы забивали сколько хотели. Пропускать тоже стали больше, чем на старте Спаллетти. Думаю, это связано с тем, что Ивица Крижанац и Николас Ломбертс все знали и друг о друге, и о требованиях Спаллетти, классно поработали на сборах. В середине сезона пришел Бруну Алвеш – у него было свое понимание некоторых моментов, а играть надо было с листа.

До Спаллетти я не сталкивался с двумя установками в день игры. Обычно происходило так: накануне вечером – разбор соперника, с утра – детали по своей игре и объявление состава. Спаллетти все делал утром, при этом всегда очень уважительно высказывался о сопернике. Так делают далеко не все тренеры. Лучано особенно выделял Курбана Бердыева: постоянно подчеркивал, что играем против очень умного тренера и сверхопасной команды.

До сентября 2012-го у игроков не возникало проблем со Спаллетти, Лучано всегда нас поддерживал. Нужно уйти в отпуск на неделю пораньше – тренер шел навстречу. На старте сезона-2010 я практически не забивал: 1 гол в 13 турах. Спаллетти рассказывал, что его все устраивает, я выполняю его требования, он вообще не концентрировался на количестве голов. Для меня так точно было лучше.

Возможно, на самом деле Лучано и был недоволен, ведь летом 2010-го в «Зенит» перешел Саша Бухаров. Принято считать, что у него в Петербурге не получилось. Конечно, ожидания были большими, но и так Бухаров принес пользу, можно пересчитать количество его голов на минуты. Для меня Бухаров – лучший габаритный нападающий России. Я тренировался с ним каждый день – такого сочетания физических данных, скорости и техники в РПЛ не видел. Ему не повезло: как Саша оказался в «Зените», у меня поперло.

Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витцеля все сломалось.

Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витцель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло. Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витцель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде. Халк много брал на себя, Витцель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать, но так пропал наш «Мяч там». Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался.

Думаю, Спаллетти быстро почувствовал, что что-то идет не так, поэтому стал нервничать, пытался найти проблему не на поле, а за его пределами. Этого вообще не было два с половиной года, все были полностью сконцентрированы на игре.

Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера. Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения.

Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом.

Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя.

Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично.

Когда я закончил игровую карьеру, попросил Игоря Симутенкова организовать стажировку в «Интере» Спаллетти. При встрече мы тепло обнялись. Очень благодарен Лучано – он избавил меня от чувства стыда, вообще не вспоминая негатив.

Я на связи с помощником Спаллетти Даниэле Бальдини. Бальде всегда говорил по-английски, перед стартом каждого сезона убеждал, что я должен забить 30 голов. Так что связь сохранилась.

До ЧМ-2022 смотрел почти все матчи «Наполи», их скорость очень впечатляет. Понятно, что все выделяют Хвичу и Осимхена, но на меня сильнейшее впечатление произвел Лоботка. Монстр.

Счастлив, что Спаллетти, Бальдини, Марко Доменикини, который тоже ассистировал Лучано в «Зените», наконец-то стали чемпионами Италии.

Они это заслужили.

Фото: fc-zenit.ru; РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Mike Kireev/Epsilon