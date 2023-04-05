14 комментариев

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Увольнение Горлова из «Пари НН» – нелепость. Клуб противоречит сам себе

Пари НН Пари НН
Артем Горлов
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Равиль Измайлов
Футбол Футбол

Эмоции Дорского.

«Пари НН» второй раз за сезон меняет тренера: место Артема Горлова, проработавшего всего четыре тура РПЛ, занял Сергей Юран. К вечеру вторника клуб (в частности – генеральный директор Равиль Измайлов) никак не прокомментировал перестановку, высказался лишь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. И это очень показательно, ведь прошлым летом «Пари НН» декларировал курс на частные инвестиции. 

Горлов ни разу не победил в РПЛ (0:3 от «Зенита», 1:2 с «Ростовом», 1:1 с последующими техническими 0:3 от «Торпедо» и 0:4 от «Локомотива») и вылетел из Кубка России (0:1 от «Ростова», перед этим прошли «Звезду» из Второй лиги). После 21-го тура «Пари НН» идет 13-м, а 11-й «Локомотив» убежал уже на 6 очков – очевидно, нижегородцев ждет борьба с «Крыльями Советов» (плюс 2) за спасительное 12-е место.

Конечно, «Пари НН» в трудном положении. Но достаточно ли этого для увольнения Горлова? Кажется, совсем нет.

1. После первой части сезона «Пари НН» занимал 12-е место с отставанием в одно очко от «Крыльев». Кого пропустили вперед? Сюрприз-сюрприз – «Локомотив», который весной пока разрывает всех. 

2. В январе Равиль Измайлов так говорил об игре «Пари НН» в первой части сезона: «Хотим видеть атакующую игру, интересный футбол, который будет привлекать зрителей. Может, в начале сезона не все верили, что у нас это получится. Но в первой части чемпионата команда сумела показать красивую игру». 

Естественно, понятие «красивая игра» субъективно, спорить с ним бессмысленно. Поэтому несколько фактов: а) в первой части сезона «Пари НН» был худшим по качеству моментов с игры, 15-м – по ударам с игры, передачам в зону в радиусе 20 метров от чужих ворот и касаниям в чужой штрафной, 14-м – по владению мячом, б) одну из побед, над ЦСКА (1:0), «Пари НН» одержал с одним ударом. 

3. В том же интервью Измайлов рассказывал о цели на конец сезона: «Место с 8-го по 12-е». То есть генеральный директор заявил цель, которая никак не подкреплялась реальным качеством атаки. И это как минимум. Усилился ли «Пари НН» зимой? Арендовали у ЦСКА нападающего Владислава Яковлева (не готов давать результат в старте даже команды из нижней восьмерки) и подписали левого центрального защитника Франка Баньяка на замену Илье Агапову. 

Атака точно не стала качественнее: новичков под старт нет, как и Милсона (один из лучших джокеров РПЛ в первой части сезона, 2+2 после выходов на замену), которого отдали в аренду в «Анкарагюджю».  

4. Еще один сюрприз-сюрприз – тяжелейший календарь «Пари НН» в первой половине весны. В первых шести весенних турах нижегородцы получили «Зенит», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо» в гостях, а также домашние игры с «Торпедо» и «Локомотивом». С кем «Пари НН» гарантировано должен был забирать очки?  

Очевидно, с «Торпедо». На поле «Пари НН» набрал одно – при этом был гораздо острее. А от «Ростова» пропустил гол, который нельзя было засчитывать, и с пенальти. 

5. В июне 2022-го, после назначения Михаила Галактионова, Измайлов говорил: «Работа с молодежью и развитие игроков в структуре клуба станут ключевыми составляющими развития «Пари НН» в ближайшие годы». В январе 2023-го, после прихода Горлова, Измайлов повторил мысль: «Тренеры меняются, но клуб не должен отходить от выбранного пути. По-прежнему делаем ставку на молодых. К нашим молодым игрокам появился интерес со стороны других клубов». 

В начале марта 2023-го, после поражения от «Зенита», Измайлов ее расширил: «Мы понимаем, что акцент – не только на спортивном результате, но и на развитии молодежи. Это касается как игроков, так и тренеров и менеджеров».

«Пари НН» заявляет о долгосрочной стратегии, но увольняет тренера после поражений от «Зенита», «Ростова» (топ-2) и «Локомотива» (лучшая команда отрезка в лиге).

Но самая смешная (на самом деле грустная) реплика Измайлова после «Зенита» – другая: «У тренера сейчас достаточно сложный период, который и даст ему возможность проявить себя по максимуму». 

Кто-то сомневался, что у Горлова будет сложный период на старте весны, учитывая календарь, качество состава «Пари НН» (особенно в атаке) и отсутствие опыта РПЛ? Вряд ли. Все детали включались в стоимость назначения – и за них платили и тренер, и клуб.  

Конечно, к Горлову есть вопросы. Почему в каждом туре РПЛ он производил от трех изменений в составе? Из-за чего в запас сел Гойло? Для чего Сулейманов выходил правым инсайдом против «Зенита»? Как планировали подбирать мячи после забросов на Сулейманова и Кротова против «Локомотива»? Чем Рыбчинский лучше Юлдошева на позиции левого латераля? С какой идеей заканчивали матч против «Локо» с Соколовым и Рыбчинским в роли восьмерок? Как можно было использовать лучшие качества Калинского в игре, которая нравится Горлову? 

Но это частности, которые не имеют никакого отношения к стратегии развития «Пари НН». Катастрофической непоследовательности и бессмысленности глобальных выводов о работе тренера по итогам четырех таких туров.

Теперь «Пари НН», который декларировал развитие молодежи – в том числе среди тренеров, – назначает 53-летнего Сергея Юрана и дает ему гарантированный контракт только на два месяца. Все верно, до конца сезона.

Беспощадно.

Телеграм-канал Дорского

🤦‍♂️Ой… Слуцкий доказывал Уткину, что «Пари НН» играл в два ЦЗ – но все перепутал, хотя «прям внимательно смотрел»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

14 комментариев

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Плеймейкер87
Еще вопрос к руководству клуба. Как можно было отдать в аренду Милсона? Лучшего игрока команды при Галактионове
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Плеймейкер87
"а) в первой части сезона «Пари НН» был худшим по качеству моментов с игры, 15-м – по ударам с игры, передачам в зону в радиусе 20 метров от чужих ворот и касаниям в чужой штрафной, 14-м – по владению мячом, б) одну из побед, над ЦСКА (1:0), «Пари НН» одержал с одним ударом." Когда это "Пари НН" обыгрывал ЦСКА 1-0 с одним ударом в первой части сезона?
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Андрей Богдановский
В РПЛ можно наблюдать любопытное явление - круговорот Юрана.
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Кирилл Голивец
Ответ Никита Самарин
35-летниму тренеру всё-таки трудно окунутся в среду, где придётся рубится за выживание (вдруг Билялетдинов знает волшебное заклинание, после которого Химки попрут). Стыковые матчи тоже не подарок (Уфа так отчаянно боролась, но в стыковых прошёл Оренбург), так что назначить Юрана (до лета), который имеет необходимый опыт спасения и участия в стыковых матчах выглядит вполне логично.
Да и Юран вполне тянет на нашего отечественного Эллардайса или Пулиса))))

что касается Горлова, эксперименты с тактикой были не вовремя, на мой взгляд. Он интересный тренер, но как было отмечено выше одним из комментаторов, Енисей - это сильное наследие Гаранина.

Кстати что местные думают по Севикяну, который стал заполучать место Милсона, будучи прикованным к банке в первом круге? По мне это версия Амира Натхо, по сочетанию испанского прошлого и бесполезности во взрослом футболе) Есть какая-то техника, но нет командной игры и физики взрослого футболиста
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Игорь Петров
Боюсь, большие вопросы к содержанию матчей. В последней игре против Локо был переход на тройку, который не сработал, команда просто развалилась по итогу. Горлов, как и Гаранин, уверен, себя ещё найдет и проявит, по в эпоху спроса с результата всё будет сурово и только так
+2
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Денис Давыдов
То есть по мнению автора, нужно было дать этому тренеру еще больше времени и не беда, пока в зону прямого вылета не упадут. Так?
+3
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Никита Самарин
35-летниму тренеру всё-таки трудно окунутся в среду, где придётся рубится за выживание (вдруг Билялетдинов знает волшебное заклинание, после которого Химки попрут). Стыковые матчи тоже не подарок (Уфа так отчаянно боролась, но в стыковых прошёл Оренбург), так что назначить Юрана (до лета), который имеет необходимый опыт спасения и участия в стыковых матчах выглядит вполне логично.
+3
-1
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повидло
Вообще действительно странно. Назначали б сразу Юрана зимой. Всё равно было очевидно, что НН будет бороться за выживание.
+4
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Артур Ганненко
Ну а что НН ещё было делать, раз они даже Торпедо обыграть не могут? Горлов - это прямая дорожка в Первую лигу. Может НН непоследователен, но раз маячит вылет надо что-то делать
+8
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Брэд Либил
Ответ Stasinho7
Такой же авантюрой, как назначение Кержакова из Томи
Совсем разные ведь ситуации. Кержаков тогда почти вытащил Томь, которая до его прихода с большим отрывом шла на вылет. Горлов пришёл в клуб, который до него при Гаранине играл в отличный футбол и выдал искромётную весну
Но в целом, да - назначение Кержа тоже было в своё время авантюрой. Разница только в том, что тогда она себя оправдала. А эта - нет.
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Levais
Так с ними сразу всё было понятно, когда они Кержакова не продлили.
+5
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Stasinho7
Ответ Брэд Либил
"Горлов ни разу не победил в РПЛ (0:3 от «Зенита», 1:2 с «Ростовом», 1:1 с последующими техническими 0:3 от «Торпедо» и 0:4 от «Локомотива») и вылетел из Кубка России (0:1 от «Ростова», перед этим прошли «Звезду» из Второй лиги)" -> увольнение Горлова нелепость. Ага, прям дичайшая. А если ещё правда, что Горлов по приходу выгнал человека, который следил за дисквалификациями, то вообще необъяснимое увольнение. Назначение Горлова изначально смотрелось дикой авантюрой. И уволили его абсолютно по делу.
Такой же авантюрой, как назначение Кержакова из Томи
+8
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Ярик01
Ответ Брэд Либил
"Горлов ни разу не победил в РПЛ (0:3 от «Зенита», 1:2 с «Ростовом», 1:1 с последующими техническими 0:3 от «Торпедо» и 0:4 от «Локомотива») и вылетел из Кубка России (0:1 от «Ростова», перед этим прошли «Звезду» из Второй лиги)" -> увольнение Горлова нелепость. Ага, прям дичайшая. А если ещё правда, что Горлов по приходу выгнал человека, который следил за дисквалификациями, то вообще необъяснимое увольнение. Назначение Горлова изначально смотрелось дикой авантюрой. И уволили его абсолютно по делу.
За дисквалификациями следит клуб, а не тренерский штаб.
Даже если басня достоверна про то, как тренер выгнал кого-то , что техническую работу делает - именно клуб, а не тренер, должен найти замену / перекинуть на другого.
+4
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Брэд Либил
"Горлов ни разу не победил в РПЛ (0:3 от «Зенита», 1:2 с «Ростовом», 1:1 с последующими техническими 0:3 от «Торпедо» и 0:4 от «Локомотива») и вылетел из Кубка России (0:1 от «Ростова», перед этим прошли «Звезду» из Второй лиги)" -> увольнение Горлова нелепость.
Ага, прям дичайшая. А если ещё правда, что Горлов по приходу выгнал человека, который следил за дисквалификациями, то вообще необъяснимое увольнение.

Назначение Горлова изначально смотрелось дикой авантюрой. И уволили его абсолютно по делу.
+16
-10
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